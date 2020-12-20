"Марш народного трибуналу" в Мінську: силовики Лукашенка стягують спецтехніку і рапортують про перших затриманих
Сьогодні, 20 грудня, в столиці Білорусі відбудеться акція "Марш народного трибуналу".
Про це повідомляється на телеграм-каналі NEXTA-Live, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Також публікується список рекомендованих місць збору в Мінську і вулиць для "гуляння колон".
За інформацією Радыё Свабода, в різних районах Мінська з самого ранку люди збираються в колони і утворюють "ланцюжки солідарності".
Водночас порталу Tut.by читачі повідомляють про спецтехніку силовиків, стягнуту до різних місць збору в Мінську, "про силовиків, які чергують, і автозаки".
Автобуси правоохоронних органів чергують біля Площі Державного прапора та біля Палацу Незалежності - резиденції Олександра Лукашенка. Перед палацом припарковано автомобілі з колючим дротом.
Тим часом, як повідомила офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич, кількох людей затримали на "несанкціонованих акціях протесту в Мінську".
"Кількох людей затримали сьогодні за участь у несанкціонованих масових заходах", - зазначила Ганусевич.
Крім того, в Мінську владою організований "пробіг тракторів".
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2. Решили провести такой тест. В темной комнате поставили табуретку, вбили гвоздь, чтобы торчал острой частью вверх, и по очереди посадили на эту табуретку русского, украинца и белоруса. Русский сел на гвоздь, вскочил и давай матом ругаться. Украинец сел на гвоздь, вскочил, нащупал гвоздь, вытащил его и воткнул в задницу тому кто этот гвоздь ему подсунул. Белорус сел на гвоздь, привстал и со словами "А можа, так и трэба?" снова сел.
3. Вешают немца, русского и белоруса. Немец сразу умер. Русский долго дергался, но тоже умер. А белоруса как повесили, так он и висит живехонек. Его в недоумении снимают и интересуются самочувствием. На что он отвечает:
- Да сначала немножко душно, а потом как-то привык...
Что делали русский с немцем - уже не помню, всё же больше 30 лет прошло, но реплиру белоруса на всю жизнь запомнил: "А я трус-белорус, я по лесенке спущусь".
И да, мы, белорусы, все с этого анекдота ржали.
Вот интернет подсказывает ещё такую частушку: "Трус-трус белорус на войну собрался, как увидел пулемёт сразу обосрался.". У нас в дворе в детстве такая не ходила, но тоже отлично вписывается в общий контекст.
Кстати, а магнит на холодильник в виде стула с гвоздём спокойно продаётся в Минске среди сувениров. И никто не только не возмущается, а даже наоборот, прекрасно понимают, что это национальная фишка на уровне драников: https://belaruspartisan.by/life/166227/
Можно при желании найти и почитать сотни свидетельств, что творили "партизаны" и как относились жители к ним.Они были хуже немцев, так как немцы без причины мирное население в деревнях не трогали, они наоборот были заинтересованы в лояльном населении. Сжигали деревни и устраивали провогации как раз нквд-шники засланные, чтобы в ответ получить месть немецких карателей и в итоге настроить население против немцев. После коллективизации и прочих сталинских прелестей, селяне уж точно не горели желанием за советскую власть воевать. И люди ещё помнили немцев по недавней 1-й мировой войне, которые относились к мирным жителям очень хорошо, поэтому изначально немцы населению уж точно не представлялись хуже Сталина.
Системное партизанское сопротивление немцам было создано из Москвы силами НКВД и руководилось присланными комиссарами. И уже эти партизаны мифологизировались и обрастали легендами.
Любой, кто хоть немного интересовался этой темой, это прекрасно знает. Верят в "белорусских партизан" только те, у кого телевизор вместо головы.
все очень норотное, даже бутылки в .... оппозиционистах))
марш пенсионистов был, еще какой-то хрени был - а теперь решили насмешить Пацьку "трибуналами"
побольше цветочков и вазелина прих.ватите
Bulbash edition..
Лично мне уже становится смешно от этих походов любителей садо мазо!!!