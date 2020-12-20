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Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press

Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press

Чинний президент США Дональд Трамп заблокував офіційну заяву Білого дому про причетність Росії до хакерської атаки на урядові мережі країни. Найімовірнішим організатором атаки, на думку Трампа, є Китай, а не РФ.

Про це виданню Associated Press повідомили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Офіційні особи в Білому домі були готові в п'ятницю вдень опублікувати заяву, в якій Росію звинувачували як" головну дійову особу" в операції щодо злому, але останньої  миті надійшла команда стоп", - розповів журналістам поінформований співрозмовник.

Коментуючи атаку у твітері, Трамп називав її не такою вже й страшною для урядових та бізнесових мереж, а також стверджував, що знав про неї і тримає ситуацію під контролем. Найімовірнішим організатором хакерської атаки він назвав Китай, а не Росію.

Читайте також: Росія брала участь у масштабній кібератаці на відомства США, - Помпео

Автор: 

кіберзлочин (810) США (22840) хакер (1347) атака (344) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+42
Еще месячишко трампушка может повыйоживаться...
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20.12.2020 14:43
+32
Рыжий, рыжий. конопатый
Ехай жрать блины с лопаты.
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20.12.2020 14:44
+32
Некоторые да. Кто успел накосячить

Трамп заблокировал заявление Белого дома о причастности РФ к кибератаке на ведомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 1318
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20.12.2020 14:49
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Сторінка 2 з 2
Throughout his presidency, Trump has refused to blame Russia for well-documented hostilities, including its interference in the 2016 election to help him get elected. He blamed his predecessor, Barack Obama, for Russia's annexation of Crimea, has endorsed allowing Russia to return to the G-7 group of nations and has never taken the country to task for allegedly putting bounties on U.S. soldiers in Afghanistan.
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20.12.2020 15:20 Відповісти
Тут згоден..... Але вони цитують СМИ яке співпрацювало з нацистами..... Що тут казати... яка англійська ..... там українська рівня трУскавця... Знання мови та культури показує інтелектуальну складову особистості.... Повдягали вишиванок та скачуть - було вже з бджолярем - доскакались - здав перемогу Батону і отримав бабло « але то наша людина бо в нього « гуцульський палац» Прискакали вуйки до маєтку - « ооооо то є наше гуцульське»»»»» гарне «»»» але за Г'рати не кинули)))) бугагагага
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20.12.2020 15:50 Відповісти
Интересно,как этот клоун закончит свою жизнь,-пистолетом с одним патроном,или чай с чем-нибудь. Хотя тут может быть один интересный вариант. Подумайте сами,-кто бы смог так классно довести Смехдержаву до ручки,как не ... А об этом могут знать только ОЧЕНЬ ограниченное число лиц. Накупим поп-корна.
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20.12.2020 14:56 Відповісти
В Штатах нет традиции кого то валить , а вот посадить Рыжего за неуплату налогов и другие финансовые махинации , вот это на раз два и это то что его точно ждет.
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20.12.2020 15:55 Відповісти
Я же не сказал валить. Вежливо могут дать пистолет с одним патроном...
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20.12.2020 16:01 Відповісти
Как один из вариантов возможно , но учитывая , что Рыжий активно продвигал теорию заговора и глубинного государства и миллионы придурков в Штатах ему искренне верят , то после такой его смерти в их головах эта теория станет крепкой как железобетон , а это еще больший раскол. Этот дятел и так пол Америки заставил поверить верить , что выборы можно сфальсифицировать и их институты демократии фуфло . По тому его надо красиво убрать , а налоги для всех американцев это святое и тех кто их не платит главное зло в Штатах......
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20.12.2020 16:10 Відповісти
На него НАМНОГО БОЛЬШЕ чем налоги! Поищите в Ютубе ,кажется, "Острый угол" -Путинизм как он есть. Там очень много интересного можно найти.
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20.12.2020 16:23 Відповісти
Нє, Байдена пошлють на пенсію по стану здоровя при будь-якому розкладі.
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20.12.2020 20:49 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное украиномовное
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20.12.2020 22:54 Відповісти
"трамп категорически не способен вынуть путинский член изо рта".
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20.12.2020 14:59 Відповісти
Позор для США. Трамп не порсто баба базарная, а еще и девка продажная
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20.12.2020 15:02 Відповісти
Не можна вибирати бізнесменів, президентом, починається шалена корупція і брехня, у нас це порох в США це трампік, результат катастрофічний.
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20.12.2020 17:53 Відповісти
А Зеленский кто?
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20.12.2020 19:09 Відповісти
Зеленский просто поц!
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20.12.2020 21:11 Відповісти
Зеленський-це чарівний пєндель Баризі Петру у його товстий зад)
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20.12.2020 21:40 Відповісти
он криворогий шлимазл
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20.12.2020 22:55 Відповісти
Диви яке падло підкацапське. Не даремно на )(уйлоросії зара жалоба та реальний шок від виборів.
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20.12.2020 15:03 Відповісти
Еще один "держит ситуацию под контролем" и выгораживает кацапов. Сколько он еще успеет нагадить своей стране , прежде, чем его сраной метлой вышвырнут из Белого Дома?!!! Какие же они ущербные, эти клованы!
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20.12.2020 15:09 Відповісти
Просто Трамп смотри в те же глаза *****, что и ЗЕ. И по тем же причинам.
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20.12.2020 15:12 Відповісти
В Ростов зібрався...
😎
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20.12.2020 15:12 Відповісти
Выпрашивает у пуйла.
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20.12.2020 15:27 Відповісти
еще никогда ТРУП небыл так близок к провалу))))))))))))))))))))
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20.12.2020 15:17 Відповісти
Травм в перекладі- козир. У нас теж козирь - рос. консерва. Совпадєніє?
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20.12.2020 16:27 Відповісти
Маски сняты, теперь можно не играть.
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20.12.2020 15:18 Відповісти
Ща кацапы споют давнюю песню о "вяликам спасателе США трампе" и "проклятом либерасте Байдене,который продаст и перепродаст США неграм и педикам".))
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20.12.2020 15:19 Відповісти
Так у кацаров реально нет выбора.
Альтернатива, как сказано в кацапских методичках - рабство у геев и негров.
Вот так примерно видят себя кацапы при Байдене:
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 7224
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20.12.2020 15:39 Відповісти
Трамп- це вже реально крива качка,так що нехай сидить собі тихенько,та не вийожується...
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20.12.2020 15:26 Відповісти
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 8544
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20.12.2020 15:33 Відповісти
Є просто логіка, а є ще дійсність. Московія не раз палилася і попадалася на кібератаках по всьому світу. А скільки вона ще не попалася? Бо такі, як Трамп її відмазують.
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20.12.2020 15:33 Відповісти
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 361
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20.12.2020 15:34 Відповісти
видно ху...ло трампыча за яйца крепко держитТрамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 7328
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20.12.2020 15:34 Відповісти
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 6936
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20.12.2020 15:35 Відповісти
Докрутится таким макаром до статьи
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20.12.2020 15:34 Відповісти
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 9405
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20.12.2020 15:36 Відповісти
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 6615
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20.12.2020 15:38 Відповісти
Не похож. У Трампердиллы всегда на фотках рот призывно открыт, как у резиновой женщины.
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20.12.2020 20:47 Відповісти
Ни разу не палится, надеюсь после выборов его посадят
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20.12.2020 15:40 Відповісти
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 3162
Владимир я просто хочу сказать как сильно я тебя уважаю
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20.12.2020 15:40 Відповісти
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 7310
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20.12.2020 15:42 Відповісти
Але ж упороті трампофіли ніколи не повірять, що Трамп = пуйло.
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20.12.2020 15:48 Відповісти
Трамп пытается манипулировать СМИ.
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20.12.2020 15:57 Відповісти
Ну то что Трамп кацапская консерва и этого уже не скрывает не чего удивительного , меня другое искренне удивляет , то что этот кацапский крот пользуется большой поддержкой всех республиканцев , которых точно нельзя заподозрить в любви к Мордору и *****. Да и слабоумными американских сенаторов и конгресменов не назовешь , но тут какой то откровенный сюреализм.
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20.12.2020 16:01 Відповісти
Такого кацапського сраколиза , як Донні , Америка в своїй історії ще не бачила .
Ще один - шукатєль міра в очах ***** . Тьх-ху ,, лайно іржаве . ! .
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20.12.2020 16:04 Відповісти
Трамп не путінский сраколиз- у них все по любові. Споріднені душі
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20.12.2020 16:31 Відповісти
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 8414
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20.12.2020 16:38 Відповісти
Русские своих не бросают)))>
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20.12.2020 16:39 Відповісти
Путинский агент под позывным " Дохлая белка" он же "трампопон" уже даже не боится спалиться. Я еще раз скажу, я этому совершенно не удивлен. Я удивлен как оказалось продажностью из за шкурных сиюминутных каких то интересов, местечковых, когда то уважаемой республиканской партии США,, Позор.
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20.12.2020 16:56 Відповісти
московиты поняли, что в гонке вооружений они и в качестве уровня жизни они проиграли на всегда Западу, поэтому сосредоточили свои усилия на хакерстве государственного уровня. Американцы склонны в подавляющем большинстве к шаблонным схемам, которые с усердием и бульдожьей хваткой выполняют, московиты гораздо больше склонны к импровизации, неординарности, больше рискуют но в вместе с этим присуще разпиз-во и бардак, недаром много чемпионов мира по шахматам было среди русских, поэтому ихних хакеров я бы тупыми не назвал, тем более денег и поддержки на них не жалеют, приблатнённые чекисты везде хотят сделать свой бардак.
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20.12.2020 17:11 Відповісти
Да фиг там
Эта рыжая падаль деньги,которые шли на кибербезопасность, вперла в строительство забора на границе с Мексикой В ютубе полно роликов,как через этот забор спокойно перелазят все желающие.
Зря эту мразь еще пять лет назад не пристрелили.
В ведь хотели...
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20.12.2020 17:21 Відповісти
И еще, практически все руццкие чемпионы по шахматам были евреями
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20.12.2020 17:22 Відповісти
Шо, фуйло купив всю Республіканську партію США, ну це крута хуцпа.
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20.12.2020 17:59 Відповісти
Ага.
Каждому дал литру бражки, а на закуску - медведя, фаршированного балалайками
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20.12.2020 21:14 Відповісти
Хе-хе-хе
У кого то еще остались сомнения?
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20.12.2020 17:19 Відповісти
Походу они даже не знают кто их сношает. Главный вопрос кого назначить.)
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20.12.2020 18:02 Відповісти
що характерно... все це відбулось в п'ятницю вдень... а ввечері були крики в Білому домі... В суботу вже конгес провалив два призначення Трампа, через прогульників..а 23го Донні відлітає у Флориду до свого маєтку на свята ..
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20.12.2020 18:06 Відповісти
Уже срок отсидел а все никак не отработает золотой дождь. ))
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20.12.2020 18:12 Відповісти
Трамп по ходу реально роет себе могилку своими же руками
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20.12.2020 18:28 Відповісти
совсем беспалева куйло отмазывает
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20.12.2020 18:28 Відповісти
У Трампа пограничное состояние во всех смыслах. Лишь бы не сорвался. Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 4750
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20.12.2020 20:37 Відповісти
Associated Press - fake news їм вірити - себе не поважати.
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20.12.2020 20:46 Відповісти
Росія звісно дала, але лише 4 млн. синку Байдена. А Китай дав Байденам 10млн (це те що вже найшли) А як відомо, хто платить більше - того і музика.
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20.12.2020 20:48 Відповісти
Руда кацапська курва! Коли його вже викинуть з Білого дому? Скільки можна ганьбити Америку?
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20.12.2020 20:52 Відповісти
Трамп заблокував заяву Білого дому про причетність РФ до кібератаки на відомства США, - Associated Press - Цензор.НЕТ 4640
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21.12.2020 00:06 Відповісти
Ну прям як Ермак в ситуации с вагнеровцами.Одна методичка
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21.12.2020 00:41 Відповісти
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