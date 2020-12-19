В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314
В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 11 742 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 13 314 осіб, померло 213 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"11 742 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей і 481 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 2 865 осіб, летальних випадків - 213; видужали 13 314 людей", - написав Степанов на своїй сторінці у фейсбуці в суботу вранці.
Днем раніше, 18 грудня, повідомлялося про 12 630 нових випадків інфікування, 17 грудня було зафіксовано 12 047 нових хворих, 16 грудня в Україні було 10 622 нові випадки інфікування, 15 грудня було зафіксовано 8 416 нових випадків.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок вівторка становила 956 123 людини, 16 469 осіб померли від COVID-19, одужали 574 536 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) і Дніпропетровській (667) областях.
Будь ласка, зачекайте...
При приблизительно одинаковом количестве заболевших смертность у поляков более чем в 2 раза выше.
Згідно статистики перехворіли на ковід майже мільйон жителів України. Тобто кожен сороковий, грубо.
Спитайте себе, чи це правда? У мене вже практично не залишилося знайомих, хто не хворів, або у кого в сім'ї був ковід. Ми перехворіли всі, сусіди - всі, на роботі - майже у кожній сім'ї...Якби статистика казала правду, то до цього часу захворів би лише один з моїх 40 знайомих.
Звідси припускаю, що приблизно 30-40℅ населення вже перехворіло, тобто десь 8-9 мільйонів.
Люди поняли что смысла нету туда идти если нету тяжелой формы или не нужен больничный так как врачи не лечат короновирус.
Я обращался так как была температура 37,5-38,5 и меня не пропустили бы на работу с ней, жене автоматически вы писали больничный в связи с самоизоляцией, сын был на каникулах так что в моем случае нужно считать меня за троих
Ещё 3-4 месяца и этот короновирус закончится как и другие ОРВИ потому что он им и является
Біда в іншому. Є два різних види цього банановіруса. Перший тип - ломота, жахливий стан, низька температура, нудота, кашлю майже нема, ризик цитокінового шторму між 7 і 14 днями. Курс гормонів рятує. Основне ураження - ЦНС, втрата нюху, глобальний збій імунної системи, якій треба ввалити гормони, щоб вона заспокоїлася.
Другий тип кармановіруса - висока температура, кашель, який переходить в цитокіновий шторм з ураженням легенів. Тут теж антибіотик і прямо відразу гормони, щоб не згорнулися легені.
Що об'єднує ці дві програми. Згущення крові і збій імунної системи. Другий раз хворіють навхрест. Треба готувати інший антибіотик, дексаметазон, медрол. Це можливо врятує життя на другий раз, якщо організм витримав перший.
Отака фігня, малята. Проти нас йде третя світова через вишки 5ж хуавей, але ніхто не вірить - маски носять, ідіоти.
вначале когда сдавал тест в горле было ярко красное пятно, пропил сам антибиотик Флемоксин салютаб, на второй день пятно стало темно красного цвета с синеватым оттенком, на третий день исчезло.
Флемоксин салютаб это антибиотик группы пенецилинов, один из лучших для лечения дыхательных путей.
Любое ОРВИ само не приходит, всегда с ним и другие патогены прутся.
Бережіться, пийте препарати для розрідження крові - якщо здавали аналіз, мусили бачити, яка кров робиться густа, як кисіль! Це теж велика небезпека, для мозку в першу чергу.
Притягнути до відповідальності і покарати треба всю владну верхушку і депутатів ВРУ за знищення українського народу під час пандемії. Для них владних будуть ліки, кисень, вакцини а народ гине без медичної допомоги. Ваша статистика це сплошна брехня що хочете те і пишете а людей просто не приймають в лікарні не тестують, особливо в сільській місцевості. Села покотом лежать хворі. Зебіли ви злочинці. Знищували український народ голодомором а тепер знищує влада медицинський геноцидом. Але сподіваюсь що ви за цей злочин відповісте.
У них есть и кислород и тестов хватает но тяжелобольные так же само умирают только в кислородной маске
Смертность в Украине точно такая же как и в прошлом году так что нечего о истерить от власти ничего не зависит
У нас як і в США один померлий на 55 виявлених, і різниці немає у нас зробили тест чи ні так як лікарі не знають чим лікувати
Сам перехворів так знаю як справи