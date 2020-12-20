Зеленський про можливість закупівлі російської вакцини проти COVID-19: Не можу взяти відповідальність - препарат не пройшов всі випробування

Україна боротиметься за те, щоб партнери надали вакцину проти COVID-19, яка пройшла всі випробування: Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Він заявив, що Росія використовує телеканали, зокрема українські, які "є союзниками політики РФ", щоб просувати Sputnik V.

"Звичайно, пояснити українському суспільству, чому, якщо Америка і Європа не дають тобі вакцину, ти не маєш брати її в Росії, будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша справа, що ми маємо не допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всіх випробувань. У нас із вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Ба більше, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо", - вважає Зеленський.

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На запитання журналіста про те, чи готовий він взяти Sputnik V, якщо той виявиться безпечним, Зеленський відповів, що Україна буде боротися за те, щоб партнери дали вакцину, яка підтверджена: Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

"Ми розуміємо, що деякі з цих компаній мають заводи у всій Європі і навіть у Російській Федерації, наскільки мені відомо, тому тут питання насамперед у якості вакцини", - зазначив президент.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 19 грудня зафіксовано 11 742 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 13 314 осіб, померло 213 пацієнтів.

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