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Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на п'яти КПВВ у зоні ООС

Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на п'яти КПВВ у зоні ООС

Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці в суботу, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень (у понеділок і п'ятницю), коли окупанти розблоковують рухдорожнім коридором", - наголошується в повідомленні.

За рішенням командувача Об'єднаних сил, всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 8:00 до 16:00.

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Також зазначається, що цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив гуманітарний вантаж жителям тимчасово окупованої території України. Дві вантажівки з офісним і медичним обладнанням від міжнародної організації попрямували через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованогоу Донецька. Загальна вага гуманітарної допомоги становить понад 1 тонну.

У ООС нагадали, що під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни мають  дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації.

Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на пяти КПВВ у зоні ООС 01
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Топ коментарі
+9
Вони роблять гарну справу,те шо не зробили президенти України,за шо їм подяка від Українців.Кордони з здічавілими треба тримати зачиненими.
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19.12.2020 10:19
+8
В действиях наемников прослеживается логика, чего не скажешь об украинском "мудром" руководстве. Правильно они делают
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19.12.2020 10:22
+7
Ось і добре. Замість того, щоб обмежити та ізолювати ОРДЛО, зелені нові КПП будують та потяги пускають, щоб легше шастати було "годувальникам" . Подім дивуються, звідки на Сході ковід, туберкульоз та гепатид взявся...
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19.12.2020 10:27
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Вони роблять гарну справу,те шо не зробили президенти України,за шо їм подяка від Українців.Кордони з здічавілими треба тримати зачиненими.
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19.12.2020 10:19 Відповісти
В действиях наемников прослеживается логика, чего не скажешь об украинском "мудром" руководстве. Правильно они делают
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19.12.2020 10:22 Відповісти
"анти" руководстве...
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19.12.2020 13:39 Відповісти
Ось і добре. Замість того, щоб обмежити та ізолювати ОРДЛО, зелені нові КПП будують та потяги пускають, щоб легше шастати було "годувальникам" . Подім дивуються, звідки на Сході ковід, туберкульоз та гепатид взявся...
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19.12.2020 10:27 Відповісти
ни на секунду не волнуют эти коридоры...
К тому же:
коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет...
Но до дамбасни ж не доходит, как по писаному:
Пророчество папашино не слушал Витька с корешом:
Из коридора нашего в тюремный коридор ушел.
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19.12.2020 10:23 Відповісти
какая то херня получается они делают ТО , что должны делать МЫ , чтоб не шастали ч\з линию фронта и не снимали РАСПОЛОЖЕНИЕ воен. частей , мужику ГРОЗИТ 7 лет что он вез лугандонцев ч\з белгород-Харьков (по ленте внизу ) что за СТРАННЫЕ песни ??? где ЛОГИКА это му всему ???((((
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19.12.2020 10:29 Відповісти
Нехайшшастіть...
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19.12.2020 10:47 Відповісти
Лугандонці не мають змоги до нас приїхати? Яка прикра новина, і як на з цим далі жити?
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19.12.2020 11:19 Відповісти
Какие вообще могут быть КПВВ с оккупированными территориями? И кто больше заинтересован в такой гибридной войне - оккупант или Украина? Оккупированны значит оккупированны - вся ответственность за эти территории должна быть на оккупанте. И финансирование также...
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19.12.2020 11:26 Відповісти
100% какие могут быть КПП через линию фронта?

Просто рубят бабло что одни что другие.
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19.12.2020 12:39 Відповісти
В конце концов, когда они уже заблокируют все коридоры, чтобы ни одна сепарская падаль сюда не шастала?
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19.12.2020 12:49 Відповісти
А как с АП, пардон с "оп"? Офис язЕлоха, парадная для "сепарской падали" ...
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19.12.2020 13:48 Відповісти
Закрийте вже назавди ту зону! Нічого диверсантів запускати.
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19.12.2020 12:56 Відповісти
Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на п'яти КПВВ у зоні ООС - Цензор.НЕТ 9399
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19.12.2020 13:40 Відповісти
Ні, ну що не кажіть, а й добрі справи можуть робити.
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19.12.2020 14:21 Відповісти
Ну і слава Богу.
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19.12.2020 14:57 Відповісти
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет.
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19.12.2020 15:25 Відповісти
А какой бы вой подняла бы раша, если бы была б блокада с нашей стороны! Что только бы не "навесили", и фашизм и геноцид, фантазии у них хватило б.
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19.12.2020 16:49 Відповісти
Дянбааасс, Дянбааассс вас наконец то услышалииии!!! Эт точна без бе!
Территории Донецкой и Луганской областей, на которых с 2014 года происходят военные действия, пополнили список самых опасных мест для туризма. К таким выводам пришла международная организация International SOS. Донбасс попал в перечень экстремально опасных мест мира. Коллаж: NewsTracker Интерактивная карта, разработанная компанией, регулярно обновляется в соответствии с сообщениями о тех или иных событиях в мире. Уровень безопасности туризма в разных странах оценивается по нескольким критериям. В частности, отслеживаются любые политические протесты, социальные волнения, распространение болезней (в том числе пандемий), а также количество мелких и жестоких преступлений. Оккупированный Донбасс, по мнению представителей волонтерской организации, относится к регионам с самым высоким - экстремальным - уровнем опасности. Это означает, что на этой территории госконтроль и правопорядок минимальные или вообще отсутствуют, почти не предоставляются государственные и транспортные услуги. Также существует высокая вероятность подвергнуться нападению вооруженных формирований. В целом "экстремальные" территории обычно почти недоступны для путешествий иностранцев. Частям Донецкой и Луганской областей "составили компанию" немало "горячих" точек планеты. Таким образом, к странам с экстремальным уровнем опасности относятся Сомали, Южный Судан, Мали, Ливия, Афганистан, Сирия, значительная часть Ирака.
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19.12.2020 17:59 Відповісти
Молодцы.. Не фиг сюда бегать.. Хоть какая то польза от них..
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19.12.2020 19:44 Відповісти
 
 