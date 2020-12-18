"Після квітня має стати легше", - Степанов про повернення до життя без карантину
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що з квітня 2021 епідемія коронавірусу в Україні піде на спад. Цьому посприяють початок вакцинації і люди, які вже перехворіли коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розповів hromadske в інтерв'ю, яке ви зможете почитати у нас на сайті вже завтра, 19 грудня.
Він зазначив, що влада зараз намагається отримати перші дози вакцини в лютому 2020 року. Міністр розповів, що найкращий спосіб боротьби з пандемією - це колективний імунітет.
"Його можна досягти двома шляхами: або це вакцинація, яка як мінімум має становити не менше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж з квітня має бути легше і ми відразу будемо реагувати. І плюс почнеться вакцинація", - переконаний Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
а от если бы им еще порох не мешаль...
3068й тоже после апреля.
Не надо нас успокаивать. Вон весь мир ещё много и много месяцев собрался хандрить, а мы с чего такие оптимисты?
українська ромодана.
Когда тебя банально ликвидируют.
И я так подозреваю, что желаюших тебя удавить уже больше, чем желающих удавить Зеленского
Ну так все у них вже більше року,за що не візьмуться,то чого цього разу має бути інакше 😁