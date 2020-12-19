За добу через COVID-19 у Києві померло 20 осіб, виявлено 1364 нові випадки, серед захворілих 52 медики, - Кличко
За минулу добу, 18 грудня, COVID-19 виявлено у 1364 жителів Києва, 20 осіб померло.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Кличка, серед захворілих 726 жінок віком від 19 до 89 років, 538 чоловіків віком від 18 до 88 років, 42 дівчинки від 1 до 17 років і 58 хлопчиків від 11 місяців до 17 років. Захворіли 52 медики. У медустанови госпіталізували 82 пацієнтів, інші - на самоізоляції під контролем лікарів.
Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 наразі в столиці вже 99 694.
"Одужали за добу 734 людини. Загалом коронавірус подолали 31 949 жителів Києва", - додав Кличко.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 342, у Деснянському - 266, і в Дніпровському районі - 196 випадків.
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Бокс там чет печатает, а ты - нет
Сравниваем показатели.
Госкомстат показывает рост смертей в сентябре на 6458, а по данным Минздрава от коронавируса умерло лишь 1588 человек. Разница - в 4,1 раза.
В октябре Госкомстат дает рост умерших на 8802, а у Минздрав - всего 3113 летальных случаев. Разница - в 2,8 раза.
Как видим, смертность по данным Госкомстата в 3-4 раза выше, чем по данным Минздрава.(с)
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.