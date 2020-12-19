Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Едельштейн першими в країні вакцинувалися проти COVID-19
В Ізраїлі 20 грудня розпочнеться масова вакцинація. На першому етапі щеплення отримають медичні працівники, студенти медвишів і співробітники геріатричних центрів.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, вакцинація прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністра охорони здоров'я Йоеля Едельштейна відбулася в медичному центрі госпіталю Тель ха-Шомер в місті Рамат-Ган поблизу Тель-Авіва препаратом виробництва компанії Pfizer і Biontech. Через 21 день вони мають отримати повторну дозу препарату.
"Маленький укол людині, величезний крок до нашого спільного здоров'я. Робіть щеплення!" - закликали на офіційній facebook-сторінці прем'єра.
Водночас Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило, що вже з 20 грудня будуть вважатися "червоними" (тобто, небезпечними з епідеміологічної точки зору) всі країни світу, інформує NEWSru.co.il.
Кожна людина, що прилітає з-за кордону в Ізраїль, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину (цей термін можна скоротити до 10 днів, здавши тест на коронавірус відразу після приземлення і через 9 днів - якщо результати обох тестів виявляться негативними, самоізоляцію можна буде перервати).
Що стосується тих країн, які до сьогоднішнього дня вважалися "зеленими", то всі, хто прилетіли в Ізраїль до 26 грудня, будуть звільнені від необхідності дотримуватися двотижневого карантину.
Своє обурення рішенням МОЗ вже висловили авіакомпанії, які вважають, що через загрозу самоізоляції кількість пасажирів значно скоротиться.
Будь ласка, зачекайте...
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Там на 10 секунді депутат лізе лівою долонею в кишеню, достає порожню долоню, потім на 15 секунді тією ж лівоюю долонею обмацує місце на паличці для відбору тесту. При цьому видно, що результат тесту депутат знає наперед.
І чи виконання щеплення без перчаток - то є норма?
https://sciencebusiness.net/network-updates/south-africa-announces-first-laboratory-culture-sars-cov-2 South Africa announces first laboratory culture of SARS-CoV-2
Вместе с тем об эффективности вакцины пока нет 100% уверенности !!! Однако существует процент !?!, что она даст некоторую защиту.
Можно дальше не читать.