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Фінансування за програмою медичних гарантій не буде зупинено з 1 січня, - Степанов

Фінансування за програмою медичних гарантій не буде зупинено з 1 січня, - Степанов

Фінансування медичної системи не збираються зупиняти з 1 січня 2021 року.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Як ви знаєте, всі наші лікарні здебільшого фінансуються за програмою медичних гарантій через Національну службу здоров'я України. Нова програма медичної гарантії стартує із 1 квітня. Зрозуміло, що у нас ще є 3 місяці, у який спосіб вони будуть фінансуватись", - заявив Степанов.

Він додав, що сьогодні лише потрібно продовжити договори між лікарнями та НСЗУ, які вони підписували для отримання фінансування, аби ці договори діяли впродовж наступного кварталу.

"Водночас НСЗУ розробила якийсь дивний проєкт постанови, який, наприклад, передбачав скасування "коронавірусного" пакету для працівників екстреної медичної допомоги. Вважають, що вони забагато зараз отримують, і треба було скасувати, починаючи з 1 січня, цей "коронавірусний" пакет для працівників швидкої. Або, наприклад, доплати, які були запроваджені 1 вересня цього року - ті доплати, які були зроблені президентом України і урядом за нашим поданням... щодо підвищення заробітної плати нашим медпрацівникам", - зазначив міністр.

Степанов пояснив, що йдеться про 3,5 тис. грн для 2,5 тис. медичних сестер і про 1,250 тис. грн для молодшого медперсоналу.

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"У тому проєкті постанови, який подали нам, ці доплати теж не передбачалися. Я як міністр охорони здоров'я категорично не можу це підтримати і внести як член українського уряду таку постанову на розгляд уряду. Саме тому я змусив все це переробляти, зокрема в МОЗ, бо НСЗУ не дуже хотілося все це переробляти саме таким чином. Зараз відповідний проєкт постанови розроблено, спрямовано на узгодження в міністерство... Упевнений, що колеги підтримають саме такий варіант. Потрібно продовжити всі договори з лікарнями до 31 березня наступного року із збереженням всіх пакетів, які у нас існують", - додав він.
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Топ коментарі
+1
Любий Святий Миколай !
Вирішила попросити у тебе подарунок на свято.
Я була дуже чемною, доброю, слухняною дівчинкою цілий рік. Поверни, будь ласочка, Гетьмана на місце і забери цю ЗЕлену плісняву разом з червоною ЖОПою з моєї країни ! Сподіваюсь, що ти мене почуєш.
Дякую !
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19.12.2020 15:29
+1
Утримання піонера Вови - 3,5 млн. на день.

Финансирование по программе медицинских гарантий не будет остановлено с 1 января, - Степанов - Цензор.НЕТ 1007
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19.12.2020 15:33
+1
Моя жена , инвалид детства на третьей группе . в этом году получила рецептов только на четыре месяца . И то , из них на месяц , - после официального обращения на сайт МОЗ . ( По закону , всеми лекарствами её должно обеспечивать государство ) . При власти бандюковича - януковича и то , обеспечивали примерно на две-трети , при порошенко , наполовину ... .
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19.12.2020 17:21
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Любий Святий Миколай !
Вирішила попросити у тебе подарунок на свято.
Я була дуже чемною, доброю, слухняною дівчинкою цілий рік. Поверни, будь ласочка, Гетьмана на місце і забери цю ЗЕлену плісняву разом з червоною ЖОПою з моєї країни ! Сподіваюсь, що ти мене почуєш.
Дякую !
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19.12.2020 15:29 Відповісти
Украине не нужны олигархи и олигархат. Менять шило на мыло и тасовать олигархов -это дурное дело, это уничтожение Украины.
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19.12.2020 19:30 Відповісти
Финансирование по программе медицинских гарантий не будет остановлено с 1 января, - Степанов - Цензор.НЕТ 6373
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19.12.2020 15:30 Відповісти
Утримання піонера Вови - 3,5 млн. на день.

Финансирование по программе медицинских гарантий не будет остановлено с 1 января, - Степанов - Цензор.НЕТ 1007
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19.12.2020 15:33 Відповісти
Лучше бы он шел работать и бороться с пандемией а не трындеть с утра до вечера по всем телеканалам.
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19.12.2020 15:43 Відповісти
Зеленский и свита уничтожают и сорачивают все, что было создано за 6 лет
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/ukraine-s-leader-is-being-broken-by-the-system-he-vowed-to-crush
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19.12.2020 15:47 Відповісти
Моя жена , инвалид детства на третьей группе . в этом году получила рецептов только на четыре месяца . И то , из них на месяц , - после официального обращения на сайт МОЗ . ( По закону , всеми лекарствами её должно обеспечивать государство ) . При власти бандюковича - януковича и то , обеспечивали примерно на две-трети , при порошенко , наполовину ... .
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19.12.2020 17:21 Відповісти
сочувствую,но - хуже не будет ,да ? виии за кого голосовали? вспоминайте
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19.12.2020 17:30 Відповісти
В 2004 за Ющенка . В 2009 за Тимошенко . В 2014 за Порошенко . В 2019 за Зеленского .
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19.12.2020 18:08 Відповісти
 
 