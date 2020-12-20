Кількість вірян серед української молоді знизилася на 15% за останні 10 років, - Епіфаній
За останні 10 років кількість вірян серед молодих людей в Україні знизилася на 15%.
Про це повідомив глава ПЦУ митрополит Київський Епіфаній в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Час загального навернення після радянського атеїзму вже минув. Тобто кожному священикові й архієрею на місці треба наполегливо працювати, залучаючи особливо молодь. Бо, згідно з останньою статистикою, за 10 років ми бачимо, що на 15% серед молоді менше стало вірян. І я акцентував увагу на тому, що потрібно знаходити нові якісь приклади, місії, навернення, просвітництва нашої української молоді. Адже з часом ми побачимо, що цей процес буде поглиблюватися", - сказав Епіфаній.
Він додав, що церква намагається "запропонувати таку модель, яка не обтяжувала б настільки людину, щоб людина виконувала хоча б мінімум" у духовній практиці.
"Коли ми вимагатимемо максимум, то ми можемо втратити взагалі. Потрібно, залучаючи молодь, робити все для того, щоб вони почувались духовно комфортно в суспільстві, в церкві. І тоді, звичайно, вони приходитимуть і будуть дієвими членами церкви", - вважає Епіфаній.
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Пожалуйста , не пишите мне чепухи ради блаблабла. Я пустых дискуссий не переношу.
И как у Вас одновременно в голову укладываются заповеди Христа и хамство?
Если человек ,творение,может создавать невероятные вещи,не поддающиеся обьяснению,то неужели Творец всего этого не может совершить непорочное зачатие,в чем сомневаеться вышеуказанный автор.
не веришь?
включи телевизор, тебе покажут
Насправді православна церква це більше склеп традицій ніж живий організм.
А те,що на 15% зросла кількість молоді, які вірить у науку і прогрес, а не начебто всемогутнє "щось", якому чомусь потрібні посередники для трасляції його хворих ідей - це гарно, дуже-дуже гарно.
27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; 28 так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония... https://bible.ru/ © Библия Онлайн, 2003-2020.
1. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. (До Євреїв 11:1)
1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. (Послание к Евреям 11:1).
Далі. Ти кажеш (с): "Потрібні знання"... Знання, мій опоненте, ти здатний набути, завдяки розуму, - так? Так. А розум у тебе звідки взявся, - сам по собі виник з нічого? Ні ж бо: Господь його нам дарує, - разом із Душею. Комусь більший (аби обдарований визнав існування Творця), комусь - менший (наприклад, тобі). Але в обох випадках власник, наділений Розумом має від Отця дозвіл і можливості на самовдосконалення шляхом невтомного розвитку, - аж до самої фізичної, тілесної смерті дитини Божої(!) - та в жодному випадку не раба, - ні, що ви! Хто вам таке сказав , - попи? Женіть їх взаший із свого життя. Залишаючи в ньому виключно живого Христа, а не заціловану ікону, хрестик з розп'яттям на шиї, - чи запалену від "благодатного.вогня" свічку/ладанку. Бо ж то пусте. Язичницькі забобони від сивої дотрипільської чи скіфської прадавнини: перуна, хора, ярила, дажбога, велеса, стрибога, леля - Бог зна ще там кого з того чисельного сонму ідолів. Хто там старшим був між ними, - доречі?..https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
- рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом свершал духовное подвижничество аж 16 дней;
- молитвенный подвиг в чине иеродиакона вершил целых 14 дней;
- на долгих 1 месяц 25 дней продлилось служение в чине иеромонаха;
- бесконечные 1 год 7 месяцев 6 дней влачилось служение в чине архимандрита;
- аж на 2 года 3 месяца 3 дня затянулось служение в чине епископа;
- чуть бодрее пролетели 1 год 5 месяцев 5 дней в чине архиепископа;
- и уже 7-ой годочек как митрополит.
Один другого круче
И каждый знал правду
И каждый был лучше
Лучше того,шо был прежде..
У нас на Земле,сегодня эра Бога Исуса,Магомеда,Будды.Раньше были другие Боги:Зевс с гаремом,Ра с пирамидами,кровавый Один с крыльями из ребёр и т.д и т.п.Могли ли поклоняющиеся в то время,этим Богам люди представить себе,що их Богов ждёт забвение?Врядли.Так будет и с сегодняшними Богами.
Зомби.Крематорий https://youtu.be/ryU1KDXmP7k