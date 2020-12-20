Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press

Чинний президент США Дональд Трамп заблокував офіційну заяву Білого дому про причетність Росії до хакерської атаки на урядові мережі країни. Найімовірнішим організатором атаки, на думку Трампа, є Китай, а не РФ.

Про це виданню Associated Press повідомили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Офіційні особи в Білому домі були готові в п'ятницю вдень опублікувати заяву, в якій Росію звинувачували як" головну дійову особу" в операції щодо злому, але останньої миті надійшла команда стоп", - розповів журналістам поінформований співрозмовник.

Коментуючи атаку у твітері, Трамп називав її не такою вже й страшною для урядових та бізнесових мереж, а також стверджував, що знав про неї і тримає ситуацію під контролем. Найімовірнішим організатором хакерської атаки він назвав Китай, а не Росію.

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