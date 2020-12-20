Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі
20 грудня українському оперному співакові (бас-баритон), солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику бойових дій під час війни на сході України Василю Сліпаку (позивний Міф) виповнилося б 46 років. Герой загинув на Донбасі у 2016 році, захищаючи Україну від російської агресії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український тиждень", сьогодні Сліпака згадують його близькі, колеги у Франції і співвітчизники.
"Пригадую, мій син Дем’ян задумав короткий протестний флешмоб під новим російським православно-культурним центром на набережній Бранлі. Василь прийшов до нас додому, швидко взяв до рук маркери, картон, вони вдвох миттю наробили транспорантів, оперативно навідалися під ту церкву, зробили фото, запустили до соцмереж..." - згадує заступник голови Об'єднання українців Франції Жан-П'єр Пастернак.
"Важко вибрати якийсь один найяскравіший спогад про Василя. Мені на думку спадають три епізоди, що характеризують його як знакову особистість, митця, воїна та вірного друга. Пригадую українську демонстрацію 16 березня 2014 року. Нас було близько сотні людей. Вбрані у вишиванки та загорнуті в українські прапори, ми вирушили з площі Республіки до фонтану Невинних. Було символічно, що саме Василь очолював колону й вів нас, звертаючись до парижан своїм потужним голосом... Другий спогад - вже про артиста - датується 24 серпня 2014 року. Василь тоді перевтілився у справжнього козака, у костюмі та з оселедцем...
І третій, найсумніший спогад. Ми бачилися 11 червня 2016 року, за день до його від’їзду на фронт..." - розповідає активістка української громади Наталі Хрін.
"Часто згадую початок нашої волонтерської співпраці. Це було наприкінці листопада 2014 року. До мене на склад привезли купу речей для українських воїнів. Приїхала фура з Украіни. Я вже бачила Василя раніше на різних маніфестаціях, заходах, присвячених Україні, але співпрацювали ми вперше. Він зайшов на склад, гукнув: "Слава Україні!!!" І було враження, що люди навіть через три квартали відповіли: "Героям Слава!" - згадує волонтерка Юлія Єфремова.
"Окрім нескінченної енергії й оперного таланту, у Василеві мене дуже приваблювала одна риса характеру. Я добре запам’ятав нашу зустріч у 2015 році. Тоді Василь тільки-но повернувся з другої поїздки на фронт... Тоді я тільки почав працювати над одним сценарієм, і мені цікаві були його думки стосовно того, чи могли мати місце в прифронтовій зоні деякі події. Я трохи хвилювався, бо ще не до кінця розумів, з якими думками Василь приїхав із фронту, і як він відреагує на досить неоднозначні події в сюжеті. Але він розповів кілька настільки шокуючих речей, що моя історія виявилася насправді дуже м'якою.
Він тоді посерйознішав і сказав, що "війна дуже швидко проявляє гниль людини. І що ми ще довго будемо відвертати носа віт того, ким багато хто з нас є насправді, перш ніж навчимося чесно сприймати реальні виклики. Щоб перемогти, нам важливо навчитися говорити правду, як про війну, так і про самих себе". Я був дещо здивований його гострими і критичними висловлюваннями про фронт і людські розчарування. Саме тоді я усвідомив, що патріотизм Василя базувався, насамперед, на свідомості і правді, якою б болючою вона не була", - розповідає режисер Юра Леута.
Волонтерка Ольга Яблонська також згадує героя: "Василь був принциповим і небайдужим, завжди готовим допомогти. Коли виникали потреби в моїх підопічних, насамперед саме він мені пояснював, що то таке, де це можна взяти, якої якості... Він був справжнім і чесним, найперше перед самим собою. Україна була для нього справді понад усе".
Нагадаємо, Василь Сліпак загинув у Донецькій області 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем в ДУК "Правий сектор".
У квітні 2017 року Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.
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https://youtu.be/hYWAzj7Xn9Q
Ти славний козаче,
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче.
Та не так та Україна,
Як та старая мати,
Заплакала Морозиха,
Та стоячи біля хати.
Нажаль так......
Герою вмирають. А хто залишається?
...
Коли говорять гармати, музи мовчать...
Василь Сліпак був блискучим співаком, що виступав на кращих оперних сценах Європи. У 2014 він залишив кар'єру в Парижі, щоб захистити свій рідний дім від росіи?ського агресора. Василь мріяв про щасливе майбутнє незалежної європеи?ської України. На жаль, за це йому довелося віддати власне життя…
Сьогодні Герою Украі?ни, справжньому символу націі? Василю Сліпаку мало б виповнитися 46 років. Хай сьогодні його прекрасний голос пролунає у серцях українців…
Пам'ятаємо.
https://youtu.be/q0yKwNIE_9k
Вечная память герою.
Сталин похвалил бы организаторов за правильно созданную ситуацию.
Негативный отбор - это мы уже проходили много раз.
На Цензоре этой традиции видимо не знают.
Светлая память всем погибшим воинам за защиту Украины от подлого нападения рашистов!
Схиляю голову!
Пам'ятаємо !
Послушали его пение - мороз по коже!
Виталий Маркив вернулся, а Василь не вернётся. Но навсегда останется в наших сердцах!
https://www.youtube.com/watch?v=drJZZU32H5M Пливе човен (пам`яті Василя Сліпака)