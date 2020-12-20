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У Бабиному Яру представники "російського проєкту" меморіалізації намагалися звести синагогу без дозволу Мінкультури, - Зісельс

У Бабиному Яру представники

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" намагався почати будівництво тимчасової синагоги на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", зокрема на землі колишнього православного кладовища, не маючи на це згоди ні заповідника, ні Мінкультури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вчора повідомив глава Асоціації єврейських організацій і громад України (ВААД) Йосиф Зісельс.

"Сьогодні - шабат у євреїв і День св. Миколая у православних. Вітаю їх всіх із цими святами. Працювати цього дня, за поодинокими винятками, - гріх. Проте безбожники з російського проєкту меморіалізації Бабиного Яру намагалися сьогодні вранці почати будівництво тимчасової меморіальної синагоги за Менорою, тобто на землі Кирилівського православного цвинтаря, що є потрійним гріхом в очах порядних людей, як євреїв, так і православних. Я вже не кажу про грубе порушення з боку організаторів і наймитів російського проєкту українських законів і міжнародних договорів України", - написав він.

За даними Зісельса, на будівництво синагоги на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" немає дозволу Міністерства культури й інформаційної політики. Дозвіл нібито дала Київська міськадміністрація, хоча не мала на це права без схвалення Мінкульту. Також, за його словами, здійснюється тиск на Мінкультури з Офісу президента України.

"Вони ще в листопаді написали листа міністру культури Олександру Ткаченку з проханням дозволити будівництво тимчасової меморіальної синагоги за Менорою. Дозволи вони не отримали ні від заповідника, ні від міністерства. Проте попри відсутність дозволу вони вже провели там дослідження геології і кілька разів намагалися почати будівництво, але працівники заповідника їх відганяли. Так сталося і сьогодні. Всякими правдами і неправдами вони роздобули дозвіл міської адміністрації і через Офіс президента України чинять тиск на Міністерство культури. Це ще одне підтвердження, що політична і звичайна корупція не тільки не зменшилася за два роки в Україні, а й збільшилась, бо з 2016-го до 2019 року їм на всіх рівнях вказували на некоректність поведінки і не йшли на поступки", - уточнив Зісельс у коментарі до свого посту.

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Пізніше він закликав "стримати свої справедливі емоції" з приводу цієї ситуації, закликавши підтримувати державний проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру, розроблений колективом українських учених на замовлення Кабінету Міністрів України.

"Я в цьому протистоянні вже багато років. Зокрема, щодо цього проєкту - вже майже п'ять років. Мені іноді здається, що російським мільярдерам і не потрібно побудувати меморіал і музей, їм достатньо того, що українці будуть обурюватися їхнім проєктом, і тоді російська пропаганда буде на увесь світ поширювати маячню про український антисемітизм. Це і є, на моє переконання, головна, але не єдина мета російського проєкту - зганьбити Україну перед усім світом. На першому етапі цієї, широкої і потужної в майбутньому, боротьби залиште цю справу нам, українським євреям. Третього вересня вже оприлюднили звернення до громадянського суспільства України допомогти захистити український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру і зупинити "троянського коня" російського проєкту. Ми ще звернемося до вас із закликом підтримати нас у цій боротьбі за право свідомим українцям, а не колабораціоністам з агресорами, самим вибудовувати українську культуру і політику пам'яті та створювати гідні меморіали та музеї на своїй землі. А поки просимо вас підтримати морально, своїми виступами, листами та зверненнями український проєкт комплексної меморіалізації Бабиного Яру".

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Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликом усвідомити трагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, а також підтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Автор: 

Бабин Яр (160) КМДА (2371) Міністерство культури (757) пам’ять (1187) Зісельс Іосіф (18)


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Топ коментарі
+31
В Бабьем Яре представители "российского проекта" мемориализации пытались возвести синагогу вопреки мнению Минкультуры, - Зисельс - Цензор.НЕТ 8802
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20.12.2020 14:13
+13
"российским миллиардерам и не нужно построить мемориал и музей, им достаточно того, что украинцы будут возмущаться их проектом и тогда российская пропаганда будет на весь мир распространять бред об украинском антисемитизме"
" главная, но не единственная цель, российского проекта - опорочить Украину перед всем миром"
Так и есть.
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20.12.2020 14:18
+10
Пан Іосиф справжній український єврей. Йому вірю.
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20.12.2020 14:31
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На Донбасі перед війною вони також на кожному клаптику зводили храми, навіть там де було то абсурдно
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20.12.2020 14:11 Відповісти
на донбасі...
хіба на фундаменті десятинної церкви, на території історичного музею маф рпц вже знесли?
чи лише директоршу знесли?
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20.12.2020 15:50 Відповісти
Мені розповідали, що в тих порожніх "храмах" служба відбувалася під фонограму.
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20.12.2020 16:25 Відповісти
Цього не можу сказати, а лише те, що візуально запам'яталося якесь нашестя храмобудів
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20.12.2020 16:36 Відповісти
Мені про це розповідала колежанка, що відвідувала Донецьк, свою батьківщину, ще в 90-их роках, до окупації Києва донецькими. Уявляю що робилося після цього
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20.12.2020 17:05 Відповісти
В Бабьем Яре представители "российского проекта" мемориализации пытались возвести синагогу вопреки мнению Минкультуры, - Зисельс - Цензор.НЕТ 8802
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20.12.2020 14:13 Відповісти
а шо,кацапня хочет еврейские интересы представлять?
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20.12.2020 14:17 Відповісти
Всякими правдами и неправдами они раздобыли разрешение городской администрации и через Офис президента Украины оказывают давление на Министерство культуры. Это еще одно подтверждение, что политическая и обычная коррупция не только не уменьшилась за два года в Украине, но и выросла, потому что с 2016-го по 2019 год им на всех уровнях указывали на некорректность поведения и не шли на уступки", - уточнил Зисельс в комментарии к своему посту.

Источник: https://censor.net/ru/n3238015
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20.12.2020 15:05 Відповісти
Ну,все перечисленые олигархи,Фукс,Хан,Фпидман и есть евреи.
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20.12.2020 17:05 Відповісти
"российским миллиардерам и не нужно построить мемориал и музей, им достаточно того, что украинцы будут возмущаться их проектом и тогда российская пропаганда будет на весь мир распространять бред об украинском антисемитизме"
" главная, но не единственная цель, российского проекта - опорочить Украину перед всем миром"
Так и есть.
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20.12.2020 14:18 Відповісти
а как же там без синагоги??
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20.12.2020 14:30 Відповісти
Пан Іосиф справжній український єврей. Йому вірю.
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20.12.2020 14:31 Відповісти
Сруль в кожній точці землі ставить свої знаки. Ну , що скажете, раби?
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20.12.2020 14:32 Відповісти
Кацапам,що з геями в одній упряжці бігати,що з євреями їм аби нам гірше зробити.А євреям порада,розбирайтесь з німцями вони це влаштували по всій території європи а від нас відчепіться.
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20.12.2020 14:33 Відповісти
На початку 90-х багато євреїв рвонули не в Ізраїль, а саме в Германію, бо там їм зразу і квартиру давали.
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20.12.2020 16:40 Відповісти
Бред, Гитлер сам полукровка, так шо это вообще чисто междуеврейское дело .
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20.12.2020 18:54 Відповісти
Гиммлер Генрих (Геттингер, по матери отца - Кине) (1900-1945) - министр внутренних дел Германии, рейхсфюрер СС, 1/213с., 15, 1994, №34, 3с.
Гитлер (Шикльгрубер) (Франкенбергер - по деду - то есть родом из Франкфурта-на-Майне) (1889-1945) - Президент и канцлер Германии, военный преступник, 1/377с.; 15, 1994, №34, 3с.

Евреи оба в чем вопрос?
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20.12.2020 19:34 Відповісти
Да я й не заперечую,а на яку холєру вони нам зі своїми відносинами.Хай німці їм будують синагоги по всій германії,а ми на той час були окуповані.Тож відповідальність на окупантові з них і спрос,до нас нема чого лізти ніби ми в цьому винні.Між собою хай розбираються.
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20.12.2020 22:32 Відповісти
Ви праві!!! Я вас підтримую обома руками. Але жиди нас живими не випустять з кабали, поки не видоять до смерті.
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20.12.2020 22:48 Відповісти
без разрешения Минкультуры, - Зисельс/ Ткаченко с Дробовичем спрятались и поникли. Как лютики.
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20.12.2020 14:36 Відповісти
Це не що інше, як спроби вбити клин між християнами і іудеями в Україні! Не треба й шукати, кому це вигідно, й так зрозуміло! Варіант храму на місці розстрілу людей не така вже й погана ідея! Це було б краще, ніж ті 10 стальних стовпів, які встановлені зараз! (а те, що сьогодні на алеях меморіалу з гучномовців постійно повторюють прізвища загиблих, взагалі нонсенс) Інше питання, храм якої релігія там мав би бути? У Бабиному яру розстріляно понад 100 тисяч чоловік, у тому числі євреїв 34 тисячі, 5 тисяч циган і понад 60 тисяч людей інших національностей! Логічно, якби це був якийсь спільний храм, де б релігійні обряди відправляли представники різних релігій і конфесій по черзі!
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20.12.2020 14:53 Відповісти
синагогу там хочуть збудувати
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20.12.2020 17:39 Відповісти
А чому не достатньо існуючих меморіалів?
Чи вони самі собі повинні нагадувать, що за гріхи таких, як вони виродків страждають прості люди.
"На цвинтарі розстріляних ілюзій
Нема вже місця для могил!"©
В.Симоненко
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20.12.2020 14:54 Відповісти
Всех Евреев Украины и мира поздравляю с Шабатом!
А у ж..ов кацапских чтоб в субботу и последующие дни недели руки поотсыхали ! 🤔
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20.12.2020 14:56 Відповісти
Да там старых склепов на еврейском участке( около Областной)
хватит.
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20.12.2020 14:58 Відповісти
надо обьяснить Виталику Кличко,что он по скудости своего ума, пляшет под дудку *****!
може до него так дойдет?
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20.12.2020 15:02 Відповісти
Я не розумію позицію Інституту Національної Памяті - жодних слідів масових розстрілів в Бабиному Яру нема, але є дуже зацікавлені кегебешно-сіоністські "очевидці" яким "чомусь" вірять більше ніж фактам... Ганьба.
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20.12.2020 16:24 Відповісти
То безтомосна секта з РФ хоче храм збудувати над фундаментом Десятинної церкви, то ці скрепоносці від окупанта синагогу хочуть поставити в Бабиному яру. Виникає питання, а взагалі влада тут є, і чия вона та влада, чи ба не Кремля.?
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20.12.2020 16:41 Відповісти
Евреи против синагоги, это как пчелы против мёда.
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20.12.2020 18:14 Відповісти
Только вонючей русне может прийти в голову идея строить синагогу на Православном кладбище.
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20.12.2020 18:21 Відповісти
Мордовці щоб не допустити нашого зближення з країнами Заходу ладні
- навести нам своїх геїв для проведення маршів рівності попри свої крики про гейропу
- будувати нам синагоги на місці православних кладовищ попри свою показушну релігійність і "православіє"

який же це цинічний та брехливий народєц
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21.12.2020 07:42 Відповісти
 
 