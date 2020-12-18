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Вітренко віддав 170 млн свого бонусу на 4 роки в бюджет, - Шмигаль

Вітренко віддав 170 млн свого бонусу на 4 роки в бюджет, - Шмигаль

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко за рішенням суду отримав із бюджету держкомпанії 170 млн грн бонусу і на 4 роки передав їх до держбюджету.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував слова одного з гостей програми про те, що 170 млн грн, витрачені на виплату бонусу Вітренкові, можна було б витратити на доплати лікарям.

"Це не є державний бюджет, це не є в сфері впливу урядового, але це питання, яке вирішувалося між "Нафтогазом" і менеджером в судовому порядку. Це бонуси, які були нараховані і про які домовлялися до того взагалі, як наш уряд приступив до роботи", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Єрмак пролобіювали 170 млн грн премії для Вітренка і просувають його кандидатуру на пост першого віцепрем'єра, - Бутусов

Він підкреслив, що Вітренко на 4 роки передав ці гроші до держбюджету.

"Цей менеджер залишив на 4 роки ці гроші в державному бюджеті, він їх не забрав. Це важливо. Так з ним було домовлено, і це теж важливий меседж. Щоби ці гроші лишились, і були розподілені. Вони з бюджету компанії, з якою судився менеджер, перейшли в державний бюджет, і сьогодні державний бюжет ними користується через купівлю облігацій внутрішньої державної позики", - пояснив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про виділення мені 170 млн грн премії не відповідає дійсності, - Вітренко
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Топ коментарі
+25
За що заробив? За те, що займаючи державну посаду з окладом, найняв закордонних фахівців, які виграли суд? Це його прямий службовий обов"язок.
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18.12.2020 22:19
+23
отдайте,наконец-то, пацану премию!
он ее заработал.

на фоне откровенных воров БЕНЯмойского, Ярославского, Пунчука и проч. Витренко ангел
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18.12.2020 22:10
+14
Хто живе в Україні, той в цирку не сміється...
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18.12.2020 22:16
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Смысл ему работать? Ему деньги не нужни наверно...Заработает и все отдаст...Меценат прямо - так любит Украину что готов работать бесплатно....За кого ОНИ НАС имеют?...Придурки у руля страны(((.....
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19.12.2020 16:29 Відповісти
цирк для дебилов
делают и говорят, шо хотят
а остальные, должны верить в этот бред
Королівство кривих дзеркал,
сказка про Чиполлино просто отдыхает
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19.12.2020 16:39 Відповісти
ДЛЯ УКРЭЛИТЫ ОГВЗ дают под 12-17-22% ГОДОВЫХ .. ты когда ложишь на депозит тебе дают 7,5%... а 170.000.000*0,17=28.000.000 в год да на четыре года это 115.000.000 да плюс ещё 170 тела ОГВЗ ИТОГ простая операция для элитного СПЕЦНАЗНАЧЕНЦА И,..из бюджета (ак нафтогаз это ГОСКОПОРАЦИЯ это член получает 285.000.000 грн.. но ещё и за то что выиграли в суде премия Коболеву и КОМПАШКЕ 40.000.000 долл=1.200.000.000 да зарплата членов наблюдательного совета(7 чел) по 100.000 долл в год и самое смешное что суд выиграла юридическая компания которой тоже заплатили 20.000.000 долл= 600.000.000 грн ... сложи всё и ты увидишь как на теле НИЩЕЙ СТРАНЫ паразитируют соросята и это только 10 человек
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20.12.2020 16:00 Відповісти
Дорого однако стоит место в кабмине.
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19.12.2020 16:54 Відповісти
За все эти годы нашей независимости нефтегазовые дела в стране, ну какие-то прииски. На них и вокруг них постоянно "свои люди" крутились и хорошо с того имели. Да мы их всех хорошо знаем. Это череда, в которой мелькали лазаренки, тимошенки, фирташи, коломойские ну и купка нынешних "газовых пионеров" типа витренок с коболевыми. И удивительным есть то, что газ страна добывает и, одновременно, газ страна покупает и даже продает. С громкими воплями "газовщики" постоянно берут на понт страну, что газа не хватает и может случиться большое горе, когда его не хватит. Но газа всегда хватает и он сам себе ховается в хранилищах. И будучи товаром не дешевым он (газ) оказывается очень прибыльный для "газовщиков". Да еще и какой прибыльный, если с шестью нулями зелеными он только на официальные премии идет. И если с этой "нефтегазовой вотчиной" втихаря начинают судиться, то уже не втихаря за свои тяжбы получают столько бабла, что его и не грех дать попользоваться державе на целых четыре года. "Всемирному банку, завидовать и от зависти рыдать.
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19.12.2020 17:02 Відповісти
170 млн. - хороший бонус. Кто бы отказался?
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19.12.2020 18:39 Відповісти
Украинской юр. фирме заплатили 5 млн. лямов. Они подготовили документы. Коболев их подписал...... И все!
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20.12.2020 15:58 Відповісти
Зробив "милостиню" державі....Скільки Україна ще буде жити у цьому цирку?! На медицину, освіту, армію, пенсію коштів не має, а на премії є!
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20.12.2020 16:03 Відповісти
А Порошенко или Коломойский, входя во власть, отдавали свои млн..млр. в бюджет Украины.
Чи може Кучма з Пинчуком.
Зачем напали на парня.
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20.12.2020 17:15 Відповісти
"Президент України Петро Порошенко минулого року двічі купив ОВДП у свого "Міжнародного інвестиційного банку" - на 103 млн грн 17 жовтня та на 27,46 млн грн 18 жовтня 2018 року. Останні президент продав того ж місяця за 28,8 млн грн." - Источник: https://biz.censor.net/r3115273"
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04.03.2021 15:44 Відповісти
Збрехав і не моргнув!... Невже так страшно було сказати, що отримувач премії купив ОВДП і ще подоїть державу для мами на оплату комунальних?...
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04.03.2021 15:39 Відповісти
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