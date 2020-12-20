Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press
Чинний президент США Дональд Трамп заблокував офіційну заяву Білого дому про причетність Росії до хакерської атаки на урядові мережі країни. Найімовірнішим організатором атаки, на думку Трампа, є Китай, а не РФ.
Про це виданню Associated Press повідомили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Офіційні особи в Білому домі були готові в п'ятницю вдень опублікувати заяву, в якій Росію звинувачували як" головну дійову особу" в операції щодо злому, але останньої миті надійшла команда стоп", - розповів журналістам поінформований співрозмовник.
Коментуючи атаку у твітері, Трамп називав її не такою вже й страшною для урядових та бізнесових мереж, а також стверджував, що знав про неї і тримає ситуацію під контролем. Найімовірнішим організатором хакерської атаки він назвав Китай, а не Росію.
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Альтернатива, как сказано в кацапских методичках - рабство у геев и негров.
Вот так примерно видят себя кацапы при Байдене:
Владимир я просто хочу сказать как сильно я тебя уважаю
Ще один - шукатєль міра в очах ***** . Тьх-ху ,, лайно іржаве . ! .
Эта рыжая падаль деньги,которые шли на кибербезопасность, вперла в строительство забора на границе с Мексикой В ютубе полно роликов,как через этот забор спокойно перелазят все желающие.
Зря эту мразь еще пять лет назад не пристрелили.
В ведь хотели...
Каждому дал литру бражки, а на закуску - медведя, фаршированного балалайками
У кого то еще остались сомнения?