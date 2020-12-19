Суд виправдав ексчиновника Львівської міськради Гольця у справі про пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі

На думку колегії суддів, звинувачення щодо Юрія Гольця у справі про пожежу на львівському полігоні твердих побутових відходів не знайшли свого підтвердження.

Галицький районний суд Львова виніс виправдувальний вирок у справі за обвинуваченням у службовій недбалості ексначальника управління житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Юрія Гольця, обвинуваченого в службовій недбалості після пожежі і загибелі людей на львівському міському сміттєвому полігоні. Згідно з даними Держреєстру судових рішень, вирок було ухвалено 14 грудня і внесено до реєстру 18 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України (службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків), визнати невинним і виправдати", - зазначено в тексті вироку.

Прокуратура вимагала визнати Гольця винним у тому, що він як посадова особа не вживав заходів для забезпечення стійкості полігону твердих побутових відходів, що призвело до тяжких наслідків, зокрема і до загибелі трьох пожежників і зникнення співробітника комунального підприємства "Збиранка".

Але під час судового розгляду колегія суддів під керівництвом Ірини Волоско дійшла висновку, що звинувачення проти Юрія Гольця в тому, що він "не вжив інженерних заходів для забезпечення стійкості полігону як споруди, його довговічності і безпеки для навколишнього природного середовища, а також у незабезпеченні підприємством під час складування відходів безпечних величин нахилів відкосів полігону, у належному його ущільненні і пересипанні ізолюючим матеріалом", не знайшли свого підтвердження.

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Також суд виправдав Гольця від звинувачень у тому, що він своїми діями завдав матеріальних збитків на 1,331 млн грн. За версією обвинувачення, йшлося про витрати на пальне для авіації під час проведення робіт із гасіння пожежі, витрати на рятувально-пошукові роботи та на виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих співробітників ДСНС.

Вирок може бути оскаржено упродовж 30 днів.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року під час гасіння пожежі на львівському міському полігоні твердих побутових відходів стався зсув, унаслідок якого загинули троє пожежників, а також безвісти пропав співробітник КП "Збиранка", якого пізніше визнали загиблим у судовому порядку.

Незабаром правоохоронні органи відкрили низку кримінальних проваджень, зокрема і проти Юрія Гольця, який обіймав на момент аварії пост начальника управління житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.