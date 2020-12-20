За добу через COVID-19 у Києві померли 14 осіб, виявлено 756 нових випадків, серед захворілих 25 медиків, - Кличко

За минулу добу, 19 грудня, у Києві виявили ще 756 хворих на коронавірус. 14 киян померли через COVID-19.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Кличка, захворіли 415 жінок віком від 18 до 85 років, 281 чоловік віком від 18 до 88 років, 26 дівчаток від 2 до 17 років і 34 хлопчики від 4 до 17 років. Крім цього, зазначається, що серед хворих - 25 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнтів, решта - на самоізоляції під наглядом медиків.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби зафіксовано в Дарницькому районі - 216, у Дніпровському - 170. У Подільському районі - 79", - зазначає Кличко.

Підтверджених випадків захворювання COVID-19 наразі в Києві вже 100 450. Загалом коронавірус забрав життя 1 713 киян.

Читайте також: За добу через COVID-19 у Києві померли 17 осіб, виявлено 1 658 нових випадків, серед хворих 106 дітей і 66 медиків, - Кличко. КАРТА