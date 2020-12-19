Командувач ВПС Дроздов: У мене підозра на 30 сторінок. Я запитую себе: з якою метою це все робиться?
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов, якого підозрюють у халатності, що призвела до падіння літака Ан-26 під Чугуєвом у вересні 2020 року, відреагував на обвинувачення.
Свою позицію він озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я отримав повідомлення про підозру. Я запитую себе: з якою метою і для чого це все робиться, хто і яку мету переслідує. Я хочу сказати, що 20 листопада 2020 року акт технічного розслідування катастрофи АН-26 було затверджено, і в ньому визначено як головні, так і причини, які безпосередньо були", - сказав Дроздов.
Командувач ВПС каже, що неодноразово висловлював пропозиції про модернізацію літаків, на яких курсанти вчаться літати.
"Якби керівництво на рівні держави прислухалося до зауважень щодо морально застарілої техніки та щодо придбання нової, сучасної, то ми, можливо, і не мали б такого результату", - припустив Дроздов.
Підозри проти себе і своїх підлеглих він назвав спробою дискредитації армії.
"І такі звинувачення щодо генералів і щодо командирів, які керують військами в зоні проведення операції Об'єднаних сил, не на користь нашій армії. Вони, навпаки, підривають моральний дух як командирів, так і військовослужбовців, які виконують їхні завдання", - підкреслив Дроздов.
"У мене підозра на 30 сторінок, де все визначено, починаючи з військової дисципліни в бригаді, порядку організації та підготовки льотчиків, порядку організації і підготовки тих керівників, які керують процесом підготовки", - додав він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходу на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.
На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.
Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Будь ласка, зачекайте...
А это в данном случае не было сделано
это могло произойти и во время ночевки под дверью офиса президента
а на месте этого мог оказаться и новый ан26ш с такими же последствиями...
ОЧЕНЬ надеюсь, что виновные таки будут наказаны! Те, кто подписывал акты о "тех.исправности" и отдавал приказы на полеты заведомо галимой техники. Даже представить невозможно, ЧТО пережили родители этих ребят- те, которые 20 (!!!) лет растили/лелеяли своих деток, а получили их в закрытых гробах.....
Никаких "противоречий". Пока ворье у власти, а не на нарах- "не будет" бабок ни на оборону, ни на пенсии, НИ НА ЧТО!
А вот сократить расходы на айкосы, кокс, проституток - могли бы.
Но для них, как и для зебилов это противоестественно.
А ещё злые языки говорят, что у петюни автомобилей в кортеже было чуть меньше.
Звездят наверное, да?
Так что не надо о страдальце.
Живёт как удобно))
Лепишь абы ляпнуть...
Не читай газеты. Не читай. Кроме прочего, я живу ближе тебя к Чугуеву...
Кто виноват?
Может, что бы выдавить чуждый элемент для замены на своего ставленника.
Может, что бы повесить вину за неразбомбленную колонну Гиркина (стрелкова) из Славянска в Донецк.
Можно придумать много причин. Но если всё делалось ответственно, то можно отбиться.
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
(группа "Лесоповал")
Генерал-майору Назарову одному лямку за всех тащить скучно. Вдвоём-то оно и кайлом махать повеселее-то будет. Да и потом - нужен прогресс всё-таки. Генерал-майора уже уконтрапупили, пора бы взяться и за генерал-лейтенанта. Уконтрапупить на цугундер генерал-лейтенанта - это ж и почётнее, и смешнее будет.
Первым делом мы испортим самолёты.
Ну а девушек?
Ну а девушек потом.
Сергі́й Семе́нович Дроздо́в (нар. 24 лютого 1962) - командувач Повітряних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант (з 1.10.2020)[1].
Подивився вдруге, дійсно, написано: генерал-лейтенант, а на фото погони генерал-полковника.
А взагалі-то, зайнятно виходить - літак у Чугуєві з 26 жертвами розбився 25.09.2020, а на 6-ий день (якщо вірити Вікіпедії) командувач ВПС отримав чергову генеральську зірочку.