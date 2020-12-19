Вітренко має намір повторно боротися за місце в Кабміні: Серйозних аргументів проти мого призначення не почув. Не потрібно здаватися

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, голосування за призначення якого першим віцепрем'єром - міністром енергетики України ВР провалила на поточному тижні, має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

Про це він повідомив в інтерв'ю на ютуб-каналі Сергія Лещенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже спокійно це сприйняв (голосування за призначення Вітренка. - Ред.). Першою емоцією було полегшення, але потім я зрозумів, що це, найімовірніше, так легко не закінчиться... Мається на увазі, що і президент налаштований стратегічно і по-бійцівськи, і навіть потім вже і я почав думати, що не потрібно здаватися, особливо з огляду на те, що якихось аргументів серйозних, чому справді я є непідходящою кандидатурою, не почув у залі від депутатів", - заявив Вітренко.

За словами Вітренка, ті аргументи, які звучали не на користь його призначення, є "несерйозними" і можуть свідчити про певну заангажованість депутатів.

Також він зазначив, що президент Володимир Зеленський і фракція партії "Слуга народу" кажуть, що пропонуватимуть його кандидатуру у Верховній Раді повторно.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко за рішенням суду отримав із бюджету держкомпанії 170 млн грн бонуса і на 4 роки передав їх до держбюджету.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Верховна Рада не змогла призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики.

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