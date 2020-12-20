Агент НАБУ Шевченко: Порошенко після оборонного скандалу відсторонив Гладковського, Зеленський підозру Татарову навіть не коментує
На відміну від свого попередника Петра Порошенка, який не став покривати свого соратника Олега Гладковського після скандалу в "Укроборонпромі", нинішній президент Володимир Зеленський продовжує вперто не помічати ситуацію навколо заступника голови його офісу.
Про це пише у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Коли стався скандал в оборонці, Порошенко на час розслідування відсторонив Гладковського від виконання обов'язків, хоча йому навіть підозру не вручали - в розслідуванні фігурував його син. Наразі заступник голови ОП Татаров отримав підозру від детективів НАБУ і вдався до втечі, але Зеленський вдає, що нічого такого не сталося. Він не лише не усунув чи звільнив покидька, а взагалі навіть не коментує цю ганьбу", - зазначає Шевченко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
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2. Цивилизованные страны не населены на 73% дегенератами.
3. Я с врагами не дисткутирую. Я определяю их место.
Аааа, хіба що - закордоні та ІDпаспорти забрали, і "під особисте зобов'язання" залишили... І мурижать.
Особенно не горят инвестиции и кредиты на условиях борьбы с коррупцией.
Казалось бы причем тут Татаров, МВФ и дыра в бюджете Украины в несколько сотен миллиардов...
А деньги ЗЕ дадут только, когда увидят борьбу с коррупцией, а не крышевание коррупции.
Так что горит синем пламенем и по всем фронтам ваша ЗЕленая бубочка.
Интересная фантазия, учитывая то, что Украина вот уже десяток лет (если не все 30) находится на 130-х местах в рейтинге восприятия коррупции, но деньги все дают и дают. Хотел бы я тоже видеть мир так же наивно и просто, как видят его почитатели Порошенка.
"ЕС - не банкомат". Забыл? Это было сказано прямо в хлебальник Зеленскому.
Хорошо быть незамутненным зебилом и иметь память, как у ракушки...
https://hromadske.ua/ru/posts/dengi-ot-mvf-chto-novyj-transh-daet-ukraine-i-na-chto-gosudarstvo-potratit-dengi
А реформы при Порошенко - это классный анекдот, каждый раз смеюсь, когда слышу.
Общий размер кредита СОСТАВИТ 5 млрд долларов.
С тех пор МВФ водит Зеленскому хером по губам, а денег так и не дал.
Вот для таких зебилов, как ты, ОП уже год вещает, что МВФ вот-вот даст денег.
Вот еще немножечко и уже точно даст.
Вот уже почти сейчас.
Вот уже готовы даже про это подумать.
https://hromadske.ua/ru/posts/dast-li-mvf-novyj-transh-i-smozhet-li-ukraina-prozhit-bez-fonda
Кредитная программа между МВФ и Украиной имеет формат stand-by (то есть краткосрочная поддержка платежеспособности) и рассчитана на 18 месяцев (до конца 2021 года). В рамках этой программы фонд должен выделить Украине 5 миллиардов долларов, из которых 2,1 миллиарда уже перечислили в виде первого транша.
Но вообще гордится тем, что кто-то бросил тебе подачку - это сомнительное удовольствие, я бы этим особо не размахивал и не бил себя в грудь.
Об этом сообщил в Twitter глава НБУ https://twitter.com/ysmolii Яков Смолий.
Ой як невдобно вышло. Звиздеж не сросся.
Яков Смолий сообщил 12 июня. А потом ЗЕ назначил Шевченко, наехал на НАБУ и САП и транши МВФ почему-то кончились.
А все новости про МВФ свелисть к соплям зеленых ждунов.
Жулью деньги не дают. А Зеленский мошенник и лгун.
Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн. Источник: https://biz.censor.net/n3237603
У ЗЕ только слюни потекли.
А тут пока могут дурака включают.
О. Татаров состоит в должности заместителя главы ОП, а по сути, является главным координатором работы силовиков.
По полученным сведениям, в сентябре 2011 года Татаров был завербован оперативным сотрудником департамента оперативной информации (ДОИ) в составе 5-й службы ФСБ РФ, под оперативным псевдонимом «Кувшинов». Тогда, в 2010 году, Путин очень сильно испугался «Оранжевой революции», но был доволен приходом Януковича для восстановления через него российского влияния в Украине. Важно понимать, что российский агент и коррупционер, это аксиома, не требующая доказательств.
О. Татарова поставили в ОПУ специально через другого завербованного ФСБ лица, главу Офиса президента В. Зеленского - Андрея Ермака (оперативный псевдоним «Козырь») и по согласованию с Кремлем, специально для того, чтобы карать украинцев в случае начала очередного майдана.
В Кремле питают надежды на то, что в случае массовых протестов и волнений Олег Татаров распорядится открыть огонь на поражение, что будет использовано Путиным как повод для оказания Владимиру Зеленскому «братской помощи». Путин предпримет попытку прислать своих оккупантов-головорезов с целью убийств украинцев и гибридного захвата Украины, руками российских коллаборантов и военных преступников.
Подозрение этнически русскому украинофобу Олегу Татарову, это личный вызов этому фашисту-карателю украинского народа, являющегося очень коварной и мстительной сущностью! Это вызов неэффективной олигархическо-коррупционной системе действующего режима! Это вызов России!
Юрий Шулипа
Юрист. Директор института исследования российской агрессии
https://t.me/s/pecherhill?q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #инсайд
Преследование НАБУ и САП заместителя Ермака Олега Татарова - не вендетта НАБУ и не вдохновение, сошедшее на украинских силовиков. Это - удар под дых Офису президента от коллективного Запада. За предупреждениями, сделанными Зеленскому ранее, следуют реальные дела. Крайне болезненные.
Просто напомним, что из всей веселой компании антикоррупционеров живущих на гранты Запада, никто не комментирует историю Татарова больше, чем Виталий Шабунин. С НАБУ Шабунин связан накрепко - он входил в комиссию, которая подбирала кадры для НАБУ в т ч Артема Сытника. Он же смертным боем бьется против увольнения Сытника из НАБУ. Бьется не сам, идеей увольнения Сытника крайне не довольны представители ЕС и США. И - недаром.
Специализированная антикоррупционная прокуратура, кстати, так же формировалась при активном участии Шабунина и шабунистов. Источники сообщают, что сейчас шабунисты (активисты и чиновники с антикоррупционным прошлым) открыто шантажируют Офис президента, угрожая акциями протеста в случае неувольнения Татарова. Присоединение к таким акциям ветеранского «Движения сопротивления капитуляции» и актива «Европейской солидарности» Порошенко - дело времени, в Офисе президента это прекрасно понимают. Ничто так не объединяет вчерашних противников, как общий враг.
Активность Шабунина и НАБУ - не случайна. Это - прямое продолжение скандальной встречи Зеленского с руководителем британской разведки МИ-6. Мы https://t.me/pecherhill/73 еще тогда писали, что глава МИ-6 Ричард Мур поднимал в разговоре три темы - давление на антикоррупционные органы, ситуацию на Донбассе и то, что из окружения Зеленского информация утекает в сторону Москвы. Информация о встрече сразу оказалась в издании «Зеркало недели», и это верный признак - встреча была «последним китайским предупреждением» . В интересы Британии и США не входит Украина взорванная изнутри, чтобы защитить свои украинские интересы, Запад имеет широкий выбор средств. Один из них - коррупционные скандалы в ближайшем окружении Зеленского. И реакция на них Офиса президента. Это и происходит.
Почему именно Татаров? Во-первых, без него Офису президента будет крайне тяжело. Именно Татаров сейчас удерживает фракцию «Слуга народа» от раскола, «переубеждая» недовольных депутатов. Естественно - с весомыми аргументами на руках. Во-вторых, Татаров сейчас курирует работу ГБР со всеми их громкими делами. В-третьих, Татаров - это 100%-й человек одиозного Андрея Портнова, он был ранее адвокатом Портнова. А Портнов - это российский Кремль.
И наконец - Татаров стал классическим героем поговорки: «Жадность фраера губит». Рейдерский захват при участии Татарова кампании «Укрбуд девелопмент» у экс-депутата Микитася, стала прекрасным источником компромата на заместителя главы ОП. Кстати, с самим НАБУ Микитась на сотрудничество не пошел бы никогда в жизни. Экс-депутат прекрасно знает цену этому балагану. А вот британцы либо американцы - это уже серьезно.
Скажем открыто - Зеленский в ловушке. Каждый день пребывания Татарова в должности множит крики о «зеленой коррупции» и убивает рейтинг власти. А увольнение Татарова вызовет резкую реакцию Кремля и части украинского политикума. То, что на акциях предпринимателей звучат комплименты в адрес Мураева, равно как https://t.me/pecherhill/225 провокация с телом захваченного и убитого украинского солдата на Донбассе (якобы умершего от алкоголя) - с преследованием Татарова совпало идеально.
Тут за коментариями надо сразу идти к его босу.