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Фурса Сергій (24) Камельчук (42) коронавірус (19920) Арестович Олексій (376)

"Це ж уже якась пандемія тупості", - Фурса про висловлювання Арестовича щодо "версії окупантів" і "слуги народу" Камельчука щодо проституції

Інвестиційний банкір Сергій Фурса жорстко розкритикував висловлювання представників владної команди Олексія Арестовича і Юрія Камельчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Фурса зазначив: "Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів, - Арестович

Проституція забирає енергію у жінки і не додає енергії чоловікові. Це прописано у ведичних науках. Роздача своєї енергії, особливо іноземцям, призводить до зменшення кількості енергії, зокрема в Україні, - депутат Юрій Камельчук.

У них там що, конкурс перед Новим роком? Може, вони так відтіняють Зеленського?

"Дивись, дивись, начальніка, я ще більшу дурість бовкнув, ніж ти"

"Ні, ні, о великий лідере сучасності. Я таке тупе інтерв'ю дав, що мене не переплюнути вже нікому".

"Ні, ні, пане президенте. Я тут такої помилки припустився, що мене в шию гнати треба"

Чи, може, це операція прикриття? Тут Татарову принесли підозру на свято, а до цього його так відчайдушно відмазували, що аж незручно. І краще нехай з ідіотів сміються, ніж про корупцію думають. Хоча і це нерозумно. Ось навіщо було відмазувати й отримувати негатив, щоб потім все одно здатися? Не захищали б Татарова - могли б хвалитися, що у них нульова толерантність до корупції. А тепер що? Тепер і рєшалу свого від підозри НАБУ не врятували і на звинувачення в корупції нарвалися. Чи вони хотіли захищати, але подзвонили "від Байдена" і сказали, що дядько Сем все бачить? Розумом таке не осягнути.

Хоча ні. Все завжди просто. Якщо щось можна пояснити банальною дурістю, то не треба шукати інших пояснень.

Але чорт забирай, це ж уже якась пандемія тупості. І вакцини від неї не придумаєш".

Читайте також: "Слуга народу" Камельчук пояснив свої слова про "вигаданий" коронавірус: "Мова про всесвітній рівень, маніпулювання цифрами і статистикою"
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Топ коментарі
+35
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6562
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18.12.2020 21:00
+27
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6534

Сівохо знов тримає нас за дурнів - виліз з черговими пропозиціями по Донбасу: "В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. ...Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях".

--
Це він про досі окуповані території. Власне ті, де економіку знищили самі "свободолюбиві донбасити", а обладнання заводів і фабрик вивезли турботливі "іхтамнєти".

Тобто, сепаратисти самі знищили всю інфраструктуру і економіку своїх регіонів, посприяли окупантам в грабуванні всього, що можна було вивезти, - а тепер ми маємо "відновлювати", "підтримувати" і "пріоритетно розвивати"?

Зважаючи на стан нашої економіки стараннями Зекоманди, грошей на такі подвиги братолюбства в нас немає. Тобто, Сівохо буквально пропонує Україні влізти в ще більші борги (нагадаю, бюджетний дефіцит на 2021 затверджено в обсязі "щонайменше" 247 мільярдів), щоб створити тепличні умови населенню, котре саме знищило господарство і економіку власних регіонів і організувало пограбування окупантами.

З якою метою і заради яких неймовірних вигод Сівохо настільки ризикує собою, сказати складно.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R Алексей Голобуцкий
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18.12.2020 21:07
+22
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 1744
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18.12.2020 21:26
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"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6562
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18.12.2020 21:00 Відповісти
Инвестиционный банкир?? ха-ха!
Вот постер отражающий инвестиционную привлекательность работы в Украине в целом и подход к реструктуризации долгов в частности
Нет, чтобы так работа проводилась с Зеленским, рабиновичем, ахметовым, каломойским, Кернесом, добкиным, прыгалями, быканами и прочим заЖыддям - оголтелыми олигархами-казнокрадами, сепарами всех мастей и голубых окрасок
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 2910
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18.12.2020 21:16 Відповісти
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 1744
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18.12.2020 21:26 Відповісти
В руках этого чмыря даже утюг с паяльником как-то не солидно выглядят.

Ему бы свечку в руки и презерватив на голову.
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18.12.2020 23:24 Відповісти
Шапіто, що поробиш...
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18.12.2020 21:01 Відповісти
Трускавецкое образование...тут уж ничего не поделаешь...там в дипломаз так и написано...тупой.. и еще тупее..
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18.12.2020 21:01 Відповісти
Вряд ли. Это то, что было всегда, и только благодаря самоотверженной тупости убогого лохтората вылезшее на Олимп.
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18.12.2020 21:02 Відповісти
и ведь кто=то же этих арестовичей голосовал.а врача Кмемельчука нужно лишить права лечебной практики за то,что выпустил из "ведической лечебницы" этого муде..ой, МУДРЕца
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18.12.2020 21:04 Відповісти
а шо вы ждали?арестович сам заявил шо оно не патриото...полусепар натуральный..
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18.12.2020 21:05 Відповісти
тварынка сама забажала буты блыжче до рабиновича...
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18.12.2020 21:07 Відповісти
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 4923
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18.12.2020 21:06 Відповісти
Все просто.
Методички в них російські, адаптовані під українців.
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18.12.2020 21:06 Відповісти
Цей Фурса - ще той фрукт, але він має рацію. Чим більше читаєш всю цю маячню, тим більше переконуєшся, що Овоч та Кіля-Бімба в порівнянні з "зеленими" - світочі думки, ...лять.
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18.12.2020 21:06 Відповісти
Когда-то человека года выбирали, а сейчас будем - дипила года..
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18.12.2020 21:07 Відповісти
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6534

Сівохо знов тримає нас за дурнів - виліз з черговими пропозиціями по Донбасу: "В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. ...Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях".

--
Це він про досі окуповані території. Власне ті, де економіку знищили самі "свободолюбиві донбасити", а обладнання заводів і фабрик вивезли турботливі "іхтамнєти".

Тобто, сепаратисти самі знищили всю інфраструктуру і економіку своїх регіонів, посприяли окупантам в грабуванні всього, що можна було вивезти, - а тепер ми маємо "відновлювати", "підтримувати" і "пріоритетно розвивати"?

Зважаючи на стан нашої економіки стараннями Зекоманди, грошей на такі подвиги братолюбства в нас немає. Тобто, Сівохо буквально пропонує Україні влізти в ще більші борги (нагадаю, бюджетний дефіцит на 2021 затверджено в обсязі "щонайменше" 247 мільярдів), щоб створити тепличні умови населенню, котре саме знищило господарство і економіку власних регіонів і організувало пограбування окупантами.

З якою метою і заради яких неймовірних вигод Сівохо настільки ризикує собою, сказати складно.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R Алексей Голобуцкий
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18.12.2020 21:07 Відповісти
скоро побачымо як сивохо з арестовичем ступають на рушнык...
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18.12.2020 21:15 Відповісти
краще на табуретку.
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18.12.2020 21:26 Відповісти
А почему нет? Нормальные клоуна президентом не выбирут!
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19.12.2020 09:46 Відповісти
Это тот Фурса, который обещал долар по 100 к январю 2020 года? И тот же, который считает, что цену на электроэнергию надо подтягивать к европейским меркам?
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18.12.2020 21:09 Відповісти
та можно и подтянуть цены к европейским - почему бы и нет ? но сначала зарплаты на схожие специальности подтягиваем к европейским а потом через пол года можно и тарифы! кто будет против то?!
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18.12.2020 21:18 Відповісти
Вобще-то у нас цены уже выше европейских, если сравнивать с Польшей и Болгарией, например.
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18.12.2020 23:26 Відповісти
Просто треба заборонити на експорт продавати по цінах нижчих ніж на внутрішньому ринку.
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19.12.2020 16:07 Відповісти
а шо? У нас цена на электро выше , чем в Европе.
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18.12.2020 21:43 Відповісти
Фурса и Ахметов считают, что нет.
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18.12.2020 21:46 Відповісти
А по сути вопроса шо-то есть?
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18.12.2020 22:12 Відповісти
По сути? "Не верь единожды обманувшему. "(С) Козьма Прутков.
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18.12.2020 22:48 Відповісти
Понял. Т.е., Люсе Арестович зеленые не верят. А зачем его тогда на должности держат?
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18.12.2020 23:10 Відповісти
Я не знаю, верят ли зеленые Арестовичу. Спроси у них. А вот о Фурсе у меня мнение сложилось.
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18.12.2020 23:13 Відповісти
Т.е., когда Арестович тиражирует вражескую( для тебя - той стороны) пропаганду - то такое, нормально?
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18.12.2020 23:23 Відповісти
Арестович, не проверив, озвучил лживую кацапскую информацию. В следующий раз будет на холодное дуть. Но повторю еще раз, не Фурсе об этом судить.
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18.12.2020 23:30 Відповісти
Люся не первый раз тиражирует фейки. Т.е., при этой власти ему самое место.
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18.12.2020 23:32 Відповісти
Как скажешь.
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18.12.2020 23:33 Відповісти
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1337587456498077696 12 дек.

Арестович Олексій Миколайович (нар. 3 серпня 1975) актор, футуролог, колумніст інтернет-ЗМІ, організатор психологічних семінарів і тренінгів, співорганізатор компанії з виробництва фільмів «Аегіс Філмс»
єсть такоє дєло, да така собі "ліпєцкая хвабріка", якої позбувся перед походом "в развєдку" і "велику політику"

"Це ж уже якась пандемія тупості", - Фурса про висловлювання Арестовича про "версію окупантів" і "слуги народу" Камельчука про проституцію - Цензор.НЕТ 5455
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18.12.2020 23:37 Відповісти
Кацарылый ,это про что ,и куда дуть?
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19.12.2020 09:51 Відповісти
А что плохого про европейскую цену,кацарылый троль? Она ниже нашей на 20%.А про доллар ,почти сбылось,Евросоюз сжалилися и выдал 300 миллионов евро,просто им жаль вложенных денег!!
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19.12.2020 09:49 Відповісти
Мляяя...
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг, а псих - это тот, кто только что окончательно во всём разобрался.
© Уильям Берроуз
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18.12.2020 21:09 Відповісти
Да нет,то у них наборот конкурс"Самый умный".Остальные просто тупые.
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18.12.2020 21:10 Відповісти
НАШ УКРАИНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДУРДОМ - ДУРДОМЕЕ ВСЕХ ДУРДОМОВ!
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18.12.2020 21:12 Відповісти
Знаєте, мені здається, що після цієї влади нам треба "диктатура інтелігенції". От при совку була диктатура пролетаріату, а нам треба років 10-20 "диктатура інтелігенції" (по науковому це називається меритократія, гугліть, хто не знає). Щоб до влади допускали лише високоосвічених представників інтелігенції, а на чолі держави треба якогось ботана-соціопата типу Шелдона Купера... Це, звичайно, утопія, але меритократію застосовували, наприклад, у Сінгапурі...
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18.12.2020 21:13 Відповісти
А ще мабуть було б непогано провести всеукраїнський тест IQ і заборонити голосувати тим, у кого IQ менше сотні ізаборонити балотуватися тим, у кого IQ менше 120...
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18.12.2020 21:41 Відповісти
Это дискриминация 73%.

Хотя я не знаю зачем 73% право голоса. И они не знают, что самое смешное.
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18.12.2020 23:29 Відповісти
Ось для цього (захисту країни від дурнів) у США створили непряму систему виборів через комітет представників виборців. У комітет виборців можуть потрапити тільки освіченні, відомі серед населення та інтелектуально розвинуті люди. Це і є запобіжником від потрапляння на вищі посади ідіотів.
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19.12.2020 09:59 Відповісти
Але не завжди спрацьовує... приклад - той же Трамп. Хоча там причина не у представниках, а у тупій системі, що переможець штату забирає всіх представників собі, навіть ящо він випередив суперника на 0,01%. Якби представників рахували пропорційно до кількості набраних голосів, то Хіларі б стала президентом...
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19.12.2020 10:42 Відповісти
Гусекрад разумничался.
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18.12.2020 21:28 Відповісти
Ермак - агент России? В Раде по делу "вагнеровцев" заслушали офицера разведки Минобороны
Общество 18-дек, 06:249 1 997 0

Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны провел закрытое заседание, на котором заслушал офицера Главного управления разведки Минобороны Украины, командира спецподразделения, проводившего операцию по захвату 28 членов российской ЧВК Вагнера.

Как сообщил Юрий Бутусов, заседание прошло еще 7 декабря, но до сих пор нет никакой реакции на озвученные разведчиком факты.

"Офицер рассказал обо всех деталях спецоперации, ответил на все вопросы народных депутатов… Правоохранительные органы бездействуют", - отметил он.

Таким образом, парламентский комитет получил доказательства лжи главы Офиса президента Андрея Ермака, который неоднократно заявлял, что спецоперация не проводилась.

По словам Бутусова, до сих пор не решен вопрос обеспечения безопасности всех участниках спецоперации по захвату "вагнеровцев", на которых российские спецслужбы могут вести охоту.

"Россиянам выгодно устранить тех, кто наносил РФ большой ущерб. И выгодно устранить тех, кто являются крайне опасными и живыми свидетелями предательства в руководстве Украины. Это ведь может скрыть все следы скандала, не так ли?" - подчеркнул журналист.

Он предупредил депутатов комитета по обороне, Офис президента и руководство спецслужб, что они обязаны обеспечить безопасность всех участников рассекреченной спецоперации.

Факты указывают на Ермака

Если информация офицера ГУР МО будет обнародована, она может стать еще одним доказательством того, что Ермак является агентом России.

По данным Бутусова, глава ОП лично сообщил в Беларусь о том, что Служба безопасности Украины готовит спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".

"По моему убеждению и по данным моих источников, именно Андрей Ермак звонил в Беларусь и подал сигнал руководителям некоторым в белорусской власти (кому конкретно, мы не знаем) о том, что едет опасная группа, присмотритесь к ней внимательно. То есть информация была неконкретная. Но достаточная для того, чтобы это была наводка, к сожалению, и для того, чтобы белорусские спецслужбы задержали эту группу", - отметил Бутусов.

Также показательна история с обстрелом машины командира группы ГУР МО с позывным "Швед", когда он отъезжал от многоэтажки на Позняках, где тогда жил.

"Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал… Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения", - рассказал бывший сотрудник Минобороны, подполковник Михаил Николов (позывной "Лермонтов").

По его мнению, спецоперация по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана в результате предательства в руководстве Украины.

О том, что Ермак - агент Москвы, который реализует план РФ, говорил и российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его информации, первый "акт предательства" Ермак совершил в июле 2019 года, когда подписал со своим куратором Владиславом Сурковым протокол, где Украина брала на себя односторонние обязательства реализации так называемой формулы Штайнмайера.

"Я считаю, что он осознанный агент российской власти. Более того, у меня есть эксклюзивные сведения из Москвы, касающиеся и подробностей его вербовки и связей. Все его действия направлены на то, чтобы односторонне что-то подписать. Вершиной его творчества было подписание соглашения о консультативном совете ОРДЛО и Украины в марте. Это было сорвано гражданским обществом", - сказал Пионтковский.

Из свежих примеров - провал назначения вице-премьер-министром - министром энергетики Юрия Витренко, который лоббировал Ермак. Кстати, оно провалилось потому, что голосовать за кандидатуру Витренко отказались группы Сергея Левочкина и Виктора Медведчука во фракции ОПЗЖ.

Становится очевидно, что действия Ермака угрожают национальной безопасности Украины. Однако президент Владимир Зеленский предпочитает не реагировать на факты. Или он не считает это угрозой, или пренебрегает нацбезопасностью.
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18.12.2020 21:31 Відповісти
Вопрос по предпоследнему абзацу.
Что лоббировал Ермак? "провал назначения" или "назначение".
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18.12.2020 22:06 Відповісти
Иногда что бы убрать неугодного и умного, необходимо его продвигать на верх и там подставить. Так что связка мертвейчук-ермак в действии. Витренко вызывает у меня настороженность из за его мамаши *****...ой, но благодаря ему у кацапов выиграли в споре по газовому контракту. А это не маловажно.
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18.12.2020 22:55 Відповісти
"Так что связка мертвейчук-ермак в действии."
Т. е., он лоббировал провал.

"из за его мамаши"
Вы, конечно же в курсе, "З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батьком".
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18.12.2020 23:16 Відповісти
Мені теж здається, що нелогічно російському шпигуну лобіювати призначення Вітренка, хіба що Вітренка вже завербували
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19.12.2020 16:19 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/svit/20201218-rosiya-i-nimechchyna-obgovoryly-spilne-vyrobnytstvo-vaktsyny-vid-covid-19/ Росія і Німеччина обговорили спільне виробництво вакцини від Covid-19 - газета "Газ колонiй Московiї"
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18.12.2020 21:39 Відповісти
Як завжди, типова відповідь зеботів - сам дурак. Це - найрозумніше, чим вони користуються в дискусії. Поганий чи гарний пан Фурса (вважаю його розумним), але мова ж не про нього, а про вислови двох зелених. Так от про це - нічого.
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18.12.2020 21:42 Відповісти
Фурса розумний, але для себе.
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18.12.2020 21:50 Відповісти
Вот все в точку и добавить нечего.
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18.12.2020 21:43 Відповісти
Вишивата обурена.
В УРСР секса не було й не буде!
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18.12.2020 22:02 Відповісти
Арестович очерелная креатура шоумена, не могу понять, чем он руклводствуется, когда берет в свою команду нового члена, милосердием и жалостью к убогим, украинофобам, агентам кремля, жуликам средней руки, либо они сами слетаются к нему как мухи на всем известные ароматы, для меня это секрет.
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18.12.2020 22:10 Відповісти
подібне притягує подібне ))
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19.12.2020 16:22 Відповісти
Арестович,Камельчук прошу присвоїти їм звання дебіли року.
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18.12.2020 22:25 Відповісти
Люсяарістовіч ще не раз буде обсиратись… Такий шлях вибрав сам.
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18.12.2020 23:02 Відповісти
.. і от вже другий рік на зеленому екрані серіал "тупий та тупіші 95"
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19.12.2020 07:46 Відповісти
 
 