УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14125 відвідувачів онлайн
Новини
5 051 163

Епіфаній про легалізацію медичного канабісу: я говорив із Зеленським та Шмигалем, щоб це не призвело до згубних наслідків

Епіфаній про легалізацію медичного канабісу: я говорив із Зеленським та Шмигалем, щоб це не призвело до згубних наслідків

Глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що легалізація марихуани в країні можлива лише в разі вживання в медичних цілях, на користь здоров'ю людини.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо це буде вживатися суто у корисних, у медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть із прем’єр-міністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", - сказал Епіфаній.

Також читайте: Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

наркотики (1447) марихуана (130) Епіфаній (350)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Легалайз отымет кормушку у мусоров Рюзкакяна....
Почему бухать можно...а пыхнуть нет?
В чем разница? от марихуаны нет такого жестека как от водяры...
показати весь коментар
19.12.2020 19:11
+15
А что до сих пор в Украине не процветала наркомания? Да тут в какую сторону камень не кинь попадешь в наркомана. Наркоманы не там где разрешены наркотики а там где необразованное и тупое быдло. Что то в Канаде где легализована марихуана не слышал что все поголовно стали наркоманами. Зато поедьте в Париж, Берлин и тд... про Киев и Маскву даже не говорю, где до сих пор запрещены легкие *наркотики* и посмотрите сколько наркош вокруг. Кстати почему курильщиков табака (сигарет) не называют наркоманами? Зависимости от никотина может любая наркота позавидовать. Видимо потому что некоторым олигофренам как и государству очень нравится получать сверхприбыли от продажи сигарет.
показати весь коментар
19.12.2020 19:19
+15
Канабис не вызывает зависимости. И приводит к употреблению тяжелой наркоты в отдельных случаях. Легальный алкоголь вызывает зависимость, является причиной множества тяжелых преступлений, в том числе убийств. Легальный крепкий алкоголь - тяжелый наркотик.
показати весь коментар
19.12.2020 19:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ага... -- уже давно до ОП добралась...*)
показати весь коментар
19.12.2020 19:57 Відповісти
скільки чого не забороняй, свиня брудну калюжу завжди знайде
показати весь коментар
19.12.2020 20:06 Відповісти
Не згоден! -- якщо свині правлять -- то окрім калюж з багнюкою, нічого навкруги більш нема...
показати весь коментар
19.12.2020 20:14 Відповісти
в Амстере кстати канабис менее разрешен чем в Канаде, а красный квартал это так, для туристов, я там когда то жил (ну в смысле в Амстере, а не в красном квартале Но тем не менее видел как то местных подростков ехавших вечером в районе зяйда на шнельтраме и куривших прямо в вагоне - увидив меня они несколько смутились, т.к. я их знал очень хорошо лично, но и я и они сделали вид что "типа не знакомы"
показати весь коментар
19.12.2020 20:17 Відповісти
Епифаний о легализации медицинского каннабиса: я говорил с Зеленским и Шмыгалем.

Так взяли в долю или нет?
показати весь коментар
19.12.2020 19:44 Відповісти
Господи , шо этот хрен несет , какие пагубные последствия , еще ни разу люди потребившие канабис не подрались и не дебоширили . А вот от водки запросто . И потом опять Украинцы оказываются, по его словам, самые тупые . Канабис им опасно , короткоствол нельзя , и проституцию вредно . Из какого совка он выполз . Запрети водку , вон сколько аварий со смертями из-за нее
показати весь коментар
19.12.2020 19:52 Відповісти
хто ж в секту ходитиме , якщо без алкоголю причащатися !
показати весь коментар
19.12.2020 19:54 Відповісти
Пытались запретить- совок так и сдох. В США депрессия стартонула.
А короткостволы и проституцию точно нужно разрешать- тут другое.
показати весь коментар
19.12.2020 20:22 Відповісти
тоді всі пререстріляються і переїмуться !
показати весь коментар
19.12.2020 20:49 Відповісти
Это уже становится похоже на предвыборную компанию.
показати весь коментар
19.12.2020 19:55 Відповісти
Ну ежели и ПЦУ сказалО, шо можна - тады оно канешно! У нас же стока многа бедных и несчастных "болезных", в наркоте нуждающихся....
Писец.
показати весь коментар
19.12.2020 19:56 Відповісти
можливо здивую , але онкохворі купують опіатні наркотики в бандитів не для задоволення .
показати весь коментар
19.12.2020 19:59 Відповісти
А если не в затяжку? Епіфаній про легалізацію медичного канабісу: я говорив із Зеленським та Шмигалем, щоб це не призвело до згубних наслідків - Цензор.НЕТ 2423
показати весь коментар
19.12.2020 20:04 Відповісти
Епіфаній про легалізацію медичного канабісу: я говорив із Зеленським та Шмигалем, щоб це не призвело до згубних наслідків - Цензор.НЕТ 4117 https://censor.net/ru/user/403449 , Чувак , когда люди начинают с , соросовских прихвостней , сразу понимаю , что вам надо флажок сменить на аквофрешь , совок вы наш , и не занимайтесь плагиатом из Газеты Правда , я уже чувствую от вас, сионистскую военщину , аж через интернет пахнуло 70-ми
показати весь коментар
19.12.2020 20:09 Відповісти
Говорят, что больным помогает...
Епіфаній про легалізацію медичного канабісу: я говорив із Зеленським та Шмигалем, щоб це не призвело до згубних наслідків - Цензор.НЕТ 3670
показати весь коментар
19.12.2020 20:10 Відповісти
цукор - біла смерть !
показати весь коментар
19.12.2020 20:51 Відповісти
У нас в свое время тоже разрешили в "медицинских целях". Вначале изредка народ курил как я понимаю у себя в доме, хоть и запах был на всю улицу. Потом поднялось движение и марихуану легализовали для всех, и купить c 19 лет можно просто в магазине (можно и вполне легально вырастить дома, но из того что я видел в новостях это не имеет смысл для большинства любителей, она стоит в официальных магазинах очень дешево). Ну а потом (я про до ковида) запах марихуаны стал присутствовать больше всего вокруг школьных учреждений (т.е. там где дети 14-18 лет, хай скул), и я говорю не про плохие районы, а про очень хорошие школы. Так что те кому кажеться что вам все равно, не вы не ваши дети курить не будете, проявите гражданскую позицию и скажите нет.
показати весь коментар
19.12.2020 20:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/327267 с языка снял , просто Саша Никитин , думает , что он Маклауд и онкология его не возьмет или его родственников Думать надо Саша прежде чем писать
показати весь коментар
19.12.2020 20:13 Відповісти
в неділю - додому , а решту тижня хай лікуються .
(Збиткуюсь з малороса , що спілкується такою махровою "азіровкою" , аж очі ріже .)
Пишіть краще рідною мовою , не ганьбіться .
показати весь коментар
19.12.2020 20:57 Відповісти
навзаєм.
показати весь коментар
19.12.2020 21:11 Відповісти
та переходь вже на рідну мову , бачу , до щелепа не вивозить ...
показати весь коментар
19.12.2020 21:13 Відповісти
Смешна сама дискусия о марихуане!!!! А почему тогда существует личебный морфий!!! почему етому наркотику есть место в мидицине!!!! когда даже сичас морфины убивают детей и подростков, именуясь героином!!!
показати весь коментар
19.12.2020 21:02 Відповісти
в Україні вже не існує , поцікавтеся в хворих . Анальгін призначать чи ібупрофен ...
показати весь коментар
19.12.2020 21:20 Відповісти
Да ну! Давно были в онкодиспансере?
показати весь коментар
20.12.2020 08:58 Відповісти
Не тема, а клондайк для тех кто за низззяяяя....100% они считают, что и короткоствол низззяяяя, а вот самогон респектное пойло.
показати весь коментар
19.12.2020 21:14 Відповісти
чтобы наркомания процветала в украинском государстве

==
она давно уже процветает с конца 80-х. разуй глаза.
показати весь коментар
19.12.2020 21:19 Відповісти
Почему бухать можно, а трава внезакона? От алкоголя бед в разы больше чем от марихуанны
показати весь коментар
19.12.2020 21:19 Відповісти
бо в мусорів недостатня зарплатня .
показати весь коментар
19.12.2020 21:21 Відповісти
Их никто не держит, пуст баб старых трахать идут там больше заплатят
показати весь коментар
19.12.2020 21:23 Відповісти
потому что трава мигрирует в школу а бухло нет.
показати весь коментар
19.12.2020 21:26 Відповісти
🙄
показати весь коментар
19.12.2020 21:32 Відповісти
Да ладно, я бухло попробовал в школьные годы и траву, проблем достать никогда не было, как говорится было бы желание
показати весь коментар
19.12.2020 21:35 Відповісти
кое кто и беременные ходили в школьные годы, речь не про это, речь о школе и её территории, а не школьных годах.
показати весь коментар
19.12.2020 21:41 Відповісти
А ща как? Сейчас и вы - янелох?
показати весь коментар
20.12.2020 09:34 Відповісти
Все, все алкогольные отделы магазинов стран забиты тяжёлыми наркотиками!
Но это никого не волнует.
показати весь коментар
19.12.2020 22:09 Відповісти
Э, алкоголь не трогать, исусс воду в вино превратил, а не в травку)
показати весь коментар
19.12.2020 22:22 Відповісти
отлько вот от бухла приходят черти а от травки Иисус)
показати весь коментар
20.12.2020 01:53 Відповісти
попросив шмигаля та зеленського залишатися на коксі
показати весь коментар
19.12.2020 23:02 Відповісти
наркоман президент как и любой другой нарик хочет подсадить и других на наркоту - ведь известно что все начинается именно с травы
показати весь коментар
19.12.2020 23:11 Відповісти
а там можно и крутой бизнес замутить с миллиардными оборотами
показати весь коментар
19.12.2020 23:12 Відповісти
А МОЖНО НА ЭКСПОРТ ПРОДАВАТЬ
показати весь коментар
21.12.2020 05:35 Відповісти
Речь о медицинской конопле (Cannabis sativa), а не о марихуане (индийской конопле - Cannabis indica). Если Епифаний (такой молодой и перспентивный) этого не догоняет, то превращается уже в идеолога скреп. По мне так и анашу могли бы акцизом обложить и продавать, как водочку - голландцы как-то могут.
показати весь коментар
19.12.2020 23:32 Відповісти
Да что сатива что индика - обе прут. Не запутывайте народ. Тут главное, чтобы не было прущего компонента, как в безалкоголном пиве. И такие сорта называются CBD сорта - они селекционно модифицированы, чтобы не переть. Сатива ещё как тянет на потанцевать и в гонки за компом и убирать в квартире, как электровеник, что делает её лучшей альтернативой быдлопиву.
показати весь коментар
21.12.2020 05:38 Відповісти
Попи очкують, що монополія на вічний кайф обломиться.
показати весь коментар
19.12.2020 23:53 Відповісти
шо-та зе-нарики зашевелились со своим КВА.
показати весь коментар
20.12.2020 09:31 Відповісти
А что же по телеку нельзя и десять минут провести без рекламы вонючей синьки? Какая ж ужасная проблема не заливать в себя жидкость которая технически представляет собой растворитель. Вдумайтесь. Растворитель, в себя.
показати весь коментар
21.12.2020 05:41 Відповісти
Америка легализовала и почему-то не перестала быть великой. Всё попы одинаковы - косные, тупые и жутко боятся конкуренции со своим опиумом для народа. Не по теме - РПЦ признала инопланетян демонами)))
показати весь коментар
20.12.2020 09:00 Відповісти
Большой и малый ЗЕрозет засчитан.
показати весь коментар
20.12.2020 09:25 Відповісти
Америка, Канада, Южная Америка, Британия, Грузия, Германия, все прям умирал начали от легализации медицинского каннабиса. А у нас попы помогли, не дали разрешить и хорошо - пусть синеносые совки себя чувствуют людьми одинаковыми и не второго сорта.
показати весь коментар
21.12.2020 05:44 Відповісти
Пане Епифаний, то зебики намагаються легализовать гореизвестные Зеанализы в Евролабе пальчевского,а там хоть трава не расти и никаких болей головного Земозга.
показати весь коментар
20.12.2020 09:23 Відповісти
Америка, Канада, Южная Америка, Британия, Грузия, Германия даже смеяться уже не хотят с вашего ортодоксального гнева.
показати весь коментар
21.12.2020 05:45 Відповісти
Зеля постоянно пыхает и смотрите стал величайшим лидером современности. Однозначно надо легализировать
показати весь коментар
20.12.2020 09:25 Відповісти
та ладно бы просто янелох пыхал, но он ведь действует по хутинской методичке - создать в обществе гражданское противостояние, даже на почве наркоты... ничем не брезгует пыня.
показати весь коментар
20.12.2020 09:37 Відповісти
Правильна позиція від предстоятеля української церкви. І взагалі більшість заяв від ПЦУ доволі прогресивні, що додає оптимізму і віри в її майбутній розвиток.
показати весь коментар
20.12.2020 13:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 