Надійшло понад 261 тис. заявок на компенсації ФОП за посилення карантину. Кабмін продовжив термін подачі даних, - Шмигаль
Станом на 20 грудня поточного через портал і додатки "Дія" понад 261 тис. українців успішно оформили заявки на виплату 8 тисяч грн допомоги для ФОП і найманих працівників через посилення карантину.
Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"З понеділка почалося приймання заявок на виплату 8 тис. грн допомоги для ФОПів та найманих працівників, діяльність яких може бути призупинена в період "карантину зимових канікул" у січні. На сьогодні вже понад 261 тисяча українців успішно оформили заявки через портал та застосунок "Дія", - зазначив Шмигаль.
Крім цього він уточнив, що для того, щоб цією програмою змогла скористатися максимальна кількість українців, на поточному тижні Кабмін підтримав рішення продовжити термін прийому заявок до 31 грудня 2020 року.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, з 14 грудня розпочинається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину.
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130000*8000=1040000000 т.е. 1 млрд гривен
здравствуй сержант-очевидность
а я про что?
Он предположил, что вопрос вакцинации может стать еще одним геополитическим ударом.
ДА ТЫ ***** ЧО?? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!
Открываем вот этот текст, читаем:
Теперь давайте поговорим о последствиях. «Квартал-95» на своей страничке спрашивает у министра экономики Милованова, каким образом их шутки могут нанести экономический ущерб стране. Странно, что люди, профессией которых является инфотеймент, за двадцать лет своей деятельности так и не поняли, насколько изменился мир и в какой новой реальности они теперь живут.
Ок, давайте объясню.
В двадцать первом веке гибридная - не только война. В двадцать первом веке гибридное - все. Стало абсолютно неважно, что ты делаешь в реальности. Стало важно, как это будет освещено в СМИ, интернете и пабликах.
Год назад. Всего года назад Украина во всех СМИ была страной, совершившей революцию достоинства, избравшей демократию и европейский путь развития, сопротивляющейся агрессору, строящей свою собственную церковь, делающей реформы, с кораблями НАТО патрулирующей свою акваторию в Керчи и сражающейся за свободу против Империи Зла. Образ страны был таков.
Сознание обывателя устроено так, что факты в информационную эпоху в нем задерживаются от силы несколько дней. Он не помнит деталей, он уже давным-давно не помнит, что Украина выиграла Евровидение, не помнит, что она провела финал Лиги Чемпионов, не помнит, что она освободила Славянск, не помнит, что она получила безвиз, не помнит Керчь.
Он помнит только плюсики, или минусики.
Лига чемпионов - Украина - плюс в голове.
Евровидение - Джамала - Украина - плюс в голове.
Керчь - Империя Зла нанесла удар - Украина - плюс в голове.
Во всех СМИ «Украина, Украина, Украина» - Украина крутая - плюс в голове.
Из этих плюсиков, копившихся пять лет, у него в голове и создался положительный образ Украины.
Спроси его «почему» - он сам не ответит. В памяти только вывод: Украина это круто, давайте дружить с Украиной, ей надо помогать.
Этот образ пять лет, пять долгих лет, по камушку, по кирпичику, по шажку, по малюсенькой победе, вкладывался, вкладывался, вкладывался ему в эту голову.
Нет, он не с неба свалился. Мир не влюбился в нас, потому что мы такие офигенные и у нас вышиванка. Не-а.
Это была титаническая работа.
Любой политик всегда ориентируется на обывателя. На ширпотреб.
В голове обывателя Украина - это круто.
Значит, чтобы получить рейтинг, надо дружить с Украиной. И помогать ей.
Надо её поддерживать в ООН и ПАСЕ. Надо давать ей военную помощь. Надо вводить санкции против России. Надо быть на её стороне.
Сегодня я предложил правительству выделить Украине транш - я молодец - голосуйте за меня.
Потому что не поддерживать Украину - не мейнстрим
А тот, кто не в мейнстриме, не выигрывает выборы.
Первый удар, просто тараном пробивший гигантскую дыру в этом образе - Моника Зелински. Это была такая торпеда… Она будет нам икаться еще лет десять.
Урон был мощнейший, но все же не критический. Дыру можно было залатать, ход восстановить, репутацию выровнять и даже выиграть - вот видите, мы провели работу над ошибками, все починили и стало только лучше.
Если бы в этот момент Джон Оливер не открыл Гугл и не посмотрел, кого же эти украинцы выбрали себе президентом…
Чувак, играющий хером по роялю, во время войны возглавивший страну… Вторая торпеда пришла вслед за первой.
А потом понеслось. Слова Зеленского про «прокурор стопроцентно мой человек». Покушение на Гонтареву. Поджог её дома. Второй отъезд МВФ. Отказ Трампа предоставлять помощь Украине, потому что это «коррумпированная страна». Идиоты из «Гардиан» с заголовком «Нацисты в Киеве протестуют против мира». Внесение конгрессменами полка «Азова» в список Госдепу на признание террористической организацией. Национальный хор на подпевках у серого кардинала. Интервью самого серого кардинала, где что ни строчка, то шедевр: «пускай Гонтарева переписывает имущество, пока опять не подожгли», «Министр экономики дебил», «Министр культуры подонок». Обеспокоенность Виолой Фон Крамон приостановкой реформ в Украине и вероятным новым Майданом …
За сто дней… Всего за сто дней, в голове обывателя при слове «Украина» отложились такие гигантские минусы, что…
В этом водовороте событий он уже и не помнит, в чем дело. Он уже и про Монику Зелински не особо помнит. Все, что он помнит теперь, что Украина - это какое-то шлаковое третьесортное африканское государство, где национальный хор в перьях пляшет на подтанцовках у коррумпированного вождя, который играет хером на рояле и что-то там сглатывает Трампу, во время вечной то ли гражданской, то ли уже не гражданской, кто их, эти межплеменные разборки поймет, войны и невероятной коррупции, из-за которой мы прекращаем им помогать.
Страна, в которой национальный оркестр продается за восемьсот фунтов - это не Европа. Это, *****, Африка.
Это страна третьего мира наряду с Конго, Зимбабве, Мугабе и Ким Чен Ыном.
И тут ты обывателю ничего не докажешь.
Это не перебить ничем.
Это не перебиваемо.
Это точка.
Чтобы заново изменить этот представление о стране, нужны события, которые по плюсам в головах среднестатистического обывателя перекроют Майдан. Я, честно говоря, даже не представляю, что для этого нужно сделать.
Всего за сто дней полностью обнулены - даже не достижения этих военных пяти лет, которые были добыты на разрыв кишок, нет - обнулен кредит положительного образа на десятилетия вперед.
Не прошлое накрыто тазом.
Будущее.
Кто из вас знает, что сейчас происходит в Гондурасе? Я не знаю, мне неохота гуглить. Может, там небоскребы. Может, там уровень ВВП выше, чем в Украине. Может, там все более-менее ровно. Но чтобы перебить «Не ту страну назвали Гондурасом» - Гондурасу нужно стать не просто нормальной страной, ему нужно совершить какой-то невероятный прорыв, о котором заговорят все.
И вот это вот «Не ту страну назвали Гондурасом» - это даже не на года.
Даже не на десятилетия.
Это на поколения.
Тот, кто говорит сейчас про репутационные потери, не прав.
Это не репутационные потери.
Это репутационный крах.
Украина становится не токсичной. Украина становится посмешищем.
Иметь дело с посмешищем не захочет никто. Ни при каких обстоятельствах.
Украина - куча минусов - третьесортная страна с африканским уровнем трэша.
Украина - не круто. Помогать Украине - не мейнстрим. На этом не сделаешь рейтинг.
Значит - Украине не надо помогать. К ней вообще даже не надо приближаться. Кто знает, каким новым импичментом обернется сотрудничество с Президентом Зеленским.
Избиратели, я добьюсь безвизового режима с Гондурасом и дам ему транш!
Дурак что ли, нам еще этих полоумных здесь не хватало, давайте голосовать за другого.
Сальдо: Украина уходит в забытье.
Мы не просто подошли к красной черте. Мы стоим на ней. Еще только одна - максимум две - торпеды такой же мощности, как «Моника Зелински» или попытка убийства экс-главы нацбанка в Лондоне - и нам труба.
А одной Украине против Мордора не выстоять.
Как было доказано уже не раз.
В этот раз я не пожалел времени и разжевал максимально в кашицу. Максимально доступно. Максимально пошагово. Максимально на пальцах. Проще некуда.
«Квартал-95» - так вам будет понятно?
Какова связь между вашими шутками и экономикой?
Если то, что я написал, слишком сложно, то, может, так - доступнее?
Что вы там шутили про «Доктора Смерть»?
Теперь смешно?
Аркадий Бабченко, 22 октября 2019 года.
А вас предупреждали. Ну, что, дословно? Хоть поржали?
Теперь понятно, что между Президентом, который играет хером на рояле, и смертями от ковида - САМАЯ ПРЯМАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ!!! Теперь понятно, что вы - ВЫ, ИМЕННО ВЫ, БУДЕТЕ УМИРАТЬ ОТ ЭТОГО?
Теперь хоть дошло? Зробили разом?
И это только первый урок. Поверьте мне.
А будет и второй, и третий.
В рамках проекта "Журналистика без посредников".