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США - найбільший донор України за обсягами фінансової допомоги для боротьби з коронавірусом, - МЗС

США - найбільший донор України за обсягами фінансової допомоги для боротьби з коронавірусом, - МЗС

Упродовж поточного року 28 держав, а також держави-анклави Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден тією чи іншою мірою надавали Україні допомогу у протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"МЗС із залученням закордонних дипломатичних установ України веде пошук іноземних партнерів для отримання гуманітарної та консультативної допомоги, а також організації закупівель засобів первинного захисту, медичного обладнання та медикаментів", - зазначили у відомстві.

За даними міністерства, найбільшим донором України за обсягами грошової допомоги є Сполучені Штати. Спочатку вони виділили 17,3 млн доларів екстреної медичної допомоги Україні. У жовтні цю суму збільшили до 19 млн.

13,8 млн із цих коштів за програмою "Міжнародна екстрена допомога" Агентства з міжнародного розвитку USAID призначено для поліпшення можливостей місцевих медичних установ. Ще 5,2 млн - це гуманітарна допомога Державного департаменту "для підтримки найвразливіших верств населення під час пандемії".

Деякі проєкти з надання допомоги досі в процесі розробки, зазначили в МЗС. Наприклад, естонський концерн BLRT Grоup приєднався до створення Центру медичної допомоги в Дніпрі і закупівель апаратів штучної вентиляції легенів для нього.

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США - крупнейший донор Украины по объемам финпомощи для борьбы с коронавирусом, - МИД - Цензор.НЕТ 4351
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19.12.2020 13:07 Відповісти
Большой и толстий !!)))
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19.12.2020 13:49 Відповісти
дед Кравчук еще не сжох от стыда, ведь обещал шо будем жить как французы.... хотя, в одном он прав - лягушек и жаб мона хоть щас пойти наловить и немедленно зохавать с маянизиком )
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19.12.2020 13:08 Відповісти
Це Кравчук винний, що ви не живете як французи!? Дивна логіка.
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19.12.2020 13:53 Відповісти
ну а шо? я вже розкрив рило шоб бабло давали, а потім освоїв "кравчучку"
(стока заводов порезалі, європєйци нє могли жить бєз наших танков с пушкамі, і вот опять....(вони живуть, а стадо - в совку, стилізованому під типу капіталізм ))
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19.12.2020 14:00 Відповісти
США найбільший донор і друг України за весь час нашого існування, а нас малороси заставляють любити найбільших ворогів за весь час нашого існування - московію.
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19.12.2020 15:10 Відповісти
дякуемо США!
thanks USA!
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19.12.2020 17:42 Відповісти
 
 