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Новини Революція в Україні
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Чорновол Тетяна (254) Татаров Олег (424)

Кримінальну справу проти мене за події 2014 року порушив заступник голови ОП Татаров, - Чорновол

Кримінальну справу проти мене за події 2014 року порушив заступник голови ОП Татаров, - Чорновол

Справу проти колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у 2014 році порушив чинний заступник глави Офісу президента Олег Татаров, який на той час працював у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ. Нині справа фактично повернулась до його рук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тетяна Чорновол розповіла в ефірі телеканалу hromadske.

Вона заявила, що нібито справу проти неї ініціювали колишній глава Офісу президента Андрій Богдан та його заступник Андрій Смирнов шляхом втручання у роботу Державного бюро розслідувань (ДБР). Тоді ж відомством керував колишній адвокат президента-втікача Януковича Олександр Бабіков.

"Я не скажу, що зараз оця кліка послабилася зі звільненням Богдана і Бабікова. Ми ще мусимо згадати, що є і Татаров, якого призначили в Офіс президента", - сказала Чорновол.

Вона розповіла, що 18 лютого 2014 року справу проти неї порушив чинний заступник глави ОП Олег Татаров, який на той час працював у ГУ МВС.

"Обвинувачення мені з'явилось, коли у Татарова ще не було кримінальної справи. Вручення мені обвинувачення співпало за часом із проблемами у Татарова. Але ж готувалось воно давно. Наказ на надання мені обвинувачення, завершення справи і передання в суд давав саме Татаров... Була певна перерва, і Татаров знову повернувся до цієї справи", - сказала колишня депутатка.

Водночас колишня народна депутатка заявила, що не вважає Богдана і Татарова "різними командами" Офісу президента.

Окрім цього Тетяна Чорновол заявила, що її справу, а також ще декілька гучних справ збирались використати для дискредитації Революції Гідності.

Читайте також: Чорновол намагалася не допустити смертей під час штурму офісу ПР. Хочеться вірити, що Феміда буде на світлому боці, - Вітренко

Нагадаємо, 15 грудня екснардепці Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності "Партії регіонів", викрадення людини, побої та мордування, заподіяння тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Топ коментарі
+24
Уголовное дело против меня за события 2014 года возбудил замглавы ОП Татаров, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2111
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19.12.2020 00:49
+19
Давай Таня, вот кого не хватает так это тебя - мочи этих слизняков.
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19.12.2020 00:42
+13
" Гарант " на стадіоні розпинався , що буде боротись з корупцією , топав ніжками , цибав , бризкав слиною. І що маємо , тепер , не допускає слідчих НАБУ в т. н. ОПУ , де ховається корупціонер Татаров , щоб вручити злодюзі підозру , а на скільки мільярдів долярів " віддав " Коломойському , як розрахунок за " пост " , народнього добра і грошей , а Ермак зі своїм братком , а медмаски , і захисні костюми , що було продано його оточенням в період пандемії , а вкрадене на " відкатах " на т.н. " великому крадівництві " , тощо. Зелені злидні , перестаньте грабувати країну і народ ! Тюрьма за вами " плаче " !
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19.12.2020 01:32
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Давай Таня, вот кого не хватает так это тебя - мочи этих слизняков.
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19.12.2020 00:42 Відповісти
Уголовное дело против меня за события 2014 года возбудил замглавы ОП Татаров, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2111
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19.12.2020 00:49 Відповісти
чмыри отвлекают от дела Черновол засиранием информационного пространства.
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19.12.2020 00:57 Відповісти
а то вообще позорище...!!! дураков ТГК не пущать более...хотя что с этих болезных взять...
квартал головного мозга...
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19.12.2020 00:59 Відповісти
Тема, когда начнется суд - не раскрыта!
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19.12.2020 00:56 Відповісти
шо-то мне подсказывает что карьера Тартарова закончится прежде чем Черновол пойдёт в суд...
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19.12.2020 00:57 Відповісти
Выиграет цена вопроса, и предполагаемая сумма в его решении ... Впрочем, как и всегда.
Что с одной, что с другой стороны.
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19.12.2020 01:09 Відповісти
Не для того россія вклала $6 млрд. в дискредитацію Порошенка.
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19.12.2020 01:11 Відповісти
А где это написано? Сам придумал, или в методичке прочитал?
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19.12.2020 02:02 Відповісти
закінчиться в кар'єрі...мєчтать-то не заборонено?
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19.12.2020 01:11 Відповісти
заграница нам поможет...Вашингтон после инагурации Байдена думаю возмёт ситуацию под плотный контроль...в пику мацкве...
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19.12.2020 01:14 Відповісти
я про піщані кар'єри...
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19.12.2020 01:21 Відповісти
Прийде дядя з Вашингтона з новим праведним законом... А самим собі допомогти слабо? Вийти на майдан з протестами проти Великого крадівництва народних грошей, корупції, брехні і безправ'я, беззаконня і зради.
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19.12.2020 11:24 Відповісти
" Гарант " на стадіоні розпинався , що буде боротись з корупцією , топав ніжками , цибав , бризкав слиною. І що маємо , тепер , не допускає слідчих НАБУ в т. н. ОПУ , де ховається корупціонер Татаров , щоб вручити злодюзі підозру , а на скільки мільярдів долярів " віддав " Коломойському , як розрахунок за " пост " , народнього добра і грошей , а Ермак зі своїм братком , а медмаски , і захисні костюми , що було продано його оточенням в період пандемії , а вкрадене на " відкатах " на т.н. " великому крадівництві " , тощо. Зелені злидні , перестаньте грабувати країну і народ ! Тюрьма за вами " плаче " !
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19.12.2020 01:32 Відповісти
Лучшая реабилитация через наш "справедливый" суд..
Відволання уваги охлосу перед якоюсь
падлючистю влади.. Як завжи..Вже 30 років..
Ще не звикли??
🤣🤣
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19.12.2020 01:32 Відповісти
Весна прийдет и ЗЕЛЕНОЕ ГОРЕ УКРАИНЫ станет досиживать свой пост , как максимум с правами символическими в ПАРЛАМЕНТСКО- президентской стране ну только так во избежание хаоса ради до новых выборов.
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19.12.2020 01:37 Відповісти
Ей ГЕРОЯ надо давать а не вас СКОТОВ слушать. ТВАРИ НЕНАВИЖУ
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19.12.2020 02:29 Відповісти
Це ціна руського миру. Повне знищення Революції достоїнства, потоптання Небесної Сотні--переслідування тих хто вижив. Тоді Україна звільнена від свободи, має право жити як холопи кремлятника, до повного знищення народу, аби звільнити територію для військових баз і радіоактивних сміттєзвалищ. РФ
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19.12.2020 02:42 Відповісти
дійсно? Я б навіть краще не сказав
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19.12.2020 03:05 Відповісти
"Не будет никакого реванша!" - уверяли они. "Та если шо - мы его сметем!" - верещали они. Ну и где все эти сметатели сейчас, когда реванш русни прет полным ходом? Молча стирают-гладят свои триколоры с колорадками, которые 5 лет прятали под диванами?
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19.12.2020 03:13 Відповісти
Це політичні репресії. Цинічна і замовна справа безнадійно дискредитує владу. Татаров дрібний посадовець, якому замовляють таке більш впливові гравці.
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19.12.2020 04:25 Відповісти
Поскольку они пытаются дискредитировать майдан, то это означает, что есть запрос на это среди населения Украины. Особенно на Юго-Востоке. Пытаются придержать падение рейтинга зелёных.
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19.12.2020 04:48 Відповісти
на ето есть запрос у 20% населения Украины,остальные 80% все больше ненавидят Зеленского!
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19.12.2020 05:02 Відповісти
Как известно, утопающие и за соломинку хватаются.
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19.12.2020 05:11 Відповісти
Но и западу и центру и Юго-Востоку следует помнить главное, что зелёные есть куклами карабаса Коломойского.
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19.12.2020 05:06 Відповісти
..І знову цей ригівський гнидник Тартаров !
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19.12.2020 05:03 Відповісти
Зробив це РАЗОМ !
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19.12.2020 06:51 Відповісти
Татаров не просто "ригівський гнидник" а еще и был заверброван кацапскими спецслужбами ( не помню кем именно) в 2011 году. Погоняло "Кувшиников". Странная кличка, возможно потому что ассоциируется своей крысиной заточью с гоголевским рассказом "Кувшинное рыло". Подробней об этом и болезни Хутина на телеграмм канале: Генерал СВР,
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19.12.2020 07:10 Відповісти
ціква інформація. татр порушував справу проти Тетяни 18 лютого, то він не тільки гидив з екрана, але і був одним із авторів темників для суддів і їх виконавцем. масові вбивства не фіксували, оглядів місця стрільби не проводили. та гільзи не підбирались. А другий зам Єрмака Смирнов був адвокатом жіночого садиста хіміка. татр прохвесор з криміналістики, по справі Паші за заявою Смірнова була проведена повторна експертиза, внаслідок якої реабілітуючу Пашу постанову скасували. Бо не підтвердився попередній висновок, що Паша стріляв лежачи (?) Пазл складається. По справі Тетяни хочуть через суд визнати, що революція гідності - це масові заворушення, які потягнули особливо тяжкі наслідки. І послідуюча амністія яйця виїденого не вартує. Того то сутулий прокурорський так довго проводив ситуативну експертизу і її не провели до цього часу. То може і порушена справа СБУпо непобудованому музею теж з цієї опери. враховуючи, що портний адепт суркова, то і не дивно. Бідолаха вовк печерський - все не потягне. Портний займаючись мавпуванням з російського кпк свідомо не вніс норму про те, що постанову винесена по реабілітуючих підставах може бути скасована виключно судом, так в російському кпк і оскаржується в загальному порядку. Нічого, невеликий проміжок часу і ця норма буде змінена.
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19.12.2020 06:00 Відповісти
Таня Черновол нуждается в общественной защите. Думаю Рыбников в своем последнем рассказе не зря ей вручил две канистры бензина, которые случайно от искры дубинки "беркута" сожгли елку вместе с ЗЕ. Василий чует ситуацию, за Таню Черновол многие на Майдан пойдут, и правильно сделают.
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19.12.2020 07:16 Відповісти
Остается только посочувствовать:- предыдущая Рада, нарушая Конституцию, не признала войну ( нет добровольцев, не может быть пленных ), тогда бы прошла нормальная зачистка всех служб и органов от предателей и сегодня тюрьмы были бы переполнены не патриотами, а "нужными" людьми.
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19.12.2020 08:07 Відповісти
В глаз всем булавочкой,
Она больная с справочкой.
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19.12.2020 08:21 Відповісти
Не понимаю, а шо так зебилье отрицательно настроено к Тане? Штаб-квартиру ваших подельников спалила, обидно?
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19.12.2020 08:58 Відповісти
#Тетяна Чорновол, це я! А також більшість свідомих громадян країни.
Не розумію зелень, коли вони намагаючись відволікти суспільство від чергового свого зашквару постійно зачипають Майдан. Це ж якісь фантомні болі
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19.12.2020 09:48 Відповісти
татарова на Майдан і на кілок
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19.12.2020 11:15 Відповісти
В итоге Тане ничего не будет! Эти дебилы, нервы конечно попортят...
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19.12.2020 13:32 Відповісти
Таня,Таня що ти робила 5 років в владі?. Чого ти не довела до логічного кінця справу колоборантів і зрадників. Думала. що все пронесе, але архіви не горять.
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19.12.2020 13:59 Відповісти
Держись Танюша, народ с тобой, не дадут этим мразям обидеть тебя.
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19.12.2020 17:38 Відповісти
 
 