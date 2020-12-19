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Новини
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Держприкордонслужба (5686) наркотики (1430) порт (2016) митниця (1852)

Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ. ВIДЕО

Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту

У межах програми щодо контролю за контейнерними перевезеннями співробітники Держприкордонслужби спільно з іншими правоохоронними органами виявили чергову партію кокаїну. Наркотики прибули в Україну, в морський порт "Південний", із Еквадору в контейнері з вантажем фруктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

"Заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки "елітного наркотику" мала стати одна з країн ЄС. Прикордонники провели оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків у міжнародному пункті пропуску "Старокозаче". Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетів і захований у вентиляційних люках контейнера. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить 12 мільйонів доларів США", - наголошується у повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, фальсифікованих лікарських засобів).

"Завадити контрабандному переміщенню кокаїну вдалося завдяки злагодженим діям співробітників Держприкордонслужби, Служби безпеки України та митниці, які здійснювалися під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури та за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу "ДОЗОР". Варто зауважити, що лише цього року у морських портах на Одещині співробітникам Держприкордонслужби вдалось виявити понад 500 кг кокаїну", - додали в Держприкордонслужбі.

Дивіться також: Блоковано масштабний збут психотропів через Інтернет, вилучено наркотиків на суму 10 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту Південний, - ДПСУ 01
Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту Південний, - ДПСУ 02
Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту Південний, - ДПСУ 03
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Топ коментарі
+15
Эй! Какой ЕС?! А видосики тошнотворные преЗеденту под стиральным порошком пилить? Всю партию конфисковать и спецкурьером на Банковую.
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19.12.2020 12:33
+13
Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7429
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19.12.2020 17:13
+12
вот же зеленые - сами нюхают и хотят на шару - неее)))
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19.12.2020 12:36
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Машка помрет с горя
Облом за обломом
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19.12.2020 12:33 Відповісти
І не тільки вона...
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19.12.2020 12:34 Відповісти
Кива в бешенстве...
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19.12.2020 20:24 Відповісти
Эй! Какой ЕС?! А видосики тошнотворные преЗеденту под стиральным порошком пилить? Всю партию конфисковать и спецкурьером на Банковую.
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19.12.2020 12:33 Відповісти
вове на миколайчика .
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19.12.2020 16:12 Відповісти
Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7429
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19.12.2020 17:13 Відповісти
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19.12.2020 17:47 Відповісти
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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19.12.2020 20:15 Відповісти
А Тимоху куди? На кілок?
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19.12.2020 20:25 Відповісти
,,Сулиму в дурку,, ты забыл дописать
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19.12.2020 21:09 Відповісти
Тебя на бутылку! Хотя....ты и так на ней все время
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19.12.2020 22:58 Відповісти
вот же зеленые - сами нюхают и хотят на шару - неее)))
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19.12.2020 12:36 Відповісти
Поменял вождю табак в трубке на травку - всему стойбищу выходные....)))
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19.12.2020 12:53 Відповісти
Ти знову зєбанду на відпочинок відправив?
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19.12.2020 12:56 Відповісти
Тюю, Вас забув..
Можете лісом погуляти, без намордника..))
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19.12.2020 13:00 Відповісти
Доляри по 13 продаєш?
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19.12.2020 13:10 Відповісти
Більше десяти(!) років на цьому сайті-ніяка лядь не купує..
Ви перша- продам!!))
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19.12.2020 13:14 Відповісти
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19.12.2020 13:21 Відповісти
********** в печали, новый год на носу, а кокс опять конфисковали.
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19.12.2020 12:41 Відповісти
Так може тому і конфіскували, що треба
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19.12.2020 12:44 Відповісти
Та невже? )))
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19.12.2020 12:42 Відповісти
Те, що Зеленський «гібридний капітулянт», «бікфордів шнур» чи «капсуль-детонатор» у руках кремлівського карлика, - це півбіди для українців. Вони знають, що робити з такими як він, щоб не було великої всеукраїнської біди. Приклади - Помаранчева революція і Революція гiдності.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
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19.12.2020 13:32 Відповісти
уверен,что валодя вообще никаким
боком не влияет на происходящее,
вопросы должны быть вовсе не к нему..Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6037
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19.12.2020 15:56 Відповісти
провернувший трюк с валодиным "президентством" - Гений,и остановить его сможет лишь еще больший Гений..
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19.12.2020 15:59 Відповісти
Так, таких Генієв, шо бубачку на фую покрутять, дофіга! Але ще, мабудь ,трішки не на часі. Ми ж терплячі. Отак і живемо. Від інавгурації до інавгурації. І , казалось би, прічьом тут Байден?!
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19.12.2020 16:21 Відповісти
Результати виборів на пост президента України висвітили, що в країні проживає багато духовно хворих людей. Тільки громадянин з пошкодженої психікою міг віддати свій голос за інородця, кощунника і ************ і повірити блазеню, що лікарі і педагоги будуть отримуватимуть зарплату $ 4000 доларів на місяць
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19.12.2020 16:31 Відповісти
Заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки "елітного наркотику" мала стати одна з країн ЄС. Джерело: https://censor.net/ua/n3237939

Ці рядки, треба трактувати, ми зірвали операцію наших колег з Європи, бо: -ОП не хотів так довго чекати? - Ще ніколи та ніхто в Україні не гарантував, що саме ці 12млн. знищать?
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19.12.2020 14:07 Відповісти
А ще, видається, що кількох пачок таки бракує, бо що то за арифметика 46 брикетів на 54 кг. Може в Еквадорі така система рахунків чи ваги. А взагалі, коли серйозно, то ця стаття настільки дурня, що свідчить про повну деградацію спецслужб. Цей товар повинен був пройти через трафік, а всі причетні мали б сидіти уже в каталажці, а стаття могла і почекати, коли партію би брали хоча б на виході в ту ж європейську країну, якщо немає розуму та налагодженої співпраці зі спецслужбами інших країн.
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19.12.2020 19:25 Відповісти
Там в іншому прикол.
Прикордонники (МВС) :"Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетах "https://mvs.gov.ua/ua/news/37346_Na_Odeshchini_prikordonniki_vikrili_mizhnarodniy_kanal_kontrabandi_kokainu_do_S.htm
СБУ : "СБУ попередила контрабанду до Євросоюзу понад 45 кілограмів кокаїну з Південної Америки" https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-poperedyla-kontrabandu-do-yevrosoiuzu-ponad-45-kilohramiv-kokainu-z-pivdennoi-ameryky
54-45=9 кг чистої еквадорської муки.
(Загальновідомо,що постачальником Бубочки від початку царювання є Баканов...)
Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8468
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20.12.2020 00:10 Відповісти
Хорошо быть презом. Таможня кокаин на шару доставит когда надо. Понюхал и сразу не лох
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19.12.2020 15:40 Відповісти
типо я не лох, лохи кокс не нюхают
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19.12.2020 19:07 Відповісти
Как то часто и много стали кокаина вести после вести с тех пор как нелох стал президентом
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19.12.2020 15:43 Відповісти
Ужас!!! Кто будет управлять страной? Ломка - это не шутки.
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19.12.2020 15:49 Відповісти
А другой коробке с душком кала Лавров , не пролезло....
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19.12.2020 16:03 Відповісти
*****, вот так взяли и похерили Новый Год в ОПе...
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19.12.2020 16:03 Відповісти
.....12 дали для отвода. а 200 прошло в другом месте.
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19.12.2020 16:04 Відповісти
А я то думаю, що це трапилося що порохоботи криком кричать.
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19.12.2020 16:10 Відповісти
То може ви, зелєботи, волаєте?! Бо ми, Порохоботи , тікі тихенько з вас ржом!
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19.12.2020 16:34 Відповісти
так воно ж і зрозуміло що ржете. Курнули та ржете.
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19.12.2020 17:08 Відповісти
Нє, ми нєкурящі!
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19.12.2020 17:14 Відповісти
Кацапи щоб непитущі були, то нонсес. А всі питущі з чарочкою ********* посмоктати попіроску. Так що кацап, не бреши.
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19.12.2020 17:24 Відповісти
Ну, тобі, кацапе, більш відомо , хто там і шо у вас, в урюпєнськє, посмоктати ********
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19.12.2020 18:10 Відповісти
Ну так це ти кацапе з невідомо звідки. Де я, по прапору видно.
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19.12.2020 18:42 Відповісти
ви, плануєте dos(у) виправити біос?
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19.12.2020 18:10 Відповісти
Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов США", - Источник: https://censor.net/ru/n3237939

А СКІЛЬКИ ТАКИХ ПАРТІЙ ЗАХОДИТЬ В УКРАЇНУ НЕПОМІЧЕНО
МАБУТЬ У 9 ВИПАДКАХ З 10.
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19.12.2020 16:22 Відповісти
Схоже, не туди чи не тому не повели. За логікою, а також КК і КПК, могли затримувати машину (контейнер) в порту чи при виїзді з порту, так простіше. Але чомусь дали доїхати до кордону з Молдовою. Це якби отримувач був в Україні, то можна було б і його накрити. Як варіант, по дорозі могли час вантажу "зкинути", тому слідкували і супроводжували.
Коли зарання знали, що товар їде в ЄС, то чого морочитись з супроводом від Южного до Староказачого? А якщо машина їхала через Паланку, то прямо там могла оформлятись в Молдову і як тоді її затримувати на території РМ? Словом, є питання. Може, ми чогось не знаємо, а хтось вже добре-добре знає.
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19.12.2020 16:54 Відповісти
Банановая мафия?
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19.12.2020 17:02 Відповісти
Мафія циркова криворіжська.
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19.12.2020 18:15 Відповісти
Не розумію , для чого потерпіллєру і його пацанам стільки коксу 🤣?
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19.12.2020 17:20 Відповісти
Ви нє нюхали. Вам нє понять. Підпис -Зеля.
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19.12.2020 18:13 Відповісти
Партия кокаина
Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3564
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19.12.2020 17:26 Відповісти
Фрукти Лєні , кокс вові
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19.12.2020 17:30 Відповісти
Партія «Слуга народа» створила коаліцію з партією кокаїну
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19.12.2020 17:36 Відповісти
На Банкововой запасы кончились
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19.12.2020 18:29 Відповісти
Какие красивые зелёные упаковки ....аж глаз радуется
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19.12.2020 19:07 Відповісти
Плять!!!!!!!!!!!!!! 100500-й раз!!!!! Не в порту Южный-не позорьте порт и город!!!! Эти все партии идут через частный порт ТИС. Вот так и пишите!
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19.12.2020 19:43 Відповісти
Прочитавши початок заголовку вирішив, що товар повернули власнику за рішенням суду.
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19.12.2020 20:17 Відповісти
Не доїхала заначка до нєлоха... Як же він тепер відосики пиляти буде?
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19.12.2020 20:25 Відповісти
Доїхала.https://twitter.com/dneprlena/status/1340415272222601216
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20.12.2020 00:12 Відповісти
Бедные Зеленский, Дубинский и остальные наркоманы из Слуги Народа
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19.12.2020 20:40 Відповісти
гепа-кернес умер, не проплатил очередной транш, и кокаин сразу "нашли"...схема требует перезаключения и оплаты))
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19.12.2020 21:28 Відповісти
І шо фрукти у буквальному сенсі в оп у.
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19.12.2020 22:09 Відповісти
плохо организованная преступность.
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19.12.2020 23:40 Відповісти
і як тепер відосики записувати?? де братись натхненню? може хай до СУРКова подзвонить, попросить поділитись...
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19.12.2020 23:48 Відповісти
або й до самого коня-лаврова, там же ж МЗС завідує кокаїновими експортно-імпортними операціями.
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19.12.2020 23:49 Відповісти
Не поделились? А сколько таких грузов тихо, без лишней суеты проследовало к месту назначения?
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20.12.2020 00:29 Відповісти
НУ ФСЕ ЗЕЛЕ КОБЗДА )))
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20.12.2020 02:39 Відповісти
эй,
а где еще четыре пакетика какаину?
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20.12.2020 06:53 Відповісти
А я то думаю: что это Зё нервничает на последнем видосике?.
Нервничал
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20.12.2020 12:41 Відповісти
 
 