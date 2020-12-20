"Марш народного трибуналу" в Мінську: силовики Лукашенка стягують спецтехніку і рапортують про перших затриманих

Сьогодні, 20 грудня, в столиці Білорусі відбудеться акція "Марш народного трибуналу".

Про це повідомляється на телеграм-каналі NEXTA-Live, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Також публікується список рекомендованих місць збору в Мінську і вулиць для "гуляння колон".

За інформацією Радыё Свабода, в різних районах Мінська з самого ранку люди збираються в колони і утворюють "ланцюжки солідарності".

Водночас порталу Tut.by читачі повідомляють про спецтехніку силовиків, стягнуту до різних місць збору в Мінську, "про силовиків, які чергують, і автозаки".

Автобуси правоохоронних органів чергують біля Площі Державного прапора та біля Палацу Незалежності - резиденції Олександра Лукашенка. Перед палацом припарковано автомобілі з колючим дротом.

Тим часом, як повідомила офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич, кількох людей затримали на "несанкціонованих акціях протесту в Мінську".

"Кількох людей затримали сьогодні за участь у несанкціонованих масових заходах", - зазначила Ганусевич.

Крім того, в Мінську владою організований "пробіг тракторів".

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