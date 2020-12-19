Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Едельштейн першими в країні вакцинувалися проти COVID-19

В Ізраїлі 20 грудня розпочнеться масова вакцинація. На першому етапі щеплення отримають медичні працівники, студенти медвишів і співробітники геріатричних центрів.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, вакцинація прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна відбулася в медичному центрі госпіталю Тель ха-Шомер в місті Рамат-Ган поблизу Тель-Авіва препаратом виробництва компанії Pfizer і Biontech. Через 21 день вони мають отримати повторну дозу препарату.

"Маленький укол людині, величезний крок до нашого спільного здоров'я. Робіть щеплення!" - закликали на офіційній facebook-сторінці прем'єра.

Водночас Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило, що вже з 20 грудня будуть вважатися "червоними" (тобто, небезпечними з епідеміологічної точки зору) всі країни світу, інформує NEWSru.co.il.

Кожна людина, що прилітає з-за кордону в Ізраїль, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину (цей термін можна скоротити до 10 днів, здавши тест на коронавірус відразу після приземлення і через 9 днів - якщо результати обох тестів виявляться негативними, самоізоляцію можна буде перервати).

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Що стосується тих країн, які до сьогоднішнього дня вважалися "зеленими", то всі, хто прилетіли в Ізраїль до 26 грудня, будуть звільнені від необхідності дотримуватися двотижневого карантину.

Своє обурення рішенням МОЗ вже висловили авіакомпанії, які вважають, що через загрозу самоізоляції кількість пасажирів значно скоротиться.