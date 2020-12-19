Уперше в історії українські гімнастки виграли командне багатоборство на чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України виграла золоті медалі чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в командному багатоборстві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, українки стали переможницями континентальної першості в турецькому Мерсіні вперше в історії. Збірну України представляли: Анастасія Мотак, Ангеліна Радівілова, Діана Варинська, Єлизавета Губарєва і Анастасія Бачинська.
Українки набрали 154,663 бала. "Срібло" дісталося збірній Румунії (154,496), яка поступилася Україні всього 0,167 бала. "Бронза" у команди Угорщини (151,597).
Наші юніорки виграли срібні нагороди у командному багатоборстві. А у особистій першості серед юніорок українка Даніела Батрона виграла "бронзу".
Топ коментарі
+17 Чайка Київ
показати весь коментар19.12.2020 20:57
+10 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.12.2020 21:31
+9 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показати весь коментар19.12.2020 21:04
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какая чушь...
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