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Степанов: Алгоритм тестування на COVID-19 повністю оновлено. Запроваджується скринінг на виявлення антигена

Степанов: Алгоритм тестування на COVID-19 повністю оновлено. Запроваджується скринінг на виявлення антигена

МОЗ України оновило алгоритм тестування на COVID-19. Тепер робитимуть тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, раніше тестування проводили людям із симптомами COVID-19 і пневмонії.

"Хочу повідомити, що у нас цього тижня повністю оновлено алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції. Основне значення для лабораторної діагностики має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, проводитиметься особам із підозрою на COVID-19, клінічними симптомами, з будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії", - повідомив він.

Також запроваджується скринінгове обстеженняі з використанням швидких тестів на визначення антигена. Тест робиться за 15 хвилин. Його проводитимуть людям із вище зазначеними симптомами, контактним особам та людям, які повертаються з-за кордону, пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації.

"Ще одне. Позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР-тестом. Не потрібно, якщо є симптоми COVID-19, зробили тест. Якщо людина не має симптомів, контактувала і в неї буде позитивний тест, то потрібно ще зробити ПЛР-тест", - повідомив він.

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Топ коментарі
+5
Вся,с позволения сказать,хохма в том,что у нас и ковидтестирование подлаживается под хотелки власти,надо было показать "эффективность от введения карантина выходного дня" - уменьшили число тестов и,соответственно,уменьшилось число выявленных заражённых.Надо оправдать введение с 8 января локдауна - увеличивают число тестов и увеличиться число заражённых.Создается впечатление,что власть озабочена не сколько борьбой с эпидемией,столько своими рейтингами.
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19.12.2020 13:48
+3
скрининг? Ху из Степанов? Ирландец?Какого иглесиаса быть клоуном для англичан?И почему бы половину текста не эксчейндж на английские ворды?
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19.12.2020 12:47
+2
Если хилый- сразу в гроб!©
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19.12.2020 11:42
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Если хилый- сразу в гроб!©
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19.12.2020 11:42 Відповісти
освоили бабло - поменяли слова
раньше било тестирование сейчас скрининг
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20.12.2020 15:05 Відповісти
Скажи наркотикам "Трям!"
Скажи наркотикам "Чпок!"
Своди наркотики в цирк.
Купи им яблочный сок
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19.12.2020 11:56 Відповісти
были мы в цирке.....и в кино ходили....сейчас идем мороженное кушать!
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19.12.2020 12:13 Відповісти
Извините,поискал на Цензоре но не нашел... Это правда,что Спортивный Арбитражный Суд хапретил ВСЕМУ руководству рфии (пердзиденту,администрации пердзидента,госдуре,премьр-министру и министрам со своими замами,следственному комитету и другим),посещать спортивные мероприятия типа Чемпионаты Мира,Олимрийские Игры и др,?
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19.12.2020 11:57 Відповісти
когда-то читал,что вроде высшим функционерам по спорту у московитов был запрет,ну они их вроде поменяли на новых,на них не распространяется запрет,точно не помню
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19.12.2020 12:06 Відповісти
Шла речь о всем руководстве,-посмотрел,только что,ролик в Ютубе и не могу его опять
найти...
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19.12.2020 12:15 Відповісти
Так, є таке. І стосується путєна та всієї кремлівської свори.https://www.google.com/amp/s/amp.championat.com/other/news-4219897-cas-zapretil-vladimiru-putinu-poseschat-chempionaty-mira-i-olimpiady.html Читайте.
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19.12.2020 12:33 Відповісти
Спасибо! Класс!
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19.12.2020 12:43 Відповісти
И сразу система безопасности в телефоне показала красный восклицательный знак! Как холопы боятся правды!
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19.12.2020 12:49 Відповісти
Таки так!!))
Шукайте на інших сайтах..)))
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19.12.2020 12:12 Відповісти
Есть?! Отлично!
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19.12.2020 12:16 Відповісти
***, мастера спорта по асфальто-терапии
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19.12.2020 12:01 Відповісти
А в чем на этот раз зрада? Количество тестов возрастет, значит и число выявленных зараженных возрастет. Все, как и хотели зрадофилы!
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19.12.2020 13:27 Відповісти
Вся,с позволения сказать,хохма в том,что у нас и ковидтестирование подлаживается под хотелки власти,надо было показать "эффективность от введения карантина выходного дня" - уменьшили число тестов и,соответственно,уменьшилось число выявленных заражённых.Надо оправдать введение с 8 января локдауна - увеличивают число тестов и увеличиться число заражённых.Создается впечатление,что власть озабочена не сколько борьбой с эпидемией,столько своими рейтингами.
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19.12.2020 13:48 Відповісти
Звідки кловани у владі?
Вони давно захопили усі сфери життя (медичну вже років з 50) , просто "найталановитіші " захопили владу!
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19.12.2020 12:13 Відповісти
Я думаю, пора искать больницы и городишки ,где лучше всего спасают украинцев от Ковида.Есть такие города.Где легко попасть к участковому врачу,где эти врачи перехватывают лёгких больных на себя,при утяжелении заболевания своевременно отправляют в стационар.В стационаре врачи тоже прекрасные,знают своё дело.При устранении угрозы смерти ,опять передают больных участковым для дальнейшей реабилитации.Где пульмонологи тоже участвуют в процессе реабилитации.Чем меньше больных в стационаре ,тем больше им внимания ,меньше бардака.На переферии таких мест очень много.У них меньшая смертность к числу заболевших.Таких надо поощрять материально и местным властям и центральным.
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19.12.2020 12:19 Відповісти
А чего их искать то?? Что за больница и что это за городок всем известно...феофания и конча заспа..
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19.12.2020 13:37 Відповісти
Зеленский заявил, что Украина будет вакцинировать жителей временно оккупированных территорий

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Алгоритм тестування на COVID-19 повністю оновлено. Запроваджується скринінг на виявлення антигену - Цензор.НЕТ 395https://inforesist.org/ua/zelenspkyj-zayavyv-shho-********-vakczynuvatyme-zhyteliv-tymchasovo-okupovanyh-terytorij/ Читать материал на украинском

https://inforesist.org/tag/ukraina/ Украина будет вакцинировать от https://inforesist.org/tag/koronavirus/ коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препарат. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2712427699007589?__cft__[0]=AZWlkbpbz7XNaijvvRJzDE30_JU5bjTdEbIiIlIcjWZJBovT0aoVdMvikXdJJBZQ7b8O2zLz7aE4B7jJAUCrqjBOmfqGLn6lPYkZAMTzn9lWq1U46TKPLQXWAcFMDm0oh-TGtecynkd7bWRajaC0eqL8&__tn__=%2CO%2CP-R заявил президент https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимир Зеленский в видеообращении.
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19.12.2020 12:42 Відповісти
скрининг? Ху из Степанов? Ирландец?Какого иглесиаса быть клоуном для англичан?И почему бы половину текста не эксчейндж на английские ворды?
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19.12.2020 12:47 Відповісти
А вот и результат визита делегации ВООЗ. Сейчас резко увеличится количество тестов и зараженных. Украины больше не будет "портить" статистику по Европе!
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19.12.2020 13:34 Відповісти
ну а пока в поликлиниках толпинг,крикинг и бестолковинг..
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19.12.2020 13:34 Відповісти
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.
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19.12.2020 14:17 Відповісти
 
 