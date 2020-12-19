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Епіфаній про перенесення православного Різдва на 25 грудня: Питання часу, церква і віряни мають "дозріти"

Епіфаній про перенесення православного Різдва на 25 грудня: Питання часу, церква і віряни мають

Глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового на 25 грудня в Україні можливо тоді, коли до такого рішення "дозріє" Церква і віряни.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що понад 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол... Ми не можемо говорити про два Різдва. На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", – сказав митрополит Епіфаній.

За його словами, цей рух має відбуватися "з низів".

"Я вже неодноразово говорив, що це питання часу. Воно відбудеться, але коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні, інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід", – додав він.

Також читайте: Епіфаній про капелюх на головній ялинці країни: потрібно було влаштувати "всенародне обговорення", або хоча б на рівні Києва
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Топ коментарі
+45
Я дуже поважаю цю людину, і щиро бажаю нашому митрополиту сил та наснаги.
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19.12.2020 15:59
+43
І українцям, наснаги та завзяття,в боротьбі за Україну !!!))))
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19.12.2020 16:03
+37
Розумно говорить!! Саме українці,за власною волею ,мають нищити в собі москаля,позбуватись ганебної спадщини асиміляціі українців московитами !!))
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19.12.2020 16:01
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Дайош 25 грудня !!
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19.12.2020 22:27 Відповісти
Я не отношусь к верующим.Но,думаю,что этот вопрос касается не только христиан.Вопрос даты рождества нельзя рассматривать отдельно.Это многовековой набор последовательных праздничных ритуалов, каждый из которых имеет общечеловеческую,гуманитарную ценность.Начать праздники с Рождества Христова,в церкви,в кругу семьи и закончить в день,когда началась эра христианского летоисчисления, в день, когда младенец получил имя. На улице,вместе зажечь елку,духовно объединяясь.Тут вопрос не только веры,а в логичности и внутренней непротиворечивости обычая.Московские попы назло здравому смыслу терроризируют мозги,фактически отвращают людей от храма,а неверующих лишают логики и красоты в жизни,превращая новогодние праздники в банальную пьянку.
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19.12.2020 22:51 Відповісти
А що фашист ) (уйло міркує з цього приводу? Що там у нього в очах написано? Нехай наш ... резидент фахівець ЗЕбіл - капітулянт дуже пильно подивиться йому в бельма бо не дай Бог лютий )(уйло шибко рассерчает та розгнівається на свого ... резидента - агента ЗЕ і буде категорично проти перенесення святкування як майже в усьому світі святкують Велике свято Різдво на 25 грудня.
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20.12.2020 08:05 Відповісти
вот введут вам новый календарь, от рождества Билла Гейтса. И будете праздновать)))
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20.12.2020 12:03 Відповісти
щоб не забували про нього, розмова про перенесення відбудеться в кінці 2021 року
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20.12.2020 12:55 Відповісти
после катастрофического Потопа оставшееся в живых человечество вначале несколько лет привыкало к новому наклону земной оси, к новому числу суток в году и даже новой продолжительности суток
старые календари и системы исчисления времени большей частью уже были бесполезны, потому пришлось строить устройства для наблюдения за Солнцем, планетами и звёздами
по тени, отбрасываемой вертикальными камнями и колоннами, вычислили четыре основных дня в году, символизирующих солнечный цикл: 25 декабря ТЕНЬ НАЧИНАЛА УКОРАЧИВАТЬСЯ, а Солнце поднялось выше над горизонтом - это и был День рождения Солнцебога - НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО одновременно!
аналогично определили день весеннего равноденствия 20 марта, осеннего равноденствия - 22 сентября, а день летнего солнцестояния -22 июня
чтобы закрепить эти дни в сознании людей, было предписано их праздновать как Рождество, Пасху, Троицу и Праздник урожая
прошли столетия, и тупость и амбиции церковников и других попов всех конфессий смешали всё в говно
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20.12.2020 13:26 Відповісти
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