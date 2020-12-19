Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС
Від початку поточної доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, тут кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї. Водночас противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі населеного пункту Шуми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"Згодом, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети. А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ", - підкреслюють в штабі.
Вогневі провокації окупантів не становили загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.
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цікаво, чи він забороняє своїм дітям цукерки Петрові їсти
а бубасик тот приказ малоросам озвучил - еще и баблишка обещал дать, если выполнят
(спойлер: бабла не даст, он бабла еще в жизни никому не дал)
...
За словами продюсера, це пов'язано з «нестабільними умовами», - повідомляється на офіційній сторінці мультфільму в Facebook.
«Повернення Гуллівера» (Gulliver Returns) - перший повнометражний мультфільм від студії «Квартал 95». Спочатку планувалося, що стрічка вийде на екрани 24 грудня, однак недавно стало відомо, що її вихід попередньо відклали до 29 квітня 2021 року».
В анонсах «Гуллівера» раніше трохи розповідали про сюжет стрічки:
«Гуллівер отримує листа, в якому його просять про допомогу жителі Ліліпутії. Край у страшному занепаді, тому без хорошого й мудрого велетня їм не обійтися. На трон сів неймовірний бовдур, і кожен відчуває на собі важкі наслідки його дурості. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли в самого не все гаразд?
За словами творчої команди, мультфільм буде цікавий як дітям завдяки запаморочливим пригодам і гумору героїв, так і батькам завдяки актуальному соціальному й навіть політичному підтексту»!!!
Только вот логику мою понять не могут как я могу быть против русских? Раз мой отец русский?
Идиоты они.. Мой отец был умный и свалил из расейки вчкиев поступать тут и женился.. И кстати и утра некий знал лучше штрих это раз.. А два еще в далеком детстве считал украинский богаче русского, зыка.. А три.. Не любил слово умный.. А грамотный.. Сдам.. Его даже менты обходили стороной) законы знал... Ъ
А повинно бути фото уламків того маскальского пепелаца та трупів операторів з обгорілими рештками станції управління.