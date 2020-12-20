Бельгія слідом за Нідерландами призупиняє пасажирські авіаперельоти з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19

Влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирських авіарейсів із Великої Британії через виявлення у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Згодом стало відомо, що, починаючи з опівночі неділі, Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на нідерландське МОЗ.

"(Міністерство. - Ред.) рекомендує якнайбільше обмежити завезення цього штаму вірусу із Сполученого Королівства з допомогою обмеження або контролю за пасажирськими перевезеннями", - йдеться в заяві міністерства.

У зв'язку з цим влада як запобіжний захід ухвалила рішення про заборону пасажирських польотів із Британії в Нідерланди. Водночас влада вивчає ситуацію з іншими формами транспортного сполучення між двома країнами.

"Патогенна мутація COVID-19 циркулює у Сполученому Королівстві. Відомо, що вона поширюється легше і швидше. Її складніше виявити", - уточнили у відомстві.

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The Guardian нагадує, що в Нідерландах наразі через COVID-19 діє режим загальної ізоляції (до середини січня).

Пізніше бельгійський прем'єр-міністр Олександр Де Кроо в ефірі телеканалу VRT повідомив, що з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

"Ми поки не маємо остаточної думки", - заявив глава федерального уряду Бельгії, пояснюючи, що цей захід попередньо запроваджується на 24 години в очікуванні висновків вчених, які наразі зайняті вивченням цього питання.

За його словами, люди, які приїжджають із Великої Британії, якай так належить до "червоної зони" пандемії, потраплятимуть під пильне спостереження, щоб гарантувати виконання ними карантинних заходів.

"Ми надамо дуже чітку інформацію всім подорожувальникам щодо того, чого ми від них очікуємо", - сказав Де Кроо.

З огляду на те, що поїзди Eurostar із Великої Британії прибувають і до Франції, після чого їхні пасажири можуть прямувати до Бельгії, на всіх бельгійських автодорогах із Франції буде посилено превентивний контроль, додав прем'єр-міністр.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада вирішила з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що ухвалив рішення про "локдаун" переважно з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу не небезпечніший, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.