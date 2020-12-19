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Новини Репресії в окупованому Криму
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Крим (14082) кримські татари (1997) Джапарова Еміне (179)

Росія цинічно використовувала коронавірус для наступу на права людини в Криму, - представниця Києва в ООН Джапарова

Росія цинічно використовувала коронавірус для наступу на права людини в Криму, - представниця Києва в ООН Джапарова

Росія цинічно використовувала пандемію коронавірусу для наступу на права людини в окупованому Криму. Водночасм РФ ігнорує виконання передбачених міжнародним гуманітарним правом обов'язків держави-окупанта щодо захисту цивільного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час виступу в рамках діалогу в Раді ООН із прав людини.

Джапарова зазначила, що окупаційна влада в Криму продовжує переслідування активістів, здійснює нові свавільні арешти і виносить сфабриковані вироки.

Вона також зазначила, що на півострові ігнорують дефіцит медичних потужностей для стримування пандемії, замість карантинних дій здійснюють призов до армії і військові пропагандистські заходи.

"Це буденна реальність окупованих територій", - підкреслила українська дипломатка.

Вона також додала, що особливо стурбована долею політв'язня Теймура Абдуллаєва, хворого на коронавірус, якого російські окупанти тримають у штрафному ізоляторі.

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дорогие крымско-татарские товарищи... мало того, что вы Украине постоянно в бок нож вставляли, требуя землю, привилегий и прочая... правда, при этом отключили свет и заставили свой народ несоразмерно множиться... но так и не подняли восстания в оккупированном крыму... хотя ваши вяликия ай до дыров, чупакабров и меокий атраш-ахрас так глаголили ни о чем... и вдруг на тебе - коронавирус против прав человека...
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19.12.2020 00:34 Відповісти
Бачили очі, що брали. а тепер каміння з неба.
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19.12.2020 00:40 Відповісти
Поправка: не россия использовала, а путло и его поцы кремлевские, уж подбирайте выражения, авторы, да не забивайте кол в наших и без того ветхих отношениях ещё глубше, чем он уж есть! народы-то причем?
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19.12.2020 00:42 Відповісти
У Нас, в Україні , "мавпять" закони
з паРашки вже дуууже давно , тіль
під другим "соусом"...і ,навіть, зараз..
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19.12.2020 01:00 Відповісти
Кольцо у неё прикольное однако )
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19.12.2020 07:11 Відповісти
 
 