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Новини Агресія Росії проти України
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Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС

Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 19 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Так, вранці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного ворог відкривав вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, тут кілька пострілів окупанти здійснили і зі стрілецької зброї. Водночас противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет поблизу українських позицій і в районі населеного пункту Шуми, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Згодом, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети. А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БпЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів РЕБ", - підкреслюють в штабі.

Вогневі провокації окупантів не становили загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає.

Також дивіться: Найманці РФ відкривали вогонь зі 120-мм мінометів біля Водяного, з гранатометів - біля Авдіївки, - пресцентр ОС. ВIДЕО

бойовик (3414) обстріл (28472) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+11
Террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вблизи Шумов и Авдеевки, беспилотник врага пересек линию разграничения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8694
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19.12.2020 18:31
+8
А наш Миколай сепарню нічим не порадував ?
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19.12.2020 18:16
+8
в нього вже рошенофобія.
цікаво, чи він забороняє своїм дітям цукерки Петрові їсти
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19.12.2020 19:05
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А наш Миколай сепарню нічим не порадував ?
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19.12.2020 18:16 Відповісти
Українського Миколая Вавіком кличуть,з нього понту ,як від оселедця вуха !!))
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19.12.2020 18:29 Відповісти
Террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вблизи Шумов и Авдеевки, беспилотник врага пересек линию разграничения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8694
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19.12.2020 18:31 Відповісти
в нього вже рошенофобія.
цікаво, чи він забороняє своїм дітям цукерки Петрові їсти
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19.12.2020 19:05 Відповісти
Він їх годує цукерками Рот Фронт і Бабаєвсььаим чоколадом.
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19.12.2020 19:10 Відповісти
робить же гірше своїм дітям
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19.12.2020 19:33 Відповісти
Може годує швейцарським?
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19.12.2020 19:52 Відповісти
може
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19.12.2020 21:13 Відповісти
Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4989
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19.12.2020 20:00 Відповісти
Різкою!!!
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19.12.2020 18:55 Відповісти
Наши хоть не стреляли в ответ? Премию за импотенцию заработали?
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19.12.2020 18:17 Відповісти
Ты уже 11.80 заработал, импотент ольгинский.
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19.12.2020 18:57 Відповісти
Наша армия не стреляла в ответ? Потому, что вражеские обстрелы никакой угрозы жизням наших воинов не представляли?
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19.12.2020 18:22 Відповісти
дык сам пуцька велел малоросам тихо сидеть.
а бубасик тот приказ малоросам озвучил - еще и баблишка обещал дать, если выполнят
(спойлер: бабла не даст, он бабла еще в жизни никому не дал)
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19.12.2020 18:26 Відповісти
Ось вам і прихожани мацковского патріархата. Видно у них свої святі і свої свята.
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19.12.2020 18:29 Відповісти
У них "дєд мароз" - нiякого вiдношення до Миколая, а тим бiльш - до святого, вiн не має.
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19.12.2020 18:41 Відповісти
Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2254

...
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19.12.2020 18:43 Відповісти
Корона на Деде Отморозе, кстати -- Баварская! -- поддержал...*)
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19.12.2020 19:32 Відповісти
«На трон сів неймовірний бовдур». Квартал-95 "чомусь" скасував прем'єру першого повнометражного мультфільма.

За словами продюсера, це пов'язано з «нестабільними умовами», - повідомляється на офіційній сторінці мультфільму в Facebook.

«Повернення Гуллівера» (Gulliver Returns) - перший повнометражний мультфільм від студії «Квартал 95». Спочатку планувалося, що стрічка вийде на екрани 24 грудня, однак недавно стало відомо, що її вихід попередньо відклали до 29 квітня 2021 року».

В анонсах «Гуллівера» раніше трохи розповідали про сюжет стрічки:

«Гуллівер отримує листа, в якому його просять про допомогу жителі Ліліпутії. Край у страшному занепаді, тому без хорошого й мудрого велетня їм не обійтися. На трон сів неймовірний бовдур, і кожен відчуває на собі важкі наслідки його дурості. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли в самого не все гаразд?

За словами творчої команди, мультфільм буде цікавий як дітям завдяки запаморочливим пригодам і гумору героїв, так і батькам завдяки актуальному соціальному й навіть політичному підтексту»!!!
Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1275
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19.12.2020 19:03 Відповісти
Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8001
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19.12.2020 19:10 Відповісти
Да ладно.. Пусть в киев приходят.. Встретят тут и хлебом и солью... У нас тут весь дом готов встречаться.
Только вот логику мою понять не могут как я могу быть против русских? Раз мой отец русский?
Идиоты они.. Мой отец был умный и свалил из расейки вчкиев поступать тут и женился.. И кстати и утра некий знал лучше штрих это раз.. А два еще в далеком детстве считал украинский богаче русского, зыка.. А три.. Не любил слово умный.. А грамотный.. Сдам.. Его даже менты обходили стороной) законы знал... Ъ
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19.12.2020 19:07 Відповісти
ВЫ ВСЕ ВРЕТИИИИИ! Клоун сказал что достигнуто стойкое прекращение огня...
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19.12.2020 19:22 Відповісти
"..беспилотник врага пересек линию разграничения, - штаб ООС" = ми обісрались в штани, що робити ? = нас з колєгами відзвиздив малолєтка, йти на міліцію ? = в моїй хати при мені і дітях згвалтували мою жінку, що тепер маю робити ?
А повинно бути фото уламків того маскальского пепелаца та трупів операторів з обгорілими рештками станції управління.
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19.12.2020 20:09 Відповісти
"...дальнейшее применение которого остановили умелые действия наших средств РЭБ",Источник: https://censor.net/ru/n3237963 Хто знає як це ? Типу наштовхнувся на невидиму стіну, потикався, сердито пожужав пропелєром і повернувся втомленим до сєпарів на підзарядку акб ?
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19.12.2020 20:14 Відповісти
Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6321
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19.12.2020 21:13 Відповісти
 
 