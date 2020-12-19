Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на п'яти КПВВ у зоні ООС
Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар'їнка".
Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці в суботу, передає Цензор.НЕТ.
"Щодня пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". У КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень (у понеділок і п'ятницю), коли окупанти розблоковують рухдорожнім коридором", - наголошується в повідомленні.
За рішенням командувача Об'єднаних сил, всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 8:00 до 16:00.
Також зазначається, що цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив гуманітарний вантаж жителям тимчасово окупованої території України. Дві вантажівки з офісним і медичним обладнанням від міжнародної організації попрямували через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованогоу Донецька. Загальна вага гуманітарної допомоги становить понад 1 тонну.
У ООС нагадали, що під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.
Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни мають дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації.
Будь ласка, зачекайте...
К тому же:
коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет...
Но до дамбасни ж не доходит, как по писаному:
Пророчество папашино не слушал Витька с корешом:
Из коридора нашего в тюремный коридор ушел.
Просто рубят бабло что одни что другие.
Территории Донецкой и Луганской областей, на которых с 2014 года происходят военные действия, пополнили список самых опасных мест для туризма. К таким выводам пришла международная организация International SOS. Донбасс попал в перечень экстремально опасных мест мира. Коллаж: NewsTracker Интерактивная карта, разработанная компанией, регулярно обновляется в соответствии с сообщениями о тех или иных событиях в мире. Уровень безопасности туризма в разных странах оценивается по нескольким критериям. В частности, отслеживаются любые политические протесты, социальные волнения, распространение болезней (в том числе пандемий), а также количество мелких и жестоких преступлений. Оккупированный Донбасс, по мнению представителей волонтерской организации, относится к регионам с самым высоким - экстремальным - уровнем опасности. Это означает, что на этой территории госконтроль и правопорядок минимальные или вообще отсутствуют, почти не предоставляются государственные и транспортные услуги. Также существует высокая вероятность подвергнуться нападению вооруженных формирований. В целом "экстремальные" территории обычно почти недоступны для путешествий иностранцев. Частям Донецкой и Луганской областей "составили компанию" немало "горячих" точек планеты. Таким образом, к странам с экстремальным уровнем опасности относятся Сомали, Южный Судан, Мали, Ливия, Афганистан, Сирия, значительная часть Ирака.