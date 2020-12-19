Росія цинічно використовувала коронавірус для наступу на права людини в Криму, - представниця Києва в ООН Джапарова

Росія цинічно використовувала пандемію коронавірусу для наступу на права людини в окупованому Криму. Водночасм РФ ігнорує виконання передбачених міжнародним гуманітарним правом обов'язків держави-окупанта щодо захисту цивільного населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час виступу в рамках діалогу в Раді ООН із прав людини.

Джапарова зазначила, що окупаційна влада в Криму продовжує переслідування активістів, здійснює нові свавільні арешти і виносить сфабриковані вироки.

Вона також зазначила, що на півострові ігнорують дефіцит медичних потужностей для стримування пандемії, замість карантинних дій здійснюють призов до армії і військові пропагандистські заходи.

"Це буденна реальність окупованих територій", - підкреслила українська дипломатка.

Вона також додала, що особливо стурбована долею політв'язня Теймура Абдуллаєва, хворого на коронавірус, якого російські окупанти тримають у штрафному ізоляторі.

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