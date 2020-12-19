Скандал із подарунком главі МЗС РФ у Сараєві: Лавров поверне українську ікону для з'ясування її історії по лінії Інтерполу

Росія поверне дарувальникам подаровану в Сараєві главі МЗС РФ Сергію Лаврову ікону для з'ясування її походження по лінії Інтерполу.

Про це повідомили в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ікону повернуть дарувальникам для подальшого уточнення її історії по лінії Інтерполу", - пояснили журналістам на Смоленській площі.

Напередодні стало відомо, що посольство України в Боснії та Герцеговині направило до Сараєва ноту з вимогою повернути 300-річну ікону з Луганська. Там зажадали надати інформацію про реліквію і сприяти її негайному поверненню на батьківщину.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

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