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авіакатастрофа (1082) шоу Шустера (309) Дроздов Сергій (10)

Командувач ВПС Дроздов: У мене підозра на 30 сторінок. Я запитую себе: з якою метою це все робиться?

Командувач ВПС Дроздов: У мене підозра на 30 сторінок. Я запитую себе: з якою метою це все робиться?

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Сергій Дроздов, якого підозрюють у халатності, що призвела до падіння літака Ан-26 під Чугуєвом у вересні 2020 року, відреагував на обвинувачення.

Свою позицію він озвучив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я отримав повідомлення про підозру. Я запитую себе: з якою метою і для чого це все робиться, хто і яку мету переслідує. Я хочу сказати, що 20 листопада 2020 року акт технічного розслідування катастрофи АН-26 було затверджено, і в ньому визначено як головні, так і причини, які безпосередньо були", - сказав Дроздов.

Командувач ВПС каже, що неодноразово висловлював пропозиції про модернізацію літаків, на яких курсанти вчаться літати.

"Якби керівництво на рівні держави прислухалося до зауважень щодо морально застарілої техніки та щодо придбання нової, сучасної, то ми, можливо, і не мали б такого результату", - припустив Дроздов.

Читайте також: Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: ДБР повідомило про підозру командувачеві ВПС Дроздову

Підозри проти себе і своїх підлеглих він назвав спробою дискредитації армії.

"І такі звинувачення щодо генералів і щодо командирів, які керують військами в зоні проведення операції Об'єднаних сил, не на користь нашій армії. Вони, навпаки, підривають моральний дух як командирів, так і військовослужбовців, які виконують їхні завдання", - підкреслив Дроздов.

"У мене підозра на 30 сторінок, де все визначено, починаючи з військової дисципліни в бригаді, порядку організації та підготовки льотчиків, порядку організації і підготовки тих керівників, які керують процесом підготовки", - додав він.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходу на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Топ коментарі
+27
Чтобы отвести внимание от кейса портновко-российского смотрящего Татарова вываливают в информационное пространство полнейшую чушь на Дроздова. путинисты убивают двух зайцев, - отвлечение от дела коррупционера Татарова и дискредитация ВСУ... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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19.12.2020 00:25
+26
Вы хоть немного понимаете какой бред несете??? Если НОВЫХ самолетов еще не будет лет 20-ть, летчиков значит не нужно готовить??? Если в 14-м у нас НЕ БЫЛО армии, Украину не нужно было защищать??? Ждать когда поставят новейшую технику и только тогда начинать защищаться???
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19.12.2020 03:22
+23
Дроздов точно не виноват!..
ФСБшная агентура в лице Ермака, Татарова, Тарана, и прочих игуанодонов, пытается ослабить наше ВВС!..
Я понимаю виновность нач тех службы, и нач аэродорома, но при чем здесь нач ВВС?
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19.12.2020 00:32
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НЕЕТЬ, первое лицо должно в тонусе держать всех подчинённых , слабых заменять сильными , проводить реформы и модернизации
А это в данном случае не было сделано
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19.12.2020 01:30 Відповісти
Реформи в ЗСУ , повинен проводити уряд і ВР ,, а командуваня ЗСУ повинно діяти зважаючи на наявні ресурси ,, на те що що в нього є на даний момент , і що йому виділила влада .
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19.12.2020 01:55 Відповісти
Если "первое лицо" начинает держать в тонусе подчиненных -идут вопли на всю Вселенную "ДЕТОК ОБИЖАЮТ" . Самое активное участие в развале армии совка принимали именно мамаши.Нарожали идиотов и хотели что бы в армии ЛЮБОВЬЮ из их людей сделали.
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19.12.2020 07:35 Відповісти
А для других детей новых танков, новых БТРов и т.д... Только президенту армия нафиг не нужна, он на дорогах не плохо имеет...
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19.12.2020 03:32 Відповісти
все самолеты далеко не новые...все...
это могло произойти и во время ночевки под дверью офиса президента
а на месте этого мог оказаться и новый ан26ш с такими же последствиями...
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19.12.2020 07:19 Відповісти
Господи, яке ж ти дурне, як двері! Сиди, довбня, не мели дурню, може за розумну зійдеш...
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20.12.2020 02:31 Відповісти
зеЛю против своей армии воюет.он ее боится
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19.12.2020 00:53 Відповісти
доволі дивне прізвище для командуючого Бі-Бі-Сі: Дроздов
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19.12.2020 01:12 Відповісти
А ще "дивніше" прізвище для "апологета українського націоналізму" - Донцов... (Я ж не думаю, що автор коментаря "обігрує" прізвище в аспекті "пташиного" - це рівень "ваньки сулими", чи "Водяного" з "Івашиним" і "Ла-лашкою"...).
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19.12.2020 06:18 Відповісти
А чего зебилу пидозру не вручили, он вроде начальник этого Дроздова---его говнокомандующий---значит должен отвечать по этой логике?
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19.12.2020 01:47 Відповісти
То есть "виноватых у нас, как всегда, нет". "Сообщали об устаревшей технике, требующей модернизации", но запретить полёты на этих вёдрах, не подвергая опасности ЖИЗНИ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ, "не догадались"??? Нет уж, "любезный"! "Моральных дух военнослужащих подрывается" именно тогда, когда вы, штабные крысы, не дорожите жизнью КАЖДОГО из них и подвергаете эти жизни необоснованному риску даже в НЕ критичных/не боевых ситуациях, когда можно было этого избежать!
ОЧЕНЬ надеюсь, что виновные таки будут наказаны! Те, кто подписывал акты о "тех.исправности" и отдавал приказы на полеты заведомо галимой техники. Даже представить невозможно, ЧТО пережили родители этих ребят- те, которые 20 (!!!) лет растили/лелеяли своих деток, а получили их в закрытых гробах.....
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19.12.2020 01:53 Відповісти
Ну вот нет же у нас виноватых в том, что вырастили таких депутатов ВР, а горя от них куда больше.
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19.12.2020 03:21 Відповісти
Депутаты у нас такие, каких вы выбираете. Выбираете воров, которые сами воруют и назначают себе подобных на ключевые посты, ну так нечего на зеркало пенять! Посмотри, как за 5 лет всё это ворье "поднялось"! Зато модернизировать АНы- "денег тупо нет".
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19.12.2020 12:59 Відповісти
Но их же кто-то рожал и воспитывал, тут на кого-то не спихнешь. Общество такое сформировалось из всех. Это как центр масс: куда центр масс, туда и общество, и винить кого-то здесь бессмысленно.
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19.12.2020 13:11 Відповісти
Нет. Не "из всех". ВСЕ (большинство, подавляющее) вышло на Майдан в 2014- отстаивать свой европейский выбор, который подразумевает жизнь в правовом, лишённым коррупции государстве. Только это большинство, к сожалению, не довело дело до конца. Сделало революцию, плодами которой воспользовались подонки. Надеюсь, в следующий раз эти твари будут украшать столбы, а не "толкать речи" со сцены.
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19.12.2020 14:10 Відповісти
У нас 25 лет и не подвергали опасности... Не летали и не учили... В итоге без армии остались...
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19.12.2020 03:39 Відповісти
Та брось, "без армии остались". Вон Пеца каждый день вещает, что "поднял армию", которая у нас "одна из самых сильных в Европе" и "передал Зеленскому" уже, так сказать, "лялю". А оно во как! Мало того, что истребителей у нас практически нет, так даже модернизировать наши АНы, имея собственный завод (!!!) за 5 лет (!!!) не сподобились! Просто нет слов!
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19.12.2020 12:56 Відповісти
И как у вас получается самому себе противоречить?) У нас на начало 14-го была армия??? Готовы лободу жрать ради покупки новых самолетов? Или и рыбку сьесть и на бутылку сесть?)
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19.12.2020 13:24 Відповісти
Мы и так "жрем лабоду" 5 барыгиных лет. Зато он и ему подобные- "жрать лабоду" не собираются. Напротив, неистово рвутся к корыту, чтобы опять воровать. За те бюджетные бабки, которые они "освоили", не один АН можно было бы собрать. НОВЫЙ! Но на АНы "денег нет" (даже на модернизацию). А на содержание соевого АП (включая тачки ВИП-класса)- денег хватает! МИЛЛИАРДНЫЕ расходы!

Никаких "противоречий". Пока ворье у власти, а не на нарах- "не будет" бабок ни на оборону, ни на пенсии, НИ НА ЧТО!
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19.12.2020 14:05 Відповісти
Вопрос следующий - кого собираются поставить вместо генерала Дроздова ? И изменит ли его смена ситуацию в ВВС ЗСУ без достойного финансирования армии ? Это все долбаная показуха и отвлечение внимания от реальности. Подтверждение этого факт кого Зеленский поставил главой комитета по разведке, а Кривонос при этом все ждет аудиенции у преЗЕдента его реформы тер обороны...
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19.12.2020 04:11 Відповісти
Та що тут "непонятного"?... Звичайна спроба скомпрометувать, може й гіпотетичними, видуманими звинуваченнями, змусить "бороться з вітряками", замість реальної роботи у військах... Ну і "залякать" тих, хто буде противиться режиму... Подібний прийом застосовується і проти Порошенка, і проти Турчинова, і проти блоку дієвих, авторитетних військових... Все з одною метою - внести хаос, щоб не дать розумним людям об"єднаться і вимести всю "зелену гниль" з коридорів влади... Бо, коли її там не стане, ці люди почнуть відновлювать те, що "ЗЕлень" встигла запаскудить... А це "не на руку" "ляльководам" - як Медведчуку з Коломойським, так і їх ляльководу - Кремлю...
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19.12.2020 06:14 Відповісти
Без обид, вот расскажи , ты в армии хоть день был ? Подобные высказывания характерны для отмазавшихся , так они свою никчемность оправдывают.
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19.12.2020 07:41 Відповісти
Вот если бы этот гидрант, которого 73 процента мобилизовали, и который бюджет на ЗСУ не увеличил ушел...
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19.12.2020 09:58 Відповісти
Для того,что бы что-то увеличить ,вначале надо заработать,а не пилять каждый раз деньги мвф.и при этом кричать о росте экономики.
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19.12.2020 11:15 Відповісти
Зарабатывать не способны.
А вот сократить расходы на айкосы, кокс, проституток - могли бы.
Но для них, как и для зебилов это противоестественно.
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19.12.2020 11:35 Відповісти
Могли бы,но ни одна власть до них не показала такого примера.Не для того идут во власть,что бы что-то себе урезать.Власть -это деньги.Так вот то ,что по КУ власть принадлежит народу ,абсолютно не соответствует действительности.Власть не принадлежит народу как и всё то,что там наваяли.
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19.12.2020 12:40 Відповісти
Ну что касается примера - не готов копать расходы преидущих лет, хотя злые языки говорят что петюня жил в своей халупе, а не на госдаче.
А ещё злые языки говорят, что у петюни автомобилей в кортеже было чуть меньше.
Звездят наверное, да?
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19.12.2020 12:54 Відповісти
Если бы у меня в активах появилось 700 лимонов зелени за 5 лет,я бы вообще босой ходил.
Так что не надо о страдальце.
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19.12.2020 16:23 Відповісти
А кто говорит о страдальце?
Живёт как удобно))
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19.12.2020 18:14 Відповісти
А чтобы у тебя 700 лямов зелени было - нужно было напрягаться)))
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19.12.2020 18:38 Відповісти
А я не завидую,будучи президентом он напрягся)))).
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19.12.2020 18:46 Відповісти
А где про зависть?)))
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19.12.2020 22:27 Відповісти
А чтобы у тебя 700 лямов зелени было
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19.12.2020 23:03 Відповісти
Як це влада не показала? Восени 2014 ж депутатам і міністрам обмежили зарплату на 5000 грн чи скільки там... Ще Наєм з Лєщем нили через це, що жити нема за що!
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19.12.2020 12:59 Відповісти
Нет я не сидел и поэтому не учу других какая шконка лучше и где и как надо сидеть. Про совок ты у своих родителей спроси.Они сильно виноваты что родились в то время и ,возможно, честно работали ?
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19.12.2020 08:18 Відповісти
По твоей логике Дроздов тоже совок. То что я думаю про тех кто вешает подобные ярлыки-я писать не буду.
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19.12.2020 08:28 Відповісти
это опять таки ответка новой власти на результат предыдущей, на то, что не ВОЙНА, а дружба, торговля, предательство, бизнес. ПОЗОР!!!
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19.12.2020 08:15 Відповісти
Щоб військовослужбовці звільнялися. У нас же мирна країна.
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19.12.2020 08:47 Відповісти
Дроздов виноват в том, что развёл кумовство в ВВС Украины. Почему пропустили самолёт его сына раньше чем АН-26 в аврийном состоянии, на котором было полно курсантов?
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19.12.2020 09:28 Відповісти
Куда пустили? Где свидетельства об аварийном состоянии АН? При всей нынешней, прошлой и позапрошлой армейской безалаберности тезнари б не выпустили неисправный самолет. Тем паче существуют предполетные чек-листы - проверки, которые осуществляет летчик/экипаж.
Лепишь абы ляпнуть...
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19.12.2020 10:11 Відповісти
Неисправность обнаружили в полёте. И на аэродроме уже об этом знали. Читайте газеты.
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19.12.2020 14:40 Відповісти
Неисправность??? Ведь ты говорил об аварийном состоянии. Так неисправность или "аварийное состояние"???Открою тайну: одним из элементов обучения является отработка действий в связи с отказом двигателя в воздухе. Shit happens... вплоть до этого. Скажи мне, где там произошла авария? Ты отказ датчика принял за отказ двигателя? Этот самолет способен продолжить полет на одном двигателе. Он способен планировать при отказе обоих. А самолет "сына" завершал разворот и выходил на глиссаду, и не являлся препятствием для маневра АН...
Не читай газеты. Не читай. Кроме прочего, я живу ближе тебя к Чугуеву...
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19.12.2020 15:43 Відповісти
Я припускаю, що совковий спосіб мислення підлеглих міг призвести до визначення пріоритету в дозволі на посадку навіть без жодного натяку генерала. Звісно, якщо цей факт справді був таким, як Ви його описали.
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19.12.2020 14:02 Відповісти
Давайте сразу Верховному Главнокомандующему (Зеленскому) обьявим подозрение....Он же за все у нас отвечает?Вроде...Абсурдное "государство" - пожирающее само себя(.
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19.12.2020 09:38 Відповісти
следуя этой логике, за организацю полетов отвечает зеленый человечек бубочка, так называемый четырежды уклонившийся главком... или бубочка не при делах??? Этот юноша вихлявый еще будет отвечать за свое радостное безделие, когда оставил Журавеля один на один со смертью под своим личным еврейским контролем...
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19.12.2020 10:06 Відповісти
Самолёт упал? Упал.
Кто виноват?
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19.12.2020 10:28 Відповісти
Может для того, что бы комадующий сам всё сделал за следствие - нашел виноватых.
Может, что бы выдавить чуждый элемент для замены на своего ставленника.
Может, что бы повесить вину за неразбомбленную колонну Гиркина (стрелкова) из Славянска в Донецк.
Можно придумать много причин. Но если всё делалось ответственно, то можно отбиться.
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19.12.2020 10:33 Відповісти
Поки в Україні командувач ВПС буде Дроздов, а не Дрозденко, незалежність - фейк.
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19.12.2020 11:56 Відповісти
Во времена перестройки читал док. повесть о стройке метал.комбината в Белоруссии . Одновременно строили : одну половину австрийцы ,вторую наши.Надо же...у обоих аварии и жертвы. У австрийцев приехали из Вены 3 человека,день "расследовали" и назад....Семьи погибших получили солидную компенсацию. У нас комиссия (человек тридцать !) работала 1,5 месяца....Кого-то под суд ,кого-то уволили ,кого-то понизили, а родичам - ШИШ ! Надо уважать свою армию !
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19.12.2020 12:53 Відповісти
Вони роблять це разом просто
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19.12.2020 13:01 Відповісти
Возьми пистолет **** и застрелись
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19.12.2020 13:41 Відповісти
Странный генерал .тыж козел отпущения систему сам и развивал такую
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19.12.2020 18:21 Відповісти
"А на воле хорошо -
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
(группа "Лесоповал")
Генерал-майору Назарову одному лямку за всех тащить скучно. Вдвоём-то оно и кайлом махать повеселее-то будет. Да и потом - нужен прогресс всё-таки. Генерал-майора уже уконтрапупили, пора бы взяться и за генерал-лейтенанта. Уконтрапупить на цугундер генерал-лейтенанта - это ж и почётнее, и смешнее будет.
Первым делом мы испортим самолёты.
Ну а девушек?
Ну а девушек потом.
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19.12.2020 18:31 Відповісти
Взагалі, Дроздов,-генерал-полковник, а не генерал-лейтенант...
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20.12.2020 02:44 Відповісти
Нічого не маю проти, більш того, я й сам так вважав. Але якийсь мудак у Вікіпедії написав:
Сергі́й Семе́нович Дроздо́в (нар. 24 лютого 1962) - командувач Повітряних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант (з 1.10.2020)[1].
Подивився вдруге, дійсно, написано: генерал-лейтенант, а на фото погони генерал-полковника.
А взагалі-то, зайнятно виходить - літак у Чугуєві з 26 жертвами розбився 25.09.2020, а на 6-ий день (якщо вірити Вікіпедії) командувач ВПС отримав чергову генеральську зірочку.
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20.12.2020 08:21 Відповісти
Він, звання генерал-полковника, отримав в 2016 році...
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04.02.2021 09:01 Відповісти
Разговор пускают совсем в другую плоскость (так было и при расследовании воровства Юли Тимошенко). Речь совершенно не идёт о кумовстве, которое позволило посадить самолёт Дроздова- младшего раньше чем аварийный АН-26 с курсантами.
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19.12.2020 19:11 Відповісти
Я во всех катастрофах случившихся за последние 40 лет в совке и Украине обвиняю кумовство и подхалимство. Начиная с т.х."Адмирал Нахимов". где был капитан судна, когда он должен был быть на мостике, а вахтенный помощник капитана не мог его найти? В каюте начальника областного КГБ, засвидетельствовать своё почтение. Почему гавкнулся Чернобыль, потому что в угоду начальства, останавливали реактор аварийным способом. Почему здесь для АН-26 не дали зелёный свет ? Потому что зелёный свет дали сыну командующего. Я мог бу таких примеров привести десяток, но боюсь они будут мало известны аудитории.
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19.12.2020 19:22 Відповісти
фарисеї нищать цвіт української армії, так як це робило НКВД !!!!!
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19.12.2020 19:56 Відповісти
Разгоните уже эту армию и успокойтесть , зайдут кацапы и всех помирят. Многие этого только и ждут.
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19.12.2020 20:57 Відповісти
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