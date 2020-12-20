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Зеленський: На банківський сектор ніхто, включно з Коломойським, сьогодні не може впливати

Зеленський: На банківський сектор ніхто, включно з Коломойським, сьогодні не може впливати

На банківський сектор України неможливо вплинути, НБУ і монетарна політика - незалежні.

Таку впевненість висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The New York Times, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Стосовно банківської сфери... Ми ухвалили дуже складний закон щодо неможливості впливу ззовні на банківський сектор. Дався він нам дуже складно, ухвалювали його дуже довго. Тут я хотів би, щоб міжнародні партнери проаналізували всі партії, які не голосували за цей закон. Мені здається, там є відповідь. Адже іноді, декларуючи свою демократичну або проєвропейську позицію, деякі так звані проєвропейські партії в стінах парламенту України не голосували за цей законопроєкт. Мені здається, що ось це – ще один показник не порожньої риторики, не порожнього політиканства, а реальних дій. Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку, тому на банківський сектор ніхто, включно з паном Коломойським, на сьогодні не може впливати", - зазначив Зеленський.

За його словами, Національний банк України є незалежним, як і монетарна політика і взагалі політика НБУ.

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"У них є повна підтримка від мене. Це стосується і антикорупційних органів. Вони прекрасно розуміють, що я їх не "ламаю", не втручаюся в їхні серйозні кейси", - переконує Зеленський.

Водночас він розповів, що зазначені структури звертаються до нього за підтримкою, і зазначив, що в дуже складних ситуаціях цю підтримку отримують.

"Хоча я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, але іноді звертаюся до них, кажу: "Давайте прискорювати процеси, бо є відчуття, що іноді щодо серйозних кейсів ви затягуєте процес". Адже на людину можуть впливати, коли вона дає цю можливість. Мені народ дав такий мандат віри й довіри, що я вважаю, що з цим мандатом на мене ніхто впливати не може й не здатний", - зазначив президент.

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Автор: 

банки (7728) Зеленський Володимир (23832) Коломойський Ігор (3122) НБУ (10375)


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Топ коментарі
+26
Когда НБУ рулит чел, занимающийся выведением бабла из Укгазбанка, конечно никтошеньки не может на него влиять.
Особенно те, кто его туда назначил, не смотря на мошенничество в прошлом.
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20.12.2020 02:03
+21
Так нагло и вдохновенно брехать может только нанюханый лидер 95 квартала !
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20.12.2020 02:59
+19
Портников: Якщо Зеленський пробуде на посаді президента до кінця 2021-го року, його рейтинг буде дорівнювати 0% -Субботній політклуб на Еспресо
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20.12.2020 02:10
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Де Ліза? Вже і грудень закінчується, а "путч" все не йде. Вже другий рік в чеканні!
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20.12.2020 11:35 Відповісти
То ось чому звільнили Смаглія, витискають Рожкову та бабло друкують по- повній?
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20.12.2020 12:24 Відповісти
заберите у этого, осла(оманского), микрофон..., и запретите давать интервью. Что ни слово, то глупость.
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20.12.2020 12:26 Відповісти
Курс гривны при зюзе в крутое пике ушел или дефолт обьявили ради коломойши? Ну и где зависимость НБУ? Отсутствие борьбы с коррупцией разрушает связи Украины с МВФ и приходится поднимать ставки внутреннего займа. Благо хоть какие-то деньги Мирового Банка и ЕС держат Украину на плаву.
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20.12.2020 12:30 Відповісти
Да чтоб он там не говорил, никто ему уже не верит, а почему? Да потому, что он обещал перед выборами? Ну и где где же всё то обещанное? А ведь уже скоро будет два года, как "красиво" вешал лапшу на уши своим избирателям. Таких брехливых президентов ещё не видела наша страна, да и не только страна, - мир не видел!
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20.12.2020 17:11 Відповісти
Сразу видно, что не лох какой-то.
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20.12.2020 18:03 Відповісти
Даже так!???!!! Слова не мальчика , но мужа! Вот, что значит нелох!
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20.12.2020 21:03 Відповісти
А ведь в стране, для которой Арестович эксперт, Семенченко воин, Савченко мученица, Саакашвили реформатор, Кернес хозяйственник, - выбор президентом наркоманистого клоуна был неизбежен... , к сожалению !
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20.12.2020 22:48 Відповісти
дуже хочеться грошей,
хочуть провернути повторно той самий фокус з антибеніним законом..
отримати гроші від мвф під казки, як зеля ненавидить беню..

а потім беня через суд нараз-два скасує всі нікчемні закони..
мвф має видати кредит тільки в обмін на беню. а
не на пусті обіцянки
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20.12.2020 22:56 Відповісти
Якщо людина каже, що любить Росію, отже, бери валізу і їдь в Росію.
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20.12.2020 23:19 Відповісти
яке воно тупе це зелене
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21.12.2020 02:01 Відповісти
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