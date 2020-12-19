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6 українських моряків захоплені в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС

6 українських моряків захоплені в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС

16 грудня шестеро українських моряків з судна Stevia були захоплені в полон піратами біля берегів Нігерії. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Так, нам відомо про цю ситуацію. У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено 8 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України", - сказав він.

За його словами, судновласником є албанська компанія. Тому посольства України в Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів реагування.

Також читайте: Серед викрадених із танкера біля берегів Нігерії моряків - шестеро українців, - МЗС (оновлено)

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств, запевнив речник відомства.

МЗС (4123) моряки (927) Нігерія (60) пірати (94)


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Топ коментарі
+10
У украинцев есть флот, которому завидует весь мир. Правда ето пяти-семипалубные яхты Мертвечука, Коломойского, Ахметова, Косюка и еще десятка украинских олигархов. Но как говорится, маемо те що маемо.
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19.12.2020 19:06
+9
Нужна проста пойти на трехсторонние (Сомалийские пираты- Игил- Украина) переговоры в Минск под , дать пиратам что они хотят и отвести наши суда от берегов Нигерии
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19.12.2020 18:54
+8
Как вы можете так писать про бедных нигерийцев?
Их же угнетали!
У них же не было возможности для хорошего образования!
Black pirate lives matter!
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19.12.2020 19:15
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судно Stevia под флагом Cameroon. почему не информируем? мне это нравится, барыги наняли а потом, Украина ПАМАГИ!!!! сами ушлепки мазу и тяните....
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19.12.2020 18:45 Відповісти
Твои умозаключения по уровню идиотизма обгоняют Шарикова со Швондером, вместе взятым. Какое отношение флаг судна имеет к гражданству моряков? Обьясню на понятном тебе языке диванного Ыксперта:твой бред - это примерно то же самое, как если бы в Киеве похитили водителя и пассажиров евробляхи на литовских номерах, а Аваков бы сказал, что пусть полиция Евросоюза этим делом занимается, раз номера машины не украинские
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19.12.2020 23:19 Відповісти
Один хороший урок, отбил бы у этих "Пиратов 21 века" желание заниматься их промыслом.
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19.12.2020 18:46 Відповісти
Для этого нужен Израиль.
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19.12.2020 18:51 Відповісти
Для етого нужны яйца а не Израиль.
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19.12.2020 18:56 Відповісти
И че же яйца помогут нанести удар по побережью Нигерии?
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19.12.2020 19:02 Відповісти
ну, если зелёные и немытые...
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19.12.2020 19:52 Відповісти
Когда у тебя нету яиц то тебе не поможет никакое оружие. Ну было у Украины оружие, почему тогда без единого выстрела сдали крым и дамбас каким то вооруженным бандам из РФ? Сомневаюсь что еще в какой то другой стране так легко сдали бы свою землю и дома.
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19.12.2020 20:02 Відповісти
У тебя крыша едет? Пить меньше по субботам нужно, может тогда Крым с Донбассом от Нигерии отличишь, несмотря на яйца.
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19.12.2020 21:16 Відповісти
Когда умру отдайте сыну мои доспехи и наган.
Ну, а ещё стальные яйца, Без ни всё это не к чему.
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19.12.2020 20:14 Відповісти
Нужна проста пойти на трехсторонние (Сомалийские пираты- Игил- Украина) переговоры в Минск под , дать пиратам что они хотят и отвести наши суда от берегов Нигерии
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19.12.2020 18:54 Відповісти
"подивитись піратам в очі" , є один любитель подібних збочень .
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19.12.2020 19:36 Відповісти
И еще дать право на контроль акватории Черного моря в районе Одесса-Черноморск.
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19.12.2020 19:53 Відповісти
и квоту на депутатские кресла в ВР, а так же право поступать в наши ВУЗы на бюджет по льготной программе
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19.12.2020 19:58 Відповісти
да все просто сами зафрахтовали, сами застраховали, сами заказали...
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19.12.2020 18:56 Відповісти
абизянам хорошо и им не накладно! (ну шо ві как дети?) азохінвей
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19.12.2020 18:58 Відповісти
Раньше за пиратство на рее вздергивали.
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19.12.2020 18:59 Відповісти
Ребята,вы как дети,честное слово."Крыша" бывает не только на базаре у спикулянтов.Эти пираты-уже давно являются видом бизнеса(без налогов) у сильных мира сего. Либо нищая наша страна соберет сколько скажут,либо на шесть героев в бескозырках украинского происхождения станет меньше(будут живы конечно,но безкозырки врядли оденут и папу с мамой могут живыми не застать).Рекет на высшем уровне.И по большому счету сами "жертвы" в курсе рисков,но на что только не пойдеш ради денег.😏
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19.12.2020 19:19 Відповісти
Ну наша власть же знает что нужно делать? Нужно провести обмен и выпустить из наших тюрем пару десятков преступников. Правда, завтра каждый украинец во всем мире будет ходить с маячком на голове *мешок с деньгами* или *обменный фонд*. Но Украина же сама выбрала быть терпилой
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19.12.2020 18:51 Відповісти
Терпила, на ольгинскую зарплату не разбогатеешь.
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19.12.2020 19:01 Відповісти
відчувається досвід .
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19.12.2020 19:37 Відповісти
Шо!!! И ты тоже???
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19.12.2020 19:58 Відповісти
Чтоб ты жил всю жизнь на такие же деньги как я получаю в ольгино по твоим словам
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19.12.2020 20:23 Відповісти
Так работай на Украину, а не кацапию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.12.2020 20:25 Відповісти
А почему , пираты захватили опять украинских лохов , потому что у Украины нет флота , было бы пара эсминцев , вряд ли кто то решился бы связываться
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19.12.2020 18:54 Відповісти
Не всё так просто, потому как Камерун, - не Украина...
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19.12.2020 19:00 Відповісти
У украинцев есть флот, которому завидует весь мир. Правда ето пяти-семипалубные яхты Мертвечука, Коломойского, Ахметова, Косюка и еще десятка украинских олигархов. Но как говорится, маемо те що маемо.
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19.12.2020 19:06 Відповісти
Яхты олигархов ходят под удобными флагами, украинский к которым не относится. И это касается олигархов всего мира. Так что Украине никто не завидует, хуторянин. Переселяйся на Барбадос или Сент-Висент и вдруг тебе повезет и начнут завидовать
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19.12.2020 21:32 Відповісти
Кажется , уже был такой прецедент и Украина выплатила ( кажись 3 лимона баксов ) террористам в двухтысячных годах за своих граждан . Что , - история ничему не научила ? .
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19.12.2020 19:01 Відповісти
Было было , Пинчук заплатил но не три лимона , чуть меньше а гниды которые организовывали сидели и в Украине в виде студентов
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19.12.2020 19:04 Відповісти
Деньги пиратов Нигерии и Сомали работают внутри єтих стран, а деньги из Украины разрешено вывозить в США и ЕС. На экономику этих стран и работают деньги пиратов Украины.
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19.12.2020 19:05 Відповісти
Какой Нигерии, северной или южной? Уточнять надо
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19.12.2020 19:06 Відповісти
Нужно отправить туда наш непобедимый москитный флот.
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19.12.2020 19:13 Відповісти
Имя STEVIA Флаг6 українських моряків захоплено в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 8320 Cameroon
Построен1982 ( 38 лет )

Нигде не смог найти кто судовладелец, А от этого во многом зависит судьба моряков...
Флаг дерьмовый конечно..., перспективы выкупа так себе..

6 українських моряків захоплено в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 7295
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19.12.2020 19:14 Відповісти
Registered ownerSTEVIA SHIPPING LTDCare of Naviborn Ltd , 2nd Floor, ul Tsaribrod 42, 9000 Varna, Bulgaria.
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19.12.2020 19:36 Відповісти
Крутое название. Это типа судно для перевозки заменителя сахара !?
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19.12.2020 22:09 Відповісти
Как вы можете так писать про бедных нигерийцев?
Их же угнетали!
У них же не было возможности для хорошего образования!
Black pirate lives matter!
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19.12.2020 19:15 Відповісти
треба їм подивитись в очі і поділити заручників посередині .
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19.12.2020 19:39 Відповісти
Когда - то в Гвинейском заливе такие пираты напали на наше судно. Одесский балкер.

Там в очі дивитись не було можливості, дикуни всі під наркотою, просто вирячені звірячі баньки.
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19.12.2020 22:17 Відповісти
Вы, ********* уж точно никому не нужны. Кроме локальных войн и конфликтов, вы апиори ничего не способны создать. И да , только кацап будет писать уничижительные пасквили об украинцах и других нациях. Все просто- основа рашистских методичек и внешней политики- обесчеловечивание других наций и народов. Вас все ненавидя и поляки и балтийские народы и грузины и азербайджанцы. Ибо вы- биологический мусор планеты.
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19.12.2020 19:32 Відповісти
Немного истории. В 2003 году россия проплатила сомалийским главарям Сомалийской Аль-Кайды (скорей всего кремль эту самую Аль-Кайду в Сомали и создал за 20 000 000 долларов, что-бы они перехватывали и гнобили все иностранные суда, которые не касались России. Российские суда с нефтью проходили возле Сомали без проблем. Не НА ОДНО РОССИЙСКОЕ СУДНО с 2003 по 2017 год возле Сомали НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО НАПАДЕНИЯ НА РОССИЙский ТАНКЕР с НЕФТЬЮ. Была одна манипуляция, после которой российских моряков самолийцы отпустили на их корабль и разрешили им отплыв по назначению с тысячами тонн нефти И смех и грех, Бла На.
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19.12.2020 19:41 Відповісти
Ща из бюджета им бабла выделят и выкупят.
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19.12.2020 19:49 Відповісти
Судовладелец должен выплачивать, и выкуп и возвращение домой и ещё зарплату в полном объеме. Если компания нормальная то так и будет
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19.12.2020 21:33 Відповісти
рука кремля
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19.12.2020 19:54 Відповісти
Хорошо, что не к россиянам. Пираты намного гуманнее, честнее и соблюдают договора, чем россияне
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19.12.2020 20:16 Відповісти
Брать вооруженную охрану на борт судна при прохождении берегов Нигерии - обычное дело. Видимо бедная судовладельческая компания решила на этом сэкономить. И результат очевиден. Раньше пираты нападали на суда и захватывали их. Требуя потом у содовладельца выкуп в десятки миллионов долларов, держа в заложниках экипаж. Пререговоры и торги длились иногда месяцами. Сейчас пираты изменили тактику. Сейчас при нападении они забирают в плен несколько членов экипажа, увозят их с собой на лодках куда- нибудь в глухую деревушку в глубь джунглей.Найти их практически невозможно. И оттуда ведут те-же переговоры с судовладельцем о выкупе...... В тех местах подобные случаи - обычное дело. И пиратам абсолютно все равно под каким флагом судно или какой национальности экипаж. Если видят что могут напасть - нападают.
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19.12.2020 20:50 Відповісти
Только там не совсем "пираты" работае т целая сеть, они знают заранее на каком судне нет охраны работают в основном по наводке
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19.12.2020 21:31 Відповісти
Судовладельцы денег отвалят и всех отпустят, а наша шмаркля на этом прописаться сможет
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19.12.2020 21:28 Відповісти
Так вроде бы уже разрешили вооружать гражданские суда?
Буквально сегодня попадалась вакансия на work.ua
****
Нашел.
***
Охранник на борт коммерческих судов
23 000 - 40 000 грн · В зависимости от должности
Обязанности:
Сопровождение судна в HRA
***
HRA - (High Risk Area).
***
Блин, 1000 евро в месяц, *****.. Даже не смешно.
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19.12.2020 22:12 Відповісти
Зато целый рейс ничего не делать, только спать, есть и иногда чистить пулемет.
И несколько дней в опасном районе постоять на вахте
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19.12.2020 22:24 Відповісти
Эх, чего я такие объявления не видел в 90-х? Сколько всего потеряно.. ))))
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19.12.2020 22:26 Відповісти
У нас когда-то на борту присутствовали такие охранники. Так вот они были из Бельгии.
Судно вроде называлось Tor Futura
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20.12.2020 12:46 Відповісти
Ни разу не специалист по морскому праву, но краем уха слышал, что до недавних пор вооруженная охрана на борту коммерческих суден не допускалась.
Ну, и само собой, стрелять по пиратам на поражение, пока не взяли на абордаж - это ж негуманно, преступление, белые пальта, трали-вали )))
Из-за того все те захваты у африканского рога и у Нигерии.
Сейчас вроде поменялось.
Да, блин, вообще не понимаю. Два бойца на корме и на носу даже без крупняка на вертлюгах.
Легкого стрелкового с головой. На коротких дистанциях даже 12-го калибра ))
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20.12.2020 13:05 Відповісти
6 українських моряків захоплені в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 6193
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20.12.2020 13:07 Відповісти
Да, это он. У нас тогда весь экипаж перефотографировался с оружием этих сопровождающих.
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03.01.2021 12:16 Відповісти
Расклад простой...на посудину наняли экипаж (разношерстный)....отвезти посудину из точки А в точку В....по пути пираты захватили посудину.... новости: "у берегов нигерии....бла..бла...бла...и в числе этих нанятых на посудину моряков оказались ...-о украинцев...
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19.12.2020 22:31 Відповісти
 
 