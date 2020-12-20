Зеленський: На банківський сектор ніхто, включно з Коломойським, сьогодні не може впливати

На банківський сектор України неможливо вплинути, НБУ і монетарна політика - незалежні.

Таку впевненість висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The New York Times, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Стосовно банківської сфери... Ми ухвалили дуже складний закон щодо неможливості впливу ззовні на банківський сектор. Дався він нам дуже складно, ухвалювали його дуже довго. Тут я хотів би, щоб міжнародні партнери проаналізували всі партії, які не голосували за цей закон. Мені здається, там є відповідь. Адже іноді, декларуючи свою демократичну або проєвропейську позицію, деякі так звані проєвропейські партії в стінах парламенту України не голосували за цей законопроєкт. Мені здається, що ось це – ще один показник не порожньої риторики, не порожнього політиканства, а реальних дій. Я вважаю, що ми перемогли на цьому напрямку, тому на банківський сектор ніхто, включно з паном Коломойським, на сьогодні не може впливати", - зазначив Зеленський.

За його словами, Національний банк України є незалежним, як і монетарна політика і взагалі політика НБУ.

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"У них є повна підтримка від мене. Це стосується і антикорупційних органів. Вони прекрасно розуміють, що я їх не "ламаю", не втручаюся в їхні серйозні кейси", - переконує Зеленський.

Водночас він розповів, що зазначені структури звертаються до нього за підтримкою, і зазначив, що в дуже складних ситуаціях цю підтримку отримують.

"Хоча я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів, але іноді звертаюся до них, кажу: "Давайте прискорювати процеси, бо є відчуття, що іноді щодо серйозних кейсів ви затягуєте процес". Адже на людину можуть впливати, коли вона дає цю можливість. Мені народ дав такий мандат віри й довіри, що я вважаю, що з цим мандатом на мене ніхто впливати не може й не здатний", - зазначив президент.

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