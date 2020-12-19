Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура
Обвинувальний акт щодо жителя окупованої частини Луганської області, підозрюваного в організації незаконних пасажирських перевезень із тимчасово непідконтрольних територій до Харкова через Російську Федерацію, направлено до суду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облпрокуратури, чоловікові інкримінується незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).
"Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років", - йдеться в повідомленні.
За даними досудового слідства, чоловік організував незаконні пасажирські перевезення на своєму мікроавтобусі з тимчасово окупованих територій через Російську Федерацію. Телефоном він повідомляв охочим виїхати з тимчасово непідконтрольної території про можливість перетнути державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску і потім приїхати до Харкова.
Правоохоронці викрили підозрюваного під час переправлення через держкордон України шести осіб.Під час проведених обшуків було вилучено десятки карток одного з державних банків України з інформацією про пін-коди та залишки коштів на рахунках. Щодо 6 пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 204-2 КУпАП).
Будь ласка, зачекайте...
Никто его не посадит. Идет передел зарабатывающих на "ситуации".
Из Украины они выехали законно, документов о пересечении границы РФ-ОРДЛО нет.
По-совести: Посадят за то, что ехали домой?
В отношении 6 пассажиров пограничники составили админпротоколы о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее Источник: https://censor.net/ru/n3237923
По базе человек спокойно проживает на территории Украины (в Луганске) и тут на тебе. Он из - за границы заезжает опять в Украину. Так он попадает на 1700 грн. штрафа. Первый раз. Второй раз - штрафа не будет.
не повезло мужику- не в то время, не в том месте оказался
.
.
.
.
.
Какую нахрен рекламу? Кого эти перевозки могут заинтересовать во Львове, в Киеве, в Черкассах, в Херсоне и т.д.?
Действующие законы Украины им мешают.
1. Не граждан ОРДЛО, а жителей ОРДЛО-граждан Украины
2. Для законного пересечения украино-российской границы житель ОРДЛО-гражданин Украины, должен пересечь в установленном порядке линию разграничения, а после этого, имея украинский загранпаспорт, через подконтрольные Украине пункты, с соблюдением всех предусмотренных формальностей, пересечь границу с Россией. Обратный путь такой же, только в обратном порядке и тогда это будет законным и не будет проблем.
Так что, для путешественников обязательно должны соблюдаться два условия - наличие загранпаспорта и самый первый выезд в Россию должен быть сделан с подконтрольной территории. Тогда будет считаться, что ты законно был в России и вернулся из нее, а где ты там фактически шлялся, это уже головная боль российских пограничников, но не украинских.
Ну а для перевозчиков, для организации оптимального маршрута с беспересадочной поездкой, нужно быть российским перевозчиком. Тогда и на подконтрольном переезде проблем не будет, ну и на неподконтрольном, само собой. В противном случае обойтись без пешего перехода и пересадки к другому, украинскому, перевозчику не получится.
1. "Я конечно очень далёк от вопросов пассажиропотоков внутри Украины и ОРДЛО."
и
2. "Много нюансов. ....." и далее по тексту завидная осведомлённость о состоянии паспортизации в ОРДЛО и об украинских правилах пересечения границы с РФ.
Однако с другой стороны, на самом-то деле - второе вполне подтверждает первое, ибо
https://www.youtube.com/watch?v=sIkfFLI3Tv8&feature=emb_logo
Согласны ли вы увеличить срок наказания жителю ордло с 7 до 15 лет? Это очень актуально и злободневно на сегодняшний день.