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допит (692) отруєння (941) Навальний (612)

Прокуратура Німеччини допитала Навального як потерпілого свідка у справі про його отруєння

Прокуратура Німеччини допитала Навального як потерпілого свідка у справі про його отруєння

Сам Навальний наполіг на тому, щоб на допит не допустили представників слідчих органів РФ.

Російського опозиціонера Олексія Навального в Німеччині прокуратура допитала як потерпілого свідка у справі про його отруєння. Про це повідомляє видання DW, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.ua.

Допит відбувся на фоні отримання запиту від Росії про надання правової допомоги. Сам Навальний наполіг на тому, аби на допит не допустили представників слідчих органів РФ.

"Пан Навальний був отруєний в Росії, і він висловився категорично проти присутності російських слідчих на його допиті", - пояснив представник Міністерства юстиції, додавши, що така практика відповідає європейській угоді про надання правової допомоги.

Він додав, що це не означає, що проведення допиту слід розцінювати як схвалення запитів Росії.

"Цей злочин має бути розслідуваний в Росії. Для цього необхідні слідчі дії, що відповідають тяжкості цього злочину. Вся необхідна для цього інформація, включаючи проби крові і тканини, і шматки одягу, перебувають у розпорядженні Росії", - зазначив представник міністерства.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Bellingcat встановила імена групи вбивць з ФСБ, які отруїли Навального.

Також читайте: Путін про отруєння Навального: "Та кому він потрібен! Якби хотіли, довели б до кінця"
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Топ коментарі
+2
***** на своей пресс-конференции ни разу не назвал Навального по фамилии или имени. Только "пациентом" или "берлинским пациентом". Боится, тварь.
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19.12.2020 15:54
+1
Газ перекройте, бо скоро вас самих потравят!
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19.12.2020 15:57
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леха анально наковальный бутерброд сам и есть агент мордовско удмуртского нквд.
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19.12.2020 15:46 Відповісти
пшол отседова. пригожинец.
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20.12.2020 19:48 Відповісти
Допрос с престрастием ему организуйте,как вы умеете, чтоб всё рассказал.
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19.12.2020 15:48 Відповісти
Пади, пусть и тебя траванут.
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19.12.2020 15:50 Відповісти
***** на своей пресс-конференции ни разу не назвал Навального по фамилии или имени. Только "пациентом" или "берлинским пациентом". Боится, тварь.
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19.12.2020 15:54 Відповісти
Боїться, або вважає його біоматеріалом. В Меркель скоро закінчаться санітайзери для підмивання "обосраной жопи Міра - рабсєї"
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19.12.2020 16:19 Відповісти
Газ перекройте, бо скоро вас самих потравят!
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19.12.2020 15:57 Відповісти
шо не сделает капиталист - шоб получить - прибыль......))
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19.12.2020 17:27 Відповісти
Потерпевший свидетель.
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19.12.2020 16:58 Відповісти
Нам все підкинуть якусь фігню: або навального, або чухановськи тільки б відволікти від реальних українських проблем.
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19.12.2020 17:10 Відповісти
Нам все підкинуть якусь фігню: або навального, або чухановськи тільки б відволікти від реальних українських проблем.
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19.12.2020 17:11 Відповісти
Основная масса идет от Ивана Грозного ( татарин и шапка Мономаха - татарский убор ) - дальше больше, и так из века в век - традиция у них такая.
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19.12.2020 17:54 Відповісти
То вже не той Навальний.
Справжній помер у лікарні на РФії, передали актора котрий буде тепер грати роль Новального, типа є опозиція на РФії.
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19.12.2020 17:59 Відповісти
Та шо там Навальный. В Днепре, банда сотрудников МВД Украины, по команде пахана Авакова, напала и избила депутатов Днепропетровского обл. совета. Вечером, возле дома!!! Спасибо избирателям украины, за *********** ********!!!
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19.12.2020 21:22 Відповісти
 
 