Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ. ВIДЕО

У межах програми щодо контролю за контейнерними перевезеннями співробітники Держприкордонслужби спільно з іншими правоохоронними органами виявили чергову партію кокаїну. Наркотики прибули в Україну, в морський порт "Південний", із Еквадору в контейнері з вантажем фруктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

"Заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки "елітного наркотику" мала стати одна з країн ЄС. Прикордонники провели оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків у міжнародному пункті пропуску "Старокозаче". Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетів і захований у вентиляційних люках контейнера. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить 12 мільйонів доларів США", - наголошується у повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів).

"Завадити контрабандному переміщенню кокаїну вдалося завдяки злагодженим діям співробітників Держприкордонслужби, Служби безпеки України та митниці, які здійснювалися під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури та за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу "ДОЗОР". Варто зауважити, що лише цього року у морських портах на Одещині співробітникам Держприкордонслужби вдалось виявити понад 500 кг кокаїну", - додали в Держприкордонслужбі.

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