МОЗ планує проводити понад 1 млн тестувань на COVID-19 за місяць методом виявлення антигена, - Степанов
Україна отримала понад 260 тисяч швидких тестів на визначення антигена SARS-CoV-2.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Уже отримано понад 260 тис. швидких тестів, які запроваджені в Україні і були відправлені у регіони країни. 23 грудня, згідно з повідомленням ДП "Медичні закупівлі України", в Україну ще буде доставлено 1,5 млн. тестів. Мета МОЗ: проведення тестувань таким методом не менше ніж 1 млн тестувань на місяць", - додав Степанов.
Раніше з посиланням на заяву Степанова Цензор.НЕТ писав про те, що МОЗ України оновило алгоритм тестування на COVID-19. Тепер робитимуть тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.
Будь ласка, зачекайте...
Зато число то какое!
Співчуваю цим "нормальним людям". Медсестра втратила свідомість одразу після уколу вакциною.
https://interfax.com.ua/news/general/707705.html По состоянию на 10.00 4 декабря в ВСУ COVID-19 болеет - 3 235 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 7 627 человек, летальных случаев - 27.
******* летальність
27*100/(3235+7627)=0,25%
Висеовок: Ви набрехали, занизивши летальність коронавірусу принаймні в 5 разів.
Летальність визначається як співвідношення усіх померлих від інфекції до УСІХ інфікованих нею. Тепер спробуй довести, що 3235+7627 - це УСІ випадки (в тому числі безсимптомні) інфікування в ЗСУ.
Питання ще є?
До речі, летальність від кору Among cases reported in USA between 1985 and 1992 the death was the outcome in just 0.2% of cases. (зараз навіть менше). І від кору масово вакцинуються у всьому світі.
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
Це Ви наводите аргумент на користь безглуздості вакцинації від кору.
Ця вакцинація не робить нічого, окрім переносу кору з дитячого віку у дорослий. І коли дитина при дотриманні правильних нескладних умов (питний режим, прийом вітаміну А і так далі) досить легко переносить кір, отримуючи неймовірний природний "буст" до загального імунітету на все життя, то перебіг кору навіть у віці 18-22 роки вже є дуже складним. І організм займається боротьбою з кором, якого в цьому віці не повинно було бути (бо людина або перехворіла ним в дитинстві, або взагалі імунна до нього). Замість того, щоб протидіяти появі пухлинних клітин, наприклад.
https://censor.net/ru/comments/locate/3237950/01921492-937d-72c5-8d0d-ef42c730b9c6
Хоча я особисто впевнена, що ти все розумієш і знаєш. Але завдання таке - пропагувати вакцинацію. Саме зараз - від ковіду.
брехняінформація. Друга доза MMR була рекомендована тільки в 1989 році. Порівнювати тільки відсотки некоректно, бо аьсолютна захворюваність на кір знизилася в десятки разів. Ну і в 1960 в США щороку хворіло 0,8% населення. Зараз в США кількість захворювань в рік в рази менша, ніж на початку 60-х було смертей від цієї хвороби.
Щодо Франції
В тому ж джерелі
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.15.36.19656-en n 2010, 82% of the 2,123 cases with a known vaccination status were unvaccinated, 13% had received one dose, 3% two doses and 2% had been vaccinated with an unspecified number of doses.
Там же
Three measles-related deaths occurred during the study period: two in 2009 and one in 2010, all among unvaccinated cases. One death was linked to acute encephalitis in a 12-year-old girl and the other two occurred in young men, aged 23 and 18 years, with underlying immunodeficiency disorders (Crohn and Hodgkin).
По-перше. Ти володієш статистикою, при якій кількості циклів отримуються в Україні позитивні результати?
По-друге. Поясню на прикладі, бо ти, очевидно, взагалі не розумієш суті. Наприклад, нехай сьогодні зроблено 40000 плр-тестів, і 10 тисяч з них "позитивні". З цих 10 тисяч в реальності тисяч 8 чи 9 отримано при кількості циклів 30 і вище, тобто є хибнопозитивними.
Решта 1-2 тисячі говорять про те, що в організмі цих людей знайдено певний відрізок ДНК. І це ще питання якої ДНК, хоча і це вже розкопали: https://cormandrostenreview.com/report, як виявилося, більшість праймерів жодного відношення до сарс-ков-2 не мають. Але закриємо на це очі... Далі. Тест не встановлює, що є джерелом цієї ДНК. Якщо джерелом є вірус, то тест не встановлює, що саме цей вірус є збудником симптомів (якщо вони є). Жодним чином не можна виключити, що в той саме час людина має в собі інший вірус (можливо, навіть інший коронавірус), що і призвів до появи респіраторних симптомів. Тестують же тільки на сарс-ков-2...
Вивчай, дуже уважно. Аби не писати нісенітницю.
А яке відношення має посилання на невідомо що, де дослідникам не вдалося зробити достатньо ефективний ПЛР тест в умовах відсутності реальних зразків вірусів, тільки по теоретичній послідовності, до реальних комерційних тест-систем на ковід=19? Розповсюдженість ковіду така, що реальні зразки діст ати не проблема. Накрайняк, це можна синтезувати на замовлення.
Тут щось явно не те. В якому журналі ця публікація?
Наявність вірусу SARS-CoV-2 (РНК) в організмі на даний час і ймовірну стадію захворювання.
У разі позитивного результату, будуть вказані такі значення:
≤24 Ct - високе вірусне навантаження (ймовірна гостра фаза захворювання);
<24 - ≤30 Ct - середнє вірусне навантаження;
>30 Ct - низьке вірусне навантаження (одужання або, можливо, початок захворювання) де Ct - порогове значення циклу.
Аналітична чутливість - 100 копій/мл.
Реагенти і обладнання - Abbott (США).
Наприклад, аналітична чутливість ПЛР-тестів на COVID-19 у Сінево- від 100 (код аналізу 3364) до 250 копій/мл (код аналізу 3363), у інших лабораторій наразі - від 400.
https://www.synevo.ua/ua
До речі. Інформацію про хибнопозитивні результати при великій кількості циклів навіть ВООЗ визнала.
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
Users of RT-PCR reagents should read the IFU carefully to determine if manual adjustment of the PCR positivity threshold is necessary to account for any background noise which may lead to a specimen with a high cycle threshold (Ct) value result being interpreted as a positive result. The design principle of RT-PCR means that for patients with high levels of circulating virus (viral load), relatively few cycles will be needed to detect virus and so the Ct value will be low. Conversely, when specimens return a high Ct value, it means that many cycles were required to detect virus. In some circumstances, the distinction between background noise and actual presence of the target virus is difficult to ascertain. Thus, the IFU will state how to interpret specimens at or near the limit for PCR positivity. In some cases, the IFU will state that the cut-off should be manually adjusted to ensure that specimens with high Ct values are not incorrectly assigned SARS-CoV-2 detected due to background noise.
Медицинская бригада заявила, что ее обморок не был связан с ингредиентами вакцины Pfizer COVID-19. Довер утверждает, что она часто теряет сознание, когда чувствует боль." Это обычная психофизиологическая реакция на боль конкретно у этой мед сестры, которая по её словам , у неё "бывает часто". Просто неправильно выбрали человека. Нужно брать нормального человека, без анафилактических, психофизиологических и других специфических реакций. Вы не хотите вакцинироваться? - ради Бога, это Ваша проблема. Но не нужно стращать других людей всякими неправдивыми страшилками. Кому-то эта вакцинация спасёт жизнь!
"Кому-то эта вакцинация спасёт жизнь!"
Яким чином? Механізм який?
А Ви знали, що кока-кола має антитіла до сарс-ков-2? Доведено в Австрійському парламенті за допомогою цих швидких тестів, про які йдеться в статті.
А коли в приміщенні, де розмовляють люди без масок довгий час стоїть стакан рідини, схожої на кока-колу, з якого ніхто не п"є і потім береться проба з порушенням правил, то позитивний тест нічого не доводить і дуже схожий на підстроєну маніпуляцію.
Вот молодцы!
Точность этого метода 65-70%. Все ложные показывают, что человек болеет!
Бессимптомные больные - когда то считались здоровыми.
Теперь будут, невосприимчивые - считаться больными.
https://mobile.twitter.com/Thomas_Binder
Dr. Thomas Binder, MD
@Thomas_Binder
The test is the disease, not the virus!
During my entire life we have never tested for any cold virus except when specific therapy was needed.
Then came the sorcerer's apprentice @c_drosten
with his test out of nowhere & turned everything topsy-turvy.
Now the fat is in the fire!
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Тест - это болезнь, а не вирус! За всю мою жизнь мы ни разу не тестировали на какой-либо вирус простуды, кроме случаев, когда требовалась специальная терапия. Потом пришел ученик чародея @c_drosten со своим испытанием из ниоткуда и перевернул все с ног на голову. Теперь жир в огне!