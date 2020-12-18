Вітренко віддав 170 млн свого бонусу на 4 роки в бюджет, - Шмигаль
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко за рішенням суду отримав із бюджету держкомпанії 170 млн грн бонусу і на 4 роки передав їх до держбюджету.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так він прокоментував слова одного з гостей програми про те, що 170 млн грн, витрачені на виплату бонусу Вітренкові, можна було б витратити на доплати лікарям.
"Це не є державний бюджет, це не є в сфері впливу урядового, але це питання, яке вирішувалося між "Нафтогазом" і менеджером в судовому порядку. Це бонуси, які були нараховані і про які домовлялися до того взагалі, як наш уряд приступив до роботи", - сказав Шмигаль.
Він підкреслив, що Вітренко на 4 роки передав ці гроші до держбюджету.
"Цей менеджер залишив на 4 роки ці гроші в державному бюджеті, він їх не забрав. Це важливо. Так з ним було домовлено, і це теж важливий меседж. Щоби ці гроші лишились, і були розподілені. Вони з бюджету компанії, з якою судився менеджер, перейшли в державний бюджет, і сьогодні державний бюжет ними користується через купівлю облігацій внутрішньої державної позики", - пояснив Шмигаль.
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делают и говорят, шо хотят
а остальные, должны верить в этот бред
Королівство кривих дзеркал,
сказка про Чиполлино просто отдыхает
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Зачем напали на парня.