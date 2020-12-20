Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся

Україні необхідно зосередитися на розвитку інфраструктурних проєктів. Будівництво доріг під час пандемії дозволило врятувати величезну кількість життів.

Про це в інтерв'ю The New York Times заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Необхідно створювати інфраструктуру - це вітрина. Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші медики почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А у нас, на жаль, таке було: на сході України була велика пожежа, і траплялися випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива", - зазначив Зеленський.

Водночас глава держави підкреслює, що в поточному році в Україні зроблено чотири тисячі кілометрів доріг, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років.

"За рік зробили вдесятеро більше, ніж за десять років загалом. Це, я вважаю, правильний крок", - додав він.

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"Скажу чесно, я цим дуже пишаюся. Вважаю, що тут всі ми спрацювали. Не можна зупинятися. У нас справді є шанс за чотири-п'ять років побудувати в Україні всі інфраструктурні вузли. Ми побудували багато мостів, що теж важливо. До речі, інфраструктуру розбудовуємо, починаючи зі сполучення з окупованими територіями. Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми побудували мости, відкривали КПВВ (контрольно-пропускні пункти). Цього не було. Те саме зробили на території, прилеглій до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ. Люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ", - додав президент.