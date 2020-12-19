Прокуратура Німеччини допитала Навального як потерпілого свідка у справі про його отруєння

Сам Навальний наполіг на тому, щоб на допит не допустили представників слідчих органів РФ.

Російського опозиціонера Олексія Навального в Німеччині прокуратура допитала як потерпілого свідка у справі про його отруєння. Про це повідомляє видання DW, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.ua.

Допит відбувся на фоні отримання запиту від Росії про надання правової допомоги. Сам Навальний наполіг на тому, аби на допит не допустили представників слідчих органів РФ.

"Пан Навальний був отруєний в Росії, і він висловився категорично проти присутності російських слідчих на його допиті", - пояснив представник Міністерства юстиції, додавши, що така практика відповідає європейській угоді про надання правової допомоги.

Він додав, що це не означає, що проведення допиту слід розцінювати як схвалення запитів Росії.

"Цей злочин має бути розслідуваний в Росії. Для цього необхідні слідчі дії, що відповідають тяжкості цього злочину. Вся необхідна для цього інформація, включаючи проби крові і тканини, і шматки одягу, перебувають у розпорядженні Росії", - зазначив представник міністерства.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Bellingcat встановила імена групи вбивць з ФСБ, які отруїли Навального.

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