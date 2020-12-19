6 українських моряків захоплені в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС

16 грудня шестеро українських моряків з судна Stevia були захоплені в полон піратами біля берегів Нігерії. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, нам відомо про цю ситуацію. У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено 8 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України", - сказав він.

За його словами, судновласником є албанська компанія. Тому посольства України в Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів реагування.

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Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств, запевнив речник відомства.