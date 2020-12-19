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Боснія (70) ікона (61) Лавров (1544)

Скандал із подарунком главі МЗС РФ у Сараєві: Лавров поверне українську ікону для з'ясування її історії по лінії Інтерполу

Скандал із подарунком главі МЗС РФ у Сараєві: Лавров поверне українську ікону для з'ясування її історії по лінії Інтерполу

Росія поверне дарувальникам подаровану в Сараєві главі МЗС РФ Сергію Лаврову ікону для з'ясування її походження по лінії Інтерполу.

Про це повідомили в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ікону повернуть дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу", - пояснили журналістам на Смоленській площі.

Напередодні стало відомо, що посольство України в Боснії та Герцеговині направило до Сараєва ноту з вимогою повернути 300-річну ікону з Луганська. Там зажадали надати інформацію про реліквію і сприяти її негайному поверненню на батьківщину.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Читайте також: Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест
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Топ коментарі
+68
ВОРЫ ВОРАМ, КРАДЕННУЮ ИКОНУ ПОДАРИЛИ КАК ЭТО МИЛО....
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19.12.2020 11:23
+54
Вернут подделку.
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19.12.2020 11:19
+51
Ці серби вже не знають курва як лизнути кацапську дупу ...
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19.12.2020 11:26
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какой трофей накрьілся!!!
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19.12.2020 12:51 Відповісти
"Нашли в Луганске".
Шли, шли, смотрят - валяется что-то. И никого рядом нет. Подобрали, сдунули пыль, протёрли. Икона православная! Пойдёт Серёге Лаврову на презент.
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19.12.2020 13:34 Відповісти
Статью прочитай!
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19.12.2020 13:50 Відповісти
Какие ко мне претензии?
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19.12.2020 13:54 Відповісти
Юридично Україна є спадкоємицею УРСР !!))
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19.12.2020 14:04 Відповісти
Юридично -УРСР!!!))
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19.12.2020 14:07 Відповісти
Ідеологія окремо,а майно окремо !!)))
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19.12.2020 14:28 Відповісти
Зазвіздівся ,троль,тампакс московський !!))
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19.12.2020 14:38 Відповісти
а красную звезду дьявольскую носить поверх орла двуглавого и православного креста не жмет ?

во сначала со своими власовскими трехцветными трусами и звездами на кремле разбиритесь
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19.12.2020 15:00 Відповісти
Ай, горячий уголек какой попался, ай зашквар ******** снова. Мародёры, воры и убийцы засветились во всей красе .
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19.12.2020 14:09 Відповісти
Ответ за Крым будет? или я про ватного усика тебя спрашивал. Не юли , от тебя ********** за милю тхнет
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19.12.2020 14:26 Відповісти
Звичайна потвора,кремлівської селекціі,з параноїдальною маячнею "Русского мира" в голові!! Мутована,зайвохромосомна потвора з "русскоязичной" щелепою!! Істота без рода та племені,донбасит,колишня назва-савєцкий народ !!)))
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19.12.2020 15:00 Відповісти
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
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19.12.2020 16:21 Відповісти
у Печальной Лошади нашли не только каплю никотина, но и каплю совести
Под давлением украинской общественности, конечно
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19.12.2020 14:53 Відповісти
Ну, це - капєц. Яку там совість ви побачили ? Та й на українське суспільство йому начхати.
А от на міжнародних теренАх , треба марку держАти......
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19.12.2020 16:11 Відповісти
Да какой совести - пообещали дочку из США выслать на историческую родину (в Армению )! А это хуже любого тюремного срока
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19.12.2020 19:49 Відповісти
Опа, заміроточілі скрєпньіє ікони жопоблока)))
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19.12.2020 14:58 Відповісти
Просто співпало... (вчора в новинах):

"Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил приостановить членство России в Интерполе. В интервью изданию «Инсайдер» экс-советник Барака Обамы по России сказал,
что Москва использует Интерпол в своих политических целях и не соблюдает верховенство закона в собственной стране. Макфол сопровождал Джозефа Байдена на его встрече
с Владимиром Путиным в 2011 году и выразил уверенность, что со вступлением Байдена в должность президента США в Белом доме начнут работать над новыми санкциями в
рамках Акта Магнитского..."
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19.12.2020 14:58 Відповісти
Історія для хорошого детиктиву. Можна сперечатися щодо правонаступництва і належності ікони якійсь церкві, навіть щодо "знайшли" чи "подарували". Хоча, скоріш за все, таки вкрали. Але важко заперечити факт контрабанди культурних цінностей. Навіть якщо ікона якимось чином потрапила в рф з України, то й там їх мінкульт мав дати дозвіл на її переміщення в боснію. Я вже не кажу, якби ікону вивозили з України за кордон. Такий самий дозвіл (розмитнення) мав бути і в боснії.
Отож, як версія, ікону переміщували або контрабандою з приховуванням від митного контролю, або дипломатичними каналами з уникненням такого контролю. Враховуючи, що ікона потрапила напряму до керівництва боснійських сербів, другий варіант цілком можливий: якийсь співробітник посольства біг в рф був організатором вивезення ікони.
Факт, такі ікони і в рф цінність. Викридачі абсолютно спокійно могли добре там заробити, але пішли іншим шляхом. Словом, цікаво, трохи фантазії, екшену, романтики, історіі і можна фільм знімати, чи книгу писати.
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19.12.2020 16:10 Відповісти
Ага... То виходить , досить неприємно, коли за жопу конкретно взЯли ? Ну, то хай, і надалі буде так.
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19.12.2020 16:10 Відповісти
кацапо-орда та її посіпаки грабують Україну-Русь без зупинки ще з 1654 року...
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19.12.2020 19:02 Відповісти
Сербы это такие кацпы Балкан
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19.12.2020 19:47 Відповісти
в этой новости коцабчеги во всей своей паскудной красе. Приходите в Украину защищать русскоязычных, получите 5,45, 7.62, и ракет от Байрактаров по самое не хочу!!
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19.12.2020 20:34 Відповісти
Как будто украинцы первый раз с потрахами продают свою историю и совесть. Ну найдете какого-нибудь дамбаского хохлопитека, забарыжевшего эту икону и что дальше? Это вернет оккупированные территории, вырезанные и вывезенные заводы?
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19.12.2020 20:42 Відповісти
Мені, як ураїнському патріоту, але не христианину (агностику), повинно бути до цього якесь діло для пристойності, чи в мене є світське моральне право посміятись зі сварки віруючих за общу казку?
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20.12.2020 00:34 Відповісти
Звичайно повинно, награбоване з України дарують кацапо-ординським оркам...
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20.12.2020 10:56 Відповісти
Це, уКраїнський патріоте - як підкаже власна совість ..., але і агностику потрібно писати без граматичних помилок, чи можливо сміх заважає...
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20.12.2020 11:41 Відповісти
Буря в стакане воды. Сепары продали боснякам свою Икону из Луганска. Предъявят чек из Сотбис, и этим все кончится. Хотя есть надежда, что они ее где-то за пределами ОРДЛО украли. Тоже возможно. Тогда можно поднять скандал, чтоб все еще раз увидели какие сепары негодяи!
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20.12.2020 10:10 Відповісти
Який Сотбіс,муділо? Крістіс ще скажи...

Там з Луганди та Домбабве саме так все вивозили на паРашу,заводи,машини,інше майно, через аукціони,ага...придурок ти ватний.
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20.12.2020 11:02 Відповісти
Скандал із подарунком главі МЗС РФ у Сараєві: Лавров поверне українську ікону для з'ясування її історії по лінії Інтерполу - Цензор.НЕТ 1520
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20.12.2020 11:26 Відповісти
Цапорилі на цій планеті дуже схожі одне на одного в обох (цапів і сербів ) однакові хижі імперські амбіції , ну а красти це їхнє друге "Я".
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20.12.2020 11:44 Відповісти
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