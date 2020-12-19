УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11917 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 371 20
карантин (18171) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314

В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 11 742 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 13 314 осіб, померло 213 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 742 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей і 481 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 2 865 осіб, летальних випадків - 213; видужали 13 314 людей", - написав Степанов на своїй сторінці у фейсбуці в суботу вранці.

Днем раніше, 18 грудня, повідомлялося про 12 630 нових випадків інфікування, 17 грудня було зафіксовано 12 047 нових хворих, 16 грудня в Україні було 10 622 нові випадки інфікування, 15 грудня було зафіксовано 8 416 нових випадків.

Читайте також: Зеленський записав нове відео - про бюджет і коронавірус. ВIДЕО

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок вівторка становила  956 123 людини, 16 469 осіб померли від COVID-19, одужали 574 536 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1364), Одеській (1 161), Запорізькій (829), Київській (827) і Дніпропетровській (667) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Ура, товарищи! Степанов победил коронавирус, перестав тестировать население, а называется "изменили подходы" Даже вакцину не надо спешить покупать: вирус Степанова и Зеленского испугался и сам сошел на нет.
показати весь коментар
19.12.2020 08:35
+3
И сколько с твоих знакомых переболевших обращались в мед.учреждения что бы их отразили в статистике?
Люди поняли что смысла нету туда идти если нету тяжелой формы или не нужен больничный так как врачи не лечат короновирус.
Я обращался так как была температура 37,5-38,5 и меня не пропустили бы на работу с ней, жене автоматически вы писали больничный в связи с самоизоляцией, сын был на каникулах так что в моем случае нужно считать меня за троих
Ещё 3-4 месяца и этот короновирус закончится как и другие ОРВИ потому что он им и является
показати весь коментар
19.12.2020 12:23
+2
Випадків захворювання поменшало, смертей побільшало, щось не так ...
показати весь коментар
19.12.2020 09:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ура, товарищи! Степанов победил коронавирус, перестав тестировать население, а называется "изменили подходы" Даже вакцину не надо спешить покупать: вирус Степанова и Зеленского испугался и сам сошел на нет.
показати весь коментар
19.12.2020 08:35 Відповісти
По тому что чемпион
показати весь коментар
19.12.2020 08:37 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314 - Цензор.НЕТ 8571
показати весь коментар
19.12.2020 11:12 Відповісти
Самое смешное - при 17000 было спокойно, а сечас вокруг болебт все знакомые. Такое ощущение, что уже переболел каждый пятый. ..
показати весь коментар
19.12.2020 08:38 Відповісти
Хто вірить статистиці ?
показати весь коментар
19.12.2020 09:04 Відповісти
Я, але не нашій
показати весь коментар
19.12.2020 09:11 Відповісти
Випадків захворювання поменшало, смертей побільшало, щось не так ...
показати весь коментар
19.12.2020 09:17 Відповісти
Надо просто перестать тестировать.
показати весь коментар
19.12.2020 10:31 Відповісти
Не так всё однозначно. Вот у поляков заболело 11267 человек чуть больше , чем позавчера( у нас заболело 11 742 за вчера). Зато у них умерло за вчера 483 человека, а у нас 213 человек.
При приблизительно одинаковом количестве заболевших смертность у поляков более чем в 2 раза выше.
показати весь коментар
19.12.2020 12:37 Відповісти
Чем старше средний возраст населения страны, тем больше смертность от ковида. Украинцы живут меньше всех в Европе. Поэтому и показатель смертности от вируса один из самых низких.
показати весь коментар
19.12.2020 15:58 Відповісти
Похоже, что наши суды отменили на территории Украины законы биологии, поэтому тут коронавирус изменяется не в сторону повышения вирулентности и снижения тяжести течения болезни, а в противоположную.
показати весь коментар
19.12.2020 10:37 Відповісти
Є брехня, нагла брехня і є статистика.

Згідно статистики перехворіли на ковід майже мільйон жителів України. Тобто кожен сороковий, грубо.
Спитайте себе, чи це правда? У мене вже практично не залишилося знайомих, хто не хворів, або у кого в сім'ї був ковід. Ми перехворіли всі, сусіди - всі, на роботі - майже у кожній сім'ї...Якби статистика казала правду, то до цього часу захворів би лише один з моїх 40 знайомих.

Звідси припускаю, що приблизно 30-40℅ населення вже перехворіло, тобто десь 8-9 мільйонів.
показати весь коментар
19.12.2020 12:02 Відповісти
И сколько с твоих знакомых переболевших обращались в мед.учреждения что бы их отразили в статистике?
Люди поняли что смысла нету туда идти если нету тяжелой формы или не нужен больничный так как врачи не лечат короновирус.
Я обращался так как была температура 37,5-38,5 и меня не пропустили бы на работу с ней, жене автоматически вы писали больничный в связи с самоизоляцией, сын был на каникулах так что в моем случае нужно считать меня за троих
Ещё 3-4 месяца и этот короновирус закончится как и другие ОРВИ потому что он им и является
показати весь коментар
19.12.2020 12:23 Відповісти
З нас чотирьох тест здали один, плр, він виявився позитивним. Симптоми були у всіх ідентичні, але важкість стану чітко залежала від віку.

Біда в іншому. Є два різних види цього банановіруса. Перший тип - ломота, жахливий стан, низька температура, нудота, кашлю майже нема, ризик цитокінового шторму між 7 і 14 днями. Курс гормонів рятує. Основне ураження - ЦНС, втрата нюху, глобальний збій імунної системи, якій треба ввалити гормони, щоб вона заспокоїлася.

Другий тип кармановіруса - висока температура, кашель, який переходить в цитокіновий шторм з ураженням легенів. Тут теж антибіотик і прямо відразу гормони, щоб не згорнулися легені.

Що об'єднує ці дві програми. Згущення крові і збій імунної системи. Другий раз хворіють навхрест. Треба готувати інший антибіотик, дексаметазон, медрол. Це можливо врятує життя на другий раз, якщо організм витримав перший.

Отака фігня, малята. Проти нас йде третя світова через вишки 5ж хуавей, але ніхто не вірить - маски носять, ідіоти.
показати весь коментар
19.12.2020 23:45 Відповісти
у меня кроме температуры, потерей обоняния, вкуса и аппетита , ничего не было, за все время ни разу не кашлянул, ни чихнул.
вначале когда сдавал тест в горле было ярко красное пятно, пропил сам антибиотик Флемоксин салютаб, на второй день пятно стало темно красного цвета с синеватым оттенком, на третий день исчезло.
Флемоксин салютаб это антибиотик группы пенецилинов, один из лучших для лечения дыхательных путей.
Любое ОРВИ само не приходит, всегда с ним и другие патогены прутся.
показати весь коментар
20.12.2020 08:29 Відповісти
У вас так звана легка форма, по якій проходять 80℅ людей віком до 40 років плюс-мінус. З чим вас і вітаю. Визначається тим, що гормони для узбагоєння імунної системи підключати не треба. Але у всіх без винятку пропадає нюх - це чітка ознака пландемічного вірусу. Тобто маємо важке ураження ЦНС (почитайте про будову нюхового апарату людини), а це хз яким чином відгукнеться в майбутньому.
Бережіться, пийте препарати для розрідження крові - якщо здавали аналіз, мусили бачити, яка кров робиться густа, як кисіль! Це теж велика небезпека, для мозку в першу чергу.
показати весь коментар
20.12.2020 12:02 Відповісти
ЦЯ СТАТИСИКА ЩО ХОЧУТЬ ТО І ТО ПИШУТЬ.
Притягнути до відповідальності і покарати треба всю владну верхушку і депутатів ВРУ за знищення українського народу під час пандемії. Для них владних будуть ліки, кисень, вакцини а народ гине без медичної допомоги. Ваша статистика це сплошна брехня що хочете те і пишете а людей просто не приймають в лікарні не тестують, особливо в сільській місцевості. Села покотом лежать хворі. Зебіли ви злочинці. Знищували український народ голодомором а тепер знищує влада медицинський геноцидом. Але сподіваюсь що ви за цей злочин відповісте.
показати весь коментар
19.12.2020 12:21 Відповісти
Так и в Германии, США геноцид людей, там смысл относить такая же как и вУкраине от короновируса
У них есть и кислород и тестов хватает но тяжелобольные так же само умирают только в кислородной маске
Смертность в Украине точно такая же как и в прошлом году так что нечего о истерить от власти ничего не зависит
показати весь коментар
19.12.2020 12:30 Відповісти
В селі я був 10 грудня , ще поїду в вівторок 22 грудня, кожен день дзвоню так я знаю що в селі, там не треба вводити локдаун він там постійно і помирають старі люди не від короновіруса
У нас як і в США один померлий на 55 виявлених, і різниці немає у нас зробили тест чи ні так як лікарі не знають чим лікувати
Сам перехворів так знаю як справи
показати весь коментар
19.12.2020 14:08 Відповісти
 
 