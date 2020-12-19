Скандал із подарунком главі МЗС РФ у Сараєві: Лавров поверне українську ікону для з'ясування її історії по лінії Інтерполу
Росія поверне дарувальникам подаровану в Сараєві главі МЗС РФ Сергію Лаврову ікону для з'ясування її походження по лінії Інтерполу.
Про це повідомили в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ікону повернуть дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу", - пояснили журналістам на Смоленській площі.
Напередодні стало відомо, що посольство України в Боснії та Герцеговині направило до Сараєва ноту з вимогою повернути 300-річну ікону з Луганська. Там зажадали надати інформацію про реліквію і сприяти її негайному поверненню на батьківщину.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.
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Шли, шли, смотрят - валяется что-то. И никого рядом нет. Подобрали, сдунули пыль, протёрли. Икона православная! Пойдёт Серёге Лаврову на презент.
во сначала со своими власовскими трехцветными трусами и звездами на кремле разбиритесь
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
Под давлением украинской общественности, конечно
А от на міжнародних теренАх , треба марку держАти......
"Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил приостановить членство России в Интерполе. В интервью изданию «Инсайдер» экс-советник Барака Обамы по России сказал,
что Москва использует Интерпол в своих политических целях и не соблюдает верховенство закона в собственной стране. Макфол сопровождал Джозефа Байдена на его встрече
с Владимиром Путиным в 2011 году и выразил уверенность, что со вступлением Байдена в должность президента США в Белом доме начнут работать над новыми санкциями в
рамках Акта Магнитского..."
Отож, як версія, ікону переміщували або контрабандою з приховуванням від митного контролю, або дипломатичними каналами з уникненням такого контролю. Враховуючи, що ікона потрапила напряму до керівництва боснійських сербів, другий варіант цілком можливий: якийсь співробітник посольства біг в рф був організатором вивезення ікони.
Факт, такі ікони і в рф цінність. Викридачі абсолютно спокійно могли добре там заробити, але пішли іншим шляхом. Словом, цікаво, трохи фантазії, екшену, романтики, історіі і можна фільм знімати, чи книгу писати.
Там з Луганди та Домбабве саме так все вивозили на паРашу,заводи,машини,інше майно, через аукціони,ага...придурок ти ватний.