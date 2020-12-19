За тиждень із 21 засідання судів у "справах Майдану" результативними були вісім, - Адвокатська дорадча група
За тиждень з 7 по 11 грудня з 21 призначених до розгляду засідань у "справах Майдану" результативними були вісім.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Адвокатська дорадча група".
"Причини відкладення засідань - заяви про хворобу обвинувачених та їх захисників, неявка захисників. Не вдалось встановити відеоконференцзв'язок із Ковпаківським районним судом м. Суми у справі Лукаша через технічні проблеми та з Московським судом Харкова у справі Шаповалова в зв'язку з карантинними обмеженнями в суді", - зазначається в повідомленні.
Адвокати повідомляють, що 8 грудня відбулося три результативних засідання: Шевченківський райсуд у "справі Лободи" (розгін Майдану 30 листопада 2013 року) допитав потерпілого Сергія Мельниченка; в "справі Щеголєва" (Силовий розгін в ніч з 18 на 19 лютого 2014 роки) Олександр Жамойдо розповів про події штурму Майдану під час допиту в Шевченківському суді: "ввечері 18-го лютого, коли Олександр відійшов покурити, беркутівець прицільно вистрілив в нього з рушниці Форт 500 патроном летальної дії, начиненим свинцевою картеччю"; в Київському апеляційному суді розпочався розгляд апеляції сторони потерпілих і прокуратури на виправдувальний вирок "ексберкутівцю" Андрію Хандрикіну (тортури протестувальників, стадіон "Динамо").
9 грудня у справі про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 року Суд присяжних допитав свідка захисту - Віталія Косенького. Під час Майдану він був командиром 3 взводу 4 роти київського полку "Беркут". Свідок розповів, що 20.02.2014 зранку, коли всі силові підрозділи покидали вул. Інститутську, як від клубу кабміну спускалось 15-20 осіб в чорній формі з жовтими пов’язками.
Також 9 грудня у Печерському суді розпочався розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу. Засідання з перервами тривало близько 10 годин і закінчилося після опівночі. За цей час суддя В'ячеслав Підпалий розглянув клопотання захисту і прокуратури. Але після чергової перерви наданої захисту, адвокати Януковича не з'явилися
Розгляд продовжився 10 грудня за участю Владислава Шипоши - адвоката залученого через центр БПД. Після декількох невдалих спроб відкласти засідання, новий захисник Януковича заявив відвід судді.
Подільський районний суд зобов'язав обвинуваченого Віктора Шаповалова особисто з'явитись в судове засідання 21-го грудня, після того, як він не вийшов на зв'язок за допомогою відеоконференції з Московського районного суду Харкова.
"4 грудня ліквідаційна комісія Головного управління МВС України у Харківській області поновила Віктора Шаповалова на посаді командира оперативної роти №2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення. І вже 7 грудня 2020 року ця ж комісія звільнила Шаповалова зі служби "за скороченням штатів", - зазначається в повідомленні.
10 грудня Дарницький районний суд допитав потерпілих Єфімова і Тирановця у "справі Лукаша" (події 1 грудня 2013 року і мирну ходу 18 лютого 2014 року). Суддя також задовольнила клопотання про проведення відеоконференції з постраждалими зі Львова.
У "справі Татаурова" (Затримання випадкового перехожого під час нападу на студентів інституту Карпенка-Карого 20.01.2014 р.) прокурор подав клопотання про зміну обвинувачення, в зв'язку зі скасуванням Конституційним судом України відповідальності за ст. 375 КК (постанова завідомо неправосудного рішення суду). Клопотання розглянуть 25 січня 2021 року.
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