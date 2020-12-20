В Україні за добу від COVID-19 померли 116 осіб, виявлено 8 325 нових випадків, одужали - 6 626
В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 8 325 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19, видужали 6 626 осіб, померло 116 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 443 дитини і 306 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 037 людей, летальних випадків - 116, одужали 6 626 людей ", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.
Днем раніше, 19 грудня, повідомлялося про 11 742 нові випадки інфікування, 18 грудня було зафіксовано 12 630 нових хворих, 17 грудня в Україні було 12 047 нових випадків інфікування, 16 грудня - 10 622 нові випадки.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становила 964 448 осіб, 16 585 людей померли від COVID-19, одужали 581 162 особи.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (756), Одеській (814), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
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крутит ней как президент лицом)
ничего сравнивать не будем... ибо даже в одной больнице дни бывают разные с разной сложности случаями...а уж развитую в штатах и недобитую у нас медицину сравнивать не благодарное дело, тем более в наших допотопных условиях их медики не смогли б даже понять как это работает и чем у нас спасают (нет...конечно есть Феофания...и с десяток похожих на европейские клиники...но это на статистику по тестам и их количеству не сильно повлияет)
и кстати...это не оппозиция к Вашему коменту (а скорее как дополнение)
Всего проведено 5 248 720 тестов. Данные МОЗ Украины. Обновление: 19.12.2020 08:21
Всего проведено 5 280 954 теста. Данные МОЗ Украины. Обновление: 20.12.2020 08:30
(За сутки 32 234 теста, в обычные дни в два раза больше)
Кто-то подскажет на каком телеканале его поздравление не будут транслировать ?
В якійсь області, черкаській чи чернігівській, здається 90 % позитивних тестів - а зазвичай показник тримається біля 30 %.
Тобто висновок - тестять лише з пневмоніями.
надо ещё хотя бы год для того что бы быдло начало ходить в масках!
пока у него пару родственников не сдохнет оно не прозреет для ношения масок...
- хотя всё равно будет занашивать маски до дыр .
Это, примерно, 1 человек на 350 тысяч в сутки. О2ительная пандемия.