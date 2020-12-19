Пінчук і Коломойський не зможуть отримувати ексклюзивні пільги на електроенергію від початку 2021 року, - Тинний

Олігархи Віктор Пінчук та Ігор Коломойський не змогли запровадити ексклюзивні пільги на електроенергію для своїх заводів із січня 2021 року, але намагатимуться таки реалізувати це завдання з допомогою народних депутатів упродовж наступного року.

Про це у своїй колонці на "Економічній правді" написав бізнесмен, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, нагадавши, що пільги на електроенергію для окремих заводів могли надаватися через пролобійований у законодавстві термін "зелена металургія".

За його словами, цей термін було запроваджено лише для чотирьох українських металургійних підприємств. Це, зокрема, "Дніпросталь" (м. Дніпро), "Дніпроспецсталь" (м. Запоріжжя), "Електросталь" (м. Курахово Донецької обл) та "Азовелектросталь" (м. Маріуполь). З відкритих даних в інтернеті можна зрозуміти, що основними власниками цих активів є впливові бізнесмени Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, а також росіянин Олександр Бабаков.

"В обґрунтуванні необхідності пільгових цін на електрику для цих підприємств йшлося, що саме від цих заводів нібито настільки мало викидів, що вони мають бути звільнені від доплати за розвиток відновлюваної енергетики. Цинічно, але просто і без прикрас", - сказав Тинний.

"Ціна питання і для енергоринку і для металургії немаленька. Наприклад, нещодавно регулятор НКРЕКП, із посиланням на цей закон, затвердив "звичайний" тариф на грудень у розмірі 312,76 гривень за МВт-год, і окремо втричі менший тариф для підприємств так званої "зеленої металургії" на рівні 91,73 грн за МВт-год", - додав він.

Як підкреслив співзасновник, замовники такої пільги не отримали знижки. Таку процедуру має розробити Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, і пізніше її потрібно затвердити рішенням Кабміну. Але проти дискримінації виступили провідні бізнес-асоціації, а також інвестори в поновлювану енергетику.

"До цього проєкту документа дуже багато зауважень у різних центральних органах виконавчої влади. Спеціально збирався урядовий комітет, який 10 грудня повернув відповідний проєкт постанови і не допустив його навіть на розгляд членів уряду", - уточнив експерт.

Він пояснив, що додане до національного законодавства ще влітку поняття "зелена металургія" настільки "сире", що не гармоніює повністю з наявним національним законодавством, регуляторними та нормативними актами.

"Поки що 9 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, вирішила не повторювати невдалий грудневий експеримент і затвердила тариф на передачу електроенергії для ПАТ "Укренерго" на весь 2021 рік,зовсім не виокремивши пільговий тариф для електрометалургів", - додав Тинний.

За його словами, чиновники у НКРЕКП і в Кабміні не хочуть ризикувати і підставлятися заради, вочевидь, дуже ризикованої пільги та контроверсійної преференції для лише 4 підприємств, аналогів якій у світі не знайти.

"Вочевидь, дискримінація більшості споживачів заради пільги кільком підприємствам галузі не має права на існування. Але, безумовно, спритні лобісти електрометалургів спробують знову протягнути через парламент додаткові правки, щоб виправити помилки і зробити цей дивний термін "зелена металургія" більш життєздатним", - резюмував Тинний.

Як повідомлялося, у закон 810-Х, який базується на підписаному президентом Володимиром Зеленським законопроєкті №3658 про скорочення "зелених" тарифів, були додані спеціальні умови для підприємств "зеленої металургії". Для них буде застосовуватися тариф на передачу без урахування витрат "Укренерго" на виплати щодо фінансування розвитку "зеленої" енергетики.

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко зазначав, що поняття "зелена металургія" закладено суто в інтересах одного підприємства - заводу "Інтерпайп Сталь" Віктора Пінчука - і дозволить економити компанії Пінчука $12-15 млн щорічно.

Голова правління НЕК "Укренерго", яка за підсумками 9 місяців 2020 отримала 28,6 млрд грн збитку, Володимир Кудрицький в інтерв'ю "Бізнес.Цензор" заявив, що пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатять бізнес, школи, дитсадки та лікарні.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такою, що ставить у нерівні умови різних споживачів. Особливо прикро, що цю пільгу отримають підприємства з цього переліку, а оплатять всі інші споживачі", - сказав Кудрицький.

На думку глави Української асоціації відновлюваної енергетики Олександра Козакевича, ексклюзивні пільги на електрику для підприємств "зеленої металургії" - це ноу-хау України, яке ставить інші підприємства в дискримінаційні умови роботи.