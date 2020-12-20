Надійшло понад 261 тис. заявок на компенсації ФОП за посилення карантину. Кабмін продовжив термін подачі даних, - Шмигаль

Станом на 20 грудня поточного через портал і додатки "Дія" понад 261 тис. українців успішно оформили заявки на виплату 8 тисяч грн допомоги для ФОП і найманих працівників через посилення карантину.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"З понеділка почалося приймання заявок на виплату 8 тис. грн допомоги для ФОПів та найманих працівників, діяльність яких може бути призупинена в період "карантину зимових канікул" у січні. На сьогодні вже понад 261 тисяча українців успішно оформили заявки через портал та застосунок "Дія", - зазначив Шмигаль.

Крім цього він уточнив, що для того, щоб цією програмою змогла скористатися максимальна кількість українців, на поточному тижні Кабмін підтримав рішення продовжити термін прийому заявок до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, з 14 грудня розпочинається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину.

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