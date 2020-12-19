УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9527 відвідувачів онлайн
Новини
1 885 14
Львів (3026) сміття (477) пожежа (4245) суд (11515)

Суд виправдав ексчиновника Львівської міськради Гольця у справі про пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі

Суд виправдав ексчиновника Львівської міськради Гольця у справі про пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі

На думку колегії суддів, звинувачення щодо Юрія Гольця у справі про пожежу на львівському полігоні твердих побутових відходів не знайшли свого підтвердження.

Галицький районний суд Львова виніс виправдувальний вирок у справі за обвинуваченням у службовій недбалості ексначальника управління житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Юрія Гольця, обвинуваченого в службовій недбалості після пожежі і загибелі людей на львівському міському сміттєвому полігоні. Згідно з даними Держреєстру судових рішень, вирок було ухвалено 14 грудня і внесено до реєстру 18 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України (службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків), визнати невинним і виправдати", - зазначено в тексті вироку.

Прокуратура вимагала визнати Гольця винним у тому, що він як посадова особа не вживав заходів для забезпечення стійкості полігону твердих побутових відходів, що призвело до тяжких наслідків, зокрема і до загибелі трьох пожежників і зникнення співробітника комунального підприємства "Збиранка".

Але під час судового розгляду колегія суддів під керівництвом Ірини Волоско дійшла висновку, що звинувачення проти Юрія Гольця в тому, що він "не вжив інженерних заходів для забезпечення стійкості полігону як споруди, його довговічності і безпеки для навколишнього природного середовища, а також у незабезпеченні підприємством під час складування відходів безпечних величин нахилів відкосів полігону, у належному його ущільненні і пересипанні ізолюючим матеріалом", не знайшли свого підтвердження.

Читайте також: У Львові триває фінальна стадія підготовчих робіт із будівництва сміттєпереробного заводу, - Садовий

Також суд виправдав Гольця від звинувачень у тому, що він своїми діями завдав матеріальних збитків на 1,331 млн грн. За версією обвинувачення, йшлося про витрати на пальне для авіації під час проведення робіт із гасіння пожежі, витрати на рятувально-пошукові роботи та на виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих співробітників ДСНС.

Вирок може бути оскаржено упродовж 30 днів.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року під час гасіння пожежі на львівському міському полігоні твердих побутових відходів стався зсув, унаслідок якого загинули троє пожежників, а також безвісти пропав співробітник КП "Збиранка", якого пізніше визнали загиблим у судовому порядку.

Незабаром правоохоронні органи відкрили низку кримінальних проваджень, зокрема і проти Юрія Гольця, який обіймав на момент аварії пост начальника управління житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Дещо з історіі...Грибовецьке сміттєзвалище створене після війни для вивозу сміття зі Львова і навколишніх містечок і сіл...Спочатку воно було в долині,але товщина сміття перевищила кілометри і долина перетворилась в пагорби,біля підніжжя яких озера темно-коричневої отруйної рідини...Жителі Грибович давно зрозуміли,що коли восени цією рідиною полити городи,то за зиму вона випалить всі бур"яни,але весною зате будуть неймовірні врожаї редиски,зел. цибулі,укропу тощо...Це єдине село,яке десятиліттями постачає городину на весь Львів,там вже династіі цих городників...
Пожежа на звалищі почалась одночасно в кількох місцях...Бригада пожежників ЗНАХОДЯЧИСЬ ВНИЗУ СТРУМЕНЯМИ ВОДИ ГАСИЛА ВОГОНЬ...Обтяжене водою сміття посунулось вниз і завалило людей....Керівник,який дав наказ це робити до відподальності не притягувався...Натомість почали звинувачувати міську раду і Садового...Рішенням суду закрили сміттєзвалище...Місто опинилось в сміттєвій блокаді...Коли пробували вивозити сміття на інші звалища - сотні "активістів" блокували вивіз...Садовий пробує домовлятись з Києвом,Миколаєвим,іншими містами - сміттєвози завертають і екскортом перепроводжують до Львова...Садовий починає звинувачувати Порошенка...При цьому при всьому центр лишається чистим,на околицях десь з місяць були гори того сміття...Мерія шукає місце під сміттєпереробний завод - хтось настроює людей,люди приїзджають і блокують техніку...Ми то все пережили...А тепер питання - до чого тут чиновник міськради?..
показати весь коментар
19.12.2020 17:13
+2
КСУ і вся судова система- чудовий дах для сімейства топ корупціонерів,братства недоторканих, масштабних злодів.
показати весь коментар
19.12.2020 16:52
+1
Погиб человек-виновных нет.Пипец.
показати весь коментар
19.12.2020 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погиб человек-виновных нет.Пипец.
показати весь коментар
19.12.2020 16:45 Відповісти
якщо пожежник гине при гасінні приватної оселі, то, до відповідальності, притягують власника оселі?
показати весь коментар
19.12.2020 17:37 Відповісти
там 4 человека погибли. И останков не нашли. Завалило мусором.
показати весь коментар
19.12.2020 18:03 Відповісти
Ви вважаєте, що ГОЛЬЦА мають посадити через смерть гоїв? Лазар Каганович помер своєю смертю в віці 98р, вбивши мільйони українців
показати весь коментар
19.12.2020 18:11 Відповісти
Наверно нужно вас за его гибель осудить. Ведь кто то должен быть виновен, почему не вы?
показати весь коментар
19.12.2020 18:30 Відповісти
КСУ і вся судова система- чудовий дах для сімейства топ корупціонерів,братства недоторканих, масштабних злодів.
показати весь коментар
19.12.2020 16:52 Відповісти
мусор - в мусор!
показати весь коментар
19.12.2020 16:54 Відповісти
Дещо з історіі...Грибовецьке сміттєзвалище створене після війни для вивозу сміття зі Львова і навколишніх містечок і сіл...Спочатку воно було в долині,але товщина сміття перевищила кілометри і долина перетворилась в пагорби,біля підніжжя яких озера темно-коричневої отруйної рідини...Жителі Грибович давно зрозуміли,що коли восени цією рідиною полити городи,то за зиму вона випалить всі бур"яни,але весною зате будуть неймовірні врожаї редиски,зел. цибулі,укропу тощо...Це єдине село,яке десятиліттями постачає городину на весь Львів,там вже династіі цих городників...
Пожежа на звалищі почалась одночасно в кількох місцях...Бригада пожежників ЗНАХОДЯЧИСЬ ВНИЗУ СТРУМЕНЯМИ ВОДИ ГАСИЛА ВОГОНЬ...Обтяжене водою сміття посунулось вниз і завалило людей....Керівник,який дав наказ це робити до відподальності не притягувався...Натомість почали звинувачувати міську раду і Садового...Рішенням суду закрили сміттєзвалище...Місто опинилось в сміттєвій блокаді...Коли пробували вивозити сміття на інші звалища - сотні "активістів" блокували вивіз...Садовий пробує домовлятись з Києвом,Миколаєвим,іншими містами - сміттєвози завертають і екскортом перепроводжують до Львова...Садовий починає звинувачувати Порошенка...При цьому при всьому центр лишається чистим,на околицях десь з місяць були гори того сміття...Мерія шукає місце під сміттєпереробний завод - хтось настроює людей,люди приїзджають і блокують техніку...Ми то все пережили...А тепер питання - до чого тут чиновник міськради?..
показати весь коментар
19.12.2020 17:13 Відповісти
Ви забули написати, що сміттєзвалище постійно підпалювали, для того щоб не збільшувати тіло полігону і це не могло робитися без дозволу Ю. Гольца. Більше того він сприяв тому, щоб зменшити тіло полігону і в атмосферу викидалася велика кількість отруйних речовин, якими дихав Львів і навколишні населені пункти. При СССР там було закопано близько 2000 тон люмінесцентних ламп і за часів СССР там майже на кожному стовпі була табличка, яка забороняла палити багаття. Сам Гольц посадова "криса", яка на трагедії хотіла заробити гроші і таким немає виправдання.
показати весь коментар
19.12.2020 18:06 Відповісти
Я не захищаю Гольця...Більше того,це хабарник і злодій,який повинен сидіти в тюрмі...Але до загиблих на звалищі він причетний мало...
показати весь коментар
19.12.2020 18:55 Відповісти
Так что, никто не ответит за то, что 1. погибли люди; 2. Львову некуда вывозить мусор; 3. мусорные машины выбрасывают львовский мусор в других областях вплоть до пастбищ. А Садовый о чем думал? Он ведь давно мэр. Собирался в Киев на должность премьера свалить?
показати весь коментар
19.12.2020 18:06 Відповісти
Це звичайна математика. Утилізація 1 тонни сміття коштує 40 доларів, а вивіз 1 тонни сміття з подальшим спалюванням на сміттєзвалищі коштує 8 доларів. Сам Садовий в цьому признався. За 2015 рік пожежні Жовківського МНС виїжджали 39 разів гасити сміттєзвалище. Просто небуло де вже сипати, тому його спеціально палили.
показати весь коментар
19.12.2020 18:21 Відповісти
это понятно. Но кто довел до того, что стало больше негде сыпать? Кстати, люди гибнут на свалках еще только а Эфиопии и Бенине. И тоже там жгут, потому что больше негде сыпать.
показати весь коментар
19.12.2020 18:38 Відповісти
Давні римляни у таких випадках ставили питання: "Кому вигідно?"
Хто є бенефіціяром пожежі на сміттєзвалищі? Чиї люди заборонили подальше використання сміттєзвалища? Хто хотів утопити Львів у смітті?
Хто тис на власників ПРИВАТНОГО сміттєзвалища у ДОНЕЦЬКІЙ області, щоб ті відмовилися приймати львівське сміття?

І всьо же он отмєнний плут -
Скажитє как іво завут?

ПО-ла-ла-ла-РО-ла-ла-ла-ШЕН-ла-ла-ла-КО
показати весь коментар
19.12.2020 22:49 Відповісти
 
 