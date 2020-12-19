УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14338 відвідувачів онлайн
Новини
5 806 21

Уперше в історії українські гімнастки виграли командне багатоборство на чемпіонаті Європи

Уперше в історії українські гімнастки виграли командне багатоборство на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України виграла золоті медалі чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики в командному багатоборстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, українки стали переможницями континентальної першості в турецькому Мерсіні вперше в історії. Збірну України представляли: Анастасія Мотак, Ангеліна Радівілова, Діана Варинська, Єлизавета Губарєва і Анастасія Бачинська.

Українки набрали 154,663 бала. "Срібло" дісталося збірній Румунії (154,496), яка поступилася Україні всього 0,167 бала. "Бронза" у команди Угорщини (151,597).

Наші юніорки виграли срібні нагороди у командному багатоборстві. А у особистій першості серед юніорок українка Даніела Батрона виграла "бронзу".

Також читайте: Українець Радівілов став чемпіоном Європи в опорному стрибку

Європа (1811) перемога (488) Туреччина (3502) чемпіонат (217) гімнастика (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы - Цензор.НЕТ 5524 Наші вітання !!!
показати весь коментар
19.12.2020 20:57
+10
ВІТАЄМО !!!!
Уперше в історії українські гімнастки виграли командне багатоборство на чемпіонаті Європи - Цензор.НЕТ 2733

...
показати весь коментар
19.12.2020 21:31
+9
Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы - Цензор.НЕТ 1658
показати весь коментар
19.12.2020 21:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бондаренко расдуплилась..
какая чушь...
показати весь коментар
19.12.2020 20:56 Відповісти
Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы - Цензор.НЕТ 5524 Наші вітання !!!
показати весь коментар
19.12.2020 20:57 Відповісти
я про отдельную тему о спорте шептал бутусову ещё при кучме....
показати весь коментар
19.12.2020 21:03 Відповісти
А Дерюгина где ?
показати весь коментар
19.12.2020 21:04 Відповісти
вот нэпотрибно пысок дерюгиной равнять с пыском бондаренко...
то разные вселенные...
показати весь коментар
19.12.2020 21:14 Відповісти
Тормозок, це не та гімнастика, почитай, тай буде тобі щастя
показати весь коментар
19.12.2020 21:16 Відповісти
Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы - Цензор.НЕТ 1658
показати весь коментар
19.12.2020 21:04 Відповісти
Я даже знаю почему они выиграли, но никому не скажу.
показати весь коментар
19.12.2020 21:09 Відповісти
Где тренировались -- там и выиграли...
показати весь коментар
19.12.2020 21:14 Відповісти
на самом деле девчатам большое наше спасибо....
показати весь коментар
19.12.2020 21:18 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!
Уперше в історії українські гімнастки виграли командне багатоборство на чемпіонаті Європи - Цензор.НЕТ 2733

...
показати весь коментар
19.12.2020 21:31 Відповісти
Молодці красуні,вітаю і дякую за Перемогу.
показати весь коментар
19.12.2020 21:49 Відповісти
В добрий час ,наші гарненькі,наснаги та завзяття !!!))
показати весь коментар
19.12.2020 21:51 Відповісти
Трудяги, молодцы! Поздравляю!
показати весь коментар
19.12.2020 22:15 Відповісти
Уперше в історії українські гімнастки виграли командне багатоборство на чемпіонаті Європи - Цензор.НЕТ 5155
показати весь коментар
19.12.2020 22:23 Відповісти
а кацапы куда подевались?
показати весь коментар
19.12.2020 23:18 Відповісти
Бояра прокисла, усі на горшках сидяьть
показати весь коментар
20.12.2020 10:05 Відповісти
МОЛОДЦІ!
показати весь коментар
19.12.2020 23:51 Відповісти
Девочки-красавицы, молодцы!
показати весь коментар
20.12.2020 01:09 Відповісти
 
 