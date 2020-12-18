"Це ж уже якась пандемія тупості", - Фурса про висловлювання Арестовича щодо "версії окупантів" і "слуги народу" Камельчука щодо проституції
Інвестиційний банкір Сергій Фурса жорстко розкритикував висловлювання представників владної команди Олексія Арестовича і Юрія Камельчука.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Фурса зазначив: "Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів, - Арестович
Проституція забирає енергію у жінки і не додає енергії чоловікові. Це прописано у ведичних науках. Роздача своєї енергії, особливо іноземцям, призводить до зменшення кількості енергії, зокрема в Україні, - депутат Юрій Камельчук.
У них там що, конкурс перед Новим роком? Може, вони так відтіняють Зеленського?
"Дивись, дивись, начальніка, я ще більшу дурість бовкнув, ніж ти"
"Ні, ні, о великий лідере сучасності. Я таке тупе інтерв'ю дав, що мене не переплюнути вже нікому".
"Ні, ні, пане президенте. Я тут такої помилки припустився, що мене в шию гнати треба"
Чи, може, це операція прикриття? Тут Татарову принесли підозру на свято, а до цього його так відчайдушно відмазували, що аж незручно. І краще нехай з ідіотів сміються, ніж про корупцію думають. Хоча і це нерозумно. Ось навіщо було відмазувати й отримувати негатив, щоб потім все одно здатися? Не захищали б Татарова - могли б хвалитися, що у них нульова толерантність до корупції. А тепер що? Тепер і рєшалу свого від підозри НАБУ не врятували і на звинувачення в корупції нарвалися. Чи вони хотіли захищати, але подзвонили "від Байдена" і сказали, що дядько Сем все бачить? Розумом таке не осягнути.
Хоча ні. Все завжди просто. Якщо щось можна пояснити банальною дурістю, то не треба шукати інших пояснень.
Але чорт забирай, це ж уже якась пандемія тупості. І вакцини від неї не придумаєш".
Будь ласка, зачекайте...
Вот постер отражающий инвестиционную привлекательность работы в Украине в целом и подход к реструктуризации долгов в частности
Нет, чтобы так работа проводилась с Зеленским, рабиновичем, ахметовым, каломойским,
Кернесом, добкиным, прыгалями, быканами и прочим заЖыддям - оголтелыми олигархами-казнокрадами, сепарами всех мастей и голубых окрасок
Ему бы свечку в руки и презерватив на голову.
Методички в них російські, адаптовані під українців.
Сівохо знов тримає нас за дурнів - виліз з черговими пропозиціями по Донбасу: "В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. ...Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях".
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Це він про досі окуповані території. Власне ті, де економіку знищили самі "свободолюбиві донбасити", а обладнання заводів і фабрик вивезли турботливі "іхтамнєти".
Тобто, сепаратисти самі знищили всю інфраструктуру і економіку своїх регіонів, посприяли окупантам в грабуванні всього, що можна було вивезти, - а тепер ми маємо "відновлювати", "підтримувати" і "пріоритетно розвивати"?
Зважаючи на стан нашої економіки стараннями Зекоманди, грошей на такі подвиги братолюбства в нас немає. Тобто, Сівохо буквально пропонує Україні влізти в ще більші борги (нагадаю, бюджетний дефіцит на 2021 затверджено в обсязі "щонайменше" 247 мільярдів), щоб створити тепличні умови населенню, котре саме знищило господарство і економіку власних регіонів і організувало пограбування окупантами.
З якою метою і заради яких неймовірних вигод Сівохо настільки ризикує собою, сказати складно.
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R Алексей Голобуцкий
https://twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1337587456498077696 12 дек.
Арестович Олексій Миколайович (нар. 3 серпня 1975) актор, футуролог, колумніст інтернет-ЗМІ, організатор психологічних семінарів і тренінгів, співорганізатор компанії з виробництва фільмів «Аегіс Філмс»
єсть такоє дєло, да така собі "ліпєцкая хвабріка", якої позбувся перед походом "в развєдку" і "велику політику"
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг, а псих - это тот, кто только что окончательно во всём разобрался.
© Уильям Берроуз
Хотя я не знаю зачем 73% право голоса. И они не знают, что самое смешное.
Общество 18-дек, 06:249 1 997 0
Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны провел закрытое заседание, на котором заслушал офицера Главного управления разведки Минобороны Украины, командира спецподразделения, проводившего операцию по захвату 28 членов российской ЧВК Вагнера.
Как сообщил Юрий Бутусов, заседание прошло еще 7 декабря, но до сих пор нет никакой реакции на озвученные разведчиком факты.
"Офицер рассказал обо всех деталях спецоперации, ответил на все вопросы народных депутатов… Правоохранительные органы бездействуют", - отметил он.
Таким образом, парламентский комитет получил доказательства лжи главы Офиса президента Андрея Ермака, который неоднократно заявлял, что спецоперация не проводилась.
По словам Бутусова, до сих пор не решен вопрос обеспечения безопасности всех участниках спецоперации по захвату "вагнеровцев", на которых российские спецслужбы могут вести охоту.
"Россиянам выгодно устранить тех, кто наносил РФ большой ущерб. И выгодно устранить тех, кто являются крайне опасными и живыми свидетелями предательства в руководстве Украины. Это ведь может скрыть все следы скандала, не так ли?" - подчеркнул журналист.
Он предупредил депутатов комитета по обороне, Офис президента и руководство спецслужб, что они обязаны обеспечить безопасность всех участников рассекреченной спецоперации.
Факты указывают на Ермака
Если информация офицера ГУР МО будет обнародована, она может стать еще одним доказательством того, что Ермак является агентом России.
По данным Бутусова, глава ОП лично сообщил в Беларусь о том, что Служба безопасности Украины готовит спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".
"По моему убеждению и по данным моих источников, именно Андрей Ермак звонил в Беларусь и подал сигнал руководителям некоторым в белорусской власти (кому конкретно, мы не знаем) о том, что едет опасная группа, присмотритесь к ней внимательно. То есть информация была неконкретная. Но достаточная для того, чтобы это была наводка, к сожалению, и для того, чтобы белорусские спецслужбы задержали эту группу", - отметил Бутусов.
Также показательна история с обстрелом машины командира группы ГУР МО с позывным "Швед", когда он отъезжал от многоэтажки на Позняках, где тогда жил.
"Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал… Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения", - рассказал бывший сотрудник Минобороны, подполковник Михаил Николов (позывной "Лермонтов").
По его мнению, спецоперация по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана в результате предательства в руководстве Украины.
О том, что Ермак - агент Москвы, который реализует план РФ, говорил и российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
По его информации, первый "акт предательства" Ермак совершил в июле 2019 года, когда подписал со своим куратором Владиславом Сурковым протокол, где Украина брала на себя односторонние обязательства реализации так называемой формулы Штайнмайера.
"Я считаю, что он осознанный агент российской власти. Более того, у меня есть эксклюзивные сведения из Москвы, касающиеся и подробностей его вербовки и связей. Все его действия направлены на то, чтобы односторонне что-то подписать. Вершиной его творчества было подписание соглашения о консультативном совете ОРДЛО и Украины в марте. Это было сорвано гражданским обществом", - сказал Пионтковский.
Из свежих примеров - провал назначения вице-премьер-министром - министром энергетики Юрия Витренко, который лоббировал Ермак. Кстати, оно провалилось потому, что голосовать за кандидатуру Витренко отказались группы Сергея Левочкина и Виктора Медведчука во фракции ОПЗЖ.
Становится очевидно, что действия Ермака угрожают национальной безопасности Украины. Однако президент Владимир Зеленский предпочитает не реагировать на факты. Или он не считает это угрозой, или пренебрегает нацбезопасностью.
Что лоббировал Ермак? "провал назначения" или "назначение".
Т. е., он лоббировал провал.
"из за его мамаши"
Вы, конечно же в курсе, "З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батьком".
В УРСР секса не було й не буде!