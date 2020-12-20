Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся
Україні необхідно зосередитися на розвитку інфраструктурних проєктів. Будівництво доріг під час пандемії дозволило врятувати величезну кількість життів.
Про це в інтерв'ю The New York Times заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Необхідно створювати інфраструктуру - це вітрина. Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші медики почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А у нас, на жаль, таке було: на сході України була велика пожежа, і траплялися випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива", - зазначив Зеленський.
Водночас глава держави підкреслює, що в поточному році в Україні зроблено чотири тисячі кілометрів доріг, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років.
"За рік зробили вдесятеро більше, ніж за десять років загалом. Це, я вважаю, правильний крок", - додав він.
"Скажу чесно, я цим дуже пишаюся. Вважаю, що тут всі ми спрацювали. Не можна зупинятися. У нас справді є шанс за чотири-п'ять років побудувати в Україні всі інфраструктурні вузли. Ми побудували багато мостів, що теж важливо. До речі, інфраструктуру розбудовуємо, починаючи зі сполучення з окупованими територіями. Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми побудували мости, відкривали КПВВ (контрольно-пропускні пункти). Цього не було. Те саме зробили на території, прилеглій до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ. Люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ", - додав президент.
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Ххххххххххххххххххх
Чем тьі гордишься, чмо зеленое? Тем, что по приезду в больницу люди умрут от того, что тьі, поц, весной встречал "Мрію" для "Епіцентра", распродал резервньійй фонд, а потом покупал втридорога у Китая? Тем, что деньги для борьбьі с пандемией вьі, твари, вбухали в дороги, а люди теперь от нехватки ИВЛ в больницах умирают?
Етим тьі, чмо, гордишься? Запомни, козел: Украина никогда не будет гордиться тем, что тьі бьіло у власти, а будет вспоминать как позорньій етап своей истории.
Гордун, ***
все відносно
зокрема поняття "величезна кількість"
творчі люди ,котрими, звичайно, є і шоу-мени мають мають властивість перебільшувати.
Декотрі-ВЕЛИЧЕЗНУ
оно даже не понимает о чем квакает !!!
там они реальные, а здесь один -3,14 дёж.
Чтобы увидеть "латки", не стоило взбираться на Пизанскую башню.)) Впрочем оттуда конечно виднее.
Первая автострада в мире была построена в Италии 26.03.1923 г.
Те, кто против строительства дорог в стране, не имеют автомобилей и не имеют представления об ужасе ситуации в Украине! Вы идёте в Европу, где 75% населения (по крайней мере в Италии) имеют машины. Или в азиопу?
Суммарно на строительство дорог только за один 2020 год предусмотрено 124,9 млрд грн бюджетных и заемных средств. Планируется ввести в эксплуатацию 4 тысячи км дорог.
(Не забываем, что в текущем году каждая четвертая гривна расходов бюджета - это гривна «в долг»).
И для сравнения. С 2014 до 2019 годы (т.е. за 6 лет) было введено в эксплуатацию 9 743 км дорог.
И на это потрачено около 90 млрд грн.
Кто-то не лох. А мы тогда кто? Думай-те!
І зебіли теж молодці - ні вони, ні порохоботи не оцінили самого основного моменту, про який в інтерв'ю самому The New York Times заявив
президент України Володимир Зеленський, і через який
почалося Велике Будівництво та розбудова інфраструктури - люди з окупованих
територій (пряма мова) «приїжджають, вони можуть там отримати всі
адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ»
Источник: https://censor.net/ru/n3238002
А ви про якісь дороги, швидкі, кисень в лікарнях... ЛЮДЯМ ДУШ ПРИЙНЯТИ ТРЕБА!!!
Як же ви, зебіли, палитесь на брехні...
А к знакомой сутки!!! Пр ехала мадифина катастроф.. Сатурация 45..
Зеленский ты урод..
При чем тут дороги????
Господи.. Да при СССР казаки и колики ездили по клубам и спасали людей.. А врачи пеши, ком ходили через лесок.. Прикинь!!! Что ты большое.. Откуда вы вылезли?
Тебе яйца не мешают при ходьбе.. Хотя о чем чем я.. У тебя их нет.. Ты евнух.. Прислуживающих каломойскому. Который давно твои яйца пришемил и держит))) ты рожу свою видел???? Ламброзо отдыхает... Хотя большое спасибо народу необразованному выбрать такое чМо.. Это надо быть просто безмозглыми созданияии..
https://gordonua.com/news/politics/kortezh-zelenskogo-narushaet-pdd-kogda-vezet-ego-domoy-shemy-1511701.html
Навіть не підорюючи, що країна з "найвеличнішим" котиться в сраку, по всім показникам, в порівнянні з попередниками.
Відкриваємо звіт Укравтодора за 2 грудня 2020: «За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів.»
Оновив! Не побудував, а саме оновив! І в цьому є величезна різниця, бо оновлення дороги, ремонт, незрівнянно дешевші, ніж будівництво! 2018р. -- відремонтовано 3800км; 2017р. -- 2100км; 2016р. -- 900км.
Це - дані Укравтодора і колишнього прем'єр-міністра. Уже за три роки більше, ніж у 2020! І тоді не довелося відривати гроші від медицини, як при Зеленському, і кілометр - саме, підкреслюю, на будівництві єдиної нової траси Решетилівка-Дніпро, коштував втричі менше, ніж при Зеленському.
А от що добре вміє Зеленський і ті, хто при ньому - це брехати і красти. Брехати і красти.
Вопрос: Где болеют люди? Ответ: В городах.
Вопрос: Какие дорогие строят за деньги ковидного фонда? Ответ: Те что вне больших городов, типа "трасса Харьков-Киев".
Вопрос: За чьи же деньги ремонтируются дороги в городах? Ответ: За счет бюджета города. И никак иначе, так прописано в законе.
Вывод: Скорая помощь не пользуется дорогами, которые строят за деньги ковидного фонда.
Вывод: Зеленский ******.
Правда заключается в том, что "Велике будівництво" - это https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html большая коррупционная схема , на которой наживается окружение Зеленского с его разрешения.