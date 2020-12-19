Степанов: Алгоритм тестування на COVID-19 повністю оновлено. Запроваджується скринінг на виявлення антигена
МОЗ України оновило алгоритм тестування на COVID-19. Тепер робитимуть тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, раніше тестування проводили людям із симптомами COVID-19 і пневмонії.
"Хочу повідомити, що у нас цього тижня повністю оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції. Основне значення для лабораторної діагностики має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, проводитиметься особам із підозрою на COVID-19, клінічними симптомами, з будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії", - повідомив він.
Також запроваджується скринінгове обстеженняі з використанням швидких тестів на визначення антигена. Тест робиться за 15 хвилин. Його проводитимуть людям із вище зазначеними симптомами, контактним особам та людям, які повертаються з-за кордону, пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації.
"Ще одне. Позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР-тестом. Не потрібно, якщо є симптоми COVID-19, зробили тест. Якщо людина не має симптомів, контактувала і в неї буде позитивний тест, то потрібно ще зробити ПЛР-тест", - повідомив він.
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ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.