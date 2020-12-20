Байден добре розуміє різницю між Україною та Росією, це допоможе в процесі врегулювання війни на Донбасі, - Зеленський

Українсько-американські відносини можуть бути посилені завдяки тому, що новообраний президент США Джо Байден до свого президентства мав глибокі відносини з Україною.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Джо Байден ще до свого президентства, так би мовити, мав глибокі відносини з Україною і добре розуміє росіян, добре розуміє різницю між Україною та Росією і, мені здається, добре розуміє ментальність українців. Це дуже допоможе посилити ці відносини й додати в процесі врегулювання війни на Донбасі та деокупації наших територій. Мені здається, США можуть сильно додати, дуже сильно", - сказав Зеленський.

На думку Зеленського, самі жителі США антиукраїнську риторику не дозволять нікому, хто представляє американську владу: "Америка показує на ділі свою підтримку. Ми вдячні за санкційну політику - вона серйозна. І про кримські санкції, і про "Північний потік". Це для нас було стратегічно (важливо. - Ред.) і це було дуже складно".

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Зеленський зазначив, що стосовно "Північного потоку" США "точно зіграли головну скрипку".

"Тому я маю подякувати за це Сполученим Штатам періоду Дональда Трампа і його адміністрації. Я вдячний за те, що ми стали партнерами НАТО з розширеними можливостями, за всі санкційні дії проти Росії, а також за навчання з НАТО. Наші відносини не припиняються. Що стосується економіки, я вважаю, що цих відносин було замало", - заявив президент.

Глава української держави додав, що для України є важливими меседжі Байдена щодо концепту глобального стратегічного бачення безпеки в Європі. "Адже якщо ми говоримо про безпеку в Європі, то єдина війна в Європі сьогодні - це війна на Донбасі. Це війна, війна саме України", - зазначив Зеленський.

Він також заявив, що хотів би участі США в "нормандському форматі".

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"Я вважаю, що Сполучені Штати Америки можуть дуже сильно вплинути. Я вважаю, що посилити наші переговори в "нормандськму форматі" міг би президент Байден, знову ж таки тому, що він добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку в Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало", - сказав Зеленський в інтерв'ю для The New York Times.

Також Зеленський сподівається на підтримку США в процесі реінтеграції Донбасу.

Нагадаємо, 7 листопада деякі американські ЗМІ повідомили, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден зробив першу заяву.

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Тоді ж новообраного президента США почали вітати лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.

15 грудня стало відомо, що Байден отримав 270 голосів членів колегії вибірників, що забезпечує йому перемогу на виборах президента США.