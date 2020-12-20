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Новини Коронавірус і карантин
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Бельгія слідом за Нідерландами призупиняє пасажирські авіаперельоти з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19

Бельгія слідом за Нідерландами призупиняє пасажирські авіаперельоти з Британії через виявлення там нового штаму COVID-19

Влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирських авіарейсів із Великої Британії через виявлення у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Згодом стало відомо, що, починаючи з опівночі неділі, Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на нідерландське МОЗ.

"(Міністерство. - Ред.) рекомендує якнайбільше обмежити завезення цього штаму вірусу із Сполученого Королівства з допомогою обмеження або контролю за пасажирськими перевезеннями", - йдеться в заяві міністерства.

У зв'язку з цим влада як запобіжний захід ухвалила рішення про заборону пасажирських польотів із Британії в Нідерланди. Водночас влада вивчає ситуацію з іншими формами транспортного сполучення між двома країнами.

"Патогенна мутація COVID-19 циркулює у Сполученому Королівстві. Відомо, що вона поширюється легше і швидше. Її складніше виявити", - уточнили у відомстві.

Читайте також: Італія повторно запроваджує жорсткий локдаун через COVID-19

The Guardian нагадує, що в Нідерландах наразі через  COVID-19 діє режим загальної ізоляції (до середини січня).

Пізніше бельгійський прем'єр-міністр Олександр Де Кроо в ефірі телеканалу VRT повідомив, що з опівночі неділі Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

"Ми поки не маємо остаточної думки", - заявив глава федерального уряду Бельгії, пояснюючи, що цей захід попередньо запроваджується на 24 години в очікуванні висновків вчених, які наразі зайняті вивченням цього питання.

За його словами, люди, які приїжджають із Великої Британії, якай так належить до "червоної зони" пандемії, потраплятимуть під пильне спостереження, щоб гарантувати виконання ними карантинних заходів.

"Ми надамо дуже чітку інформацію всім подорожувальникам щодо того, чого ми від них очікуємо", - сказав Де Кроо.

З огляду на те, що поїзди Eurostar із Великої Британії прибувають і до Франції, після чого їхні пасажири можуть прямувати до Бельгії, на всіх бельгійських автодорогах із Франції буде посилено превентивний контроль, додав прем'єр-міністр.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада вирішила з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що ухвалив рішення про "локдаун" переважно з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу не небезпечніший, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Автор: 

Велика Британія (5590) карантин (18172) Нідерланди (1567) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Та щось здається мені, що таких нових штамів набагато більше. Є випадки, коли у людей позитивний тест діагностують по третьому разу. Так який тоді сенс у вакцинах, коли вони не встигають за новими штамами?
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20.12.2020 11:04
+4
Ага) И Повторять каждие два месяца.
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20.12.2020 11:28
+2
Тако херней можно вечно пандемию подозревать. Он не страшнее но всем сидеть по норам)
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20.12.2020 11:29
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Та щось здається мені, що таких нових штамів набагато більше. Є випадки, коли у людей позитивний тест діагностують по третьому разу. Так який тоді сенс у вакцинах, коли вони не встигають за новими штамами?
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20.12.2020 11:04 Відповісти
Придется местным голландцам Рождество на Британских островах справлять. Будут вместе с нами Брекзит с новым годом праздновать, а потом внукам расказывать, каков он был, The Independence Day от брюссельских еврократов.
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20.12.2020 11:09 Відповісти
Ладно, польские, румынские, болгарские проститутки едут в юк, но какого хера голландцы едут батрачить на острова - мне непонятно.
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20.12.2020 11:17 Відповісти
голландцев не встречал, встречал бельгиек, а в университеты немцы прут, как будто тут им мёдом намазано.
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20.12.2020 11:32 Відповісти
Поехать шпили посмотреть в соседнюю страну у людей там естественное дело, єто у нас такое звучит подозрительно
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20.12.2020 16:16 Відповісти
Похоже, решение принято исключительно на основе бюрократической паранойи. Я сам не вникал в вопрос, но кажется, этот штамм появился там, где меньше всего ковида и делать выводы о его заразности или летальности, и необходимости карантина от него, пока преждевременно. Тоже мне новость - новый штамм вируса, imho.
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20.12.2020 11:14 Відповісти
им показалось мало они помурыжили людей, мало их подержали в заперти, мало напугали ---надо еще!
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20.12.2020 21:22 Відповісти
нет!
хватит барахтаться ибо за новыми штамами никакая вакцина не поспеет-переболеют все и вакцинированные и нет.!
- лучше сразу! идти в ифекционку и за бутылку просить заразить и не ждать трепетно симптомов, когда вирус в тебе размножится и тебя задыхающегося свезут в больничку умирать...
Заразился чуть чуть... тест... легкое лечение... иммунитет без всякой не понятной вакцины!
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20.12.2020 11:25 Відповісти
Ага) И Повторять каждие два месяца.
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20.12.2020 11:28 Відповісти
Через два - ещё рано. Заболеть не получится при всём желании ибо натуральный иммунитет это не вакцинная профанация...
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20.12.2020 11:37 Відповісти
писали , що імунітет після ковіду до півроку тримається .
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20.12.2020 14:38 Відповісти
Це мінімум! Ящо , перед виходомна на вулицю, робіти інгаляцію Декасаном й закапати їм же очі - вірогідність зараження зменьшується на 25% ...
Я так роблю...
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20.12.2020 16:01 Відповісти
Треба надівати на обличчя маску для плавання під водою, ймовірність зараження через слизову зменшується до 0%

Я так роблю...
Пофік хто шо думає
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20.12.2020 16:19 Відповісти
Гарна ідея !!!
З ТАКОЮ маскою у метро та транспорті ніхто не примусить купляти білет !!! .
Поліцаї не заарештують за сцяння на клумбі !!!
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20.12.2020 16:35 Відповісти
Правильно! Планета -- частная собственность и нечего черни по ней лазить!
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20.12.2020 21:24 Відповісти
Я в масці сварщика хожу в магазин. Теж не погано.
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20.12.2020 21:49 Відповісти
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20.12.2020 22:24 Відповісти
Та да, просто сразу приедет психиатричка
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21.12.2020 07:14 Відповісти
Тако херней можно вечно пандемию подозревать. Он не страшнее но всем сидеть по норам)
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20.12.2020 11:29 Відповісти
отвезите меня на другую планету от этих дураков
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20.12.2020 11:50 Відповісти
Британия начинает переименовываться в маленький НовоУханск.
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20.12.2020 14:37 Відповісти
Понятно, что паника быстро перекидывается на континент. Но вряд ли эти меры Бельгии, Нидерландов и других европейских стран спасут ситуацию... 2020-й -- перестань для жечь!!!
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20.12.2020 14:39 Відповісти
Надо же. Еще не успели прививки от старого штамма сделать а уже новый появился. Походу скоро все будут колоться каждый день как диабетики инсулином
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20.12.2020 14:42 Відповісти
Слово карантин.вже майже не вживають.Натомість.його замінили локдауном.Цікаво,яке ще слово придумають?
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20.12.2020 14:46 Відповісти
Есть такое слово! Но забанят, суки.
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20.12.2020 15:12 Відповісти
Жо....па?
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20.12.2020 15:15 Відповісти
О Ваня, так ось де ти проколовся!
Ти виявляється російський шпигун, бо по українські, правильно казати дупа!
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20.12.2020 16:12 Відповісти
Фу, який ти невихований. Я мав на увазі, що ЖОдного фоПА не залишиться після цього карантину. А у тебе одне в голові. Ех...
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20.12.2020 16:40 Відповісти
конфінмен у Франції
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20.12.2020 15:17 Відповісти
Штамм називається Брексіт. Мстя.
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20.12.2020 15:12 Відповісти
Десь прочитав_ народ з Лондону тікає...
Лєрка Облігація теж??
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20.12.2020 15:20 Відповісти
Так:
"Враги сожгли родную хату,
Убили всю ее семью.
Куда-ж теперь?.."
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20.12.2020 16:14 Відповісти
В неї там син навчається, то куди і навіщо їй тікати ?
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20.12.2020 16:26 Відповісти
" Сегодня существуют сотни, даже тысячи неизвестных нам разновидностей коронавируса. Просто в Британии, в отличие от других государств, за ними наблюдают. Действительно, найдены новые мутации в шиповидном белке, который является частью коронавируса. Именно эту часть атакует вакцина, и против нее формируются антитела. Тем не менее, речь не идет об одном антителе против всего шиповидного белка, но о многих различных антителах против различных компонентов шиповидного белка. Эффективность вакцины может несколько снизиться, но она не сократится с 95% до 0%".
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20.12.2020 15:26 Відповісти
Жители Лондона массово покидают город из-за нового вида коронависа
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be.html#more-120787
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20.12.2020 15:39 Відповісти
а у нас на днях відновили польоти до Британії з України
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20.12.2020 15:42 Відповісти
у нас всегда тупят.
Когда бриты уже вышли из ес, украинцы туда никак не могут войти...
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20.12.2020 17:20 Відповісти
Правильно, выдумывайте новые несуществующие опасности, а под этим предлогом отбирайте у людей права и свободы, загоняйте всех в стойло и кошмарьте без конца, это и есть новый мировой порядок.
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20.12.2020 16:18 Відповісти
Планета Земля частная собственность и нечего всякой черни свободно по ней шастать!
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20.12.2020 21:28 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b.html Меркель инициирует экстренное закрытие границы ЕС для британцев из-за нового штамма коронавируса
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20.12.2020 20:21 Відповісти
 
 