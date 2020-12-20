Британська влада запізнилися із запровадженням локдауну. Ці заходи викликають розчарування, - мер Лондона Хан
Уряд Великої Британії на тлі ситуації з коронавірусом запізнився із запровадженням локдауну в Лондоні, і населення тепер, схоже, менше прислухатиметься до закликів влади.
Про це заявив британській телерадіокорпорації BBC мер Лондона Садік Хан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я побоююся, що це (термін запровадження заходів. - Ред.) ускладнило для людей на зразок мене завдання просити населення слухати нас, коли ми регулярно змінюємо нашу позицію", - сказав мер.
Він зазначив, що нові обмежувальні заходи стали "ударом" для тих, хто хотів провести різдвяні свята з родичами, і для бізнесу, який бажав отримати прибуток хоча б в останні дні непростого 2020 року. На його думку, локдаун викликав у громадськості "муки, розпач, тугу і розчарування".
Водночас мер закликав лондонців виконувати розпорядження влади, підкресливши, що нинішня завантаженість столичних лікарень пацієнтами з COVID-19 настільки ж висока, як під час піку коронавірусу у квітні.
Водночас міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок заявив телеканалу Sky news, що нові обмеження, під дію яких потрапили мільйони людей в Англії, можуть зберегтися аж до широкого застосування вакцини проти COVID-19.
"Буде дуже важко контролювати (ситуацію. - Ред.), поки у нас не буде розподілу вакцини", - сказав він.
Міністр попередив, що, хоча вакцинація вже почалася, на країну чекають "кілька складних місяців". Він згадав тему з виявленням нового різновиду коронавірусу в Англії, заявивши, що в таких умовах необхідно задіяти вже традиційні протиепідемічні заходи: носіння масок і дотримання дистанції.
Місцеві ЗМІ нагадують, що британська Національна служба охорони здоров'я планувала вакцинувати всіх жителів в Англії до початку квітня 2021 року. Аналогічні програми запущено в Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії. За перший тиждень масової вакцинації в Британії щеплення проти коронавірусу зробили понад 137 тис. людей. Британська влада використовує вакцину, розроблену американською компанією Pfizer спільно з німецькою BioNTech. Ефективність препарату, за підсумками фінальних клінічних випробувань, становить 95%.
Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада вирішила з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що ухвалив рішення про "локдаун" переважно з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу не небезпечніший, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.
У Шотландії та Уельсі також повідомили про плани посилення обмежувальних заходів. У випадку з Шотландією це станеться після Різдва. В Уельсі локдаун запровадили в ніч на неділю.
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