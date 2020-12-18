АМКУ оштрафував фармкомпанію "Здоров'я" більш ніж на 10 млн гривень за плагіат упаковки "Цитрамону"
Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на 10,191 млн грн за копіювання упаковки препарату "Цитрамон-Дарниця". Інформація про прийняте рішення опублікована на сайті АМКУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.
Рішення АМКУ стало результатом розслідування, проведеного за результатами звернення фармацевтичної компанії "Дарниця" з заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з боку фармкомпанії "Здоров'я". У ньому "Дарниця" вказала, що розробила і першою почала реалізовувати продукт в спірній упаковці, тривалий час вкладала кошти і зусилля в маркетингову стратегію продукту, в його рекламу і просування, напрацювала ділову репутацію, сформувала впізнаваність лікарського засобу.
АМКУ констатує, що фармакологічна компанія "Здоров'я" порушила статтю 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", використавши без дозволу фармацевтичної компанії "Дарниця" упаковку свого лікарського засобу "Цитрамон Здоров'я", оформлення якої було схожим з тим, яке використовує його конкурент - фармацевтична компанія "Дарниця" для власного лікарського засобу "Цитрамон Дарниця".
Застосований Антимонопольним комітетом України штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Так що шахрайство там очевидне. Тим більше, що саме Цитрамон виробництва Дарниці є дуже популярним засобом від головного болю, бо у інших заводів не такий якісний. Думаю, що багато хто, кому втюхали це здоров'я і досі думають, що п'ють дарницький.
Хочеш продавати своє - зроби свій дизайн, а не підробляй його під розкручений бренд. Порушення видно неозброєним оком, а штраф цьому "Здоров'ю" треба впаяти не порядок більший.
🤣
Два музыканта и программиста Ноа Рубин и Дэмиен Рил сгенерировали огромный массив MIDI-мелодий и сделали их общественным достоянием.
По заверениям разработчиков, это защитит музыкантов от потенциальных исков правообладателей.
Разработчики алгоритмически сгенерировали все возможные мелодии в пределах одной октавы.
Созданный ими алгоритм вычислил все комбинации из 8 нот и 12 тактов - по аналогии с хакерской техникой перебора паролей.
Алгоритм синтезирует 300 000 мелодий в секунду.
Согласно закону, мелодия считается автоматически защищенной авторским правом, как только она представленав воспроизводимом формате - таким может быть формат MIDI.
Музыкальные файлы разместили на ресурсе Internet Archive.
Мелодии распространяются по лицензии Creative Commons Zero, то есть являются общественным достоянием.
Исходный код генератора доступен на сайте GitHub.
Для чего это сделали?
С точки зрения математики, нот всего семь и возможное число мелодий не бесконечно, считают программисты.
Поэтому со временем случаев плагиата будет становиться все больше.
Они надеются, что проект спасет музыкантов от преследования, так как в суде можно будет подтвердить факт более раннего создания мелодий.
Оте гімно ще рекламувати потрібно? Добрі речі реклами не потребують.