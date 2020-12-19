15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції
Із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, до української сторони звернулися 15 громадян Білорусі.
Про це заявили в Державній міграційній службі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"До територіальних органів ДМС протягом серпня-листопада 2020 року із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулось 15 громадян Республіки Білорусь. Щодо 10 осіб територіальними органами ДМС прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту", – йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит Радіо Свобода.
Згідно з повідомленням, за серпень-листопад поточного року рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову у наданні захисту в Україні, ДМС не ухвалювала.
Водночас в інтерв’ю Радіо Свобода посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що за весь час протестів у Білорусі, які тривають від серпня, до посольства України за допомогою звернулися 20 людей.
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Я ніколи і нікому не віддам рідного дому,.
ибо наших бунтовщиков мало.
Или то, что "братья-россияне" могут с легким сердцем вернуть беженцев в Белорусию, сильно напрягает?
Когда похитили гражданина Украины и выдали в рашку, все было ок, а теперь беженцы!
У злодейки-судьбы таки есть чувство юмора...
А что, Динамо бежит? Все бегут
В сентябре 2019 года доблестная СБУ Украины экстрадировала его в Рашку, где он получил 19 лет. РФ обвинила его в войне в Сирии, сам Тимур говорит, что никогда там не был.
Печаль, когда человек не в теме подменяет суть вопроса.
А вообще- рулите не рАСЕЮ. Там вас ждёт "одиннарот".
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Блогер, это как-то забавно звучит. Давайте всё же расшифруем, кто же в данном конкретном случае скрывается за этим ... м-ммм... званием... титулом.... хобби... ))))
Андрей Олегович Санников - бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси. Дипломат. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В своё время возглавлял беларускую делегацию на переговорах по обычному и ядерному разоружению с правом подписи от имени страны. В 2010-ом году кандидат в президенты Беларуси и, естественно, сразу же после этого политзаключённый, так как в 2010-ом Лукашенко проиграл на выборах Санникову, так же, как в этом году проиграл Тихановской.
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Прямая цитата вурдалака - Картофельного Фюрера !