УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10845 відвідувачів онлайн
Новини
3 959 18
ліки (1278) Антимонопольний комітет (1748) фармацевтика (71)

АМКУ оштрафував фармкомпанію "Здоров'я" більш ніж на 10 млн гривень за плагіат упаковки "Цитрамону"

АМКУ оштрафував фармкомпанію

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на 10,191 млн грн за копіювання упаковки препарату "Цитрамон-Дарниця". Інформація про прийняте рішення опублікована на сайті АМКУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Рішення АМКУ стало результатом розслідування, проведеного за результатами звернення фармацевтичної компанії "Дарниця" з заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з боку фармкомпанії "Здоров'я". У ньому "Дарниця" вказала, що розробила і першою почала реалізовувати продукт в спірній упаковці, тривалий час вкладала кошти і зусилля в маркетингову стратегію продукту, в його рекламу і просування, напрацювала ділову репутацію, сформувала впізнаваність лікарського засобу.

АМКУ констатує, що фармакологічна компанія "Здоров'я" порушила статтю 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", використавши без дозволу фармацевтичної компанії "Дарниця" упаковку свого лікарського засобу "Цитрамон Здоров'я", оформлення якої було схожим з тим, яке використовує його конкурент - фармацевтична компанія "Дарниця" для власного лікарського засобу "Цитрамон Дарниця".

Застосований Антимонопольним комітетом України штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Читайте також: Верховний Суд остаточно підтвердив законність придбання "Дарницею" акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Що ,в Україні вже карают за плагіат??? Дива дивні!!!))))
показати весь коментар
18.12.2020 20:54
+3
"Известно, что новое содержание требует для себя новой формы, но, с другой стороны, и новая форма требует для себя нового содержания. Ибо нельзя новое содержание втиснуть в прокрустово ложе старой формы, так же как и старое содержание нельзя втиснуть в рамки новой формы. Поэтому, как я уже говорил выше, форма не должна быть в отрыве от содержания, то есть, она должна соответствовать ему." (с)

АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Здоровье" более чем на 10 млн гривен за плагиат упаковки "Цитрамона" - Цензор.НЕТ 2708
показати весь коментар
18.12.2020 21:08
+2
Шкарлетизм!!!
показати весь коментар
18.12.2020 20:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ,в Україні вже карают за плагіат??? Дива дивні!!!))))
показати весь коментар
18.12.2020 20:54 Відповісти
главное не форма, а содержание. лекраств тоже касается.
показати весь коментар
18.12.2020 20:57 Відповісти
Просто Дарниця - це якісні ліки, компанія має добру репутацію, на яку працювало роками. І їх фірмовий стиль упаковки доволі характерний. Тому люди, коли бачать таку упаковку впевнені, що беруть саме Дарницький препарат, а виявляється, що він від іншого виробника, про якого я, наприклад, нічого раніше не чув, хоча свого часу багато років купляв багато ліків для батька.
показати весь коментар
19.12.2020 06:42 Відповісти
А люди читати вміють? Там величезними літерами написано "ЗДОРОВЬЕ". Чи їм повилазило? Маячня якась. Думаю, відсудять назад.
показати весь коментар
19.12.2020 12:50 Відповісти
А що, усі одразу мають зрозуміти, що напис "ЗДОРОВЬЕ" на ліках відноситься саме до заводу-виробника? Ось якщо завод з виробництва побутової хімії назвати "ХІМІЯ" і скопіювати дизайн відомої марки і написати "ХІМІЯ", навряд чи хто пов'яже цей напис з назвою компанії.
Так що шахрайство там очевидне. Тим більше, що саме Цитрамон виробництва Дарниці є дуже популярним засобом від головного болю, бо у інших заводів не такий якісний. Думаю, що багато хто, кому втюхали це здоров'я і досі думають, що п'ють дарницький.
показати весь коментар
19.12.2020 14:40 Відповісти
ЧИТАЙТЕ ТЕ, ЩО НАПИСАНО ДРІБНИМ ШРИФТОМ. БАНКИ ЩЕ НЕ НАВЧИЛИ?
показати весь коментар
19.12.2020 16:49 Відповісти
Я ж не про себе пишу, реально таке шахрайство відібрало багато покупців у Дарниці, тому вона і подала в суд і виграла його. Сподіваюся, що нічого назад не відіграють. Штраф, на жаль, маленький виписали.
показати весь коментар
19.12.2020 17:03 Відповісти
Якби рядом лежали дві абсолютно різні коробочки, хтось все одно купував одну, а хтось іншу. Та й ціна різна.
показати весь коментар
19.12.2020 17:10 Відповісти
Тоді людина купляла би іншу коробочку свідомо, а не через те, що її ввела в оману упаковка. І так, ліки, такі як цитрамон, купляють здебільшого люди похилого віку, які часто можуть орієнтуватися на оту знайому упаковку цитрамону і не читають малими літерами. Ціни там теж можуть відрізнятися плюс-мінус гривня, бо коли підробляєш дизайн, то і ціну можеш виставити близьку, щоб не було підозріло.

Хочеш продавати своє - зроби свій дизайн, а не підробляй його під розкручений бренд. Порушення видно неозброєним оком, а штраф цьому "Здоров'ю" треба впаяти не порядок більший.
показати весь коментар
20.12.2020 07:41 Відповісти
на порядок
показати весь коментар
20.12.2020 07:41 Відповісти
Шкарлетизм!!!
показати весь коментар
18.12.2020 20:58 Відповісти
За підробку ліків в декотрих азіатських країнах-смертна кара.. дикуни, мля..
🤣
показати весь коментар
18.12.2020 20:59 Відповісти
"Известно, что новое содержание требует для себя новой формы, но, с другой стороны, и новая форма требует для себя нового содержания. Ибо нельзя новое содержание втиснуть в прокрустово ложе старой формы, так же как и старое содержание нельзя втиснуть в рамки новой формы. Поэтому, как я уже говорил выше, форма не должна быть в отрыве от содержания, то есть, она должна соответствовать ему." (с)

АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Здоровье" более чем на 10 млн гривен за плагиат упаковки "Цитрамона" - Цензор.НЕТ 2708
показати весь коментар
18.12.2020 21:08 Відповісти
налоги платить за гринколор надо на мендельштрассе..
показати весь коментар
18.12.2020 21:10 Відповісти
Одно здесь не вылезло---главное. От того цитрамона как от пирамидона 100 лет назад толку как с козла молока. Мел толчёный.
показати весь коментар
18.12.2020 21:13 Відповісти
Программисты нашли способ защитить музыкантов от плагиата.
Два музыканта и программиста Ноа Рубин и Дэмиен Рил сгенерировали огромный массив MIDI-мелодий и сделали их общественным достоянием.
По заверениям разработчиков, это защитит музыкантов от потенциальных исков правообладателей.
Разработчики алгоритмически сгенерировали все возможные мелодии в пределах одной октавы.
Созданный ими алгоритм вычислил все комбинации из 8 нот и 12 тактов - по аналогии с хакерской техникой перебора паролей.
Алгоритм синтезирует 300 000 мелодий в секунду.
Согласно закону, мелодия считается автоматически защищенной авторским правом, как только она представлена​в воспроизводимом формате - таким может быть формат MIDI.
Музыкальные файлы разместили на ресурсе Internet Archive.
Мелодии распространяются по лицензии Creative Commons Zero, то есть являются общественным достоянием.
Исходный код генератора доступен на сайте GitHub.
Для чего это сделали?
С точки зрения математики, нот всего семь и возможное число мелодий не бесконечно, считают программисты.
Поэтому со временем случаев плагиата будет становиться все больше.
Они надеются, что проект спасет музыкантов от преследования, так как в суде можно будет подтвердить факт более раннего создания мелодий.
показати весь коментар
18.12.2020 22:20 Відповісти
нічого страшного, вони крейди ще на міліон продадуть
показати весь коментар
18.12.2020 23:54 Відповісти
продолжительное время вкладывала средства и усилия в маркетинговую стратегию продуктаИсточник:https://censor.net/ru/n3237884

Оте гімно ще рекламувати потрібно? Добрі речі реклами не потребують.
показати весь коментар
19.12.2020 12:55 Відповісти
 
 