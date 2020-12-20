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Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся

Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся

Україні необхідно зосередитися на розвитку інфраструктурних проєктів. Будівництво доріг під час пандемії дозволило врятувати величезну кількість життів.

Про це в інтерв'ю The New York Times заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Необхідно створювати інфраструктуру - це вітрина. Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші медики почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А у нас, на жаль, таке було: на сході України була велика пожежа, і траплялися випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива", - зазначив Зеленський.

Водночас глава держави підкреслює, що в поточному році в Україні зроблено чотири тисячі кілометрів доріг, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років.

"За рік зробили вдесятеро більше, ніж за десять років загалом. Це, я вважаю, правильний крок", - додав він.

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"Скажу чесно, я цим дуже пишаюся. Вважаю, що тут всі ми спрацювали. Не можна зупинятися. У нас справді є шанс за чотири-п'ять років побудувати в Україні всі інфраструктурні вузли. Ми побудували багато мостів, що теж важливо. До речі, інфраструктуру розбудовуємо, починаючи зі сполучення з окупованими територіями. Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми побудували мости, відкривали КПВВ  (контрольно-пропускні пункти). Цього не було. Те саме зробили на території, прилеглій до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ. Люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ", - додав президент.

Автор: 

дороги (3061) Зеленський Володимир (23832)


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Топ коментарі
+54
Пошло брехать,чмо зеленое...
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20.12.2020 11:42
+41
Особенно мне нравится когда на дорогах, сделанных в 2017-2018 годах, висят таблички "большого строительства". Скромно так присвоено чужое. Или когда в большую стройку включают улицы, отремонтированные за средства местных бюджетов.
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20.12.2020 11:50
+24
Зеленский о строительстве дорог во время пандемии: Сейчас не за сутки можно доехать, а за минуты. Я этим очень горжусь - Цензор.НЕТ 6698
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20.12.2020 11:45
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когда ты спсдл миллиард, тебе есть чем гордится.
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20.12.2020 12:31 Відповісти
"дурень думкою багатіє"(с)
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20.12.2020 12:37 Відповісти
Расстояние в 20 км от районного центра до села в нашем районе скорая может доехать минимум за полтора часа. Этим гордится, прости Господи за выражение, "президент"
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20.12.2020 12:37 Відповісти
Падло.Проїхалося б воно по тій,що біля мене.
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20.12.2020 12:38 Відповісти
опять кокса чмо перенюхало
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20.12.2020 12:54 Відповісти
По сравнению с этим тупым мудаком, Януковощь просто подарок был.
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20.12.2020 12:56 Відповісти
Зеленский о строительстве дорог во время пандемии: Сейчас не за сутки можно доехать, а за минуты. Я этим очень горжусь
Ххххххххххххххххххх
Чем тьі гордишься, чмо зеленое? Тем, что по приезду в больницу люди умрут от того, что тьі, поц, весной встречал "Мрію" для "Епіцентра", распродал резервньійй фонд, а потом покупал втридорога у Китая? Тем, что деньги для борьбьі с пандемией вьі, твари, вбухали в дороги, а люди теперь от нехватки ИВЛ в больницах умирают?
Етим тьі, чмо, гордишься? Запомни, козел: Украина никогда не будет гордиться тем, что тьі бьіло у власти, а будет вспоминать как позорньій етап своей истории.
Гордун, ***
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20.12.2020 12:59 Відповісти
Будівництво доріг під час пандемії дозволило врятувати величезну кількість життів.

все відносно
зокрема поняття "величезна кількість"

творчі люди ,котрими, звичайно, є і шоу-мени мають мають властивість перебільшувати.
Декотрі-ВЕЛИЧЕЗНУ
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20.12.2020 13:06 Відповісти
Одне питання : а зе , це творча людина ?
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20.12.2020 17:15 Відповісти
Ну это же БРЕД - строятся дороги государственного значения между областями и Киевом(за редким исключением) - какие скорые?Какие пожарные? Скорая должна доехать за 10-15 минут - они все ездяют по райцентрам - по убитым и десятками лет не ремонтируемых дорогах - и пожарные также....Заехать в любой небольшой райцентр - городок или пгт - там же вроде токо что Вторая Мировая закончилась - дорог нету - инфроструктуры нету....Там же мрак и жуть...
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20.12.2020 13:09 Відповісти
Дайте ему селедки.
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20.12.2020 13:09 Відповісти
летели два крокодила...один на север, другой фиолетовый...
оно даже не понимает о чем квакает !!!
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20.12.2020 13:10 Відповісти
дороги начали строить при Гройсмане, а воно присваивает себе победы.
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20.12.2020 13:13 Відповісти
Эээ... Хотелось бы узнать пример дороги, по которой раньше надо было ехать сутки а теперь минуты.
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20.12.2020 13:13 Відповісти
На тот свет.
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20.12.2020 13:24 Відповісти
Сутки это если на волах. Он просто забыл уточнить.
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20.12.2020 13:26 Відповісти
Почти , как Гитлер со своими автобанами, только

там они реальные, а здесь один -3,14 дёж.
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20.12.2020 13:20 Відповісти
Говорят что у евреев из-за кровосмешения рождаются или умные или дебилы. Зескот выбрал дебила. Быдло выбрало дебила-символично.
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20.12.2020 13:22 Відповісти
Вина этого недоразумения никакая по сравнению с виной 73% быдлоты.
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20.12.2020 13:28 Відповісти
Совсем плохо с арифметикой.) Как четыре тысячи километров дорог в этом году, могут превышать общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет.? Если только за 2016-2019, в Украине восстановили 10 000 км автодорог. Если учесть, что возобновление и строительство дорог в 2019 году осуществлялось финансированием и оформленными тендерами,еще Гройсманом, то нечего примазываться.
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20.12.2020 13:24 Відповісти
Пардон, но ваше *восстановили* мы видели. Оно было *залатали*! Тяп - ляп, короче.
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20.12.2020 13:30 Відповісти
Тоже пардон, но это не мое" восстановили", а министра инфраструктуры.
Чтобы увидеть "латки", не стоило взбираться на Пизанскую башню.)) Впрочем оттуда конечно виднее.
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20.12.2020 14:07 Відповісти
https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/prima-autostrada-del-mondo-in-italia-19789/

Первая автострада в мире была построена в Италии 26.03.1923 г.
Те, кто против строительства дорог в стране, не имеют автомобилей и не имеют представления об ужасе ситуации в Украине! Вы идёте в Европу, где 75% населения (по крайней мере в Италии) имеют машины. Или в азиопу?
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20.12.2020 13:28 Відповісти
Шикарный выбор для 73% - в место кислородных установок для больных короной по всей Украине - построил 10 км. дороги на погост.
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20.12.2020 13:37 Відповісти
Вот где главные рекорды эпохи коронавируса!Twк terFaС моей точки зрения, достижения и установления рекордов в условиях коронавируса, экономического коллапса - в неприкрытом воровстве денег, выделяемых под строительство дорог.Проанализируйте сами. Так не врал и не крал даже Янукович!
Суммарно на строительство дорог только за один 2020 год предусмотрено 124,9 млрд грн бюджетных и заемных средств. Планируется ввести в эксплуатацию 4 тысячи км дорог.
(Не забываем, что в текущем году каждая четвертая гривна расходов бюджета - это гривна «в долг»).
И для сравнения. С 2014 до 2019 годы (т.е. за 6 лет) было введено в эксплуатацию 9 743 км дорог.
И на это потрачено около 90 млрд грн.
Кто-то не лох. А мы тогда кто? Думай-те!
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20.12.2020 13:37 Відповісти
Я недавно проехал за 2 часа 80 км.В николаевской обоасти.Расстояние между двумя переездами через Днепр 250км!(Каховская ГЭС - Днепрогэс).Центр Европы,есть чем гордиться главе космической державы с диснейлендом в голове.
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20.12.2020 13:48 Відповісти
От кляті порохоботи.... Усе їм не вгодиш - то кілометрів замало, то мільйонів забагато...
І зебіли теж молодці - ні вони, ні порохоботи не оцінили самого основного моменту, про який в інтерв'ю самому The New York Times заявив
президент України Володимир Зеленський, і через який
почалося Велике Будівництво та розбудова інфраструктури - люди з окупованих
територій (пряма мова) «приїжджають, вони можуть там отримати всі
адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ»
Источник: https://censor.net/ru/n3238002
А ви про якісь дороги, швидкі, кисень в лікарнях... ЛЮДЯМ ДУШ ПРИЙНЯТИ ТРЕБА!!!
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20.12.2020 13:50 Відповісти
Схоже, що "найвеличніший" претендує на звання "Великого будівничого".
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20.12.2020 13:51 Відповісти
Во всём этом Львиная доля заслуги ПО СТРОИТЕЛьТСТВУ ДОРОГ У Саакашвили-40-50 %, (Он подсказал где найти деньги на дороги и разбудил спящий кабинет министров гройсмана), заслуга ПОРОШЕНКО и гройсмана на 30-40 %, И ЛИШЬ 10-20% заслуга ТРЕТЬЕСОРТНОГО КЛОУНА Зеленского! ТАК, ЧТО НЕЧЕГО СЕБЕ ПРИСВАИВАТЬ ЧУЖИЕ ЗАЛУГИ!! Тем более , что многие дороги имели переходящий строк строительства!!
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20.12.2020 14:03 Відповісти
Дякую і підтримую Президента Зеленського за його надважливу программу розвитку дорожньої інфраструктури України. Розвиток дорожньої інфраструктури дає відчутний синергічний ефект в розбудові економіки та промисловості України. Нарешті, гроші не були вкрадені або спущені на унітаз, як того радять деяки кремлівські посіпаки, а були інвестовані в стратегічні галузі нашої держави.
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20.12.2020 14:06 Відповісти
Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся - Цензор.НЕТ 3223
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20.12.2020 14:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/274003 - "Нарешті, гроші не були вкрадені або спущені на унітаз......."

Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся - Цензор.НЕТ 6088
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20.12.2020 14:53 Відповісти
мабуть забули зобразити в цій жабі надходження 80 млрд грн штрафу від РФ?
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20.12.2020 16:46 Відповісти
штраф від Газпрому надійшов в грудні 19-го (першим траншем) і в січні 20-го - другим. Гугли, хоча би...

Як же ви, зебіли, палитесь на брехні...
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21.12.2020 07:59 Відповісти
Да?????ко мне скорая не приехала.. Отдыхала наверно на киевский дорогах...
А к знакомой сутки!!! Пр ехала мадифина катастроф.. Сатурация 45..
Зеленский ты урод..
При чем тут дороги????
Господи.. Да при СССР казаки и колики ездили по клубам и спасали людей.. А врачи пеши, ком ходили через лесок.. Прикинь!!! Что ты большое.. Откуда вы вылезли?
Тебе яйца не мешают при ходьбе.. Хотя о чем чем я.. У тебя их нет.. Ты евнух.. Прислуживающих каломойскому. Который давно твои яйца пришемил и держит))) ты рожу свою видел???? Ламброзо отдыхает... Хотя большое спасибо народу необразованному выбрать такое чМо.. Это надо быть просто безмозглыми созданияии..
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20.12.2020 14:07 Відповісти
отримуйте плоди реформації медицини від пані Супрун.
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20.12.2020 16:47 Відповісти
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21.12.2020 09:52 Відповісти
В Белоррусии дороги лучше Владимир Александрович.
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20.12.2020 14:58 Відповісти
В Белорусии диктатура , там воруют меньше, и боятся больше, Валерий Семейный
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20.12.2020 16:37 Відповісти
так точно, но платніе они там.
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20.12.2020 16:48 Відповісти
Переезжайте в совковую "Белоруссию" и живите там под колхозной--кгбистской диктатурой. Одним ватным совком в Украине будет меньше.
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20.12.2020 17:38 Відповісти
скотина...
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20.12.2020 15:05 Відповісти
Найчесніша людина - зеленський разом із 73% виборців (разом) збирають найчеснішим ротом гроші на тепловізори для Української Армії у 2014 році.
Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся - Цензор.НЕТ 7340
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20.12.2020 15:05 Відповісти
Зеленський про будівництво доріг під час пандемії: Зараз не за добу можна доїхати, а за хвилини. Я цим дуже пишаюся - Цензор.НЕТ 4703
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20.12.2020 15:14 Відповісти
Вот видите, как здорово? Теперь скорая довезёт больного в больницу за считанные минуты. Правда, это больной склеит ласты из-за отсутствия лекарств, но это уже мелочи. Во всяком случае для Зеленского и его правительства
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20.12.2020 16:06 Відповісти
На президентском кортеже? Вот уж достижение.
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20.12.2020 16:10 Відповісти
Зеля, у декого на маршрутку грошей немає, бо ти в них останнє вкрав і розпиляв зі своїми бородатими бабунями, а ти тут втираєш наріду про свої перемоги.
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20.12.2020 16:12 Відповісти
Ага, Вова, если вот так ездить:
https://gordonua.com/news/politics/kortezh-zelenskogo-narushaet-pdd-kogda-vezet-ego-domoy-shemy-1511701.html
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20.12.2020 16:24 Відповісти
Дороги таки делают и даже на самых тяжелых участках.
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20.12.2020 16:35 Відповісти
Деякі виборці можуть подавитись, заковтнувши велику порцію брехні від політика.
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20.12.2020 16:37 Відповісти
При Зеленском дороги стали лучше, прошла админреформа, жертв в Донецке стало меньше, он не ворует, не сучится. Если Зеленский начнет реально "бодать" коррупцию то можно считать его лучшим президентом Украины на данном этапе.
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20.12.2020 16:42 Відповісти
К стати админреформа не удалась не одному президенту до Зеленского. Безсмертного вообще чуть не побили при попытке агитации за реформу у себя на родине.
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20.12.2020 16:45 Відповісти
Задача єтого издания и его ботов - замалчивать достижения Президента Зе!, и всячески очернять его работу, клеймить по чем зря любіе его начинания, ничтоже сумящеся о том, какое наследство он получил от папередников.
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20.12.2020 16:54 Відповісти
тільки чистопородний 73/43%зебіл, такий, як https://censor.net/ru/user/274003 - може дозволити собі натякати на досягнення "найвеличнішого", вважаючи їх позитивними в порівнянні з результатами роботи урядів Яценюка і Гройсмана, парламентської коаліції БПП+НФ і президентів Турчинова та Порошенка.
Навіть не підорюючи, що країна з "найвеличнішим" котиться в сраку, по всім показникам, в порівнянні з попередниками.
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21.12.2020 07:55 Відповісти
Таке ж несеш , як і твоє зе . А завдяки таким ідіотам люди продовжують жити в совку , де виживають тільки ті , що крадуть та брешуть .
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20.12.2020 16:55 Відповісти
Во всем остальном мире выживают те что воруют и лгут, и поэтому нужна судебная реформа. А это ооооооооооочень сложное дело. Желаю Зе удачи в этом деле,и не обращять вниманя на таких как ты.
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20.12.2020 17:00 Відповісти
Пане, ви хейтер - це зрозуміло. Але ж все ж таки постарейтесь без хамства.
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20.12.2020 17:20 Відповісти
Не потрібно так багато писати - у Вас "президент" зє і це все пояснює . Для Українців зє президентом ніколи не буде .
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20.12.2020 18:21 Відповісти
Владимир Александрович! Давай судебную реформу!!!!!!! А то барыги от власти реально все стырят. Вспомните своего отца он ведь реально терпеть не может все ,что связано с коррупцией.
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20.12.2020 16:48 Відповісти
Майже за 2 роки - жодної розумної фрази ! Пишуть : "що воно курить або нюхає ?" , а насправді просто дуже тупе , заточене від народження брехати та красти .
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20.12.2020 16:50 Відповісти
Не держи всех за лохов.
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20.12.2020 16:54 Відповісти
Да и какую ты фразу хочешь услышат? Давай я тебе скажу.
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20.12.2020 16:55 Відповісти
Еще нужно как то на законодательном уровне ограничить по зарплатам барыг из местных советов. А то там реально беспредел. Все это как мне кажется можно сделать. Удачи Зеленскому. И пусть поменьше обращает внимание на вывал словесной вони в его адрес.
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20.12.2020 16:53 Відповісти
Навчись писати без помилок , а потім будеш комусь щось пропонувати . І ще . Спілкуйся з Українцями на Українській мові . І на цьому твоя писанина на цьому сайті закінчилася - йди дивитися сватів і слугу в кварталі
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20.12.2020 17:07 Відповісти
У тебя страну стырят не сегодня так завтра, если уже не стырили, а ты все про мову талдычишь, сдается мне что ты русский провокатор.
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20.12.2020 19:51 Відповісти
Мені з тобою все зрозуміло. Скільки тобі коштів платять за твої провокації?
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20.12.2020 19:54 Відповісти
Как я понимаю Зеперезидент имеет в виду что теперь можно быстрее доехать до кладбища...
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20.12.2020 17:00 Відповісти
Ну кому куда)))
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20.12.2020 17:01 Відповісти
Тебе в спам
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20.12.2020 17:19 Відповісти
Хм.. а я собі уявляю що породіллю до пологового будинку швидше привезти або людину з інфарктом до реанімації....
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20.12.2020 17:17 Відповісти
Ну это кому куда))))
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20.12.2020 22:31 Відповісти
Мені одному хочеться натовкти пикою цього ишака на трассі Н08?
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20.12.2020 19:09 Відповісти
Ты вынеси сначала мусор из дому ,а потом будешь критиковать президента за небольшой участок дороги.
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20.12.2020 19:30 Відповісти
hbnfg пащу свою прикрий ботяра бо з твоєї пащі гівном тхне
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20.12.2020 22:00 Відповісти
Ты наверное наркоман,у тебя глюки.Запахи через интернет и монитор не передаются. А может русский провокатор.
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20.12.2020 22:30 Відповісти
глюки в тебе, бот кремлядський, з VPNами
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21.12.2020 07:47 Відповісти
Куда доехать за минуты? До цвинтаря? Какая большая забота президента об украинцах. Вместо бесплатного лечения заболевших ковидом. И обеспечение кислородными масками всех нуждающихся в них,а не одна на несколько человек. Сколько жизней из-за этого оборвалось. Клоун, он и есть клоун. Только этот клоун - очень циничный клоун.
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20.12.2020 22:34 Відповісти
А что сегодня день зеленого пропагандиста что остапа так понесло
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20.12.2020 23:28 Відповісти
Ойц! Сам себе не похвалиш, то ніхто окрім мами Рими і не похвалить.
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21.12.2020 00:12 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/zelenskij-breshe-v-interv-ju-nju-jork-tajmz.html Перейшов з відосиків на світовий рівень. Безапеляційно заявив про 4 тисячі кілометрів побудованих доріг. Цитата «За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі.»

Відкриваємо звіт Укравтодора за 2 грудня 2020: «За 2020 рік Укравтодор оновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів.»
Оновив! Не побудував, а саме оновив! І в цьому є величезна різниця, бо оновлення дороги, ремонт, незрівнянно дешевші, ніж будівництво! 2018р. -- відремонтовано 3800км; 2017р. -- 2100км; 2016р. -- 900км.
Це - дані Укравтодора і колишнього прем'єр-міністра. Уже за три роки більше, ніж у 2020! І тоді не довелося відривати гроші від медицини, як при Зеленському, і кілометр - саме, підкреслюю, на будівництві єдиної нової траси Решетилівка-Дніпро, коштував втричі менше, ніж при Зеленському.
А от що добре вміє Зеленський і ті, хто при ньому - це брехати і красти. Брехати і красти.
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21.12.2020 08:46 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2831886957025811&id=100006136038244 Марк Савчук :
Вопрос: Где болеют люди? Ответ: В городах.
Вопрос: Какие дорогие строят за деньги ковидного фонда? Ответ: Те что вне больших городов, типа "трасса Харьков-Киев".
Вопрос: За чьи же деньги ремонтируются дороги в городах? Ответ: За счет бюджета города. И никак иначе, так прописано в законе.
Вывод: Скорая помощь не пользуется дорогами, которые строят за деньги ковидного фонда.
Вывод: Зеленский ******.

Правда заключается в том, что "Велике будівництво" - это https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html большая коррупционная схема , на которой наживается окружение Зеленского с его разрешения.
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21.12.2020 09:41 Відповісти
...за два дня столько набрехал , такое очущение , что он сц уко просто издевается!!))
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21.12.2020 10:25 Відповісти
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