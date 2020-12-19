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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

МОЗ планує проводити понад 1 млн тестувань на COVID-19 за місяць методом виявлення антигена, - Степанов

МОЗ планує проводити понад 1 млн тестувань на COVID-19 за місяць методом виявлення антигена, - Степанов

Україна отримала понад 260 тисяч швидких тестів на визначення антигена SARS-CoV-2.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Уже отримано понад 260 тис. швидких тестів, які запроваджені в Україні і були відправлені у регіони країни. 23 грудня, згідно з повідомленням ДП "Медичні закупівлі України", в Україну ще буде доставлено 1,5 млн. тестів. Мета МОЗ: проведення тестувань таким методом не менше ніж 1 млн тестувань на місяць", - додав Степанов.

Раніше з посиланням на заяву Степанова Цензор.НЕТ писав про те, що МОЗ України оновило алгоритм тестування на COVID-19. Тепер робитимуть тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

Дивіться також: Нові карантинні правила набули чинності в Україні. ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+2
Они продолжают жить "намерениями"... а в реале получается кругом одна жопа...
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19.12.2020 15:09
+2
Немає жодної підстави масово вакцинуватися від інфекції, летальність якої для людей молодших 70 років - 0,05% (а насправді набагато менша, якщо, наприклад, врахувати скількох вбило експериментальне лікування). Тим більше кожні 3 місяці. Тим більше вакциною, яка виготовлена і "перевірена" фактично за 1 рік замість звичайних 5-7 років. Тим більше тоді, коли ніхто не буде відповідати за негайні та довгострокові (зовсім невивчені, і тому непередбачувані) її наслідки.
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19.12.2020 15:43
+2
То все Ваші фантазії. Якраз в результаті вакцинації вона і знизилась.
МОЗ планує проводити понад 1 млн тестувань на COVID-19 за місяць методом виявлення антигена, - Степанов - Цензор.НЕТ 4505
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19.12.2020 17:26
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19.12.2020 14:35 Відповісти
Обещанные 75 тыс в день превратились в 1 млн. в месяц!
Зато число то какое!
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19.12.2020 21:15 Відповісти
Нормальные люди потихоньку начали вакцинацию, а эти все тестируют.
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19.12.2020 14:36 Відповісти
https://www.thegatewaypundit.com/2020/12/watch-nurse-passes-live-television-taking-coronavirus-vaccine/

Співчуваю цим "нормальним людям". Медсестра втратила свідомість одразу після уколу вакциною.
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19.12.2020 14:38 Відповісти
А этот укол делали случайно не в Славянске на толевом заводе? Наверное у цыганей купили.
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19.12.2020 14:44 Відповісти
CHI Memorial Hospital in Tennessee
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19.12.2020 15:24 Відповісти
Перед тим, як співчувати, треба впевнитися, що серед групи, що одержувала плацебо, відсоток втрат свідомості менший, ніж в групі, яка одержала вакцину.
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19.12.2020 14:45 Відповісти
Ку-ку. Це вже не клінічне випробування. До чого тут група плацебо?
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19.12.2020 15:26 Відповісти
При випробуваннях вакцини Пфайзер в групі, що одержувала вакцину померло двоє людей. А в групі, що одержувала плацебо померло чотири. Але у прибічників вакцинації вистачає розуму не бігати з гаслами "Вакцина Пфайзер вдвічі знижує смертність!". Бо треба завжди чітко встановлювати причинно-наслідковий зв"язок.
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19.12.2020 15:31 Відповісти
Немає жодної підстави масово вакцинуватися від інфекції, летальність якої для людей молодших 70 років - 0,05% (а насправді набагато менша, якщо, наприклад, врахувати скількох вбило експериментальне лікування). Тим більше кожні 3 місяці. Тим більше вакциною, яка виготовлена і "перевірена" фактично за 1 рік замість звичайних 5-7 років. Тим більше тоді, коли ніхто не буде відповідати за негайні та довгострокові (зовсім невивчені, і тому непередбачувані) її наслідки.
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19.12.2020 15:43 Відповісти
Ваши вигадки легко перевірити.
https://interfax.com.ua/news/general/707705.html По состоянию на 10.00 4 декабря в ВСУ COVID-19 болеет - 3 235 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7 627 человек, летальных случаев - 27.

******* летальність
27*100/(3235+7627)=0,25%
Висеовок: Ви набрехали, занизивши летальність коронавірусу принаймні в 5 разів.
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19.12.2020 15:57 Відповісти
А в квартирі 3 будинку 38 на вулиці Тюльпанній в Жашкові помер 1 мешканець з 1 зареєстрованого. Отже летальність 100%. Правильно, маніпулятор?

Летальність визначається як співвідношення усіх померлих від інфекції до УСІХ інфікованих нею. Тепер спробуй довести, що 3235+7627 - це УСІ випадки (в тому числі безсимптомні) інфікування в ЗСУ.
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19.12.2020 16:04 Відповісти
Танюша, Ви вельми нерозумний маніпулятор. Я взяв групу людей молодше 70 років, яка більш здорова за сердньостатистичну, і дослідив летальність на групі в 10862 виявлених способом ПЛР, яка виявляє і безсимптомні випадки, а Ви як контраргумент наводите дурну вигадку про жашків.
Питання ще є?
До речі, летальність від кору Among cases reported in USA between 1985 and 1992 the death was the outcome in just 0.2% of cases. (зараз навіть менше). І від кору масово вакцинуються у всьому світі.
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19.12.2020 16:12 Відповісти
Ще раз. Спосіб ПЛР: 97% хибнопозитивних серед результатів, що отримані при 35 циклах ампліфікації. 99 і більше відсотків хибнопозитивних при 36 і більше циклах. В той час, коли ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів. Хоча й вона вже визнає, що ці тести неточні.
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
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19.12.2020 16:14 Відповісти
Якби було хоч трохи правди в тих вигадках, то щоденна захворюваність в Україні була б близькою до кількості ПЛР тестів. Цього не спостерігається. Отже, Ви знову брешете.
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19.12.2020 16:41 Відповісти
Докази, що цим неточним способом виявили УСІХ, кого зачепила інфекція (в тому числі у безсимптомному вигляді) будуть?
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19.12.2020 16:16 Відповісти
"the death was the outcome in just 0.2% of cases. (зараз навіть менше) І від кору масово вакцинуються у всьому світі"

Це Ви наводите аргумент на користь безглуздості вакцинації від кору.
Ця вакцинація не робить нічого, окрім переносу кору з дитячого віку у дорослий. І коли дитина при дотриманні правильних нескладних умов (питний режим, прийом вітаміну А і так далі) досить легко переносить кір, отримуючи неймовірний природний "буст" до загального імунітету на все життя, то перебіг кору навіть у віці 18-22 роки вже є дуже складним. І організм займається боротьбою з кором, якого в цьому віці не повинно було бути (бо людина або перехворіла ним в дитинстві, або взагалі імунна до нього). Замість того, щоб протидіяти появі пухлинних клітин, наприклад.

https://censor.net/ru/comments/locate/3237950/01921492-937d-72c5-8d0d-ef42c730b9c6
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19.12.2020 16:25 Відповісти
Ви знову брешете. В довакцинну пору (на початок 60-х) тільки в США від кору помирало щороку близько 500 малюків. Зараз і близько подібного немає.
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19.12.2020 16:37 Відповісти
І ця захворюваність чудесним шляхом зменшилась ще ДО запровадження масової вакцинації.
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19.12.2020 16:58 Відповісти
То все Ваші фантазії. Якраз в результаті вакцинації вона і знизилась.
МОЗ планує проводити понад 1 млн тестувань на COVID-19 за місяць методом виявлення антигена, - Степанов - Цензор.НЕТ 4505
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19.12.2020 17:26 Відповісти
Якщо ж дитину таки щеплять, вона буде вимушеною сидіти на голці тепер все своє життя. Або дійсно померти від кору з великою ймовірністю в дорослому віці.
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19.12.2020 16:27 Відповісти
Двох щеплень від кору в 1 і 7 років достатньо на все життя. Це типова схема для країн ЕС.
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19.12.2020 16:42 Відповісти
Ага. "Доказова медицина". А потім через це вакцинування помирають 18-річні.
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19.12.2020 16:57 Відповісти
Скільки померло від кору вакцинованих 18=річних?
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19.12.2020 17:18 Відповісти
Медики не вмотивовані вести таку статистику.
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19.12.2020 17:38 Відповісти
Тоді звідки Ви знаєте? Знову Ваші побрехеньки "в квартирі 3 будинку 38 на вулиці Тюльпанній в Жашкові помер 1 мешканець..."?
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19.12.2020 17:44 Відповісти
Бо такий механізм роботи вакцини від кору. Та й майже будь-якої вакцини. Перенесення не страшних дитячих хвороб на більш дорослий вік, коли організм вже повинен боротися з іншими загрозами. Хоча певна статистику, наприклад, по Німеччині я бачила. Але впертого проваксера це не переконає.

Хоча я особисто впевнена, що ти все розумієш і знаєш. Але завдання таке - пропагувати вакцинацію. Саме зараз - від ковіду.
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19.12.2020 17:48 Відповісти
Перенесення не страшних дитячих хвороб на більш дорослий вік? Ви серйозно в це вірите? Я навів вище графік захворюванності в США. Якви був перенос захворюванності, то там було відновлення захворюванності через певний час. Там нічого такого немає. Знову Ви брешете...
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19.12.2020 17:59 Відповісти
С 1986 года во Франции охвачено первой дозой вакцины MMR более 90% и второй дозой 40-70%. Поэтому вместо того чтобы дети болели корью, свинкой и краснухой в благоприятном для этого возрасте, в настоящее время эпидемия кори захлестывает страну, при этом 8% случаев приходятся на детей до года и 34% - на тех, кто старше 20 лет, когда осложнения встречаются чаще. Сравните с 1963 годом (Англия и Уэльс), когда менее чем в 4% случаев заболевшие были в возрасте до года, и 0,4% случаев приходилось на возраст старше 20 лет.
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19.12.2020 18:18 Відповісти
Непереконлива брехня інформація. Друга доза MMR була рекомендована тільки в 1989 році. Порівнювати тільки відсотки некоректно, бо аьсолютна захворюваність на кір знизилася в десятки разів. Ну і в 1960 в США щороку хворіло 0,8% населення. Зараз в США кількість захворювань в рік в рази менша, ніж на початку 60-х було смертей від цієї хвороби.
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19.12.2020 18:32 Відповісти
Бо кір, як і більшість хвороб, це хвороба низького рівня життя, зокрема поганої питної води, нестачі вітамінів тощо.
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19.12.2020 18:41 Відповісти
Що, причина брехні про другу дозу вакцини MMR у 1986 це погана вода? А нестача вітамінів призводитт не до захворювання на кір, а до авітамінозу.
Щодо Франції


В тому ж джерелі

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.15.36.19656-en n 2010, 82% of the 2,123 cases with a known vaccination status were unvaccinated, 13% had received one dose, 3% two doses and 2% had been vaccinated with an unspecified number of doses.

Там же
Three measles-related deaths occurred during the study period: two in 2009 and one in 2010, all among unvaccinated cases. One death was linked to acute encephalitis in a 12-year-old girl and the other two occurred in young men, aged 23 and 18 years, with underlying immunodeficiency disorders (Crohn and Hodgkin).
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19.12.2020 21:45 Відповісти
Ще розкажи, чому вакцина пригнічує клітинний імунітет.
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19.12.2020 22:20 Відповісти
Вистачить з Вас і тих антиваксерських пробрехеньок, що я викрив. Чому Ви, замість їх захисту вирішили, що я буду Вам чергову антиваксерську казочку розповідати на ніч?
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20.12.2020 00:18 Відповісти
Окрім того наведена тобою статистика не враховує, скільки діагнозів смерті було сфальшовано за допомогою неточних плр-тестів. 97% хибнопозитивних серед результатів, що отримані при 35 циклах ампліфікації. 99 і більше відсотків хибнопозитивних при 36 і більше циклах. В той час, коли ВООЗ рекомендує робити до 50 циклів.
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19.12.2020 16:06 Відповісти
Якби було хоч трохи правди в тих вигадках, то щоденна захворюваність в Україні була б близькою до кількості ПЛР тестів. Цього не спостерігається. Отже, Ви знову брешете.
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19.12.2020 16:39 Відповісти
Маячня.

По-перше. Ти володієш статистикою, при якій кількості циклів отримуються в Україні позитивні результати?
По-друге. Поясню на прикладі, бо ти, очевидно, взагалі не розумієш суті. Наприклад, нехай сьогодні зроблено 40000 плр-тестів, і 10 тисяч з них "позитивні". З цих 10 тисяч в реальності тисяч 8 чи 9 отримано при кількості циклів 30 і вище, тобто є хибнопозитивними.

Решта 1-2 тисячі говорять про те, що в організмі цих людей знайдено певний відрізок ДНК. І це ще питання якої ДНК, хоча і це вже розкопали: https://cormandrostenreview.com/report, як виявилося, більшість праймерів жодного відношення до сарс-ков-2 не мають. Але закриємо на це очі... Далі. Тест не встановлює, що є джерелом цієї ДНК. Якщо джерелом є вірус, то тест не встановлює, що саме цей вірус є збудником симптомів (якщо вони є). Жодним чином не можна виключити, що в той саме час людина має в собі інший вірус (можливо, навіть інший коронавірус), що і призвів до появи респіраторних симптомів. Тестують же тільки на сарс-ков-2...
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19.12.2020 16:57 Відповісти
https://cormandrostenreview.com/report/

Вивчай, дуже уважно. Аби не писати нісенітницю.
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19.12.2020 17:37 Відповісти
Кількість ампліфікацій впливає тільки на чутливість методу, а не на його правильність чи неправильність. Вони перед впровадженням проходять валідацію на визначення фрагментів РНК вірусу в контрольних зразках, в частині котрих вониа точно є і в частині яких її точно немає. Так що не пишіть дурні, шо там шукають ДНК.
А яке відношення має посилання на невідомо що, де дослідникам не вдалося зробити достатньо ефективний ПЛР тест в умовах відсутності реальних зразків вірусів, тільки по теоретичній послідовності, до реальних комерційних тест-систем на ковід=19? Розповсюдженість ковіду така, що реальні зразки діст ати не проблема. Накрайняк, це можна синтезувати на замовлення.
Тут щось явно не те. В якому журналі ця публікація?
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19.12.2020 17:50 Відповісти
Хто і де пройшов валідацію? Я мала розмову із співробітником "Синево". Всі параметри виставлено "виробником". Лабораторія лише супроводжує процес, не заглиблюючись в його деталі. Який там праймер, чи яка там гранична Ct Value. Їм невідомо.
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19.12.2020 17:54 Відповісти
Не знаю, що і в кого Ви питали, а що заважало пошукати в мережі?
Наявність вірусу SARS-CoV-2 (РНК) в організмі на даний час і ймовірну стадію захворювання.
У разі позитивного результату, будуть вказані такі значення:
≤24 Ct - високе вірусне навантаження (ймовірна гостра фаза захворювання);
<24 - ≤30 Ct - середнє вірусне навантаження;
>30 Ct - низьке вірусне навантаження (одужання або, можливо, початок захворювання) де Ct - порогове значення циклу.
Аналітична чутливість - 100 копій/мл.
Реагенти і обладнання - Abbott (США).

Наприклад, аналітична чутливість ПЛР-тестів на COVID-19 у Сінево- від 100 (код аналізу 3364) до 250 копій/мл (код аналізу 3363), у інших лабораторій наразі - від 400.

https://www.synevo.ua/ua
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19.12.2020 18:11 Відповісти
Покажіть хоч один результат тесту із вказаним там Ct.
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19.12.2020 18:31 Відповісти
Танюша, Ви результати своїх аналізів виставляєте в мережу? Та ще й оцифреними?
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19.12.2020 18:35 Відповісти
Їх не просто вказують.

До речі. Інформацію про хибнопозитивні результати при великій кількості циклів навіть ВООЗ визнала.
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
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19.12.2020 18:40 Відповісти
Вооз даэ поради, якы давно були відомі фахівцям.
Users of RT-PCR reagents should read the IFU carefully to determine if manual adjustment of the PCR positivity threshold is necessary to account for any background noise which may lead to a specimen with a high cycle threshold (Ct) value result being interpreted as a positive result. The design principle of RT-PCR means that for patients with high levels of circulating virus (viral load), relatively few cycles will be needed to detect virus and so the Ct value will be low. Conversely, when specimens return a high Ct value, it means that many cycles were required to detect virus. In some circumstances, the distinction between background noise and actual presence of the target virus is difficult to ascertain. Thus, the IFU will state how to interpret specimens at or near the limit for PCR positivity. In some cases, the IFU will state that the cut-off should be manually adjusted to ensure that specimens with high Ct values are not incorrectly assigned SARS-CoV-2 detected due to background noise.
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19.12.2020 21:17 Відповісти
Я прошла по ссылке, которую Вы оставили со странными комментариями: "Решта 1-2 тисячі говорять про те, що в організмі цих людей знайдено певний відрізок ДНК. І це ще питання якої ДНК, хоча і це вже розкопали: https://cormandrostenreview.com/report, як виявилося, більшість праймерів жодного відношення до сарс-ков-2 не мають" Вы принципиально не читаете мелкий шрифт или специально вводите общественность в обман? Вот перевод мелкого шрифта в начале репорта, который объясняет, что это за репорт и почему его требуют отозвать: "Этот подробный отчет об обзоре был официально представлен в редакцию Eurosurveillance 27 ноября 2020 года через портал для подачи материалов. К настоящему отчету прилагается письмо с запросом на отзыв, подписанное всеми основными и соавторами. Первый и последний перечисленные имена являются первым и вторым основными авторами. Все промежуточные имена являются соавторами." Вы для чего врёте и манипулируете общественностью?
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20.12.2020 01:01 Відповісти
В чому маніпуляція?
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20.12.2020 01:45 Відповісти
Надеемся что пока те вакцины доберутся до Украины мы приобретём иммунитету от короновируса естественным
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19.12.2020 14:47 Відповісти
Краще займайтесь ЗАГАЛЬНИМ імунітетом. Він більш надійний. А не на 3 місяці, як специфічний до ГРВІ.
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19.12.2020 15:27 Відповісти
Вы полностью читали сообщение об этом инциденте с мед сестрой? Перевод одного абзаца специально для Вас: "«Это просто поразило меня внезапно, я почувствовал, как это приближается. Я чувствовала себя немного дезориентированной, но теперь чувствую себя хорошо, и боль в руке прошла », - сказала Довер News 9, когда она пришла в себя.
Медицинская бригада заявила, что ее обморок не был связан с ингредиентами вакцины Pfizer COVID-19. Довер утверждает, что она часто теряет сознание, когда чувствует боль." Это обычная психофизиологическая реакция на боль конкретно у этой мед сестры, которая по её словам , у неё "бывает часто". Просто неправильно выбрали человека. Нужно брать нормального человека, без анафилактических, психофизиологических и других специфических реакций. Вы не хотите вакцинироваться? - ради Бога, это Ваша проблема. Но не нужно стращать других людей всякими неправдивыми страшилками. Кому-то эта вакцинация спасёт жизнь!
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20.12.2020 00:49 Відповісти
Ця медсестра вже померла.

"Кому-то эта вакцинация спасёт жизнь!"

Яким чином? Механізм який?
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20.12.2020 01:45 Відповісти
Є посилання на публікацію про те, що та медсестра померла?
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21.12.2020 00:06 Відповісти
Это ложь! Мед сестра жива-здорова. Вы зачем ложь распространяете? Стыдоба!
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02.02.2021 20:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UvknSk1vADs
А Ви знали, що кока-кола має антитіла до сарс-ков-2? Доведено в Австрійському парламенті за допомогою цих швидких тестів, про які йдеться в статті.
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19.12.2020 14:37 Відповісти
Доведено? Доведено, це якщо з 10 пляшок, відкритих в серильних умовах лаборантом в рукавичках і масці будуть взяті проби і хоча б в 1 буде позитивний тест.
А коли в приміщенні, де розмовляють люди без масок довгий час стоїть стакан рідини, схожої на кока-колу, з якого ніхто не п"є і потім береться проба з порушенням правил, то позитивний тест нічого не доводить і дуже схожий на підстроєну маніпуляцію.
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19.12.2020 14:55 Відповісти
І до речі, це тест на антиген, а не на антитіла.
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19.12.2020 14:57 Відповісти
Чиновников из опы и МВС?
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19.12.2020 14:42 Відповісти
Русня строит завод по производству 10 млн. доз вакцин в месяц, наши зелень радуется, что где-то прикупила тестов
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19.12.2020 14:49 Відповісти
Даже тупой русне понятно, что нужно развивать производство тестов и вакцин, а не ждать, что кто-то когда-то их подарит или продаст.
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19.12.2020 15:19 Відповісти
А ведь можно без всяких тестов выявлять Ковид путем телефонного опроса. Центру Разумкова флаг в руки.
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19.12.2020 14:54 Відповісти
методом выявления антигена
Вот молодцы!
Точность этого метода 65-70%. Все ложные показывают, что человек болеет!
Бессимптомные больные - когда то считались здоровыми.
Теперь будут, невосприимчивые - считаться больными.
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19.12.2020 15:03 Відповісти
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https://mobile.twitter.com/Thomas_Binder

Dr. Thomas Binder, MD

@Thomas_Binder

The test is the disease, not the virus!

During my entire life we have never tested for any cold virus except when specific therapy was needed.
Then came the sorcerer's apprentice @c_drosten
with his test out of nowhere & turned everything topsy-turvy.
Now the fat is in the fire!
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Тест - это болезнь, а не вирус! За всю мою жизнь мы ни разу не тестировали на какой-либо вирус простуды, кроме случаев, когда требовалась специальная терапия. Потом пришел ученик чародея @c_drosten со своим испытанием из ниоткуда и перевернул все с ног на голову. Теперь жир в огне!
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19.12.2020 15:06 Відповісти
"зелена влада" весь медіапростір забиває інформацією "будемо робити" "зробимо", "бажаємо" ..., і в цим побажанням є те, що подобається наріду.А на виході нуль. А що зробили? І чому не зробили? А там де зробили, то краще б цього не робили!
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19.12.2020 15:07 Відповісти
Они продолжают жить "намерениями"... а в реале получается кругом одна жопа...
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19.12.2020 15:09 Відповісти
 
 