Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура

Обвинувальний акт щодо жителя окупованої частини Луганської області, підозрюваного в організації незаконних пасажирських перевезень із тимчасово непідконтрольних територій до Харкова через Російську Федерацію, направлено до суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури, чоловікові інкримінується незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

"Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років", - йдеться в повідомленні.

За даними досудового слідства, чоловік організував незаконні пасажирські перевезення на своєму мікроавтобусі з тимчасово окупованих територій через Російську Федерацію. Телефоном він повідомляв охочим виїхати з тимчасово непідконтрольної території про можливість перетнути державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску і потім приїхати до Харкова.

Правоохоронці викрили підозрюваного під час переправлення через держкордон України шести осіб.Під час проведених обшуків було вилучено десятки карток одного з державних банків України з інформацією про пін-коди та залишки коштів на рахунках. Щодо 6 пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 204-2 КУпАП).

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