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15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції

15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції

Із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, до української сторони звернулися 15 громадян Білорусі.

Про це заявили в Державній міграційній службі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"До територіальних органів ДМС протягом серпня-листопада 2020 року із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулось 15 громадян Республіки Білорусь. Щодо 10 осіб територіальними органами ДМС прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту", – йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, за серпень-листопад поточного року рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову у наданні захисту в Україні, ДМС не ухвалювала.

Також читайте: У Білорусі хочуть запровадити плату за виїзд із країни

Водночас в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що за весь час протестів у Білорусі, які тривають від серпня, до посольства України за  допомогою звернулися 20 людей.

біженці (1867) Білорусь (7930) протест (2398) Держміграція (273)


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Топ коментарі
+14
на знання Білоруської для початку
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19.12.2020 17:27
+9
надо брать - однозначно
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19.12.2020 17:24
+7
Замордованные недавно в рашке граждане Чечни ничего у зели уже не просят?
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19.12.2020 17:23
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И обменять их на Зеленского?
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19.12.2020 17:16 Відповісти
протестувати на знання української мови
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19.12.2020 17:18 Відповісти
на знання Білоруської для початку
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19.12.2020 17:27 Відповісти
15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції - Цензор.НЕТ 9671
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19.12.2020 17:32 Відповісти
З якого дива? Вони не громадянства просять.
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19.12.2020 18:00 Відповісти
Нахрен эти бульбаши нам врались. Еще их не хватает для полного "счастья".
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19.12.2020 21:05 Відповісти
блин! а почему украинцы, в 2014-м не бежали никуда? ПОНИМАЮ!
Я ніколи і нікому не віддам рідного дому,.
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19.12.2020 18:52 Відповісти
Так. Треба рятувати! Буба, ти сам так незабаром прихистку шукатимеш. Так шо думай_тє, якщо тебе, клован, взагалі хтось питатиме.
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19.12.2020 17:18 Відповісти
ща пустят...
ибо наших бунтовщиков мало.
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19.12.2020 17:21 Відповісти
А виїздне мито Луці заплатили?
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19.12.2020 17:21 Відповісти
а чего не в роисю?
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19.12.2020 17:23 Відповісти
Замордованные недавно в рашке граждане Чечни ничего у зели уже не просят?
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19.12.2020 17:23 Відповісти
выдадут и белорусов по первому требованию ФСБ..
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19.12.2020 17:28 Відповісти
Даже в этом не сомневаюсь...Бабченко умный -сразу уехал....
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19.12.2020 18:42 Відповісти
надо брать - однозначно
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19.12.2020 17:24 Відповісти
я вот с Чехии прожил ,два с хвостиком годика, после 2010
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19.12.2020 17:35 Відповісти
А почему в рашку не обратились?
Или то, что "братья-россияне" могут с легким сердцем вернуть беженцев в Белорусию, сильно напрягает?
Когда похитили гражданина Украины и выдали в рашку, все было ок, а теперь беженцы!
У злодейки-судьбы таки есть чувство юмора...
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19.12.2020 17:26 Відповісти
15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції - Цензор.НЕТ 6602
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19.12.2020 17:34 Відповісти
15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції - Цензор.НЕТ 4879
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19.12.2020 18:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x02mfcorWUc

А что, Динамо бежит? Все бегут
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19.12.2020 17:34 Відповісти
12.12.2020. Экстрадированного из Украины в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева избили во время этапирования в колонию города Балашов в Саратовской области. Об этом сообщила сестра осужденного Марина Тумгоева
В сентябре 2019 года доблестная СБУ Украины экстрадировала его в Рашку, где он получил 19 лет. РФ обвинила его в войне в Сирии, сам Тимур говорит, что никогда там не был.
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19.12.2020 17:34 Відповісти
І що? Для чого це нам? Інгуш нехай живе в Інгушетії. Це його проблеми. Ми прекрасно знаємо, чим займаються в Україні всілякі кавказці.
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19.12.2020 19:33 Відповісти
Мы выдаем, кроме кавказских добровольцев, как Тумгоев из батальона шейха Мансура участника АТО, и вполне себе славян.

Печаль, когда человек не в теме подменяет суть вопроса.
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19.12.2020 19:44 Відповісти
О, попЭрло к нам из всех щелей. 15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції - Цензор.НЕТ 3738 Ещё беларуской ваты нам тут только не хватало. Своей и без них хоть отбавляй! Кто бы наших "приютил" на века?
А вообще- рулите не рАСЕЮ. Там вас ждёт "одиннарот".
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19.12.2020 17:35 Відповісти
Мы осторожней с одиннарод...куйло не про беларусов говорил.... и 73% не в Беларуси голосовало как куйло просил....мы с братьями поляками и литовцами веками с ними воевали....изучай историю..
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19.12.2020 18:24 Відповісти
У тебя измененное сознание. Куйло просил голосовать за Пецу, ибо для него он- "наиболее прогнозируемый президент Украины". Так шо не свисти. А "73%" потому Пецу и не захотели. И да. Про "адиннарот" с рашистским стадом говорите именно вы, бульбарусы. Когда у нас отнимали Крым и начиналась война, вы радостно улюлюкали про "апалчецуев" и поддерживали пыню. Достаточно посмотреть ваши паблики тех лет. Не менее 70% вас писало именно об этом! Да и потом, вы- "союзное государство" нашего врага. И дело даже НЕ в Луке. ВЫ послушно это схавали и не протестовали от слова "вообще". Вас это вполне устроило. Так и тулите на рАСЕЮ- пусть там вам "братский нарот" и помогает! Чего же вы пхнёте от его дубинок в Украину?
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19.12.2020 19:05 Відповісти
https://ria.ru/20201219/mks-1590056981.html

Причиной трещины на МКС мог стать робот Федор, заявил эксперт
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19.12.2020 17:37 Відповісти
kak chto tak srazu vsio na fedju, po mergalaam poluchisj.
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19.12.2020 17:41 Відповісти
https://ria.ru/20201219/peterburg-1590054446.html

В Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь

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19.12.2020 17:38 Відповісти
Jedjte v latviju, vam dajot ubezhische potom razrishenije na postojannone zhiteljstvo, konechno proverjajet, jesli prestupnik to pesta ala
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19.12.2020 17:40 Відповісти
купи себе Букварь лапоть
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19.12.2020 17:42 Відповісти
podgorelo ruckomu, eto horosho
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19.12.2020 18:46 Відповісти
Я не рускій, але констатую - ти дебіл, навчись перемикати розкладку в компі.
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19.12.2020 19:36 Відповісти
svoim detjam ukazivai a ne svobodnomu cheloveku, tak sjto idi prjamo i do konca
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19.12.2020 20:58 Відповісти
Надо признать и принять.
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19.12.2020 17:41 Відповісти
Malo k vam prijexalo.V Litve takix 800 uze i kazdoj nedeli vsio bolse prosit kak pravilo po gumanitarnim pricinam,ubezyce ono nedajiot pravo rabotat,a vot po gumunitarnim mogut rabotat okolo 1000 evro oni polucajet tut
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19.12.2020 17:42 Відповісти
.Da dumaju sto gorazdo bolse k vam prijexalo ix.V Litve ix mnogo 800 eto oficialno prosit ili polucili uze, ecio 15000 oficialno rabotajut tut,a ix semji dobavit ecio nado.Ecio te sto imejet sengen vizy toze 3 mesiaca budet zdat i nicego neprosit,a potom mozet i paprosit.Vezde ix mnogo poliaki dali danyje sto pocti 200000 peresikli ix granicu belorusov,tut konecno mozet i vernulis etix danix poliaki nedali.
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19.12.2020 18:06 Відповісти
Tut ecio bolse ix bylo,no nado ucest sto u nas gosudartsveni jazyk tak litovski ,molodyje liudi ruskogo jazyka kak takogo neznajet.Teper tut molodyje liudi znajet ruski kak i anglicani ruski ne bolse Tut tebia neprimet na rabotu paprosto izza etogo dopsutim magazinax ili vsex gosudartsvenix predprijatyji ucerizdeniji bez litovskogo nekak
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19.12.2020 18:21 Відповісти
Курсы литовского есть....пусть учат,если хотят остаться и работать.Это справедливо и возмущаться глупо.
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19.12.2020 18:41 Відповісти
Da jest kursi.Tut na skolko znaju dosputim universitet vasix pronimajet,tex sto umejet angliski,po ruski neucit.Po angliski jesli neznajet xoroso ix ucit dopolnitelno.Xotiabi angliski oni dolzni znat
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19.12.2020 18:46 Відповісти
У меня другое мнение...сначала язык страны пребывания(пусть даже на бытовом уровне)...потом английский.Иначе будет как у нас с мовой.Приехал в гости,приняли накормили,напоили.....уважай доброту,цени,вливайся в общий дом Литувы,Польши,Украины.... и приноси пользу своей малой Родине.Банально,но справедливо.
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19.12.2020 19:01 Відповісти
bil tut slucaj v poliklinike kogda vrac govorila po ruski s pacientom,tak pacient podal v sud.Vot direktora polikliniki uvolili kak i vracia,a pacientu zaplatyli kompensaciju za moralni ucerb.Vsio eto po zakonu.Nado tolko podat zajavlenije v takom sluce.Tak sto jesli tut direktor bolnici polucajet 6000 evro,on dumaju bereziot svojim mestom
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19.12.2020 18:42 Відповісти
Ja na evropejskom pisu paskolku ja evropejec,a ti nicebrod ruski
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19.12.2020 19:37 Відповісти
Ти пишеш по рускі латинськими буквами, тобто ти хрєн знає хто, але явно не європеєць.
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20.12.2020 18:36 Відповісти
біда в тому Харкер, що чого бракує тобі- не продають.
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19.12.2020 19:39 Відповісти
Йолоп не знає, що можна ввімкнути віртуальну. А ще Європа, ***.
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19.12.2020 19:39 Відповісти
В Сургуте готовится к вынужденной посадке самолет, летевший в Уфу
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19.12.2020 17:43 Відповісти
куда ?
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19.12.2020 17:48 Відповісти
в ростов
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19.12.2020 18:18 Відповісти
Подальше отсюда Или вы убеждены что 73-х процентные поумнеют и победят коррупцию?
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19.12.2020 18:45 Відповісти
Адзин бацька, адзин народ. Сидите дома, некуй шастать.
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19.12.2020 17:53 Відповісти
Добре, що подібні тобі бовдури в абсолютній меншості в Україні.
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19.12.2020 18:03 Відповісти
Рыба ищет где глубже. Может родня, теща, тесть. Скоро границу закроют, надо спешить .
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19.12.2020 18:36 Відповісти
Дивлюся, прижилися моя стрілочка.
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19.12.2020 18:41 Відповісти
Я тут тепер не часто, більше у ФБ.
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19.12.2020 18:57 Відповісти
Чего вы так обиделись. Помните, как мы вместе боролись за возвращение дизайна сайта. Разам пераможам.
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19.12.2020 18:43 Відповісти
Сайт переможете?
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19.12.2020 18:46 Відповісти
Да была тут реформа. Но народ востал.
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19.12.2020 19:07 Відповісти
Та йдеш ти нах, кгбіст білорускій. Лише сморід від тебе.
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19.12.2020 19:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/239211 - ти и тут гнида уже обосралась ?
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19.12.2020 21:11 Відповісти
Скоріше за все він тут на роботі.
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19.12.2020 18:44 Відповісти
Це є кому вирішувати в робочому порядку. Особисто я прихистив би білорусів в Україні.
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19.12.2020 18:02 Відповісти
не розумію,чому зразу бєженєц давати і платити з бюджету,а чому не просто право на проживання,бюджет не напрягає
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19.12.2020 18:21 Відповісти
А я против. Принципиально. Вот что пишет белорусский оппозиционный блогер Санников А. - "Беларусь без Лукашенко ждут и в Европе, и в Росси". Куча восхищенных комментариев . Это же надо быть настолько ватными, чтобы не понимать, что без Кремля от Лукашенко остались бы только воспоминания. Да и опыт Украины их ничему не учит. Тоже хотели одной задницей на лвух табуретках усидеть
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19.12.2020 18:26 Відповісти
... блогер Санников А...
----------------------
Блогер, это как-то забавно звучит. Давайте всё же расшифруем, кто же в данном конкретном случае скрывается за этим ... м-ммм... званием... титулом.... хобби... ))))

Андрей Олегович Санников - бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси. Дипломат. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В своё время возглавлял беларускую делегацию на переговорах по обычному и ядерному разоружению с правом подписи от имени страны. В 2010-ом году кандидат в президенты Беларуси и, естественно, сразу же после этого политзаключённый, так как в 2010-ом Лукашенко проиграл на выборах Санникову, так же, как в этом году проиграл Тихановской.
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19.12.2020 22:23 Відповісти
Дивно,чому до нас,а не,скажімо,до Польщі...Адже біженець в Україні і біженець в Польщі - це два зовсім різних біженця...Перший постійно хоче знову десь бігти,а другий вже заспокоєний...
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19.12.2020 19:02 Відповісти
На самом деле абсолютно нелогичный ход. Тем более, что и Литва и Польша заявили (и не только заявили, но и реально делами подтверждают свои слова практикой) что будут принимать беженцев из РБ. Тем более, если смотреть статистику по получению статуса беженца, то Украина тут будет в лидерах...с конца.
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19.12.2020 20:31 Відповісти
это не явление, а так, девиация
нашли что обсуждать
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19.12.2020 23:26 Відповісти
"Я вышел из того же дерьма , которое видел на прошлой неделе"

Прямая цитата вурдалака - Картофельного Фюрера !
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20.12.2020 10:19 Відповісти
 
 