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У ЗСУ зафіксовано 36-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявлено 66 інфікованих, - командування Медсил

У ЗСУ зафіксовано 36-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявлено 66 інфікованих, - командування Медсил

За минулу добу, 19 грудня, у Збройних силах України зареєстровано 66 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

У медустанови госпіталізовано 15 військовослужбовців.

"На жаль, у Збройних силах України зафіксовано 36-й летальний випадок, спричинений COVID-19. Працівник ЗС України перебував на лікуванні в міській клінічній лікарні міста Дніпро з 27.11.2020 року. ПЛР-тест від 28.11.2020 року - позитивний. На тлі важких супутніх захворювань 19.12.2020 р. стан критичного погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - підкреслюється в повідомленні командування Медсил ЗСУ.

Станом на 10:00 20 грудня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 2 тис 939 осіб. Загалом за час пандемії одужали 9 тис. 992 людини.

Читайте також: У ЗСУ зафіксовано 35-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 172 інфікованих, - командування Медсил

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карантин (18172) смерть (6750) ЗСУ (7545) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Наверняка новый вирус из Великобритании скоро окажется повсюду в Европе, а затем и во всех других частях света. Украина тоже от него никуда не денется… Накануне правительство Великобритании решило усилить карантинные меры из-за выявления на юго-востоке Англии нового штамма вируса. Он, по словам ученых, на 70% заразнее обычного коронавиуса. (с)
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20.12.2020 14:26 Відповісти
кста.. А Вакцина под него уже готова !? или обойдемся "старой" уже произведенной накануне !?
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20.12.2020 14:28 Відповісти
мабуть пропонуватимуть наперед, від КОВІД-22
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20.12.2020 14:38 Відповісти
У ЗСУ зафіксовано 36-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявлено 66 інфікованих, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 9844
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20.12.2020 15:03 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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20.12.2020 15:04 Відповісти
 
 