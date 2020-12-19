Епіфаній про перенесення православного Різдва на 25 грудня: Питання часу, церква і віряни мають "дозріти"

Глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового на 25 грудня в Україні можливо тоді, коли до такого рішення "дозріє" Церква і віряни.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що понад 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол... Ми не можемо говорити про два Різдва. На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду. Коли Церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", – сказав митрополит Епіфаній.

За його словами, цей рух має відбуватися "з низів".

"Я вже неодноразово говорив, що це питання часу. Воно відбудеться, але коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні, інші християни, бо все це взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід", – додав він.

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