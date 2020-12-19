У Єлисейському палаці розповіли про стан хворого на коронавірус Макрона: Симптоми не заважають виконанню функцій
Стан здоров'я президента Франції Емманюеля Макрона, який наразі хворіє на коронавірус, є стабільним.
У нього, як і раніше, спостерігаються ті ж самі симптоми хвороби: кашель, ломота в тілі і втома. Про це повідомляє Єлисейський палац, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Стан здоров'я президента республіки порівняно з п'ятницею стабільний. У нього все ще спостерігаються ті ж симптоми захворювання COVID-19: втома, кашель, ломота в тілі. Та вони жодним чином не заважають йому виконувати свої функції", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, президент Франції Емманюель Макрон захворів на коронавірус.
Топ коментарі
+2 вау
показати весь коментар19.12.2020 15:24
+1 MyronMaG mm
показати весь коментар19.12.2020 15:46
+1 Володимир Романчук 2cb97d75
показати весь коментар19.12.2020 17:30
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Будь ласка, зачекайте...
)))
В локдаун же все закрыто и сидим дома ?
А тогда для кого это открыли ????
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Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента.
https://www.youtube.com/ Roshen Winter Village Пороха
А другим мешают... Амнекоторые и умирают... Ковид у них?
Если б они такиболели.. Уже обосрались.. И эскулапы человек 100бегали перед ними что ел что нюхал чем какал..
Цирк на дроти... Кароче чо там у них мне неинтересно.. Вот когда из этих жителей ол МПа кто то дохнет от ковид.. Я почитаю.. И возможно пособолезну... Может быть... А так... Чо там они пьют. И колется.. Явно не тем чем мы)?