У Бабиному Яру представники "російського проєкту" меморіалізації намагалися звести синагогу без дозволу Мінкультури, - Зісельс

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" намагався почати будівництво тимчасової синагоги на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", зокрема на землі колишнього православного кладовища, не маючи на це згоди ні заповідника, ні Мінкультури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вчора повідомив глава Асоціації єврейських організацій і громад України (ВААД) Йосиф Зісельс.

"Сьогодні - шабат у євреїв і День св. Миколая у православних. Вітаю їх всіх із цими святами. Працювати цього дня, за поодинокими винятками, - гріх. Проте безбожники з російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру намагалися сьогодні вранці почати будівництво тимчасової меморіальної синагоги за Менорою, тобто на землі Кирилівського православного цвинтаря, що є потрійним гріхом в очах порядних людей, як євреїв, так і православних. Я вже не кажу про грубе порушення з боку організаторів і наймитів російського проєкту українських законів і міжнародних договорів України", - написав він.

За даними Зісельса, на будівництво синагоги на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" немає дозволу Міністерства культури й інформаційної політики. Дозвіл нібито дала Київська міськадміністрація, хоча не мала на це права без схвалення Мінкульту. Також, за його словами, здійснюється тиск на Мінкультури з Офісу президента України.

"Вони ще в листопаді написали листа міністру культури Олександру Ткаченку з проханням дозволити будівництво тимчасової меморіальної синагоги за Менорою. Дозволи вони не отримали ні від заповідника, ні від міністерства. Проте попри відсутність дозволу вони вже провели там дослідження геології і кілька разів намагалися почати будівництво, але працівники заповідника їх відганяли. Так сталося і сьогодні. Всякими правдами і неправдами вони роздобули дозвіл міської адміністрації і через Офіс президента України чинять тиск на Міністерство культури. Це ще одне підтвердження, що політична і звичайна корупція не тільки не зменшилася за два роки в Україні, а й збільшилась, бо з 2016-го до 2019 року їм на всіх рівнях вказували на некоректність поведінки і не йшли на поступки", - уточнив Зісельс у коментарі до свого посту.

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Пізніше він закликав "стримати свої справедливі емоції" з приводу цієї ситуації, закликавши підтримувати державний проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру, розроблений колективом українських учених на замовлення Кабінету Міністрів України.

"Я в цьому протистоянні вже багато років. Зокрема, щодо цього проєкту - вже майже п'ять років. Мені іноді здається, що російським мільярдерам і не потрібно побудувати меморіал і музей, їм достатньо того, що українці будуть обурюватися їхнім проєктом, і тоді російська пропаганда буде на увесь світ поширювати маячню про український антисемітизм. Це і є, на моє переконання, головна, але не єдина мета російського проєкту - зганьбити Україну перед усім світом. На першому етапі цієї, широкої і потужної в майбутньому, боротьби залиште цю справу нам, українським євреям. Третього вересня вже оприлюднили звернення до громадянського суспільства України допомогти захистити український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру і зупинити "троянського коня" російського проєкту. Ми ще звернемося до вас із закликом підтримати нас у цій боротьбі за право свідомим українцям, а не колабораціоністам з агресорами, самим вибудовувати українську культуру і політику пам'яті та створювати гідні меморіали та музеї на своїй землі. А поки просимо вас підтримати морально, своїми виступами, листами та зверненнями український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру".

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Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а також підтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".