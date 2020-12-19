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Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура

Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура

Обвинувальний акт щодо жителя окупованої частини Луганської області, підозрюваного в організації незаконних пасажирських перевезень із тимчасово непідконтрольних територій до Харкова через Російську Федерацію, направлено до суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури, чоловікові інкримінується незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

"Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років", - йдеться в повідомленні.

За даними досудового слідства, чоловік організував незаконні пасажирські перевезення на своєму мікроавтобусі з тимчасово окупованих територій через Російську Федерацію. Телефоном він повідомляв охочим виїхати з тимчасово непідконтрольної території про можливість перетнути державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску і потім приїхати до Харкова.

Правоохоронці викрили підозрюваного під час переправлення через держкордон України шести осіб.Під час проведених обшуків було вилучено десятки карток одного з державних банків України з інформацією про пін-коди та залишки коштів на рахунках. Щодо 6 пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 204-2 КУпАП).

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Топ коментарі
+11
А автобуси з міст України в Кацапів - це не злочин, чи вони діляться?
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19.12.2020 08:47
+4
Зачем нас кормят из пальца высосанным фуфлом?
Никто его не посадит. Идет передел зарабатывающих на "ситуации".
Из Украины они выехали законно, документов о пересечении границы РФ-ОРДЛО нет.
По-совести: Посадят за то, что ехали домой?
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19.12.2020 08:57
+4
показушная разовая акция для создания видимости работы спецслужб...
не повезло мужику- не в то время, не в том месте оказался
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19.12.2020 09:07
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А автобуси з міст України в Кацапів - це не злочин, чи вони діляться?
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19.12.2020 08:47 Відповісти
А де тут злочин якщо вони перетинають держ кордон через державні прикордонні переходи?
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19.12.2020 11:02 Відповісти
А хто у нас окупант?
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19.12.2020 11:27 Відповісти
Зачем нас кормят из пальца высосанным фуфлом?
Никто его не посадит. Идет передел зарабатывающих на "ситуации".
Из Украины они выехали законно, документов о пересечении границы РФ-ОРДЛО нет.
По-совести: Посадят за то, что ехали домой?
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19.12.2020 08:57 Відповісти
там совести нет, это просто бизнес... да и медальку под ёлочку кому-то захотелось...
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19.12.2020 09:15 Відповісти
Под такие события нужно 30% населения ОРДЛО посадить на 9 лет.
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19.12.2020 09:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/252465 - Из Украины они выехали законно, документов о пересечении границы РФ-ОРДЛО нет.

В отношении 6 пассажиров пограничники составили админпротоколы о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее Источник: https://censor.net/ru/n3237923
По базе человек спокойно проживает на территории Украины (в Луганске) и тут на тебе. Он из - за границы заезжает опять в Украину. Так он попадает на 1700 грн. штрафа. Первый раз. Второй раз - штрафа не будет.
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19.12.2020 18:44 Відповісти
Кандидат на обмін
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19.12.2020 09:01 Відповісти
показушная разовая акция для создания видимости работы спецслужб...
не повезло мужику- не в то время, не в том месте оказался
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19.12.2020 09:07 Відповісти
Это с какой стороны посмотерть. Для Европы хуже.
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19.12.2020 09:24 Відповісти
Его следовало бы расстрелять и дело с концом )
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19.12.2020 09:58 Відповісти
....(((( за что ????? так надо возить в Украину не только лугандонцев , но и крысчан !!! мост построили айда через Харьков - белгород , так же и обратно !!! Мы им создали все условия и кпвв и хеввп , СЕПАРИРУЙ сколько душе влезить , никакой ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!! обьявить зоной боевых действий ЛИНИЮ соприкосновенния и дело с концом и еще ВОЕННУЮ ТАЙНУ о месте дислокации украинской армии НИКТО не отменял !!! а так едет себе латентный сепар ч\з кпвв и СНИМАЕТ себе что хочет (((( непорядок !!!
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19.12.2020 10:18 Відповісти
Ау! СБУшники! Работать не пробовали?
.
Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4456

.
Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7618

.
Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6392

.
Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7039

.
Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5194
показати весь коментар
19.12.2020 10:32 Відповісти
.....это же ЛЕГАЛЬНЫЕ перевозчики , а поймали НЕЛЕГАЛА , конкурент значит , непорядок !!!
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19.12.2020 10:38 Відповісти
На каждом столбе, каждом углу, каждой доске объявлений, в общем везде где можно приклеить бумажку, везде это приклеено. На 1 объявление о продаже/покупке чего-либо 9 объявлений о перевозке, 3 из которых о перевозке в российские города и 6 - в Украину через РФ.
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19.12.2020 20:11 Відповісти
И, что характерно, модераторы сайта, не спешат убирать такую рекламу,

Какую нахрен рекламу? Кого эти перевозки могут заинтересовать во Львове, в Киеве, в Черкассах, в Херсоне и т.д.?
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19.12.2020 21:55 Відповісти
Какое имеют отношение поездки туристов в Россию к поездкам из Украины в Украину через российскую территорию? Этими бумажками обклеено всё что может быть обклеено в ОРДЛО, а не в Киеве или Львове.
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19.12.2020 22:38 Відповісти
Если жители ОРДЛО свободно шастают туда сюда, в Россию и обратно ..., что мешает предприимчивым перевозчикам организовать оптимальные маршруты через территорию России .... граждан ОРДЛО ?

Действующие законы Украины им мешают.
1. Не граждан ОРДЛО, а жителей ОРДЛО-граждан Украины
2. Для законного пересечения украино-российской границы житель ОРДЛО-гражданин Украины, должен пересечь в установленном порядке линию разграничения, а после этого, имея украинский загранпаспорт, через подконтрольные Украине пункты, с соблюдением всех предусмотренных формальностей, пересечь границу с Россией. Обратный путь такой же, только в обратном порядке и тогда это будет законным и не будет проблем.

Так что, для путешественников обязательно должны соблюдаться два условия - наличие загранпаспорта и самый первый выезд в Россию должен быть сделан с подконтрольной территории. Тогда будет считаться, что ты законно был в России и вернулся из нее, а где ты там фактически шлялся, это уже головная боль российских пограничников, но не украинских.

Ну а для перевозчиков, для организации оптимального маршрута с беспересадочной поездкой, нужно быть российским перевозчиком. Тогда и на подконтрольном переезде проблем не будет, ну и на неподконтрольном, само собой. В противном случае обойтись без пешего перехода и пересадки к другому, украинскому, перевозчику не получится.
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20.12.2020 11:19 Відповісти
С одной стороны, спрашивается вопрос - Как это может уживаться в одной голове?
1. "Я конечно очень далёк от вопросов пассажиропотоков внутри Украины и ОРДЛО."
и
2. "Много нюансов. ....." и далее по тексту завидная осведомлённость о состоянии паспортизации в ОРДЛО и об украинских правилах пересечения границы с РФ.

Однако с другой стороны, на самом-то деле - второе вполне подтверждает первое, ибо
https://www.youtube.com/watch?v=sIkfFLI3Tv8&feature=emb_logo
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21.12.2020 18:16 Відповісти
ПУПКИН , ты где этих визиток понабирал ???
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19.12.2020 10:41 Відповісти
....слушаю по радио новости : сегодня росийско-окупационные войска здийснылы 4 обстрилы таким то и таким то , пораненых и загиблых немае !!! от ВСЕГО что творится у нас можно ГОЛОВОЙ тронуться !!!
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19.12.2020 10:45 Відповісти
Страшная перемога, блин! ЕЖЕДНЕВНО ОКОЛО 18.00 С АВТОВОКЗАЛА, ЧТО ВОЗЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ИЗ КИЕВА ОТПРАВЛЯЕТСЯ АВТОБУС ЧЕРЕЗ РОССИЮ В ОРДЛО! СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 3500ГР.
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19.12.2020 11:12 Відповісти
.....связь с ЗАБЛУДШИМИ соотечественниками надо ПОДДЕРЖИВАТЬ , но так чтоб те поняли СВОЮ ошибку !!!! а значит за 3500 грн. в один КОНЕЦ , обратно столько же и это на ОДНОГО чела ч\з росийску територию и двое СУТОК в пути со всеми вытекающими.....!!! чтоб им ВСЕ что натворили выходило ч\з карман , очи и почки !!! будут знать как РОДИНУ- Украину любить и шанувать !!!!
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19.12.2020 11:49 Відповісти
.....а крысчане тоже ч\з новый мост , СУТОК восемь в пути до Украины по ВОДУ и обратно !!!! они меня больше злят (((((
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19.12.2020 11:51 Відповісти
Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура - тоже новина, просто не стал делиться или дал не тем.
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19.12.2020 12:33 Відповісти
Почти каждый день вижу по проспекту победы в Киеве два рейса:"черновцы-москва", "винница-москва". Походу мусора имеют мзду за рейсы.
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19.12.2020 14:23 Відповісти
Причем тут "... - Москва", тут речь о том, что если ты например из Горловки и хочешь получить пенсию в Бахмуте (минут сорок езды на авто), то к твоим услугам комфортабельные автобусы, с вай-фаем и телевизором - не пройдет и суток, как ты, через Ростов и Харьков, будешь на месте.
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19.12.2020 20:54 Відповісти
Гребанное правосудие За перевоз людей 7 лет,а за то что шмалял с автомата по нашим воинам 5 лет условно.
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19.12.2020 15:18 Відповісти
Кстати, это повод добавить еще один вопрос от зеленого скомороха.
Согласны ли вы увеличить срок наказания жителю ордло с 7 до 15 лет? Это очень актуально и злободневно на сегодняшний день.
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19.12.2020 15:25 Відповісти
 
 