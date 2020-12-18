АМКУ оштрафував фармкомпанію "Здоров'я" більш ніж на 10 млн гривень за плагіат упаковки "Цитрамону"

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на 10,191 млн грн за копіювання упаковки препарату "Цитрамон-Дарниця". Інформація про прийняте рішення опублікована на сайті АМКУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Рішення АМКУ стало результатом розслідування, проведеного за результатами звернення фармацевтичної компанії "Дарниця" з заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції з боку фармкомпанії "Здоров'я". У ньому "Дарниця" вказала, що розробила і першою почала реалізовувати продукт в спірній упаковці, тривалий час вкладала кошти і зусилля в маркетингову стратегію продукту, в його рекламу і просування, напрацювала ділову репутацію, сформувала впізнаваність лікарського засобу.

АМКУ констатує, що фармакологічна компанія "Здоров'я" порушила статтю 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", використавши без дозволу фармацевтичної компанії "Дарниця" упаковку свого лікарського засобу "Цитрамон Здоров'я", оформлення якої було схожим з тим, яке використовує його конкурент - фармацевтична компанія "Дарниця" для власного лікарського засобу "Цитрамон Дарниця".

Застосований Антимонопольним комітетом України штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Читайте також: Верховний Суд остаточно підтвердив законність придбання "Дарницею" акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу