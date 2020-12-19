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3 538 93
ВР (14832) Кабмін (13944) призначення (2241) Вітренко Юрій (631)

Вітренко має намір повторно боротися за місце в Кабміні: Серйозних аргументів проти мого призначення не почув. Не потрібно здаватися

Вітренко має намір повторно боротися за місце в Кабміні: Серйозних аргументів проти мого призначення не почув. Не потрібно здаватися

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, голосування за призначення якого першим віцепрем'єром - міністром енергетики України ВР провалила на поточному тижні, має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

Про це він повідомив в інтерв'ю на ютуб-каналі Сергія Лещенка, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже спокійно це сприйняв (голосування за призначення Вітренка. - Ред.). Першою емоцією було полегшення, але потім я зрозумів, що це, найімовірніше, так легко не закінчиться... Мається на увазі, що і президент налаштований стратегічно і по-бійцівськи, і навіть потім вже і я почав думати, що не потрібно здаватися, особливо з огляду на те, що якихось аргументів серйозних, чому справді я є непідходящою кандидатурою, не почув у залі від депутатів", - заявив Вітренко.

За словами Вітренка, ті аргументи, які звучали не на користь його призначення, є "несерйозними" і можуть свідчити про певну заангажованість депутатів.

Також він зазначив, що президент Володимир Зеленський і фракція партії "Слуга народу" кажуть, що пропонуватимуть його кандидатуру у Верховній Раді повторно.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко за рішенням суду отримав із бюджету держкомпанії 170 млн грн бонуса і на 4 роки передав їх до держбюджету.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Верховна Рада не змогла призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики.

Читайте також: Про жодну свою посаду не домовлявся з жодним олігархом, - Вітренко
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Топ коментарі
+20
О какое чучело Ублюдочная семья з говном рускаво мира
Витренко намерен повторно бороться за место в Кабмине: Серьезных аргументов против моего назначения не услышал. Не нужно сдаваться - Цензор.НЕТ 3834
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19.12.2020 14:33
+18
весь в свою мамочку
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19.12.2020 14:01
+17
Продолжает лезть к кормушке, хотя только того что он получил официально хватит и внукам.
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19.12.2020 14:03
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весь в свою мамочку
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19.12.2020 14:01 Відповісти
О какое чучело Ублюдочная семья з говном рускаво мира
Витренко намерен повторно бороться за место в Кабмине: Серьезных аргументов против моего назначения не услышал. Не нужно сдаваться - Цензор.НЕТ 3834
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19.12.2020 14:33 Відповісти
он в папу
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19.12.2020 15:29 Відповісти
Продолжает лезть к кормушке, хотя только того что он получил официально хватит и внукам.
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19.12.2020 14:03 Відповісти
Почему продолжает ? Он при ней . А насчёт внуков , где предел ?
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19.12.2020 14:25 Відповісти
Та да..... предела нет.....
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19.12.2020 16:20 Відповісти
« Угода, яку було підписано з Нафтогазом, передбачає, що вся сума вже направлена до бюджету. Я натомість отримую довгострокові гривневі облігації, причому я не вимагаю виплати штрафних санкцій за несвоєчасну виплату премії", - Ю. Вітренко на засіданні комітету.
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19.12.2020 14:43 Відповісти
Вот какое благородство за наши деньги. Такое только в Украине возможно.
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19.12.2020 16:15 Відповісти
Money , money , money ... , ( с ) , - пел шведский квартет . Актуально везде и во все времена . (
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19.12.2020 17:00 Відповісти
Посмотрите его интервью с Даниленко.
Реально умный человек, но блин - если процент ему выплаты зажали из того шо он отсудил..... хм.... такое население я видел вот там от чего пугаются - большинство то.
К чуваку не подкатывали из газпрома с жирными "пропозициями"? Ну да., не, не подкатывали.
Юрь Юрьевич - скажите - скока вам предлагали, чтобы .... извините, население "жаба не давила".
Идут лесом "хейтеры" - человек сделал то шо и надо, будучи современным, как называют - Менеджером то.
Молодчага!
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19.12.2020 14:06 Відповісти
Так зараз «Газпром» заплатив тим, хто проти Вітренка.
І як бачимо, вони не відмовились.
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19.12.2020 14:16 Відповісти
серьезно? витренко - наемный работник. Кто ему платит, в ту сторону он и работает. Все стороны, которые ему могут сейчас заплатить явно не являются нашей стороной.
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19.12.2020 15:15 Відповісти
хотів би вас підтримати та написати, що інтерв'ю Вітренка цікаві... Ви праві... Але поясніть мені, навіщо розумній людині вляпуватись у це Зе! лайно? Де тут розум?
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19.12.2020 15:16 Відповісти
он че, за Зе что ли?
вот как Гройсмэн - он был за По что ли?
нет, просто потом мона сказать шо - был на посаде во благо, а потом - там уж по ситуации
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19.12.2020 15:54 Відповісти
Он за Кормушку. Этим все сказано.
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19.12.2020 16:21 Відповісти
да - все верно - нач ЖЕКА это уже не его уровень...- вырос так сказать..., верно бЭне служит- и Грося вот тоже не за По - нео фЭдал Винничины - а чего , Барин хороший- холопы просто еще не доросли... , что IQ что ментально...
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19.12.2020 16:32 Відповісти
та я не проти, в даній галузі він спеціаліст, але ж... тут без варіантів: разом з усіма "рвати"? шансів, в силу повноважень, щось робити в супереч та добре- НУЛЬ.
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19.12.2020 17:58 Відповісти
Умный это не значит что порядочный. Да и по сравнению с нелохом все умные
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19.12.2020 15:53 Відповісти
Чого вони всі так отупіло як танки пруть у владу!? В цивілізованих країнах, державні найманці нічого крім маленьких зарплат і головняка не мають! Єдине що, можливість влаштуватись на добру роботу в приватному секторі після звільнення або непогана пенсія. Все. Україна -це клондайк для злодіїв і аферистів, а мудрий мій нарід тупо дає собі сцяти в очі.
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19.12.2020 14:10 Відповісти
зі школи все йде. у школі вчать сцять у очі..
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19.12.2020 14:30 Відповісти
Чувак, Держава, то Влада.
Якщо українцям плювати на свою владу, або вибирати її «папріколу», то знову, як і 400 років будуть стояти раком під кацапською владою.
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19.12.2020 14:40 Відповісти
а чому дае...- а тому що мудрий та гордий (ну - в загалі)...
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19.12.2020 16:35 Відповісти
В цивилизованых странах люди берут владу за горло и не отпускают или сражаются с владой, и не важно Папуасия это или Швейцария. Быдло в априори это не цивилизация даже в смартфоне.
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19.12.2020 17:54 Відповісти
Ладно, месяца на полтора-два можно и принять.
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19.12.2020 14:10 Відповісти
шкарлета вже прийняли. шо маємо? налагодив зв"язки і став міністром повноцінним.
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19.12.2020 14:32 Відповісти
божевільна мама українофобка в екстазі..
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19.12.2020 14:10 Відповісти
«Юрій Юрійович Вітренко народився 17 вересня 1976 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 українському місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ .....
З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батькомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
З 5 років навчався в україномовній школі № 172, а також почав активно займатися у футбольній школі «Динамо». ... Під час навчання у Ліцеї брав активну участь у різноманітних наукових заходах, олімпіадах, був президентом класу, переможець всеукраїнського конкурсу «Менеджер-відбір».
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19.12.2020 14:24 Відповісти
і шо..?
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19.12.2020 16:23 Відповісти
А потом рассказывают нам всем о своём героическом прошлом
Витренко намерен повторно бороться за место в Кабмине: Серьезных аргументов против моего назначения не услышал. Не нужно сдаваться - Цензор.НЕТ 1964
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19.12.2020 14:12 Відповісти
У тебе що, угода з фотошоп майстернею?
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19.12.2020 14:14 Відповісти
Лучше в детстве на базаре чем минетами на корпоративах как Фофа!
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19.12.2020 17:41 Відповісти
Вітренко, це людина яка вміє приносити в Україну мільярди долларів.
Тому зє влада не проти.
Є шанс і собі щось відщипнути.
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19.12.2020 14:12 Відповісти
В кишені влади та свої...
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19.12.2020 14:16 Відповісти
И каким же образом он приносил миллиарды в Украину?
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19.12.2020 14:23 Відповісти
Клерки Газпрома Свинорашки програли команді Вітренка суд, і свинорашка заплатила Україні 3 мільярди ДОЛЛАРІВ
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19.12.2020 14:33 Відповісти
Вы натурально ошибаетесь. Витренко тут только на иске подписи ставил, а дело выиграли европейские адвокаты, которым за наш счёт выплатили 20 000 000 евро. Ну, а Витренко себя не забыл и себе по контракту с ними вышеозначенные премии оговорил. На этом и вся его "заслуга". А учитывая, КТО его МАМА, редская мразь, к слову, у меня к нему нет ни малейшего доверия.
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19.12.2020 15:38 Відповісти
+100
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19.12.2020 16:18 Відповісти
плюс сьогоднішня конюктура у ЕС судах відносно кацапіїї- плюс антимонопольне право, яке не працюе в Україні....
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19.12.2020 16:38 Відповісти
А чому ДО Вітренка не знайшлося такого щоб: «только на иске подписи ставил» ?
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19.12.2020 19:55 Відповісти
що відносно сьогоднішніх збитків у понад 36 000 000 000 грн...
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19.12.2020 16:36 Відповісти
Як від корита солодкого Свинтуса мона відтягнути??
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19.12.2020 14:15 Відповісти
Тебе від Газпромовського бабла, як би відтягти...
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19.12.2020 14:18 Відповісти
То, что другие люди говорят обо мне, никак не характеризует меня, зато отлично характеризует их..))
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19.12.2020 14:20 Відповісти
"Я не отримував ніяких грошей. Угода, яку було підписано з Нафтогазом, передбачає, що вся сума вже направлена до бюджету. Я натомість отримую довгострокові гривневі облігації, причому я не вимагаю виплати штрафних санкцій за несвоєчасну виплату премії", - Ю. Вітренко на засіданні комітету.
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19.12.2020 14:33 Відповісти
Дерзай Юрик, а то маме Наташе в США столоваться негде. Того, кто свое рыло по самые уши уже всунул в "бюджетное корыто", нельзя от него отрывать, он сразу помрет от тоски.
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19.12.2020 14:16 Відповісти
Читай газпромовський:
«Юрій Юрійович Вітренко народився 17 вересня 1976 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 українському місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ .....
З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батькомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
З 5 років навчався в україномовній школі № 172, а також почав активно займатися у футбольній школі «Динамо». ... Під час навчання у Ліцеї брав активну участь у різноманітних наукових заходах, олімпіадах, був президентом класу, переможець всеукраїнського конкурсу «Менеджер-відбір».
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19.12.2020 14:23 Відповісти
НА МАНЕЖЕ ВСЁ ТЕ ЖЕ!
Ремикс "Виторое поколение".
Витренко намерен повторно бороться за место в Кабмине: Серьезных аргументов против моего назначения не услышал. Не нужно сдаваться - Цензор.НЕТ 7051
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19.12.2020 14:21 Відповісти
не уподобляйся зебілам, Старий. Ти ж не з їхнього кодла.
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19.12.2020 14:28 Відповісти
Та тут вінігрет.
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19.12.2020 14:36 Відповісти
Коммунист во втором поколении. цепкость феноменальная.
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19.12.2020 15:02 Відповісти
Социалист.
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19.12.2020 15:41 Відповісти
Таки да, я люблю горький но таки шоколад и не кушю ЗЕлёное Г. А, что не так в фотографиях?
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19.12.2020 15:40 Відповісти
вище по форуму. Да, його мама народила... Але виховувався він, як риночник і демократ.
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19.12.2020 16:36 Відповісти
Кем он такой воспитывался?
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19.12.2020 16:53 Відповісти
батьком!
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19.12.2020 18:47 Відповісти
И, что?
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19.12.2020 19:13 Відповісти
Свт. Иоанн Златоуст
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
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19.12.2020 16:55 Відповісти
нельзя такими патриотами разкидываться, а то жить станем плохо.
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19.12.2020 14:33 Відповісти
Мама Наташа дала установи?
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19.12.2020 14:36 Відповісти
Его, выходит, на 170 млн. кинули?
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19.12.2020 14:38 Відповісти
« Угода, яку було підписано з Нафтогазом, передбачає, що вся сума вже направлена до бюджету. Я натомість отримую довгострокові гривневі облігації, причому я не вимагаю виплати штрафних санкцій за несвоєчасну виплату премії", - Ю. Вітренко на засіданні комітету.
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19.12.2020 14:41 Відповісти
Юрій Наталійович Вітренко
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19.12.2020 14:41 Відповісти
Що «Газпром», страждаєш?
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19.12.2020 14:56 Відповісти
Призначити його головою Криму, в нього вийде відсудити півострів
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19.12.2020 14:45 Відповісти
Ну, прямо Трамп какой-то.
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19.12.2020 14:58 Відповісти
С буя ли тебя туда обязаны брать?
Иди в бизнес, паскуда, если ты такой талантливый, что тебе на чиновничьих должностях мёдом намазано?
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19.12.2020 15:02 Відповісти
Там всем им мёдом намазано. Знают, ублюдки.
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19.12.2020 15:15 Відповісти
как он бедный со своей мамой общается, сочувствую.
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19.12.2020 15:03 Відповісти
Готов потратить все силы и миллионы денег, что бы пахать на благо пересиченых украинцев!
Герой!
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19.12.2020 15:05 Відповісти
У воров всегда есть стимул бороться за хлебное место. Это у честных людей этого стимула почему-то нет.
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19.12.2020 15:12 Відповісти
Попытка не пытка.
Сделал заявление про бонус, про Чорновол, про амнистию...
Теперь прокатит.
Или снова прокатят.
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19.12.2020 15:16 Відповісти
канешно, чьмо с фамилией витренко, намерено бороться, бо красти-то є самий прибутковий бізнес.
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19.12.2020 15:20 Відповісти
Послушал на Ютубе стрим Сергея Лещенко с Юрием Витренко.
(РЕКОМЕНДУЮ!!!)
Компетентность, порядочность, жаль что "за бортом". Похоже сейчас такие качества не в почёте.
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19.12.2020 15:36 Відповісти
Так скільки Нафтогаз заплатив консультантам з Європи поки справу вели ?
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19.12.2020 16:21 Відповісти
Сколько отстегнули за пост ? )
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19.12.2020 16:22 Відповісти
Чому такому успішному бізнесмену так конче іти у владу? Амбіції?
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19.12.2020 16:28 Відповісти
Такие спехциалисты и проффессорры нужны в кабмине.
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19.12.2020 15:51 Відповісти
Корито понад усе.
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19.12.2020 16:10 Відповісти
Українці дивна нація! Вже стало очевидно, що як тільки нові люди прийшли у владу-відразу «просів» бюджет. Про що це говорить?-група людей сіла на «потоки». При Порошенко бюджет наповнювався, при Зеленському-в дефіциті. Ви діти малі чи просто олігофрени? Як вам ще на пальцях пояснювати елементарні речі?
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19.12.2020 16:27 Відповісти
Не заважай ЗЕлебобікам вірити в святість їх помазаника
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19.12.2020 17:13 Відповісти
В любій країні Європи або в Америці, якщо успішному бізнесмену пропонують іти в міністри або політику він/вона принаймі думають і далеко не завжди дають згоду. Міняти життя із стресом але за велику платню на життя із ще більшим стресом і на маленьку платню, коли тобі у дупу лізуть всілякі спец агенства, перевіряючи твою кожну дію на рахунок корупції...-не кожний погодиться. Можливо, із-за амбіцій, престижу. А в Україні, кожний бюрократ сідає на якісь шалені мільйонні потоки дикого кешака! Прийшла нова команда-бюджет просів в космічних масштабах і ні фіга!!! Тиша!!!
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19.12.2020 16:35 Відповісти
Не нужно сдаваться? Он бы с таким рвением в сантехники устраивался.
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19.12.2020 16:37 Відповісти
Типа: Витренко, ты коррупционер со стажем, а в ответ - это не серьезный аргумент
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19.12.2020 17:10 Відповісти
Да да больше нужно просто зенести борцун ...
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19.12.2020 18:17 Відповісти
От же ж, как оказалось, ряженая социалистка, *****, гадская мама Витренчиха воспитала наглую морду - падлючего сынишку Юрасика.
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19.12.2020 18:57 Відповісти
Правильно-правильно. Надо побороться. А то оно как-то нестройно получается - когнитивным диссонансом попахивает - вмятина от пенделя на дупе одна, а полужопий-то двое. Как жить?
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19.12.2020 19:01 Відповісти
Вітренко має намір повторно боротися за місце в Кабміні: Серйозних аргументів проти мого призначення не почув. Не потрібно здаватися - Цензор.НЕТ 9003

...
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19.12.2020 19:32 Відповісти
Уж не по Юлиному контракту Витренко "выиграл"? Тогда кто должен премию огрести?
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19.12.2020 19:33 Відповісти
Вот такой настырный, как же ему хочется влезть в своё кресло, а может уже хватит воровать и наглеть? Всему должен быть предел.
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19.12.2020 19:53 Відповісти
Я нє услішал сєрьйозніх аргумєнтов!
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19.12.2020 22:40 Відповісти
Ненаситна тварюка ніяк не залишає спроби добратися до "корита". 4 млн. долларів йому мало?
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20.12.2020 16:01 Відповісти
мабуть не зарплата 4,6 тисячі манить?
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20.12.2020 17:10 Відповісти
 
 