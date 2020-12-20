У ЗСУ зафіксовано 36-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявлено 66 інфікованих, - командування Медсил

За минулу добу, 19 грудня, у Збройних силах України зареєстровано 66 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

У медустанови госпіталізовано 15 військовослужбовців.

"На жаль, у Збройних силах України зафіксовано 36-й летальний випадок, спричинений COVID-19. Працівник ЗС України перебував на лікуванні в міській клінічній лікарні міста Дніпро з 27.11.2020 року. ПЛР-тест від 28.11.2020 року - позитивний. На тлі важких супутніх захворювань 19.12.2020 р. стан критичного погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - підкреслюється в повідомленні командування Медсил ЗСУ.

Станом на 10:00 20 грудня в ЗСУ на Covid-19 хворіє 2 тис 939 осіб. Загалом за час пандемії одужали 9 тис. 992 людини.

Читайте також: У ЗСУ зафіксовано 35-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 172 інфікованих, - командування Медсил