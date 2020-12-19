Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ. ВIДЕО
У межах програми щодо контролю за контейнерними перевезеннями співробітники Держприкордонслужби спільно з іншими правоохоронними органами виявили чергову партію кокаїну. Наркотики прибули в Україну, в морський порт "Південний", із Еквадору в контейнері з вантажем фруктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.
"Заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки "елітного наркотику" мала стати одна з країн ЄС. Прикордонники провели оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків у міжнародному пункті пропуску "Старокозаче". Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетів і захований у вентиляційних люках контейнера. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить 12 мільйонів доларів США", - наголошується у повідомленні.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів).
"Завадити контрабандному переміщенню кокаїну вдалося завдяки злагодженим діям співробітників Держприкордонслужби, Служби безпеки України та митниці, які здійснювалися під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури та за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу "ДОЗОР". Варто зауважити, що лише цього року у морських портах на Одещині співробітникам Держприкордонслужби вдалось виявити понад 500 кг кокаїну", - додали в Держприкордонслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
Облом за обломом
Можете лісом погуляти, без намордника..))
Ви перша- продам!!))
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
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боком не влияет на происходящее,
вопросы должны быть вовсе не к нему..
Ці рядки, треба трактувати, ми зірвали операцію наших колег з Європи, бо: -ОП не хотів так довго чекати? - Ще ніколи та ніхто в Україні не гарантував, що саме ці 12млн. знищать?
Прикордонники (МВС) :"Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетах "https://mvs.gov.ua/ua/news/37346_Na_Odeshchini_prikordonniki_vikrili_mizhnarodniy_kanal_kontrabandi_kokainu_do_S.htm
СБУ : "СБУ попередила контрабанду до Євросоюзу понад 45 кілограмів кокаїну з Південної Америки" https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-poperedyla-kontrabandu-do-yevrosoiuzu-ponad-45-kilohramiv-kokainu-z-pivdennoi-ameryky
54-45=9 кг чистої еквадорської муки.
(Загальновідомо,що постачальником Бубочки від початку царювання є Баканов...)
А СКІЛЬКИ ТАКИХ ПАРТІЙ ЗАХОДИТЬ В УКРАЇНУ НЕПОМІЧЕНО
МАБУТЬ У 9 ВИПАДКАХ З 10.
Коли зарання знали, що товар їде в ЄС, то чого морочитись з супроводом від Южного до Староказачого? А якщо машина їхала через Паланку, то прямо там могла оформлятись в Молдову і як тоді її затримувати на території РМ? Словом, є питання. Може, ми чогось не знаємо, а хтось вже добре-добре знає.
а где еще четыре пакетика какаину?
Нервничал