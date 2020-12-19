6 українських моряків захоплені в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС
16 грудня шестеро українських моряків з судна Stevia були захоплені в полон піратами біля берегів Нігерії. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.
Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, нам відомо про цю ситуацію. У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено 8 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України", - сказав він.
За його словами, судновласником є албанська компанія. Тому посольства України в Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів реагування.
Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств, запевнив речник відомства.
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Ну, а ещё стальные яйца, Без ни всё это не к чему.
Построен1982 ( 38 лет )
Нигде не смог найти кто судовладелец, А от этого во многом зависит судьба моряков...
Флаг дерьмовый конечно..., перспективы выкупа так себе..
Их же угнетали!
У них же не было возможности для хорошего образования!
Black pirate lives matter!
Там в очі дивитись не було можливості, дикуни всі під наркотою, просто вирячені звірячі баньки.
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Блин, 1000 евро в месяц, *****.. Даже не смешно.
И несколько дней в опасном районе постоять на вахте
Судно вроде называлось Tor Futura
Ну, и само собой, стрелять по пиратам на поражение, пока не взяли на абордаж - это ж негуманно, преступление, белые пальта, трали-вали )))
Из-за того все те захваты у африканского рога и у Нигерии.
Сейчас вроде поменялось.
Да, блин, вообще не понимаю. Два бойца на корме и на носу даже без крупняка на вертлюгах.
Легкого стрелкового с головой. На коротких дистанциях даже 12-го калибра ))