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Проблему системно не вирішено, - лікарка Голубовська про зарплати медикам під час пандемії

Проблему системно не вирішено, - лікарка Голубовська про зарплати медикам під час пандемії

Виплати медикам через COVID-19 і підвищення на 30% мінімальної зарплати у 2021 році не вирішують системно проблему.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказала лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Ми ж всі прекрасно розуміємо, що коронавірусна інфекція, зараз виплати, але геть не скрізь, і там багато від місцевої влади залежить, багато безпосередньо залежить від головного лікаря. Теж там є проблеми. Скрізь треба розбиратися. Наразі отримують, але ми прекрасно розуміємо, що проблему системно не вирішено. І, чесно кажучи, в бюджеті на наступний рік це теж є дуже спірним питанням. На 30%, ви знаєте, підвищується мінімальна зарплата. А лікарям, якщо враховувати інфляцію у 7%, ту, що закладено, то підвищиться, можливо, на 9%. Це зовсім інші цифри, і це однаково не ті кошти", - сказала Ольга Голубовська.

Вона зазначила, що переважна більшість лікарів хоче отримувати білу зарплату і "не заглядати в кишеню злиденному населенню".

"Ви розумієте, що вони реально живуть на зарплату. Вони живуть на одну зарплату. І коли лікар... Ви знаєте, мене кілька років тому вразив сюжет, коли побили лікаря-невропатолога. Чому? Бо він підробляв охоронцем. Розумієте, він може піти на 25-ту роботу лікарську, але він там буде менше отримувати, ніж охоронець. Розумієте? Буде сидіти і просто нічого не робити. Це взагалі приниження спеціальності", - додала Голубовська.

Читайте також: COVID-19 постійно змінює клінічну картину і поки що в бік більш тяжкого перебігу. Під "прицілом" люди до 30 років, - Голубовська
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Топ коментарі
+1
это мурло регулярно серет в эфир - видно на министра метит.
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19.12.2020 01:48
+1
если бы она стала министром то таких как ты не выгоняли с психушки на улицу, а лечили б бесплатно и кормили...
под лавку убогое и сидеть тихо...
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19.12.2020 06:12
+1
Спасибо Голубовской за её стойкую позицию в отстаивании прав наших врачей - нищебродов

( РИК 2003)
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19.12.2020 06:22
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это мурло регулярно серет в эфир - видно на министра метит.
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19.12.2020 01:48 Відповісти
брысь под лавку !
тупое быдло или займись привычным общением с "дуней кулаковой"...
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19.12.2020 06:06 Відповісти
если бы она стала министром то таких как ты не выгоняли с психушки на улицу, а лечили б бесплатно и кормили...
под лавку убогое и сидеть тихо...
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19.12.2020 06:12 Відповісти
Солдатик, как бывший работник психиатрии утверждаю, по одном нику тебя можно предварительно дигностировать как психотика. Только последний негодяй может топить за коррупционерку Голубовскую на ее руках вина в сотнях смертей от Ковида - ей в тюрьму надо а не в министры.
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19.12.2020 07:20 Відповісти
надеюсь его, как бывшего пациента, таки подлечили ...
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19.12.2020 13:44 Відповісти
Спасибо Голубовской за её стойкую позицию в отстаивании прав наших врачей - нищебродов

( РИК 2003)
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19.12.2020 06:22 Відповісти
У нас наш Слуга народу, голова ОТГ вирішив проблему кардинально. Лікарню вирішив ліквідувати, так само як мережу ФАПів, клуби та бібліотеки.
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19.12.2020 07:42 Відповісти
А как по мне, я в Украине не видел ни одного бедного врача, как впрочем и таможенника, они видать как и Ляшко систематически в лотерею выигрывают - счастливчики.
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19.12.2020 08:15 Відповісти
Голубовская про то что бы медперсонал не ждал униженно подаяний от и без того нищих пациентов а ответственно относился к своим обязанностям ЦЕНЯ СВОЁ РАБОЧЕЕ МЕСТО С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ.
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20.12.2020 07:33 Відповісти
 
 