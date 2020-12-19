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Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому "кіборгу" Ігорю Гофману

У "кіборга" з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Ігоря Гофмана з позивним Упир діагностували рак горла.

Про це пише в фейсбуці журналістка Цензор.НЕТ Валерія Бурлакова.

"У кого є нестримне бажання привітати мене з днем народження - давайте зробимо це з користю і допоможемо "кіборгу" з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Ігорю Гофману (позивний Упир) зібрати гроші на лікування. У нього рак горла. Наступного тижня буде матеріал про це, розповіді побратимів про нього, опис ситуації. Але давайте вже почнемо", - закликала журналістка.

Вона зазначила, що Гофман тимчасово повернувся додому, "бо не витягав уже фінансово перебування в клініці".

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Щоб продовжити лікування - він продає свій будинок під Дніпром. За подробицями Бурлакова попросила звернутися на сторінку "кіборга", а також залишила номер карти "ПриватБанку": 5168742714617473.

Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому кіборгу Ігорю Гофману 01
Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому кіборгу Ігорю Гофману 02
Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому кіборгу Ігорю Гофману 03

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допомога (8345) онкологія (134) 93 окрема механізована бригада (294) Бурлакова Валерія (247)


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Топ коментарі
+25
+ Одужуй, Герою. Бог у поміч.
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19.12.2020 18:32
+24
С Николаем, герой. Здоровья тебе, Анатолиевич. Кинул малехо.
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19.12.2020 18:32
+17
+++ з Миколаєм!!!!
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19.12.2020 18:36
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+ Одужуй, Герою. Бог у поміч.
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19.12.2020 18:32 Відповісти
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19.12.2020 21:22 Відповісти
На Цензорі потрібен розділ "Допомога" щоб там були зібрані актуальні компанії по збиранню грошей на різні потреби, щоб благодійники завжди знали де і на що збирають гроші.
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19.12.2020 21:24 Відповісти
С Николаем, герой. Здоровья тебе, Анатолиевич. Кинул малехо.
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19.12.2020 18:32 Відповісти
та й я теж...
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19.12.2020 18:44 Відповісти
Государство только слугам народа помогает ?
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19.12.2020 18:34 Відповісти
а кому ж іще..
в кожного зеленого бездаря по 5-8 помічників з зарплатнею мінімум 20 тисяч.
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19.12.2020 18:41 Відповісти
І на ОП +40% ,а на мед- та освіту ,болт з лівою різьбою !!!)))
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19.12.2020 18:42 Відповісти
чому не створили фонд, який би виділяв кошти на лікування атовців.
чому ветерани мусять просити ...це взагалі.
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19.12.2020 18:44 Відповісти
Що вже в Ковід фонді гроши скінчились ,нема що під асфальт закатувати !!))
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19.12.2020 18:47 Відповісти
Ці зелені потвори гроши з онкологіі під асфальт закатали !!)))
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19.12.2020 18:48 Відповісти
Та да. Это ведь для страны не такие и большие деньги. За Игоря хоть попросили, а некоторые ребята стыдятся просить.
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19.12.2020 18:49 Відповісти
Тому і прикро.
Вони йшли воювати за країну, а тепер мусять просити.
Приниження якесь.
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19.12.2020 19:03 Відповісти
+++ з Миколаєм!!!!
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19.12.2020 18:36 Відповісти
Прикро, що продає свій дім.
Раніше вже давали рахунок для підтримки.
Але лікування довге.
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19.12.2020 18:42 Відповісти
Если хотя-бы человек с 200 кинут по немного, то думаю, и дом не придётся трогать.
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19.12.2020 18:53 Відповісти
Та хто знає...
Якби ж так і було.
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19.12.2020 19:04 Відповісти
+
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19.12.2020 18:42 Відповісти
+ Одужуй!
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19.12.2020 18:45 Відповісти
Ну вот защитник продает дрм

а быдло планирует канаря или чо там у них на повестке дня?
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19.12.2020 19:00 Відповісти
+
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19.12.2020 19:01 Відповісти
Ушло
+
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19.12.2020 19:06 Відповісти
Подмена обязанностей государства сбором частных пожертвований, это значит помогать чиновника воровать деньги, которые должны быть выделены на лечение киборга.
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19.12.2020 19:12 Відповісти
Только вот герою от вашей гневной тирады легче не станет. Деньги нужны еще на вчера. И пусть ему в день Святого тоже будет маленькое чудо под елочку. Это ведь совсем не тяжело.
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19.12.2020 19:15 Відповісти
+
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19.12.2020 19:29 Відповісти
+
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19.12.2020 19:56 Відповісти
Реальность такова, что бесплатные лекарства для онко больных, закупаемые государством, в этом году закончились, и вряд ли появятся в ближайшее время. А если их покупать в аптеках, то цена космос и попробуйте еще найти
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19.12.2020 20:22 Відповісти
Та да, учитывая что часть финансирования лечения онкологии ушло на дороги.

Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому "кіборгу" Ігорю Гофману - Цензор.НЕТ 8833
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19.12.2020 20:26 Відповісти
Пусть это тоже тут побудет
Если есть желающие заказать сувениры - велкам
маленькая мастерская ручной работы
ветераны войны с кацапией
очень доброжелательные, внимательные, быстрые на ответ в месенджере.
https://www.facebook.com/rthlua/
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19.12.2020 20:33 Відповісти
трошки добоміг.
Бажаю одужання людині яка так багато зробила для всіх нас.
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19.12.2020 20:33 Відповісти
++
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19.12.2020 20:43 Відповісти
чуваки,я понимаю ваш гнев в отношении власти.вот еще бы немного денег своих вы туда подбросили..я сбросил 100 грн....пенс,1770 в месяц....выздоравливай,герой...
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19.12.2020 20:43 Відповісти
Трохи привітала. Бувай здоровий, Герою!!!
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19.12.2020 21:35 Відповісти
+
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19.12.2020 21:39 Відповісти
С праздником, Игорь. Выздоравливай, пусть Святой Николай пошлёт тебе здоровья! Закинул немного!
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19.12.2020 22:11 Відповісти
+ Выздоравливай! Ты нужен Украине!
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19.12.2020 22:12 Відповісти
с позывным Упырь
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19.12.2020 22:21 Відповісти
Одужуй Герою. Кинув трохи на картку. Друзі давайте допоможемо Ігорю!
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20.12.2020 08:42 Відповісти
теж.
приєднуйтесь.
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20.12.2020 16:22 Відповісти
 
 