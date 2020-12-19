Степанов: Алгоритм тестування на COVID-19 повністю оновлено. Запроваджується скринінг на виявлення антигена

МОЗ України оновило алгоритм тестування на COVID-19. Тепер робитимуть тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, раніше тестування проводили людям із симптомами COVID-19 і пневмонії.

"Хочу повідомити, що у нас цього тижня повністю оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції. Основне значення для лабораторної діагностики має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, проводитиметься особам із підозрою на COVID-19, клінічними симптомами, з будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії", - повідомив він.

Також запроваджується скринінгове обстеженняі з використанням швидких тестів на визначення антигена. Тест робиться за 15 хвилин. Його проводитимуть людям із вище зазначеними симптомами, контактним особам та людям, які повертаються з-за кордону, пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації.

"Ще одне. Позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР-тестом. Не потрібно, якщо є симптоми COVID-19, зробили тест. Якщо людина не має симптомів, контактувала і в неї буде позитивний тест, то потрібно ще зробити ПЛР-тест", - повідомив він.

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