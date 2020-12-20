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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 116 осіб, виявлено 8 325 нових випадків, одужали - 6 626

В Україні за добу від COVID-19 померли 116 осіб, виявлено 8 325 нових випадків, одужали - 6 626

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 8 325 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали 6 626 осіб, померло 116 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 443 дитини і 306 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 037 людей, летальних випадків - 116, одужали 6 626 людей ", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.

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Днем раніше, 19 грудня, повідомлялося про 11 742 нові випадки інфікування, 18 грудня було зафіксовано 12 630 нових хворих, 17 грудня в Україні було 12 047 нових випадків інфікування, 16 грудня - 10 622 нові випадки.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становила 964 448 осіб, 16 585 людей померли від COVID-19, одужали 581 162 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (756), Одеській (814), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 116 осіб, виявлено 8 325 нових випадків, одужали - 6 626 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 116 осіб, виявлено 8 325 нових випадків, одужали - 6 626 02

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Народ, носите защиту от коронавируса - маски, очки, перчатки - это будет благо и для вас и для ваших близких и для Украины.
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20.12.2020 08:36
+4
Оголошення: Степанов та Зеленський перемогли коронавірус! Тому вакцину купляти не будуть бо дорого та вже непотрібно. Степанов та Зеленський чемпіони!
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20.12.2020 08:43
+4
а если прекратить тестировать, то COVID-19 будет побеждён быстрее, чем в США и Европе.
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20.12.2020 08:52
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Народ, носите защиту от коронавируса - маски, очки, перчатки - это будет благо и для вас и для ваших близких и для Украины.
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20.12.2020 08:36 Відповісти
Беда в том, что народ у нас глуповат. Только 73% чего стоят. Масками больше половины пользоваться не умеют. Обезьян проще научить носить маски.
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20.12.2020 08:54 Відповісти
Зато 27 процентов стоят многого. Каждый третий на улице ходит в масках - так держать. Сразу видно умных людей.
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20.12.2020 11:16 Відповісти
Розумнику подивись статистику в Японії . Там 98% людей на вулиці носять маски і нічого , ж* па не отпадає, а ви зі своєю совковою ментальністю вже довили країну до межі
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20.12.2020 11:38 Відповісти
Вы ,наверно, не поняли. если 73 процента глупцов, 27 процентов нормальных. И эти 27 процентов по идее ходят по улице с правильно одетыми масками. На самом деле не каждый третий, а каждый сотый в маске. То есть не 73 процента ничего не стоит , а 99 процентов ничего не стоят. К примеру вчерашний вечер на думской площади в Одессе. Елка, дед Мороз, людей с детьми не протолкнуться, тут и паровозик с двумя вагончиками, где дети впритык рядами сидят друг на друге, тут и Хари Кришна толпой поёт и танцует и зевак вокруг полно, а из динамиков на крыше думы их пытается перекричать американский джаз. В масках я с супругой и ещё двоих встретили. К Дюку уже не пошли.Там наверняка развлечение на карусели должно быть, опять же куча людей с детьми.
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20.12.2020 13:22 Відповісти
В Украине носить все это - не поприколу, говорит половина населения.
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20.12.2020 09:35 Відповісти
Оголошення: Степанов та Зеленський перемогли коронавірус! Тому вакцину купляти не будуть бо дорого та вже непотрібно. Степанов та Зеленський чемпіони!
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20.12.2020 08:43 Відповісти
Степанову статистику уборщица пишет?
крутит ней как президент лицом)
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20.12.2020 08:44 Відповісти
тем более не понятно с количеством тестов и сравнение их с количеством в другие дни...(ну чтоб понять с какого потолка данные)
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20.12.2020 08:58 Відповісти
Врачи отдыхают в сб и вс.Всех умерших оформят понедельником.Пора уже допетрить.Штат Техас .население 29млн Высокоразвитый и богатейший штат США.Оплот республиканцев.Жертв Ковида -более 25 000.Украина 41млн.Нищая.Жертв- около 17 тыщ.Наши врачи не зря кушают хлеб.Большинству из них-низкий поклон!.
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20.12.2020 09:31 Відповісти
врачи по-идее не отдыхают ни в субботу ни в воскресенье...ни днем ни ночью (это про нормальных дежурных врачей) а вот писари от медицины (типа администрации) те и работают с 9 до 18, с перерывом на обед. (это вроде и сарказм... но близкий к жизни)
ничего сравнивать не будем... ибо даже в одной больнице дни бывают разные с разной сложности случаями...а уж развитую в штатах и недобитую у нас медицину сравнивать не благодарное дело, тем более в наших допотопных условиях их медики не смогли б даже понять как это работает и чем у нас спасают (нет...конечно есть Феофания...и с десяток похожих на европейские клиники...но это на статистику по тестам и их количеству не сильно повлияет)
и кстати...это не оппозиция к Вашему коменту (а скорее как дополнение)
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20.12.2020 09:55 Відповісти
Данные с УП:
Всего проведено 5 248 720 тестов. Данные МОЗ Украины. Обновление: 19.12.2020 08:21

Всего проведено 5 280 954 теста. Данные МОЗ Украины. Обновление: 20.12.2020 08:30
(За сутки 32 234 теста, в обычные дни в два раза больше)
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20.12.2020 11:06 Відповісти
Шото за тарифы и цены все примолкли. Наверное все денег получили и теперь это неактуально.
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20.12.2020 08:52 Відповісти
а если прекратить тестировать, то COVID-19 будет побеждён быстрее, чем в США и Европе.
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20.12.2020 08:52 Відповісти
Ты у шведов спроси, они как раз пошли дорогой,о которой ты говоришь.
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20.12.2020 09:37 Відповісти
Врачи спокон вику лечили больных по симптоматике.Тесты брешут ,особенно ордынские.И кто лечит не по результатам тестов,которые приходят через 10 дней ,а по типичным признакам и первом недомогании добиваются выздоровления пациентов.Но главное -беречь себя ,своих и чужих стариков.
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20.12.2020 09:38 Відповісти
О победе коронавируса в новогоднюю ночь нам на телеединицах торжественно пошутит президент.
Кто-то подскажет на каком телеканале его поздравление не будут транслировать ?
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20.12.2020 11:01 Відповісти
Тести роблять лише важкохворим.
В якійсь області, черкаській чи чернігівській, здається 90 % позитивних тестів - а зазвичай показник тримається біля 30 %.
Тобто висновок - тестять лише з пневмоніями.
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20.12.2020 08:55 Відповісти
і то... багато за свої грошики - бо так швидше прийде відповідь (2-3 дня в частной лаборатории и 3-10 дней в несчастной (государственной) но бесплатно)
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20.12.2020 09:00 Відповісти
У нас семейные "тестируют" по тлф по симптомам типа "пей то и это, а станет хуже - звони!", но "официально" же нигде это не фиксируется!Болеет очень много знакомых, но по "их статистике" - 100-150 человек: кто в больничке лежит.
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20.12.2020 09:36 Відповісти
В Харькове трудно записаться к участковому.По записи попадёшь только через неделю-две.В Павлограде -в тот же день принимают.Родственницу с кучей сопутствующих заболеваний ,с двусторонней пневмонией вытянули с того света.Сейчас дома на реабилитации.И участковый и в ковидной больнице врачи делали всё грамотно и своевременно.На кислороде была.Результатов теста пока нет.
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20.12.2020 09:46 Відповісти
Вместо "умерли" нужно писать "оттестились".
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20.12.2020 08:58 Відповісти
неееее....
надо ещё хотя бы год для того что бы быдло начало ходить в масках!
пока у него пару родственников не сдохнет оно не прозреет для ношения масок...
- хотя всё равно будет занашивать маски до дыр .
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20.12.2020 09:11 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 116 человек

Это, примерно, 1 человек на 350 тысяч в сутки. О2ительная пандемия.
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20.12.2020 09:13 Відповісти
в России за 9 месяцев на 150 тысяч больше умерло. в Украине в сентябре на 5400. Самые плохие месяцы в статистике окятбрь и ноябрь. Есть и 100 процентов от 2019 года, например за месяц было 10 тысяч, стало 20 тысяч. Найдёшь статистику за октябрь и ноябрь 2020 итого сколько умерло пиши, сравним. в среднем человек на 300 в день по сравнению с 2019 получится
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20.12.2020 09:36 Відповісти
Степанов, вместо "трупы" надо писать "удержанные ковидом лица".
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20.12.2020 09:15 Відповісти
Интересно как Степашка будет оправдывать эпидемию опасного вируса, когда окажется, что общая смертность в этом году будет меньше, чем в прошлом.
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20.12.2020 10:19 Відповісти
Почему удалили..???
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20.12.2020 11:02 Відповісти
 
 