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"Після квітня має стати легше", - Степанов про повернення до життя без карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що з квітня 2021 епідемія коронавірусу в Україні піде на спад. Цьому посприяють початок вакцинації і люди, які вже перехворіли коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розповів hromadske в інтерв'ю, яке ви зможете почитати у нас на сайті вже завтра, 19 грудня.

Він зазначив, що влада зараз намагається отримати перші дози вакцини в лютому 2020 року. Міністр розповів, що найкращий спосіб боротьби з пандемією - це колективний імунітет.

"Його можна досягти двома шляхами: або це вакцинація, яка як мінімум має становити не менше 70-80%, або коли люди перехворіють. Я оптиміст, тому мені здається, що все ж з квітня має бути легше і ми відразу будемо реагувати. І плюс почнеться вакцинація", - переконаний Степанов.

Читайте також: Українську COVID-вакцину готують до клінічних випробувань, - Степанов
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Топ коментарі
+6
когда зеленые вангуют - всем ховаться...
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18.12.2020 21:38
+4
крапива подростёт да и другие витамины - конечно станет легче, кстати, ведь при шоколодном бариге так смеялись о лаптеногих. В что делает голосоване по приколу - жрите и нефиг скулить.
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18.12.2020 21:46
+3
насправді евреї не читали радянських газет, вони їх друкували
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18.12.2020 21:49
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когда зеленые вангуют - всем ховаться...
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18.12.2020 21:38 Відповісти
предупредил докуда с 8 числа января месяца затянется локдаун
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18.12.2020 21:46 Відповісти
откуда они это знают? " после апреля..." может, после апреля новый штамм появится или десяток новых...или до апреля мож все и подохнем от суперрвакцинны --- кстати, никто не может пояснить, что это такое ?? - вакцина - это маленькая доза болезни для выработки иммунитета, но от ковида иммунитета НЕТ.............
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18.12.2020 21:53 Відповісти
зеленые знают все.
а от если бы им еще порох не мешаль...
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18.12.2020 21:57 Відповісти
сказано после апреля? значит после апреля - сиди и жди...
3068й тоже после апреля.
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18.12.2020 22:01 Відповісти
иммунологов развелось как гив@а за баней
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19.12.2020 00:09 Відповісти
вирусобес степашка похож на умственно отсталого емельяна - гиперлупа. такая же безсвязная речь и сумасшедший взгляд.
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18.12.2020 21:40 Відповісти
"После апреля должно стать легче", - Степанов о возвращении к жизни без карантина - Цензор.НЕТ 8648
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18.12.2020 21:41 Відповісти
насправді евреї не читали радянських газет, вони їх друкували
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18.12.2020 21:49 Відповісти
и это чючело "работает" до сих пор министром.
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18.12.2020 21:41 Відповісти
и живые позавидуют мертвым
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18.12.2020 21:45 Відповісти
А как же: заразились, перезаразились, повторно перезаразились...
Не надо нас успокаивать. Вон весь мир ещё много и много месяцев собрался хандрить, а мы с чего такие оптимисты?
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18.12.2020 21:45 Відповісти
в италии почти все переболели, и там наблюдается сейчас спокойствие - 16 781 заболевших в сутки и 674 умерших ... почти как в Украине статистика при численности 60 048 347 человек.
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18.12.2020 21:54 Відповісти
а после воскресенья как будет?
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18.12.2020 21:46 Відповісти
крапива подростёт да и другие витамины - конечно станет легче, кстати, ведь при шоколодном бариге так смеялись о лаптеногих. В что делает голосоване по приколу - жрите и нефиг скулить.
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18.12.2020 21:46 Відповісти
Жить станет лучше , жить станет веселее. Шея станет тоньше но зато длиннее. Но кодлан Коломойского почему то не пророчит -прогнозирует дефицит госбюджета после локдауна-карантина: 15% ВВП как на исторической родине правителей Украины? Больше? Меньше?
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18.12.2020 21:47 Відповісти
хтось стєпашку обманув...точно цвіте кокос в квітні?
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18.12.2020 21:47 Відповісти
Від Романа до Йордана
українська ромодана.
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18.12.2020 21:50 Відповісти
"Завтра немногие, оставшиеся из вас в живых, будут завидовать мертвым" Дж.Сильвер
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18.12.2020 21:52 Відповісти
"После апреля должно стать легче", - Степанов о возвращении к жизни без карантина - Цензор.НЕТ 1264
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18.12.2020 21:57 Відповісти
Степашка, легче станет когда тебя не будет на горизонте.
Когда тебя банально ликвидируют.
И я так подозреваю, что желаюших тебя удавить уже больше, чем желающих удавить Зеленского
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18.12.2020 22:19 Відповісти
Степанов: "После апреля должен наступить май".
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18.12.2020 22:19 Відповісти
95 квартал згоден :
"Після квітня має стати легше", - Степанов про повернення до життя без карантину - Цензор.НЕТ 646
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18.12.2020 22:19 Відповісти
так у нас про него идет сериал полтора года притом каждый день по две-три серии а случается целый день сплошные серии про него
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18.12.2020 22:43 Відповісти
Це бидло думає, що хтось його считає за міністра.
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18.12.2020 23:19 Відповісти
Вангую-ці зедурні припруть вакцину ... Коли вона вже нафіг нікому не буде потрібна...та щей виявиться,що не така і не від коронавірусу (просто не так прочитають)
Ну так все у них вже більше року,за що не візьмуться,то чого цього разу має бути інакше 😁
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18.12.2020 23:38 Відповісти
после степашки, всем однозначно станет легче... а после Зе...
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18.12.2020 23:58 Відповісти
Барановіруси і дурантіни вже задовбали. Йдіть найух, хрюшини й стєпашини.
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19.12.2020 05:47 Відповісти
Цікаво, цього дебіла ще хтось слухає?...
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19.12.2020 12:40 Відповісти
"После апреля" зелёная шобла ещё что нибудь придумает. А пока можно спокойно воровать и измываться над гоями.
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19.12.2020 17:25 Відповісти
 
 