В Україні за добу від COVID-19 померли 116 осіб, виявлено 8 325 нових випадків, одужали - 6 626

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 8 325 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали 6 626 осіб, померло 116 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 443 дитини і 306 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 037 людей, летальних випадків - 116, одужали 6 626 людей ", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.

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Днем раніше, 19 грудня, повідомлялося про 11 742 нові випадки інфікування, 18 грудня було зафіксовано 12 630 нових хворих, 17 грудня в Україні було 12 047 нових випадків інфікування, 16 грудня - 10 622 нові випадки.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становила 964 448 осіб, 16 585 людей померли від COVID-19, одужали 581 162 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (756), Одеській (814), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.



