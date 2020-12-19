Фінансування за програмою медичних гарантій не буде зупинено з 1 січня, - Степанов

Фінансування медичної системи не збираються зупиняти з 1 січня 2021 року.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Як ви знаєте, всі наші лікарні здебільшого фінансуються за програмою медичних гарантій через Національну службу здоров'я України. Нова програма медичної гарантії стартує із 1 квітня. Зрозуміло, що у нас ще є 3 місяці, у який спосіб вони будуть фінансуватись", - заявив Степанов.

Він додав, що сьогодні лише потрібно продовжити договори між лікарнями та НСЗУ, які вони підписували для отримання фінансування, аби ці договори діяли впродовж наступного кварталу.

"Водночас НСЗУ розробила якийсь дивний проєкт постанови, який, наприклад, передбачав скасування "коронавірусного" пакету для працівників екстреної медичної допомоги. Вважають, що вони забагато зараз отримують, і треба було скасувати, починаючи з 1 січня, цей "коронавірусний" пакет для працівників швидкої. Або, наприклад, доплати, які були запроваджені 1 вересня цього року - ті доплати, які були зроблені президентом України і урядом за нашим поданням... щодо підвищення заробітної плати нашим медпрацівникам", - зазначив міністр.

Степанов пояснив, що йдеться про 3,5 тис. грн для 2,5 тис. медичних сестер і про 1,250 тис. грн для молодшого медперсоналу.

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"У тому проєкті постанови, який подали нам, ці доплати теж не передбачалися. Я як міністр охорони здоров'я категорично не можу це підтримати і внести як член українського уряду таку постанову на розгляд уряду. Саме тому я змусив все це переробляти, зокрема в МОЗ, бо НСЗУ не дуже хотілося все це переробляти саме таким чином. Зараз відповідний проєкт постанови розроблено, спрямовано на узгодження в міністерство... Упевнений, що колеги підтримають саме такий варіант. Потрібно продовжити всі договори з лікарнями до 31 березня наступного року із збереженням всіх пакетів, які у нас існують", - додав він.