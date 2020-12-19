Вітренко має намір повторно боротися за місце в Кабміні: Серйозних аргументів проти мого призначення не почув. Не потрібно здаватися
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, голосування за призначення якого першим віцепрем'єром - міністром енергетики України ВР провалила на поточному тижні, має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.
Про це він повідомив в інтерв'ю на ютуб-каналі Сергія Лещенка, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже спокійно це сприйняв (голосування за призначення Вітренка. - Ред.). Першою емоцією було полегшення, але потім я зрозумів, що це, найімовірніше, так легко не закінчиться... Мається на увазі, що і президент налаштований стратегічно і по-бійцівськи, і навіть потім вже і я почав думати, що не потрібно здаватися, особливо з огляду на те, що якихось аргументів серйозних, чому справді я є непідходящою кандидатурою, не почув у залі від депутатів", - заявив Вітренко.
За словами Вітренка, ті аргументи, які звучали не на користь його призначення, є "несерйозними" і можуть свідчити про певну заангажованість депутатів.
Також він зазначив, що президент Володимир Зеленський і фракція партії "Слуга народу" кажуть, що пропонуватимуть його кандидатуру у Верховній Раді повторно.
Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко за рішенням суду отримав із бюджету держкомпанії 170 млн грн бонуса і на 4 роки передав їх до держбюджету.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Верховна Рада не змогла призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики.
Будь ласка, зачекайте...
Реально умный человек, но блин - если процент ему выплаты зажали из того шо он отсудил..... хм.... такое население я видел вот там от чего пугаются - большинство то.
К чуваку не подкатывали из газпрома с жирными "пропозициями"? Ну да., не, не подкатывали.
Юрь Юрьевич - скажите - скока вам предлагали, чтобы .... извините, население "жаба не давила".
Идут лесом "хейтеры" - человек сделал то шо и надо, будучи современным, как называют - Менеджером то.
Молодчага!
І як бачимо, вони не відмовились.
вот как Гройсмэн - он был за По что ли?
нет, просто потом мона сказать шо - был на посаде во благо, а потом - там уж по ситуации
Якщо українцям плювати на свою владу, або вибирати її «папріколу», то знову, як і 400 років будуть стояти раком під кацапською владою.
З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батькомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
З 5 років навчався в україномовній школі № 172, а також почав активно займатися у футбольній школі «Динамо». ... Під час навчання у Ліцеї брав активну участь у різноманітних наукових заходах, олімпіадах, був президентом класу, переможець всеукраїнського конкурсу «Менеджер-відбір».
Тому зє влада не проти.
Є шанс і собі щось відщипнути.
«Юрій Юрійович Вітренко народився 17 вересня 1976 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 українському місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ .....
З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батькомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
З 5 років навчався в україномовній школі № 172, а також почав активно займатися у футбольній школі «Динамо». ... Під час навчання у Ліцеї брав активну участь у різноманітних наукових заходах, олімпіадах, був президентом класу, переможець всеукраїнського конкурсу «Менеджер-відбір».
Ремикс "Виторое поколение".
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
Иди в бизнес, паскуда, если ты такой талантливый, что тебе на чиновничьих должностях мёдом намазано?
Герой!
Сделал заявление про бонус, про Чорновол, про амнистию...
Теперь прокатит.
Или снова прокатят.
(РЕКОМЕНДУЮ!!!)
Компетентность, порядочность, жаль что "за бортом". Похоже сейчас такие качества не в почёте.
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