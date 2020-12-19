Епіфаній про легалізацію медичного канабісу: я говорив із Зеленським та Шмигалем, щоб це не призвело до згубних наслідків
Глава Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що легалізація марихуани в країні можлива лише в разі вживання в медичних цілях, на користь здоров'ю людини.
Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо це буде вживатися суто у корисних, у медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть із прем’єр-міністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", - сказал Епіфаній.
Топ коментарі
+23 Геракл Платонович
показати весь коментар19.12.2020 19:11
+15 ALEX SUROVV
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+15 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар19.12.2020 19:41
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Так взяли в долю или нет?
А короткостволы и проституцию точно нужно разрешать- тут другое.
Писец.
(Збиткуюсь з малороса , що спілкується такою махровою "азіровкою" , аж очі ріже .)
Пишіть краще рідною мовою , не ганьбіться .
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она давно уже процветает с конца 80-х. разуй глаза.
Но это никого не волнует.