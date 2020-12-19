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Громадянин України намагався перевезти в РФ 6 пакетів із наркотичною речовиною, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Громадянин України намагався перевезти в РФ 6 пакетів із наркотичною речовиною, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Вчора прикордонники Харківського загону спільно з співробітниками митниці припинили спробу незаконного переміщення через кордон наркотичної речовини.

Так, в пункт пропуску "Гоптівка" прибув громадянин України, 1978 року народження. Він прямував до Росії на автомобілі "Рено" як пасажир. Під час огляду транспортного засобу відбулось спрацювання службового собаки прикордонників, який натренований на пошук наркотичних речовин. Чотирилапий прикордонник вказав на валізу нашого співвітчизника. Оглянувши її вміст, правоохоронці виявили шість брикетів з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, зовні схожою на наркотичну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням нна Держприкордонслужбу.

Крім того, чотирилапий помічник прикордонників зреагував й на кишеню чоловіка, виявилося, що в ній теж - пакунок. Але той був порожім. Можливо українець у згортку теж зберігав заборонену речовину.

Наразі виявлену "травичку", загальна вага якої склала майже 400 грамів, передано для експертизи.

Також до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 305 КК України "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів".

Також читайте: Прикордонники на Волині припинили контрабанду з Білорусі 25 тис. медпрепаратів і 2 тис. пачок цигарок. ФОТОрепортаж

Громадянин України намагався перевезти в РФ 6 пакетів із наркотичною речовиною, - Держприкордонслужба 01
Громадянин України намагався перевезти в РФ 6 пакетів із наркотичною речовиною, - Держприкордонслужба 02
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Топ коментарі
+20
А за что задержали человека? Человек благое дело делал! Чем больше в Лаптестане торчков тем для Украины лучше!
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19.12.2020 16:36
+12
Такое нужно поощерять всячески.
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19.12.2020 16:37
+8
премировать, выдать дипломатический паспорт, такие кадры нам нужны.
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19.12.2020 16:41
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А за что задержали человека? Человек благое дело делал! Чем больше в Лаптестане торчков тем для Украины лучше!
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19.12.2020 16:36 Відповісти
За то, что с недогрузом шел!
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19.12.2020 16:45 Відповісти
Это тем, что плиты на могилы таким как ты ставят.
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19.12.2020 17:08 Відповісти
Тот,кто тебя обссыкает. Есть такое племя.
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19.12.2020 19:39 Відповісти
Лапоть-просто иди нах. Твой "юморок" удручает.
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19.12.2020 20:33 Відповісти
Ещё одна полоумная кацапская обоссаная мразь. Тебе денег мало,что ты здесь побираешься?
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19.12.2020 21:08 Відповісти
Уже восьмой год у вас-кацапомразей все хуже и хуже в Украине живётся. Забавные вы зверьки.))
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20.12.2020 10:18 Відповісти
Свинорус-ты прилезло на украинский сайт и воняешь вторые сутки. Это не положительные эмоции,свинорус-это твой горящий пердак. Свинорус-ты жалок,как и вы все.)
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20.12.2020 11:30 Відповісти
Это потому что ты👉🐓💨💥
😵😵😵Фууууу....
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20.12.2020 11:45 Відповісти
Такое нужно поощерять всячески.
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19.12.2020 16:37 Відповісти
премировать, выдать дипломатический паспорт, такие кадры нам нужны.
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19.12.2020 16:41 Відповісти
конябац ?
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19.12.2020 16:42 Відповісти
А бубачке хоч марафєту вистачить ?! Бо хто ж нам відосіків нахрипає?
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19.12.2020 16:43 Відповісти
бобик на кумаре, хоть поделитесь, изверги)
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19.12.2020 16:49 Відповісти
маемо трошки тiльки для себе
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19.12.2020 16:54 Відповісти
Неужто в рашке аргентинский кокс закончился?
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19.12.2020 16:53 Відповісти
та на всех коксу не хватит, Машка с лошадкой в две ноздри дують, быстро заканчивается.
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19.12.2020 16:57 Відповісти
коксу хватает-денег не хватаем, а трава дешевле
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19.12.2020 17:50 Відповісти
Я бы ему еще и премию дал и орден Героя Украины и пропустил. Етот человек больше для Украины в войне с РФ делает чем большинство наших чиновников и военных. Хоят я уже неоднократно убедился что власть Украины воюет против украинцев а не против росийских окупантов
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19.12.2020 16:57 Відповісти
Не, на Героя надо в лаптестан кил 100 герыча закинуть, а тут пока на Ярослава Мудрого 2-й степени даже не тянет... да еще и попался...
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19.12.2020 20:52 Відповісти
Слишком буквально понял словосочетание " хочешь спрятать, поклади на видное место"
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19.12.2020 17:06 Відповісти
да не ,то просто слишком уж похоже на постановочное видео, вероято так и есть
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19.12.2020 17:51 Відповісти
з'ясовують чому пакет був порожній, є підозра що частину залишив в Україні, а це неприпустимо ...)
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19.12.2020 17:17 Відповісти
Славянин...
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19.12.2020 17:38 Відповісти
Дебилы! Таким экспортерам в РФ нужно помогать и давать государственные награды!
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19.12.2020 17:39 Відповісти
борцунам за порошенко против коломойского, за соросятское внешнее управления против национального государства, за дерибан против реформ, за худой мир против справедливой войны, за Минск против Гааги, за крики о "проваленной спецоперации" против реальных спецопераций ..., этого не понять.
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20.12.2020 04:42 Відповісти
Люди дурні, не розуміють що треба вести в герметичній упаковці, подвійній, тара повинна помита кислотами, лугами, окислювачами, наприклад перекисом водню, вистоєна на відкритому повітрі,потім побризкана ароматичними вуглеводами, парфумами, органічними розчинниками, ще й кусен сала прикопченого покласти поряд, кур'єр повинен 3-4 рази проїхати туди-сюди пустим, щоб примелькатися, взнати як працює процедура, познайомитися з собакеном, і навчитися контролювати свої емоції
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19.12.2020 18:05 Відповісти
Стільки тренувань і порожніх рейсів, скільки Ви пропонуєте, зведуть до нуля весь економічний ефект ("навар").
Можливо, треба не возити оту траву кудись до когось, а вживати її самому.
І пригощати друзів. Спочатку.
Потім купуватимуть. І проситимуть різдвяних знижок.
Нащо ото тинялися?
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19.12.2020 19:14 Відповісти
"6 брикетов с веществом серо-зеленого цвета" - это слуги народа в измельченном виде эмигрируют в мордор.
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19.12.2020 18:31 Відповісти
Надо было еще и добавить пару кило таблеток. Для макшанских абизян. Пусть травятся. И премию выписать по возвращению бойца в Украину
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19.12.2020 19:27 Відповісти
Врєдітєлі... Чим більше кацапів здохне тим чистіше буде планета
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19.12.2020 19:38 Відповісти
Чому песика не проінструктували, що на Московію можна везти цю гидоту?
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19.12.2020 20:59 Відповісти
Когда читаешь такие новости, которые повторяются с заметной регулярностью, создается впечатление, что украинские пограничники и таможенники защищают не украинскую границу от российских преступных элементов, а российскую от украинцев.
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20.12.2020 04:37 Відповісти
 
 