Кількість вірян серед української молоді знизилася на 15% за останні 10 років, - Епіфаній

За останні 10 років кількість вірян серед молодих людей в Україні знизилася на 15%.

Про це повідомив глава ПЦУ митрополит Київський Епіфаній в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Час загального навернення після радянського атеїзму вже минув. Тобто кожному священикові й архієрею на місці треба наполегливо працювати, залучаючи особливо молодь. Бо, згідно з останньою статистикою, за 10 років ми бачимо, що на 15% серед молоді менше стало вірян. І я акцентував увагу на тому, що потрібно знаходити нові якісь приклади, місії, навернення, просвітництва нашої української молоді. Адже з часом ми побачимо, що цей процес буде поглиблюватися", - сказав Епіфаній.

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Він додав, що церква намагається "запропонувати таку модель, яка не обтяжувала б настільки людину, щоб людина виконувала хоча б мінімум" у духовній практиці.

"Коли ми вимагатимемо максимум, то ми можемо втратити взагалі. Потрібно, залучаючи молодь, робити все для того, щоб вони почувались духовно комфортно в суспільстві, в церкві. І тоді, звичайно, вони приходитимуть і будуть дієвими членами церкви", - вважає Епіфаній.