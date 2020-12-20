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"Марш народного трибуналу" в Мінську: силовики Лукашенка стягують спецтехніку і рапортують про перших затриманих

Сьогодні, 20 грудня, в столиці Білорусі відбудеться акція "Марш народного трибуналу".

Про це повідомляється на телеграм-каналі NEXTA-Live, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Також публікується список рекомендованих місць збору в Мінську і вулиць для "гуляння колон".

За інформацією Радыё Свабода, в різних районах Мінська з самого ранку люди збираються в колони і утворюють "ланцюжки солідарності".

Водночас порталу Tut.by читачі повідомляють про спецтехніку силовиків, стягнуту до різних місць збору в Мінську, "про силовиків, які чергують, і автозаки".

Автобуси правоохоронних органів чергують біля Площі Державного прапора та біля Палацу Незалежності - резиденції Олександра Лукашенка. Перед палацом припарковано автомобілі з колючим дротом.

Тим часом, як повідомила офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич, кількох людей затримали на "несанкціонованих акціях протесту в Мінську".

"Кількох людей затримали сьогодні за участь у несанкціонованих масових заходах", - зазначила Ганусевич.

Крім того, в Мінську владою організований "пробіг тракторів".

Дивіться також: "У мене наказ забрати трьох чоловіків", - на новорічне свято у дворі Мінська приїхали силовики, одного з жителів відвезли з маленькими доньками. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7931) затримання (4339) протест (2398)


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Топ коментарі
+11
Сеансы садо-мазо продолжаются.
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20.12.2020 13:02
+9
1. В Беларуси поставили памятник белорусскому народу под названием "Неписающий мальчик". Проходя мимо, один человек спрашивает:
- А почему "Неписающий"?
- А он терпит...

2. Решили провести такой тест. В темной комнате поставили табуретку, вбили гвоздь, чтобы торчал острой частью вверх, и по очереди посадили на эту табуретку русского, украинца и белоруса. Русский сел на гвоздь, вскочил и давай матом ругаться. Украинец сел на гвоздь, вскочил, нащупал гвоздь, вытащил его и воткнул в задницу тому кто этот гвоздь ему подсунул. Белорус сел на гвоздь, привстал и со словами "А можа, так и трэба?" снова сел.

3. Вешают немца, русского и белоруса. Немец сразу умер. Русский долго дергался, но тоже умер. А белоруса как повесили, так он и висит живехонек. Его в недоумении снимают и интересуются самочувствием. На что он отвечает:
- Да сначала немножко душно, а потом как-то привык...
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20.12.2020 13:09
+4
А где наш боевой литвин,-или уже бегает с черенком от лопаты,торчащим из под копчика?
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20.12.2020 13:09
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Сеансы садо-мазо продолжаются.
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20.12.2020 13:02 Відповісти
Да сколько ж в этих беларусах терпежу-то?! Один упырь против всего народа! Это у них спорт такой национальный чи я не понимаю чего-то?
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20.12.2020 13:06 Відповісти
1. В Беларуси поставили памятник белорусскому народу под названием "Неписающий мальчик". Проходя мимо, один человек спрашивает:
- А почему "Неписающий"?
- А он терпит...

2. Решили провести такой тест. В темной комнате поставили табуретку, вбили гвоздь, чтобы торчал острой частью вверх, и по очереди посадили на эту табуретку русского, украинца и белоруса. Русский сел на гвоздь, вскочил и давай матом ругаться. Украинец сел на гвоздь, вскочил, нащупал гвоздь, вытащил его и воткнул в задницу тому кто этот гвоздь ему подсунул. Белорус сел на гвоздь, привстал и со словами "А можа, так и трэба?" снова сел.

3. Вешают немца, русского и белоруса. Немец сразу умер. Русский долго дергался, но тоже умер. А белоруса как повесили, так он и висит живехонек. Его в недоумении снимают и интересуются самочувствием. На что он отвечает:
- Да сначала немножко душно, а потом как-то привык...
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20.12.2020 13:09 Відповісти
Улыбнуло. Но если серьезно, -Вы знаете почему были анекдоты про чукчей? По очень простой причине, -чукчи все бои с русскими ВЫИГРАЛИ! Конечно Суворова туда не могли отправить с огромной армией,но ВСЕ отряды отправленные против чукчей,были чукчами разбиты! И даже обвиняли Америку,в том,что те помогали чукчам...
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20.12.2020 13:16 Відповісти
Я в курсе за чукотско-русскую войну. Года три тому назад ознакомился. Так же как и за русско-китайские войны. А эти анекдоты белоруссы сами о себе сложили.
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20.12.2020 13:32 Відповісти
Всё верно, белорусы эти анекдоты про себя сочинили сами, и сами же рассказывают и ржут - значит осознают это. Ещё помню в детстве был анекдот про то, как русский, белорус и немец поспорили, кто прыгнет в воду с самой высокой вышки.
Что делали русский с немцем - уже не помню, всё же больше 30 лет прошло, но реплиру белоруса на всю жизнь запомнил: "А я трус-белорус, я по лесенке спущусь".
И да, мы, белорусы, все с этого анекдота ржали.
Вот интернет подсказывает ещё такую частушку: "Трус-трус белорус на войну собрался, как увидел пулемёт сразу обосрался.". У нас в дворе в детстве такая не ходила, но тоже отлично вписывается в общий контекст.
Кстати, а магнит на холодильник в виде стула с гвоздём спокойно продаётся в Минске среди сувениров. И никто не только не возмущается, а даже наоборот, прекрасно понимают, что это национальная фишка на уровне драников: https://belaruspartisan.by/life/166227/
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20.12.2020 13:52 Відповісти
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20.12.2020 14:59 Відповісти
Не котіть бочку на білорусів...Це єдина слов"янська нація,яка зберегла всі якості наших далеких предків...В тому числі терпимість і врівноваженість...Їх важко гнати як стадо туди-сюди,вони на то не підуть...Але у війну четверть народу пішла в партизани,і третина народу - загинула...Найбільше у відсотковому значенні...Може,отой дебілізм їх маршів має іншу причину?..
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20.12.2020 17:09 Відповісти
Белорусские партизаны - это советский миф. Именно белорусы, ушедшие в партизаны - это сцыкливые мудаки, которые решили тупо отсидеться в лесу, пока всё это закончится, не принимая ничью сторону. И единственное чем они занимались - грабили по ночам оставшихся в деревнях селян - а это только женщины, дети и старики. Забирали последнее, и особенно лютовали, если самогон не могли найти. Я застал ещё много свидетелей этого и никто кроме как "бандиты" этих "партизан" не называл. У моего прадеда трое сыновей ушли на фронт, а в это время его, старика, и бабушку молодую с мелкими детьми по ночам приходили грабить партизаны, забирая даже то немногое, что было. Вот что такое белорусские партизаны.

Можно при желании найти и почитать сотни свидетельств, что творили "партизаны" и как относились жители к ним.Они были хуже немцев, так как немцы без причины мирное население в деревнях не трогали, они наоборот были заинтересованы в лояльном населении. Сжигали деревни и устраивали провогации как раз нквд-шники засланные, чтобы в ответ получить месть немецких карателей и в итоге настроить население против немцев. После коллективизации и прочих сталинских прелестей, селяне уж точно не горели желанием за советскую власть воевать. И люди ещё помнили немцев по недавней 1-й мировой войне, которые относились к мирным жителям очень хорошо, поэтому изначально немцы населению уж точно не представлялись хуже Сталина.
Системное партизанское сопротивление немцам было создано из Москвы силами НКВД и руководилось присланными комиссарами. И уже эти партизаны мифологизировались и обрастали легендами.

Любой, кто хоть немного интересовался этой темой, это прекрасно знает. Верят в "белорусских партизан" только те, у кого телевизор вместо головы.
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20.12.2020 19:01 Відповісти
Та й по Бєлсату показували старих по селах, які розповідали, що в окупацію вони жили дружно з німцями, тільки одиниці пішли в ліс, а загони, заслані з Москви робили теракти, грабували і провокували німців проти білорусів. Те саме було і у з'єднанні Ковпака у Західній Україні. Ці партизани перевдягалися у бандерівців, і в німців, а були просто бандитами і з німцями не воювали.
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20.12.2020 19:17 Відповісти
Білоруси не хочуть війни, бо їх усього дев'ять з половиною мільйонів.
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20.12.2020 19:22 Відповісти
Беларус сел на гвоздь из чужой задницы? Или у них был ещё один гвоздь?
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20.12.2020 14:32 Відповісти
Миша, вы уже там или таки здесь?
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20.12.2020 13:06 Відповісти
А где наш боевой литвин,-или уже бегает с черенком от лопаты,торчащим из под копчика?
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20.12.2020 13:09 Відповісти
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20.12.2020 14:28 Відповісти
А вот на дачу ездил, погода отличная, котиков покормил.
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20.12.2020 15:37 Відповісти
Наверное больно ходить на дачу с ...
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20.12.2020 15:56 Відповісти
... с черенком...
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20.12.2020 20:41 Відповісти
Так я не понял, когда народный трибунал ?
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20.12.2020 13:12 Відповісти
Вийшли 30 душ, пройшли трохи і розбіглися. Тіхановська лишилася "при фраке и разрез на сраке".
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20.12.2020 16:07 Відповісти
Колоны протестующих пока не трогаются. Еще не подвезли цветы.
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20.12.2020 13:14 Відповісти
Дааа. В как все начиналось хорошо. Лука поначалу даже обосрался и месяц из под дивана не вылезал. Еще немного и могли бы додавить диктатора. Нет, бл... захотелось все мирным путем. Вот теперь мусора оторвутся по полной. Впрочем в Украине почти та же история. В следующий раз если н будет лет через 50, знайте что того кто вылезет на трактор и будет визжать что астанавитесь, нужно все мирным путем, вешайте самым первым прямо на месте.
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20.12.2020 13:14 Відповісти
Я тогда сразу понял, что Порошенко не на стороне народа. хотя, олигарх на стороне народа - как-то совсем странно звучит. А для Януковича могло всё закончится ещё 1 декабря 2013-го года.
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20.12.2020 17:45 Відповісти
они специально так свои шествия называют чтобы у нормальных от отвращения возникало желание закрыть новость?
все очень норотное, даже бутылки в .... оппозиционистах))
марш пенсионистов был, еще какой-то хрени был - а теперь решили насмешить Пацьку "трибуналами"
побольше цветочков и вазелина прих.ватите
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20.12.2020 13:19 Відповісти
Перед дворцом Лукашенка припаркованы автомобили с колючей проволокой. Так Лука сам себя в тюрьму и посадил. Зачем вам туда лезть? Лучше окружите, с коктейлями и покрышками, заглушите связь и сделайте так чтобы ни Лука ни его прихвостни оттуда не выбрались. И страна ваша.
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20.12.2020 13:20 Відповісти
Угу, а потом 15 суток сидеть на Новый год.,когда все будут шампанское пить и ********* кушать.
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20.12.2020 15:40 Відповісти
Наши патриоты на фронте себя гранатами подрывали чтобы не попасть в плен к рашистам а вы боитесь 15 суток получить? Ну то нех. было и начинать. Ходили бы строем с назад закрученными руками и пели песни о любви к диктатору, за кусок хлеба и проблем бы небыло.
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20.12.2020 15:52 Відповісти
Ни хрена он не начинал! Он с первого дня появления на Цензоре лижет задницу сЛугашенко тут,на сайте.
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20.12.2020 15:58 Відповісти
Так у нас фронта нет(гранат тоже).
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20.12.2020 16:03 Відповісти
РІШУЧОСТІ ПЕРЕМОГТИ У ВАС НЕМАЄ. (
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20.12.2020 16:32 Відповісти
Сражаться ради Тихановской нет желания.
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20.12.2020 16:50 Відповісти
В Беларуси "кусок хлеба" особо не отличается от нашего "куска". Уровень жизни вполне сопоставимый. Наша "свобода" экономически никак не подкреплена почему-то. Да и свобода, в основном, слова.
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20.12.2020 17:48 Відповісти
етап "з покришками" у Білорусі ще не дозрів..
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20.12.2020 16:22 Відповісти
Забудьте про покришки, то вже кам'яний вік. Аби людям смерділо.
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20.12.2020 19:29 Відповісти
цирк на дроти продолжуется.....
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20.12.2020 13:27 Відповісти
да упакуют их всех, потому что овощи
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20.12.2020 13:29 Відповісти
всё как Венесуэле только нефти нет....
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20.12.2020 13:42 Відповісти
І сьо ти там пло венесюєлю ? Артм... У Білорусі, як в оазисі, нам до неї дуже далеко. Шмигаль сказав, що тепер у нас стратегія -- досягти рівня Білорусі.
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20.12.2020 16:17 Відповісти
Гиммлер, Пол Пот и Лукашенко=синонимы!
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20.12.2020 14:14 Відповісти
Силовики, ладно, понимаю! Они за деньги, да и так, чисто размяться. А вот зачем те это делают, мне до сих пор не понятно!
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20.12.2020 15:40 Відповісти
Піддаються ворожій пропаганді. Ми це пройшли і дійшли...
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20.12.2020 16:20 Відповісти
Появилась ,не запылилась? Или проголодалась и прибежала к пригожину за миску помоев под столом?
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20.12.2020 16:47 Відповісти
Не рівняй, педалю, всіх по собі. Моя миска на столі, а я незалежна.))
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20.12.2020 19:36 Відповісти
Не ври! Я же знаю что ты продаешься за миску баланды. Давай,лижи дальше.
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20.12.2020 20:40 Відповісти
"революція сто назв"..
Bulbash edition..
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20.12.2020 16:20 Відповісти
"Марш народного трибуналу,гуляння колон,ланцюжки солідарності"...Бабська лексика,бабський підхід до справи і закінчиться теж бабським верещанням...
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20.12.2020 16:57 Відповісти
Бацька, між іншим, був відмовився від російської нафти і почав купляти американську. Проросійські Тіхановські і інші з ними, та їхні жінки і розбурхали народ з цього приводу.
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20.12.2020 19:48 Відповісти
Написати "на Україні" може точно Московіт.
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20.12.2020 19:51 Відповісти
Флажками, цветочками и сердечками вурдалака- бандита победить нельзя: нужны вилы и коктейли. Народ имеет право на сопротивление бандитской власти, этому учит история и опыт МАЙДАНА!
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20.12.2020 21:32 Відповісти
Белорусы шо.... рекламное агенство для выдумки названий своих походов наняли?
Лично мне уже становится смешно от этих походов любителей садо мазо!!!
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21.12.2020 12:42 Відповісти
 
 