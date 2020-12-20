УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9809 відвідувачів онлайн
Новини
7 800 70

Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі

Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі

20 грудня українському оперному співакові (бас-баритон), солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику бойових дій під час війни на сході України Василю Сліпаку (позивний Міф) виповнилося б 46 років. Герой загинув на Донбасі у 2016 році, захищаючи Україну від російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український тиждень", сьогодні Сліпака згадують його близькі, колеги у Франції і співвітчизники.

"Пригадую, мій син Дем’ян задумав короткий протестний флешмоб під новим російським православно-культурним центром на набережній Бранлі. Василь прийшов до нас додому, швидко взяв до рук маркери, картон, вони вдвох миттю наробили транспорантів, оперативно навідалися під ту церкву, зробили фото, запустили до соцмереж..." -  згадує заступник голови Об'єднання українців Франції Жан-П'єр Пастернак.

Дивіться також: Мурал із зображенням Василя Сліпака відкрили у Львові. ФОТО

"Важко вибрати якийсь один найяскравіший спогад про Василя. Мені на думку спадають три епізоди, що характеризують його як знакову особистість, митця, воїна та вірного друга. Пригадую українську демонстрацію 16 березня 2014 року. Нас було близько сотні людей. Вбрані у вишиванки та загорнуті в українські прапори, ми вирушили з площі Республіки до фонтану Невинних. Було символічно, що саме Василь очолював колону й вів нас, звертаючись до парижан своїм потужним голосом...  Другий спогад - вже про артиста - датується 24 серпня 2014 року. Василь тоді перевтілився у справжнього козака, у костюмі та з оселедцем...

І третій, найсумніший спогад. Ми бачилися 11 червня 2016 року, за день до його від’їзду на фронт..." - розповідає активістка української громади Наталі Хрін.

Дивіться також: "12,7 міліметра зупинили його життя": Зеленський на Генасамблеї ООН розповів про загиблого на Донбасі Героя України Василя Сліпака. ВIДЕО

"Часто згадую початок нашої волонтерської співпраці. Це було наприкінці листопада 2014 року. До мене на склад привезли купу речей для українських воїнів. Приїхала фура з Украіни. Я вже бачила Василя раніше на різних маніфестаціях, заходах, присвячених Україні, але співпрацювали ми вперше. Він зайшов на склад, гукнув: "Слава Україні!!!" І було враження, що люди навіть через три квартали відповіли: "Героям Слава!" - згадує волонтерка Юлія Єфремова.

Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі 01

"Окрім нескінченної енергії й оперного таланту, у Василеві мене дуже приваблювала одна риса характеру. Я добре запам’ятав нашу зустріч у 2015 році. Тоді Василь тільки-но повернувся з другої поїздки на фронт...  Тоді я тільки почав працювати над одним сценарієм, і мені цікаві були його думки стосовно того, чи могли мати місце в прифронтовій зоні деякі події. Я трохи хвилювався, бо ще не до кінця розумів, з якими думками Василь приїхав із фронту, і як він відреагує на досить неоднозначні події в сюжеті. Але він розповів кілька настільки шокуючих речей, що моя історія виявилася насправді дуже м'якою.

Він тоді посерйознішав і сказав, що "війна дуже швидко проявляє гниль людини. І що ми ще довго будемо відвертати носа віт того, ким багато хто з нас є насправді, перш ніж навчимося чесно сприймати реальні виклики. Щоб перемогти, нам важливо навчитися говорити правду, як про війну, так і про самих себе". Я був дещо здивований його гострими і критичними висловлюваннями про фронт і людські розчарування. Саме тоді я усвідомив, що патріотизм Василя базувався, насамперед, на свідомості і правді, якою б болючою вона не була", - розповідає режисер Юра Леута.

Дивіться також: Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині. ФОТОрепортаж

Волонтерка Ольга Яблонська також згадує героя: "Василь був принциповим і небайдужим, завжди готовим допомогти. Коли виникали потреби в моїх підопічних, насамперед саме він мені пояснював, що то таке, де це можна взяти, якої якості... Він був справжнім і чесним, найперше перед самим собою. Україна була для нього справді понад усе".

Нагадаємо, Василь Сліпак загинув у Донецькій області 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем в ДУК "Правий сектор".

У квітні 2017 року Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.

Автор: 

пам’ять (1187) Франція (3068) Сліпак Василь (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие - Цензор.НЕТ 5932

https://youtu.be/hYWAzj7Xn9Q
показати весь коментар
20.12.2020 15:23
+54
Справжній Герой!
показати весь коментар
20.12.2020 15:23
+49
Вечная и светлая память Василию......
показати весь коментар
20.12.2020 15:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие - Цензор.НЕТ 5932

https://youtu.be/hYWAzj7Xn9Q
показати весь коментар
20.12.2020 15:23 Відповісти
Ой Морозе, Морозенку,
Ти славний козаче,
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче.
Та не так та Україна,
Як та старая мати,
Заплакала Морозиха,
Та стоячи біля хати.

Нажаль так......
Герою вмирають. А хто залишається?
показати весь коментар
20.12.2020 15:42 Відповісти
Справжній Герой!
показати весь коментар
20.12.2020 15:23 Відповісти
низький уклін тобі, Василю, сльоза по тобі
показати весь коментар
20.12.2020 15:51 Відповісти
Вечная и светлая память Василию......
показати весь коментар
20.12.2020 15:23 Відповісти
А преЗедент про згадав про справжнього патріота, славетного сина України, який прославляв нашу країну своїм талантом, а потім віддав за нього своє життя?
показати весь коментар
20.12.2020 15:24 Відповісти
Та нема презедента! Клоун-э!
показати весь коментар
20.12.2020 15:33 Відповісти
бедосик не вспомнит
показати весь коментар
20.12.2020 15:24 Відповісти
ВОЇН і УКРАЇНЕЦЬ....Вічний спокій та світла тобі пам'ять герою...
показати весь коментар
20.12.2020 15:31 Відповісти
Герої не вмирають!
показати весь коментар
20.12.2020 15:33 Відповісти
Герой в усьому!
показати весь коментар
20.12.2020 15:35 Відповісти
Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие - Цензор.НЕТ 1633

...
показати весь коментар
20.12.2020 15:36 Відповісти
Це моя давня мрія. Щоб такі українці, як Василь Сліпак, керували Україною.
показати весь коментар
20.12.2020 16:14 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZUPjEcl-XbMDIolweIkMshlTOhl_Xx21TLLk90YdjqeEIwcHfbJxs_fpYWRuCKpnQQLoB4--K8qf4joJInZGEHkJrf2wlN64fyLZFrvxGTSSZePr-eTm4q39zHPAeW2yA8m4YDe6fl1EgvPuPn6gkz4WzL3w9FMAeD1SsBdO9QB8LPEikiF6zuuzHxTXsT_wL4&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2312724395528606?__cft__[0]=AZUPjEcl-XbMDIolweIkMshlTOhl_Xx21TLLk90YdjqeEIwcHfbJxs_fpYWRuCKpnQQLoB4--K8qf4joJInZGEHkJrf2wlN64fyLZFrvxGTSSZePr-eTm4q39zHPAeW2yA8m4YDe6fl1EgvPuPn6gkz4WzL3w9FMAeD1SsBdO9QB8LPEikiF6zuuzHxTXsT_wL4&__tn__=%2CO%2CP-R 5 год

Коли говорять гармати, музи мовчать...
Василь Сліпак був блискучим співаком, що виступав на кращих оперних сценах Європи. У 2014 він залишив кар'єру в Парижі, щоб захистити свій рідний дім від росіи?ського агресора. Василь мріяв про щасливе майбутнє незалежної європеи?ської України. На жаль, за це йому довелося віддати власне життя…
Сьогодні Герою Украі?ни, справжньому символу націі? Василю Сліпаку мало б виповнитися 46 років. Хай сьогодні його прекрасний голос пролунає у серцях українців…
Пам'ятаємо.
https://youtu.be/q0yKwNIE_9k
показати весь коментар
20.12.2020 15:41 Відповісти
Вічна память, таким треба по країні пам'ятники ставити і вулиці називати замість совка.
показати весь коментар
20.12.2020 15:45 Відповісти
Не каждый может бросить успешную, комфортную жизнь в Европе чтобы по воле сердца ехать воевать за страну, которую покинул много лет назад.
Вечная память герою.
показати весь коментар
20.12.2020 15:54 Відповісти
Такий біль на душі за загиблими. А, особливо, зараз злість бере, що ці мерзенні тварюки огорнули країну своєї зеленої владою.
показати весь коментар
20.12.2020 16:00 Відповісти
От якби було б 73% таких українців, то була би наша країна найпотужня і ніякі кляті кацапи і в думках своїх не гадали би лізти в Україну. Вічна тобі пам'ять і шана справжній воїн, справжній українець.
показати весь коментар
20.12.2020 16:07 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮСьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі - Цензор.НЕТ 5498
показати весь коментар
20.12.2020 16:08 Відповісти
Не толка УКРАИНЦЫ СПОМЕНЯЮТ ОПЕРНОГО СОЛИСТА который понемает что такое русское мир. И КАТОРЫЙ РАДИ НЯНКУ УКРАИНУ БРОСИЛ кареру.денги и будешего ради того ОСТАЯТ СВОБОДНУЮ УКРАИНУ от русских тараканов.если не Украинцы -мы Азербайджанцы влядли сегодня победелибы россию в Карабахе
показати весь коментар
20.12.2020 16:12 Відповісти
Азербайджан забив ще одного добрячого цвяха в домовину росії. Бажаємо процвітання Азербайджану!
показати весь коментар
20.12.2020 16:23 Відповісти
Герої не вмирають
показати весь коментар
20.12.2020 16:37 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ ,НЕБЕСТНОМУ СОТНИ ,АТОВЦАМ,УКРАИНКАМ ЗА ТО ШО ОТЦА,МАМКУ ДО СЕХ ПОР УВАЖАЮТ !!! УКРАИНКАМ КАТОРЫЕ ПЕРЕЖЕВУТ рассию.УКРАИНКАМ КАТОРЫЕ ГОРДАТСА ЧТО ЕГО СЫН ПОГИБ ЗАШИШАЯ УКРАИНУ от нашествие крыц и тараканов -россиян ))) Я бы назвал их руссятами.
показати весь коментар
20.12.2020 16:43 Відповісти
СЛАВА !!!!!!!! !!!!
показати весь коментар
20.12.2020 16:49 Відповісти
Герої не вмирають ! Вічна пам'ять цій талановитій та патріотичній Людині ! Слава Україні!
показати весь коментар
20.12.2020 16:59 Відповісти
Такі Люди гинуть, а всякі виродки живуть і процвітають... Вічна пам'ять Герою і Захиснику України.
показати весь коментар
20.12.2020 17:05 Відповісти
Светлая и вечная память великому певцу, настоящему украинскому Воину и подлинному патриоту Украины!!! ВАСИЛЬ СЛІПАК- ЦЕ ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! СЛАВА УКРАЇНІ І ЇЇ ЧУДОВИМ ЗАХИСНИКАМ!!!
показати весь коментар
20.12.2020 17:07 Відповісти
немає слів, тільки біль і сльози .... Такі славні сини неньки України уходять від нас, віддають життя за волю і славне майбутнє. Про Василя Сліпака має знати кожний школяр, кожний українець, на прикладі такої самовідданості виросте нова Україна! Царство небесне тобі козаче!
показати весь коментар
20.12.2020 17:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O39vQhwY8wo&feature=emb_logo
показати весь коментар
20.12.2020 17:27 Відповісти
Война и была организована, что уничтожить самых совестных и порядочных.
Сталин похвалил бы организаторов за правильно созданную ситуацию.
Негативный отбор - это мы уже проходили много раз.
показати весь коментар
20.12.2020 17:42 Відповісти
Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі - Цензор.НЕТ 681
показати весь коментар
20.12.2020 19:09 Відповісти
Низький уклін і світла пам'ять...
показати весь коментар
20.12.2020 18:53 Відповісти
Слава Герою !
показати весь коментар
20.12.2020 19:12 Відповісти
В Украине принято отмечать дни рождения у живых людей, а дни смерти у умерших.
На Цензоре этой традиции видимо не знают.
Светлая память всем погибшим воинам за защиту Украины от подлого нападения рашистов!
показати весь коментар
20.12.2020 19:51 Відповісти
Фільм - присвята Герою Василю Сліпаку !!! https://fb.watch/2vj33kbm6H/
показати весь коментар
20.12.2020 20:08 Відповісти
сумно....
показати весь коментар
20.12.2020 20:55 Відповісти
і боляче..
показати весь коментар
20.12.2020 20:58 Відповісти
Можно смотреть и на ютубе. Но много предлагается укороченых версий. Выбирайте ту где указано 65 мин. Это полная версия. Там смотреть стоит с первой и до последней минуты. Выстроено сложно---но всё становится на свои места в конце. Фильм так и называется *Миф*. И на последок. Да за год последний ни на одном канале тв нашего не увидел. Может и было там ночью. А повторы неделями лупят. Я бы запретил повторы всем тв каналам. Пусть творчески работают, а не бабло качают с полит-партий и прочих подобных.
показати весь коментар
20.12.2020 21:32 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%8E?__eep__=6&__cft__[0]=AZXnOfNh1l7cuNpp2kwnWEKTAwc3sztAO6ZwrwAvRv9Fc5kvmg8nxtcIMtT0xlRRCTY-USvBEtzesVzIbz7ILC47TAPTKiRP3tNqTW6aQGx_J0qkUoeHovMXucc4_DwWLV12BQ4C-vXcM7myH65u2vxRvWc6KVdQoNx358PtCW1iMQ&__tn__=*NK-y-R
показати весь коментар
20.12.2020 20:13 Відповісти
Вічна пам'ять тобі Герою!
показати весь коментар
20.12.2020 20:36 Відповісти
Цвет нации. Он был кумиром как певец, воевал за Украину,как Герой, а не вызывал проституток в Раде....как проститутка. Слава тебе и память о тебе. Героям слава.
показати весь коментар
20.12.2020 20:49 Відповісти
Який Козак загинув ! ((
Схиляю голову!
Пам'ятаємо !
показати весь коментар
20.12.2020 20:54 Відповісти
за Україну гинуть справжні, цвіт людства! За росію в Україні - беззубі мотороли.. Іронія яка..
показати весь коментар
20.12.2020 21:02 Відповісти
Царство Небесне Герою! Дуже болюча втрата, дуже..... Вічна пам'ять Василю

Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі - Цензор.НЕТ 4201
показати весь коментар
20.12.2020 21:11 Відповісти
Очень жаль, что такие люди уже не с нами (((((((((
показати весь коментар
20.12.2020 21:27 Відповісти
Вічна Слава Герою!
показати весь коментар
20.12.2020 21:49 Відповісти
Очень, очень жалко. Молодой жизни, таланта, патриота! Какую силу воли и любовь к Украине нужно было иметь, чтоб бросить Париж и оперу и пойти воевать!
Послушали его пение - мороз по коже!
Виталий Маркив вернулся, а Василь не вернётся. Но навсегда останется в наших сердцах!
https://www.youtube.com/watch?v=drJZZU32H5M Пливе човен (пам`яті Василя Сліпака)
показати весь коментар
20.12.2020 22:13 Відповісти
Спасибо, дорогой Василь, что защищал мой край от наглого агрессора!
показати весь коментар
20.12.2020 23:29 Відповісти
I really enjoyed this site. This is such a Great resource that you are providing and you give it away for free. https://8balls.io 8 ball
показати весь коментар
21.12.2020 06:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uwuidfYHDwQ&feature=share&fbclid=IwAR1v6i9KyzeJY1WrVcyBv3ic-GxgoyA09uq5xvcuXFs4Dq0rU_0C4rjvtV0
показати весь коментар
21.12.2020 07:45 Відповісти
Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі - Цензор.НЕТ 5173
показати весь коментар
21.12.2020 07:51 Відповісти
Одно из кладбищ "сепаров" (врагов Украины) в Ростове.

Сьогодні Герою України Василю Сліпаку виповнилося б 46 років: його згадують українці, колеги та близькі - Цензор.НЕТ 748
показати весь коментар
21.12.2020 08:00 Відповісти
 
 