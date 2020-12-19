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Новини Коронавірус і карантин
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Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Едельштейн першими в країні вакцинувалися проти COVID-19

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Едельштейн першими в країні вакцинувалися проти COVID-19

В Ізраїлі 20 грудня розпочнеться масова вакцинація. На першому етапі щеплення отримають медичні працівники, студенти медвишів і співробітники геріатричних центрів.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, вакцинація прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна відбулася в медичному центрі госпіталю Тель ха-Шомер в місті Рамат-Ган поблизу Тель-Авіва препаратом виробництва компанії Pfizer і Biontech. Через 21 день вони мають отримати повторну дозу препарату.

"Маленький укол людині, величезний крок до нашого спільного здоров'я. Робіть щеплення!" - закликали на офіційній facebook-сторінці прем'єра.

Премєр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоровя Едельштейн першими в країні вакцинувалися проти COVID-19 01

Водночас Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило, що вже з 20 грудня будуть вважатися "червоними" (тобто, небезпечними з епідеміологічної точки зору) всі країни світу, інформує NEWSru.co.il.

Кожна людина, що прилітає з-за кордону в Ізраїль, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину (цей термін можна скоротити до 10 днів, здавши тест на коронавірус відразу після приземлення і через 9 днів - якщо результати обох тестів виявляться негативними, самоізоляцію можна буде перервати).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українську COVID-вакцину готують до клінічних випробувань, - Степанов

Що стосується тих країн, які до сьогоднішнього дня вважалися "зеленими", то всі, хто прилетіли в Ізраїль до 26 грудня, будуть звільнені від необхідності дотримуватися двотижневого карантину.

Своє обурення рішенням МОЗ вже висловили авіакомпанії, які вважають, що через загрозу самоізоляції кількість пасажирів значно скоротиться.

вакцина (4419) Ізраїль (1641) карантин (18172) Нетаньягу Беньямін (169) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
ковпачок із шприца хоч знімали? чи як завжди?
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19.12.2020 23:41
+3
Молодцы. Подают пример.
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19.12.2020 23:55
+3
Перчатки вже не потрібні? Чому Біня без маски? Що це за циркова вистава?
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20.12.2020 00:03
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Это, я так понимаю, поцыкам терять уже нечего. А нефиг было с фуйлом хороводить! Оно до добра никогда не доводит!)))
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19.12.2020 23:40 Відповісти
ковпачок із шприца хоч знімали? чи як завжди?
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19.12.2020 23:41 Відповісти
Пєґвиє із боґоізбґанних.
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19.12.2020 23:44 Відповісти
Ойц! Я вас умоляю! Пальчевский -таки выиграл грант фсб на то, как наевролабить евреев!))) Евролаб- наше фсьо! А путен сами знаете хто!)))
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19.12.2020 23:52 Відповісти
Где белый халат?
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19.12.2020 23:48 Відповісти
В них тапкі бєлиє. Достатньо.
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19.12.2020 23:55 Відповісти
Якщо перехворів один або два рази на обидва типи барановіруса, тоді на×√я вакцинуватися?
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19.12.2020 23:50 Відповісти
Молодцы. Подают пример.
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19.12.2020 23:55 Відповісти
По картинке можно подумать что у него страница на русском.
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19.12.2020 23:58 Відповісти
Перчатки вже не потрібні? Чому Біня без маски? Що це за циркова вистава?
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20.12.2020 00:03 Відповісти
Это точно, правила никто не отменял!

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Едельштейн першими в країні вакцинувалися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3484
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20.12.2020 00:34 Відповісти
Ух ти, Танюша про маску і перчатки згадала! А чому ж ти не згадала про них, коли наводила посилання на цей ролик
https://www.youtube.com/watch?v=UvknSk1vADs

Там на 10 секунді депутат лізе лівою долонею в кишеню, достає порожню долоню, потім на 15 секунді тією ж лівоюю долонею обмацує місце на паличці для відбору тесту. При цьому видно, що результат тесту депутат знає наперед.
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20.12.2020 00:54 Відповісти
Питання в тому, чому політики не виконують свої ж розпорядження?
І чи виконання щеплення без перчаток - то є норма?
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20.12.2020 01:47 Відповісти
Це тому Ви не помітили маніпуляції австрійського політика і запалали праведним гнівом, коли подібне порушення побачили у ізраїльського? От тільки авсрійський свідомо обманював, а ізраїльський політик піддав себе та лікаря дещо більшому ризику передачі чесотки та ОРВІ.
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20.12.2020 11:54 Відповісти
Це тому що ти не бажаєш усвідомити, що сарс-ков-2 не ізольовано і не виділено в чистому вигляді?
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20.12.2020 15:59 Відповісти
Це тому що ти не здатна усвідомити, що "невловимий Джо" є невловимим не тому, що його важко впіймати, а тому що він нахєр нікому не потрібний.
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20.12.2020 17:58 Відповісти
Усі віруси можна, а цей - ні. Унікальний.
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20.12.2020 19:32 Відповісти
Ні, не унікальний.
https://sciencebusiness.net/network-updates/south-africa-announces-first-laboratory-culture-sars-cov-2 South Africa announces first laboratory culture of SARS-CoV-2
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20.12.2020 22:01 Відповісти
Танюша, що замовкла?
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21.12.2020 11:00 Відповісти
«Дело в том, что производство вакцин основано на консервативном белке - spike-белке. Они создаются для того, чтобы препятствовать связыванию дикого вируса с чувствительными клетками. Spike-белок консервативный, поэтому вакцины показывают свою эффективность. Но как будет дальше - сказать трудно. Главное, чтобы вакцина не вызвала осложнений» . (с)

Вместе с тем об эффективности вакцины пока нет 100% уверенности !!! Однако существует процент !?!, что она даст некоторую защиту.
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20.12.2020 00:17 Відповісти
Наконец-то Вы разобрались. Да, дела обстоят именно так. Пока что Вам гарантируют наличие антител как минимум 4 месяца, что защитит Вас в случае, если способ "стыковки" вируса с человеческой клеткой не поменяется. Это должно сработать, но никто никаких гарантий само собой не даст. Главное, что не будет побочек, если не считать аллергических реакций, которые действительно могут возникать. Ну а в целом это многообещающая технология.
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20.12.2020 00:47 Відповісти
Спасибо .. я спешить с вакцинацией пока не буду - я переболел в легкой форме.. подожду..
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20.12.2020 00:54 Відповісти
Логично. К тому же существует огромный риск того, что в нашу страну завезут какое-то редкое фуфло вместо вакцины.
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20.12.2020 01:18 Відповісти
Вот и увидеди все и вакцину и ее применение.Что же ты тварь такая,Медведчук и члены его банды,имея половину СМИ Украины,не показали в этих же СМИ,как вас вакцинируют кацапским говном?Особенно Рабиновича...
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20.12.2020 07:44 Відповісти
Вы точно мне написать хотели? Кацапский Спутник пусть медведчуковцам и колют. Даже если они это покажут по телевизору. Я не против. Больше дебилов сдохнет - легче стране. Проблема в том, что пока что про поставки Файзера и Модерны в Украину даже речь не идет.
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20.12.2020 13:25 Відповісти
А Сару свою он привил? Бо мы тут в Украине очень за нее волнуемся!
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20.12.2020 00:24 Відповісти
Правительство Израиля объявило все страны мира «красной» зоной. По приезду из них нужно пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать два отрицательных теста на коронавирус. С 20 декабря все страны мира будут считаться опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса.
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20.12.2020 00:32 Відповісти
Слышал, что Япония действует подобным образом с самого начала пандемии.
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20.12.2020 00:49 Відповісти
да.. и Сингапур тоже...
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20.12.2020 00:52 Відповісти
Ойц, я вас умоляю! Не вірю я в ці їхні єврейські манси.
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20.12.2020 00:37 Відповісти
12 нобелевских лауреатов-из Израиля- за 80 лет. Сколько из Украины? За 8О лет Израиль ,постоянно воюя в окружении 150 млн арабов,построил на песках процветающее государство с передовой медициной,которая на равных с США ,Германией-в Израиль ездят из других стран лечиться. Кто едет в Украину? В Израиле ВВП на душу населения -$42 823 (2019),в Украине-6233 долларов (~в 7 раз!). Израиль (с населением 3 млн в 1970 и 9 млн в 2019 ) создал мощную армию и оборонку, разбил арабов в 5 крупных войнах. А шо там с Крымом и Донбассом ,как котируется украинская армия в мире? Повесь все это на стенку , поплачь и молча иди работать, чтоб хоть праправнуки твои жили по человечески...
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20.12.2020 04:24 Відповісти
Йди вбийся ап стєну, бажано кремлівську.
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20.12.2020 12:57 Відповісти
Забугорные флажки убеждают украинцев в своей любви и преданности Израилю.Но сами туда не торопятся. Израиль занимает первое место по бедности населения среди 34 стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Коррупция власти в стране как одна из главных причин бедности населения По Всемирному Индексу коррумпированности стран менее коррумпированы, чем Израиль, всего 38 ./ Но это украинцев не касается. Касается украинцев то, что Нетаньяха-путинская проститутка по вызову.
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20.12.2020 13:17 Відповісти
среди 34 стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Можно дальше не читать.
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20.12.2020 13:27 Відповісти
Израиль занимает первое место по бедности населения среди 34 стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Коррупция власти в стране как одна из главных причин бедности населения По Всемирному Индексу коррумпированности стран менее коррумпированы, чем Израиль, всего 38 / это цитата из коммента мигранта -но честного-под израильским флажком.
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20.12.2020 13:50 Відповісти
Не забывайте, что Украина будет праздновать только 30 годовщину. Да и вообще ценность Независимости, и личную ответственность за страну люди стали ощущать только в 2014, и то не все.
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20.12.2020 13:38 Відповісти
ШО ОПЯТЬ ОНИ НАФИГАЧИЛИ !?)
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20.12.2020 02:43 Відповісти
 
 