Агент НАБУ Шевченко: Порошенко після оборонного скандалу відсторонив Гладковського, Зеленський підозру Татарову навіть не коментує

На відміну від свого попередника Петра Порошенка, який не став покривати свого соратника Олега Гладковського після скандалу в "Укроборонпромі", нинішній президент Володимир Зеленський продовжує вперто не помічати ситуацію навколо заступника голови його офісу.

Про це пише у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Коли стався скандал в оборонці, Порошенко на час розслідування відсторонив Гладковського від виконання обов'язків, хоча йому навіть підозру не вручали - в розслідуванні фігурував його син. Наразі заступник голови ОП Татаров отримав підозру від детективів НАБУ і вдався до втечі, але Зеленський вдає, що нічого такого не сталося. Він не лише не усунув чи звільнив покидька, а взагалі навіть не коментує цю ганьбу", - зазначає Шевченко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".