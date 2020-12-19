Командувач ВПС Дроздов: У мене підозра на 30 сторінок. Я запитую себе: з якою метою це все робиться?

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов, якого підозрюють у халатності, що призвела до падіння літака Ан-26 під Чугуєвом у вересні 2020 року, відреагував на обвинувачення.

Свою позицію він озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я отримав повідомлення про підозру. Я запитую себе: з якою метою і для чого це все робиться, хто і яку мету переслідує. Я хочу сказати, що 20 листопада 2020 року акт технічного розслідування катастрофи АН-26 було затверджено, і в ньому визначено як головні, так і причини, які безпосередньо були", - сказав Дроздов.

Командувач ВПС каже, що неодноразово висловлював пропозиції про модернізацію літаків, на яких курсанти вчаться літати.

"Якби керівництво на рівні держави прислухалося до зауважень щодо морально застарілої техніки та щодо придбання нової, сучасної, то ми, можливо, і не мали б такого результату", - припустив Дроздов.

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Підозри проти себе і своїх підлеглих він назвав спробою дискредитації армії.

"І такі звинувачення щодо генералів і щодо командирів, які керують військами в зоні проведення операції Об'єднаних сил, не на користь нашій армії. Вони, навпаки, підривають моральний дух як командирів, так і військовослужбовців, які виконують їхні завдання", - підкреслив Дроздов.

"У мене підозра на 30 сторінок, де все визначено, починаючи з військової дисципліни в бригаді, порядку організації та підготовки льотчиків, порядку організації і підготовки тих керівників, які керують процесом підготовки", - додав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходу на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.