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Найманці РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, у ЗСУ без втрат

Найманці РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Водяного, на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік наших позицій із мінометів 120-го калібру... Тричі противник порушив режим припинення вогню неподалік Авдіївки. Аби спровокувати наших воїнів, спочатку застосували ручний протитанковий і підствольний гранатомети, а згодом - стрілецьку зброю. На інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною. Постріли окупантів були неприцільними і не становили загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали в штабі ООС.

Дивіться також: Найманці РФ відкривали вогонь зі 120-мм мінометів біля Водяного, з гранатометів - біля Авдіївки, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Найманці РФ пять разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, у ЗСУ без втрат 01
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НУ СЛАА БОГУ! СТАБИЛИЗЕЦ В ЗОНЕ ООС.
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Что должно произойти, что бы начали писать правду? Зеленский должен сыграть в ящик?
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19.12.2020 08:37 Відповісти
ранения отрикошеченными пулями это же не нарушение перемирия...
а удушение воина после пыток лишь подтверждает, что огонь не открывается...это даже постарались списать на его алкогольную зависимость - пошел на ту сторону, чтобы умереть...
зеленский проглотил...
допьёшь зеленский, хлебнёшь ещё
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19.12.2020 09:00 Відповісти
НУ СЛАА БОГУ! СТАБИЛИЗЕЦ В ЗОНЕ ООС

Можешь так сильно не расстраиваться. Вчера в Горловке тоже была война и тоже не на калашах. А поскольку в отчете об этом нет ни слова, то можно предположить, что это была ответка за Водяное и Авдеевку. В общем всё, как говорится, не так однозначно ...
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19.12.2020 11:16 Відповісти
Найманці РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 4991
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19.12.2020 09:15 Відповісти
Немає у терористів ні свят, ні скреп.
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19.12.2020 10:30 Відповісти
Святий Миколай, війску Українському...допомагай...
Найманці РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 4276

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19.12.2020 18:37 Відповісти
 
 